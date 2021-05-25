Глава Минпросвещения вместе со школьниками принял участие в акции «Сад памяти»

В день последнего звонка, 25 мая, министр просвещения Сергей Кравцов вместе с победителями Азиатской олимпиады по физике принял участие в акции «Сад памяти». Участники акции высадили деревья в память о выпускниках, ушедших на фронт 80 лет назад.

«По всей стране сажают деревья в память о выпускниках, ушедших на фронт 80 лет назад (…) Более миллиона человек – выпускников и других учащихся школ, педагогов, родителей поддержали новый формат международной акции «Сад памяти», – сообщается на сайте «Национальные проекты России».

По предварительным данным, участниками #СадПамятиВшколе стали учащиеся из 75 регионов страны. Среди них и выпускники, победители Азиатской олимпиады по физике. Ребята посадили деревья у Минпросвещения России в Москве. С ними к акции присоединился и глава министерства Сергей Кравцов. «К сожалению, нет уже бабушки и дедушки, которые воевали, но я всегда своим детям рассказываю о них. Конечно, эти события были уже достаточно давно, но нельзя забывать, надо чтить память тех, кто принес мир и освободил нашу страну и весь мир от чумы нацизма и фашизма. Тех, кто подарил мир детям, которые в том числе сейчас радуют нас своими успехами и своими достижениями», – сказал министр.

Отмечается, что по состоянию на утро 25 мая речь идет уже о миллионе высаженных деревьев в формате #СадПамятиВшколе.

«Однако всего до конца акции с участием школьников, на пришкольных территориях и в городских парках, по мере наступления благоприятных климатических условий ожидается высадка порядка 3 млн деревьев. Это значит, что цель акции – высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны будет достигнута ещё до официального финала «Сада памяти» 2021 года, который состоится 22 июня у Брестской крепости», – добавляется в сообщении.

Напомним, в День Победы международная акция «Сад памяти», участники которой высаживают деревья в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, прошла в 18 российских регионах, в Бельгии, Марокко и других странах.

Международная акция «Сад памяти» организована всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды России и Рослесхоза в рамках национального проекта «Экология», а также Всероссийского общества охраны природы. К ней подключились и зарубежные страны. Целью акции является высадка 27 млн деревьев по всему миру – по числу погибших в годы Великой Отечественной войны.