У Белоруссии отобрали ЧЕ по трековым велогонкам

На заседании правления Европейского велосипедного союза (UEC) решено отменить чемпионат Европы по велогонкам на треке, который должен был пройти в Минске с 23 по 27 июня 2021 года.

Как говорится в сообщении, решение было принято в свете текущей международной ситуации. «Мы отслеживали ситуацию с Белорусской федерацией велосипедного спорта, которая переросла в международную дискуссию, и сегодня во время заседания правления мы приняли решение отменить мероприятие в Минске. Я хотел бы поблагодарить Белорусскую федерацию велосипедного спорта, ее президента и члена правления Наталью Цилинскую, которая с огромным энтузиазмом помогала подготовить мероприятие, а также за важные инициативы, запланированные для развития велосипедного спорта в Беларуси, с программой дополнительных мероприятий во время чемпионата Европы», – передает БелТА слова президента UEC Энрико Делла Каса.

Сообщается также, UEC уже работает над поиском альтернативного решения, которое позволит гонщикам из 50 национальных федераций участвовать в континентальных соревнованиях этого сезона.

В августе премьер Латвии Кришьянис Кариньш высказался о переговорах с IIHF на предмет переноса турнира в другую страну в связи с политической ситуацией в Белоруссии. Кроме того, правительство Латвии направило в Международную федерацию хоккея письмо с просьбой провести чемпионат мира по хоккею 2021 года с другой страной вместо Белоруссии.

В декабре СМИ сообщили, что руководство Международной федерации хоккея (IIHF) рассматривает возможность перенести матчи чемпионата мира 2021 года из Минска.

Напомним, Международная федерация 18 января объявила, что Минск лишился права проведения матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года. Соответствующее решение принял совет IIHF. Такое действие в совете обосновали тем, что хотят обеспечить безопасность участникам и гостям чемпионата. Президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис заявил, что это решение обосновано политическим давлением. Так как заявка на проведение ЧМ от Минска и Риги была совместной, совет IIHF намерен рассмотреть и статус Латвии в проведении соревнования. Международная федерация хоккея обещала Минску выплатить компенсацию за отмену ЧМ.

Оргкомитет по подготовке и проведению игр чемпионата в Минске заявил, что решение Международной федерации хоккея (IIHF) перенести чемпионат мира по хоккею из Белоруссии является безосновательным.