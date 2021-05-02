Названо число погибших в конфликте с Таджикистаном жителей Киргизии

Эксперт оценил угрозу развития конфликта на границе Киргизии и Таджикистана

«Пограничные инциденты не перерастут в войну, но конфликты между представителями этих народов среди мигрантов в России возможны», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Алексей Малашенко, комментируя конфликт на баткенском участке границы Киргизии и Таджикистана, в результате которого есть раненые.

«Баткенский район – самый острый участок на границе между Таджикистаном и Киргизией. Дело в том, что каждый считает этот кусок земли своим. Когда таджики начинают работать на территории, которая им не принадлежит, и осваивать ее, это вызывает раздражение киргизов», – отметил руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко.

Эксперт обратил внимание на неурегулированность ситуации в этом районе. «Баткен всегда был непростым районом для Киргизии. Там живет не тот народ, который можно утихомирить. Сегодня ситуация на небольшой части границы урегулирована, но сама граница очень длинная, – пояснил собеседник. – Кроме того, там идет наркотрафик, который контролируется не местными таджиками или киргизами, а мафией».

Также на этой территории есть не только этнические, но и финансово-хозяйственные проблемы, однако в полноценную войну между двумя странами этот конфликт не перерастет. «В противном случае в него вмешается Россия. Она заинтересована в том, чтобы не поддерживая никого, быть посредником. Поэтому столкновения, в том числе с применением военной силы, как были, так и будут. Но воевать по-крупному там некому», – считает эксперт.

Говоря о возможности переноса конфликта между мигрантами в Москву и другие города России, Малашенко отметил, что раньше таких проблем не было. «Но по мере формирования этнических общин, в том числе в Москве, подобные конфликты возможны. Общины сейчас формируются не только мусульманами или просто выходцами из Центральной Азии, а именно по этническому признаку. Вот этот тренд на этнизацию миграции может привести к будущим конфликтам», – полагает эксперт.

Напомним, в среду произошел конфликт на баткенском участке границы двух стран из-за того, что представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Представители киргизской стороны выступили против и начали спиливать столб. Противостояние переросло в закидывание камнями, пострадал один человек. Ночью конфликт обострился, со стороны местных жителей Таджикистана началась стрельба, были ранены четверо киргизстанцев. Как отметили в погранведомстве Киргизии, со стороны киргизстанцев оружие не применялось.

Позже Киргизия эвакуировала местных жителей из зоны конфликта на границе с Таджикистаном. Они будут размещены в школах Баткена. В Ак-Сайском, Ак-Татырском и Самаркандекском округах, расположенных вблизи границы с Таджикистаном, введен режим чрезвычайного положения.

Позже в Бишкеке заявили, что что погранвойска и спецназ МВД Таджикистана в 14:00 по местному времени якобы начали массированный обстрел из минометов, пулеметов и автоматов водозабора «Головной» в селе Кок-Таш Баткенской области.