При извержении вулкана в ДР Конго погибли пять человек

В субботу вечером в ДР Конго началось извержение одного из самых активных вулканов Африки – Ньирагонго. Во время эвакуации из административного центра провинции города Гома в ДТП погибли пять человек, сообщил военный губернатор провинции Северное Киву генерал-лейтенант Констан Ндима.

Он также сообщил, что в городе были зафиксированы грабежи магазинов, совершена попытка побега заключенных из центральной тюрьмы. В ночь на воскресенье в городе были слышны выстрелы, передает ТАСС со ссылкой на новостной портал «Актюалитэ».

После начала извержения вулкана в северо-восточных районах Гомы была объявлена эвакуация. Около 7 тыс. человек бежали из города в соседнюю Руанду. Очевидцы передают о двух крупных выбросах лавы. Ее поток устремился к аэропорту, расположенному у озера Киву.

Ранним утром в воскресенье извержение прекратилось. Город Гома не пострадал. Лава стекала с северо-восточного склона вулкана, ее основной поток двигался к городскому аэропорту, прилегающему к озеру Киву. Лава остановилась в 50 метрах от границы аэропорта. С прекращением извержения люди начали возвращаться в свои дома. Власти ведут оценку ущерба. Так, застывшая лава в 17 километрах к северу от Гомы перерезала шоссе на Рутшуру. Значительный ущерб нанесен пригородам Гомы, вплотную подходящим к северо-восточному склону вулкана. Там разрушены несколько десятков домов.

Ранее сообщалось, что участок земли, на котором находится пробудившийся исландский вулкан Фаградальсфьядль, выставили на продажу. Власти не планируют покупать участок, однако готовы выделить средства для превращения его в достопримечательность.