На праймериз «Единой России» зарегистрировались более 7,5 млн человек

Более 7,5 млн избирателей зарегистрировались для участия в электронном предварительном голосовании (праймериз) «Единой России» по отбору кандидатов партии на сентябрьские выборы, сообщили в партии.

Регистрация выборщиков, которые смогут голосовать за кандидатов, верифицировавшись через портал госуслуг, началась 19 апреля и закончилась вечером 28 мая, передает ТАСС.

«Регистрация избирателей на электронном предварительном голосовании «Единой России» завершилась по всей стране. Для участия в процедуре на сайте pg.er.ru зарегистрировались 7 млн 534 тыс. 807 человек», – проинформировали в партии.

По данным на середину дня пятницы, в голосовании онлайн уже приняли участие более 5 млн зарегистрированных избирателей, они могут осуществить волеизъявление до 30 мая включительно.

Кроме того, в воскресенье в 42 регионах будут открыты участки для предварительного голосования в очном формате.

«В общей сложности партия организует в субъектах РФ работу более 45,5 тыс. участков с соблюдением санитарных требований, установленных в каждом конкретном регионе», – пояснили в «Единой России».

Голосование на участках будет проходить с 08.00 до 20.00 местного времени, найти свой участок можно на сайте предварительного голосования pg.er.ru.

Напомним, выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября 2021 года.

Предварительное голосование «Единой России» проходит с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. Подсчет голосов начнется вечером 30 мая, сразу после того, как процедура завершится во всех регионах и будут соединены ключи электронного шифрования. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня.

Каждый избиратель сможет проверить, корректно ли учтен его голос, 30 мая, когда начнется подсчет голосов и блокчейн будет опубликован на сайте pg.er.ru. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на Съезде партии 19 июня.