Россия поприветствовала прекращение огня между Израилем и Палестиной

Москва приветствует прекращение огня между Израилем и Палестиной, это важный шаг, однако все еще нужны условия запуска прямых переговоров, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова заявила, что «в Москве с чувством глубокого удовлетворения отмечают, что 21 мая в 2 часа утра вступил в силу режим прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта», передает РИА «Новости».

«С первых минут кризиса – он продлился 10 дней – российская дипломатия включилась в энергичную работу с целью скорейшей остановки военных действий. Проводились интенсивные контакты, в том числе на высшем уровне», – добавила она.

Представитель МИД указала также, что глава ведомства Сергей Лавров находился на связи с ключевыми региональными партнерами. Кроме того, в целях кризисного урегулирования был активно задействован квартет международных посредников по ближневосточному урегулированию.

«В результате предпринятых усилий удалось остановить кровопролитный конфликт, он унес жизни 230 палестинцев, включая детей, 52 ребенка, а также 12 граждан Израиля. Мы выражаем соболезнования всем семьям погибших и пострадавших. Особо отмечаем посредническую миссию руководства Арабской Республики Египет. Важный вклад в прекращение войны внесла Организация Объединенных Наций, в том числе спецкоординатор ООН по Ближнему Востоку Веннесланд», – добавила Захарова.

Она также указала, что перемирие – это важный, но недостаточный шаг: нужны условия для запуска прямых переговоров «в целях урегулирования комплекса фундаментальных вопросов окончательного статуса на базе резолюции ООН и принципа двух государств», а также чтобы не допустить «рецидивов силовой конфронтации, международной и региональной».

«Россия, как постоянный член Совета Безопасности ООН и участник квартета, призывает партнеров продолжить энергичную коллективную работу для возобновления прямого конструктивного палестино-израильского диалога. Достижение устойчивого, справедливого урегулирования палестинской проблемы – это главная предпосылка комплексной стабилизации на всем Ближнем Востоке», – добавила представитель МИД.

Напомним, в 2.00 мск пятницы вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа. Договоренность о перемирии была достигнута при посредничестве Египта после 11 дней обмена ракетными ударами.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая.

Отметим, что 22 мая в Палестине (то есть как в секторе Газа, так и на Западном Берегу) должны были пройти первые за 15 лет парламентские выборы.