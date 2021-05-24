Роскомнадзор заявил о готовности к диалогу с Google в судебном порядке

В Raynair назвали причину экстренной посадки самолета в Минске

Авиакомпания Raynair прокомментировала экстренную посадку своего рейса Афины – Вильнюс в Минске, после которой был задержан основатель признанного белорусской стороной экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

«Экипаж рейса Ryanair из Афин в Вильнюс сегодня, 23 мая был уведомлен управлением воздушным движением Белоруссии о потенциальной угрозе безопасности на борту и получил инструкции направиться в ближайший аэропорт, в Минск», – цитируют сообщение перевозчика «Ведомости».

Там пояснили, что в ходе проверки самолета не было найдено ничего подозрительного. Авиакомпания принесла извинения пассажирам за неудобства.

В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, его задержали.

В Литве заявляли, что экстренная посадка произошла не из-за минирования, а из-за конфликта пассажира с членом экипажа. Президент Литвы Гитанас Науседа выступил с призывом немедленно освободить Протасевича.

Позже к призывам Литвы присоединились Германия и Австрия, польский премьер Матеуш Моравецкий обратился к председателю председателя Евросовета Шарлю Мишелю с просьбой рассмотреть введение санкций против белорусских властей из-за инцидента.

Сам Шарль Мишель заявил, что обеспокоен в связи с ситуацией в Минске, он также призвал освободить рейс и всех его пассажиров.

Между тем борт должен был вылететь из Минска в 19.00 мск.