На трек «Культура» конкурса «Лидеры России» зарегистрировались 6,7 тыс. человек

На трек «Культура» четвертого конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – зарегистрировались 6,7 тыс. человек из 85 регионов России и 41 страны, сообщила министр культуры и куратор трека «Культура» Ольга Любимова.

Больше всего заявок на трек «Культура» поступило от жителей Центрального федерального округа – 36,7%, на втором месте – Северо-Западный (15,3%), на третьем – Приволжский федеральный округ (15,2%). Далее по количеству регистраций идут Уральский (9,1%), Южный (9%), Сибирский (8,4% заявок), Дальневосточный (3,5%) и Северо-Кавказский (2,3% заявок) федеральные округа, говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Радует, что заявки на участие поступили из всех 85 регионов страны, а также из 41 страны мира. Топ-5 государств, откуда зарегистрировались большинство участников – Казахстан, Республика Белоруссия, Киргизия, Армения и Узбекистан», – рассказала Любимова.

Регионами-лидерами по количеству заявок стали Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, Свердловская, Самарская и Нижегородская области, а также Республика Татарстан, Челябинская область и Красноярский край. Основные отрасли деятельности участников трека «Культура»: искусство, культура и развлечения, образование, государственная служба, издательская деятельность и СМИ, кино, радио и телевидение, общественные организации и профсоюзы и другие.

«Для всех участников это осознанный выбор, а значит они любят культуру нашей страны и готовы внести свой вклад в ее обогащение. Одни из главных качеств, которые должны вам помочь в достижении этой высокой цели – уверенность в своих силах, эрудиция и творческий подход», – отметила Любимова.

В треке «Культура» конкурса «Лидеры России» – самый высокий процент регистраций от женщин – 62% (от мужчин – 38%). Преобладающий возраст участников от 31 до 35 лет – 25,2% и от 36 до 40 лет – 22,5%. Конкурсантов от 41 до 45 лет – 17,8%, а от 26 до 30 лет – 13,2%. Участников в возрасте от 46 до 55 лет 11,6%, от 51 до 55 лет – 6% и от 18 до 25 лет – 3,7%.

Наставниками конкурсантов в треке «Культура» выступают ведущие управленцы в сфере культуры, руководители профильных ведомств и министерств.

Финалисты получат сертификаты на прохождение образовательных программ и стажировок в ведущих вузах и научных организациях отрасли культуры. Победители получат возможность занять высокие должности в министерстве культуры России, региональных ведомствах, подведомственных научных и учебных учреждениях; наставничество от лучших специалистов России в области культуры, а также смогут принять участие в крупнейших международных культурных форумах и выставках, пройти стажировку в центральном аппарате министерства культуры России и подведомственных ему учреждениях.

21 мая стартовал дистанционный этап четвертого конкурса «Лидеры России». В этом году конкурс разделен на 8 профильных специализаций. В дополнение к направлениям «Наука» и «Здравоохранение», которые были запущены в прошлом году, стартовали новые треки «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Культура», «Информационные технологии», а также трек «Студенты» (для участников без управленческого опыта) и трек «Международный» (для граждан других стран, которые хотят жить и работать в России).