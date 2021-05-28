В Партии пенсионеров призвали признать систему здравоохранения ключевым фактором общественной безопасности

Система здравоохранения в России должна быть признана ключевым фактором общественной безопасности. Если этого не сделать, то вскоре «может возникнуть ситуация, при которой некого будет лечить и защищать», заявил председатель центрального совета Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Владимир Бураков.

Бураков принял участие в IX международном конгрессе «Оргздрав – 2021. Эффективное управление в здравоохранении», проходящем с 25 по 27 мая в онлайн-формате при поддержке Минздрава Российской Федерации. В дикуссии участвуют более 100 российских и зарубежных экспертов.

По словам Буракова, год назад Партия пенсионеров вынесла на широкое обсуждение проект Декларации, в котором было заявлено, что пандемия не только создает серьезные угрозы, но и дает нашей стране уникальный исторический шанс провести преобразования.

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«Применительно к системе здравоохранения мы отмечали, что действующая в стране система здравоохранения построена из принципа экономии, а не защиты здоровья. В конечном итоге в выигрыше остаются только чиновники, управляющие процессом, и бизнесмены от медицины. Все остальные обречены на мучения и страдания», – говорится в заявлении Буракова, опубликованном на сайте партии.

«Сегодня мы видим, что главной причиной роста смертности, отмеченного в 2020 году, стала не только пандемия. В первую очередь это нехватка медицинского персонала и больничных коек для заболевших», – подчеркнул он. В целом, за последние годы обеспеченность практикующими врачами в государственных и муниципальных медицинских организациях снизилась на 12%. Особенно тяжелая ситуация сложилась в сельской местности, в малых и средних городах, где врачей в 1,5 раза меньше необходимого, средних медицинских работников – в 1,8 раза меньше, фельдшеров – в 1,9 раза меньше.

По словам Буракова, представители медицинского сообщества подтверждают точку зрения партии, заявляя, что в результате этих сокращений произошло снижение гарантированных государством объемов бесплатной медицинской помощи: число посещений амбулаторно-поликлинических учреждений сократилось на 12%, а госпитализаций на – 6%.

«Еще одна существенная проблема, сказывающаяся на сокращении общей продолжительности жизни россиян, это отсутствие доступных лекарственных препаратов. Мы уже неоднократно заявляли: сокращение расходов государства на лекарственное обеспечение приводит к тому, что граждане страны несут в 4 раза большую финансовую нагрузку по расходам на лекарственные препараты, чем государство. На фоне неуклонно снижающихся доходов населения, это приводит к тому, что возможности людей поддерживать состояние становятся с каждым днем все меньше и меньше», – считает Бураков.

По мнению Буракова, еще одна проблема, которая должна стать предметом обсуждения – это устранение диктата со стороны чиновников по отношению к врачам и медицинскому персоналу. Порочная практика, когда исполнительная власть восхваляет врачей за героизм и профессионализм в борьбе эпидемией и одновременно выпускает распоряжения, значительно ухудшающие и без того незавидное положение медиков, должна быть прекращена.

Еще одно партийное требование касается необходимости построения в России системы специализированной гериатрической помощи для людей старшего возраста. «Убежден, что чем скорее будет услышан наш призыв немедленно приступить к этой работе, тем больше счастливых и здоровых лет жизни мы подарим старшему поколению, так остро нуждающемуся в нашей помощи», – заявил Владимир Бураков.

Подводя итоги, Владимир Бураков заявил, что нельзя экономить на здоровье граждан, поэтому расходы на здравоохранение должны стать приоритетными при принятии бюджета. Государство обещало каждому качественную медицину и обязано ее обеспечить в соответствии с основным законом страны.