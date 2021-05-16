Проснувшийся в Исландии вулкан выставили на продажу

Участок земли, на котором находится пробудившийся исландский вулкан Фаградальсфьядль, выставили на продажу. Власти не планируют покупать участок, однако готовы выделить средства для превращения его в достопримечательность.

Анна Тордис Гудмундсдоттир, которая является одной из 19 наследников, владеющих фермерским хозяйством Храун, на территории которого расположен вулкан, рассказала, что участок продается по подходящей цене, и ее семья уже получила по меньшей мере два предложения от потенциальных покупателей, передает «Ридус».

По словам Гудмундсдоттир, эта земля принадлежала ее семье на протяжении нескольких поколений. Теперь она хотела бы, чтобы «кто-нибудь построил там что-то хорошее для публики».

Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир ранее заявляла, что власти не планируют покупать участок, на котором расположен вулкан, но при этом готовы выделить средства для превращения его в достопримечательность. По ее словам, правительство готово предоставить 70 млн крон (564 тыс. долларов) на создание необходимой инфраструктуры на этом объекте, если он останется открытым для публики.

Вулкан Фаградальсфьядль находится всего в часе езды от Рейкьявика. Это место имеет потенциал стать одним из самых популярных туристических направлений Исландии, подчеркивает агентство Bloomberg.

Фаградальсфьядль спал шесть лет. Он проснулся 19 марта. За несколько часов лава разлилась на площади более одного квадратного километра. Геологи считают, что извержения могут продолжаться еще несколько лет.

Ранее завлабораторией общей гидромеханики Института механики МГУ Олег Мельник назвал самые опасные российские вулканы.