В Москве сообщили о «минировании» аэропорта Шереметьево

В ЕК призвали страны ЕС жестко отреагировать на инцидент во Врбетице

Зампредседателя Еврокомиссии (ЕК), еврокомиссар по вопросам транспарентности Вера Юрова заявила, что надеется на более жесткое отношение к России на предстоящем 24–25 мая саммите ЕС в связи с инцидентом в деревне Врбетице.

«Я этого ожидаю (жесткого отношения к России). Я уже несколько раз заявляла, что разочарована существующим подходом стран Евросоюза. Нужно, чтобы они жестче отреагировали [не только] на инцидент во Врбетице, но и на все российские действия на европейской территории, которые требуют реакции [со стороны ЕС]», – приводит ТАСС слова Юровой, представляющей Чехию в руководящих органах ЕС, в интервью Чешскому радио.

Более жесткого отношения ЕС к России, чем было до сих пор, по словам Юровой, будут требовать, кроме Чехии, Латвия и Польша. Значительную солидарность с Прагой по этому вопросу, как подчеркнула замглавы ЕС, проявляют Афины, Братислава, Бухарест и София.

«Это будет интересная дискуссия [по вопросу отношений с Россией на саммите], которая, возможно, опять подтвердит, что восприятие рисков, исходящих [для стран ЕС] с российской стороны, пока еще [среди государств – членов сообщества] разнится», – заявила Юрова.

Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. При этом немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву.

Президент Чехии Милош Земан предположил, что взрывы могли быть подстроены для сокрытия недостачи хранившихся на складе боеприпасов. Следствие, по словам Земана, расследует три версии причин произошедшего. Однако министр юстиции Чехии Мария Бенешова опровергла наличие нескольких версий произошедшего во Врбетице. Глава правительства Чехии Андрей Бабиш заявил, что полиция расследует только одну версию.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заметил, что чешские власти «с позором расхлебывают историю» со взрывами в деревне Врбетице. В парламенте Чехии предрекли болезненный разрыв с Россией. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем власти Чехии играют с Россией в «двух полицейских».

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