Бельгийские рестораны сообщили о новом виде мошенничества со стороны посетителей

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НОВОСТЬ ЧАСА

SWIFT заверил ЦБ в отсутствии рисков отключения России от системы

18 мая, вторник  |  Последнее обновление — 19:27  |  vz.ru
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США просчитались с российским проектом МС-21

Теперь Россия умеет делать полностью композитное крыло без западных помощников Владимир Астапкович/РИА Новости
Попытка США с помощью санкций помешать созданию лайнера МС-21, превосходящего американских и европейских конкурентов, потерпела крах. За два года Россия сумела заместить композитные материалы из США и Японии, которые попали под запрет. Теперь у России есть не только запатентованные технологии создания «черного» крыла, но и отечественные материалы для его изготовления. Как США невольно помогли России? Подробности...
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Россия становится «островом нормальности» для американцев

Сюзанна Масси открыла Рональду Рейгану «тайны русской души» White House Photographic Office
Бывший советник президента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси выступила с обращением к президенту РФ Владимиру Путину, попросив его о принятии в российское гражданство. Этой женщине приписывают важную роль в том, что Рейган изменил свое мнение об СССР и перешел от политики конфронтации к политике сотрудничества. Каков вклад Масси в это и достоин ли он награды в виде гражданства? Подробности...
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Чем опасно новое пользовательское соглашение WhatsApp

Facebook планирует превратить WhatsApp в поставщика личных данных пользователей Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Мессенджер WhatsApp начал заставлять пользователей соглашаться со своими спорными новыми условиями обслуживания – спустя почти полгода после того, как впервые объявил о планах сделать это. В Госдуме видят в действиях мессенджера противоречия закону и намерены обсудить меры реагирования с Роскомнадзором. Какие опасности для пользователей представляют новые правила WhatsApp и почему их уже называют цифровой удавкой? Подробности...
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США объединяют Украину, Грузию и Молдавию против России

После встречи Зеленского с Блинкеном, Киев обратился к соседям с идеей нового антироссийского союза president.gov.ua
Сразу после визита руководства Госдепа в Киев, главы дипломатий Украины, Молдавии и Грузии презентовали новое объединение – «ассоциированное трио» по интеграции в Европу. Вступление в ЕС этих трех стран сейчас маловероятно, а участие в этом объединении Украины лишь усложняет задачу остальным. Но в антироссийские планы США эта инициатива вполне укладывается. Какова же истинная цель создания трио? Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Американское общество превратит Билла Гейтса в чудовище

Сергей Мардан
Сергей Мардан, публицист
Публичная metoo-расправа над Биллом Гейтсом затмит собой все, что мы видели до сих пор – и Кевина Спейси, и Пласидо Доминго, и даже губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо, тем более что последнего либеральные однопартийцы не сдают. Подробности...

В Берлине снова требуют «убить евреев»

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Каждый день по немецким городам теперь проходят демонстрации, которые уже не только требуют уничтожить Израиль, как государство, но и просто уничтожить каждого еврея. То есть такого тут не было, собственно, лет восемьдесят. Все лицемерие европейской политики вылезло во всей красе. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Россия украинцев на украинцев не меняет

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Никаких уступок, никаких послаблений, никаких компромиссов – и в то же время готовность принять Зеленского для разговора на своей территории, на своих условиях и со своей повесткой. Подробности...
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В НАТО покаялись перед сербами

Секретная армия США

Болгары опять переходят на сторону Гитлера

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Предложен новый дизайн московских речных трамвайчиков

В рамках разработки системы водного общественного транспорта Москвы намечены три варианта судна с панорамным видом на город
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Названа «Мисс Вселенная – 2021»

Титул «Мисс Вселенная – 2021» получила 26-летняя программистка из Мексики Андреа Меса. Бриллиантовую корону ей вручила «Мисс Вселенная – 2019» Зозибини Тунци из ЮАР. Второе место досталось бразильянке, на третьем расположилась представительница Индии
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На Ближнем Востоке ужесточились ракетные обстрелы городов и столкновения арабов с евреями

Ракеты Израиля разрушили 16-этажное здание Бурж аш-Шурук в центре Газы. В нем располагались офисы палестинских СМИ и компаний, магазины и жилые помещения. Погибли по меньшей мере три человека. Израиль заранее предупредил о ракетном ударе, поэтому большую часть людей успели оперативно эвакуировать
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: SWIFT заверил ЦБ в отсутствии рисков отключения России от системы
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    Бельгийские рестораны сообщили о новом виде мошенничества со стороны посетителей

    18 мая 2021, 19:02

    Текст: Алексей Дегтярев

    В Бельгии посетители заведений общепита стали чаще покидать столики на открытых террасах, не заплатив по счетам, владельцы заведений полагают, что это связано с ослаблением мер против коронавируса.

    «Некоторые кафе и рестораны сообщают о новом явлении: все больше клиентов, пользуясь тем, что они сидят на улице и официанты за ними не следят, покидают заведение, не заплатив», – цитирует телеканал RTBF РИА «Новости».

    По словам владельцев, из-за подобных посетителей они стали терять 5-10% дохода, таким образом пытаются сэкономить не только молодые люди, но и респектабельные семьи.

    «Мы заметили схему: после обеда жена с детьми поднимается и уходит. Глава семейства, остающийся за столиком, чтобы якобы заплатить по счету, отправляется в туалет, а потом сразу уходит, как будто он уже расплатился», – рассказали в одном ресторане.

    По их словам, уследить за подобными клиентами не всегда получается.

    Владельцы кафе и ресторанов полагают, что теперь необходимо требовать оплату счета в момент заказа.

    Бельгийские власти разрешили кафе и ресторанам отрыть террасы для посетителей с 8 мая.


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    «Спутник V» позволил Сан-Марино запустить вакцинный туризм
       17 мая 2021, 07:24
    Фото: Patricio Murphy/
    Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Республика Сан-Марино с 17 мая запускает кампанию для иностранных граждан, желающих привиться от коронавирусной инфекции на территории этого небольшого государства на Апеннинском полуострове.

    По словам госсекретаря Сан-Марино по делам туризма Федерико Педини Амати, вакцинный туризм стал возможен благодаря российской вакцине «Спутник V», которая использовалась почти в 90% случаев прививки для местных граждан. Всего же в республике проведено 38 тыс. инъекций – причем первую дозу препарата получили 21,8 тыс. человек, что составляет порядка трех четвертей населения Сан-Марино, передает РИА «Новости».

    Как сообщили в Институте социальной защиты (ISS) Сан-Марино, в республике образовался некоторый «излишек» из 10 тыс. доз «Спутника V», который позволяет местным властям приступить к организации прививок для иностранцев.

    Чтобы получить либо «Спутник V», либо препарат от Pfizer иностранец должен забронировать номер в одной из гостиниц и провести на горе Титано в общей сложности как минимум шесть дней: два периода по трое суток, достаточных для наблюдения за вакцинацией, с перерывом от 21 до 28 дней. Не считая отеля, два укола вакцины будут стоить 50 евро.

    Представитель госсекретариата по иностранным делам заявил, что в Сан-Марино поступает множество запросов с информацией о начале приема заявок на вакцинацию. По его словам, звонки и сообщения поступают из Германии, Швейцарии, Франции и других стран Европы.

    Несмотря на то что кампания еще не началась, отели Сан-Марино уже фиксируют рост бронирований номеров – порядка 10 в сутки, отметили в ведомстве. С понедельника гостиничные структуры должны передать заявки на рассмотрение в ISS. Главным препятствием на пути новой туристической кампании становится отсутствие соглашения о признании вакцинации в Сан-Марино с властями Италии: в коммюнике Института оговаривается, что итальянские граждане не могут претендовать на приезд в Сан-Марино ради прививки.

    В самом ведомстве агентству сообщили, что приезда первых туристов можно ожидать в последние дни мая. И хотя в самом Сан-Марино сертификат о вакцинации умалчивает о том, какой именно препарат был введен пациенту, документ для туристов эту графу содержать будет.

    А пока власти Сан-Марино в отсутствие одобрения «Спутника V» властями Евросоюза ведут переговоры о включении собственных документов в общеевропейский формат «паспорта вакцинации». Как сообщили на недавней пресс-конференции руководители профильных ведомств республики, Сан-Марино вступило в переговоры с Брюсселем совместно с другими государствами-анклавами – Андоррой, Монако и Ватиканом.

    Поставки российской вакцины в Сан-Марино начались в феврале. Было доставлено 15 тыс. доз (для вакцинации 7,5 тыс. человек). В апреле же было довезено достаточно доз для вакцинации всей страны. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как российская вакцина спасла целую страну от коронавируса.

    Напомним, 10 мая в РФПИ рассказали, что применение российской вакцины от COVID-19 позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус, уровень инфицирования в государстве снизился до нуля.

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    Путин анонсировал запуск в оборот четвертой российской вакцины от коронавируса
       18 мая 2021, 11:27
    Фото: TASS/YouTube
    Текст: Алина Назарова

    Президент Владимир Путин в ходе церемонии принятия верительных грамот у иностранных послов заявил, что в ближайшее время в России будет запущена в оборот четвертая вакцина от коронавируса.

    «Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с глобальной пандемией. Нам удалось быстро создать три собственные эффективные вакцины от коронавирусной инфекции. Скоро будет запущена в оборот четвертая, набирает темп и вакцинация», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Вакцина «Спутник Лайт» была зарегистрирована в России 6 мая. В РФПИ уточнили, что «Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V». Она стала четвертой отечественной вакциной, предназначенной для профилактики коронавирусной инфекции. В понедельник ФАС согласовала предельную отпускную цену на «Спутник Лайт».

    Во вторник Путин принимает верительные грамоты у 23 послов. Верительные грамоты вручают послы Боснии и Герцеговины, Иордании, Мозамбика, Индонезии, Маврикия, Доминиканы, Чада, Молдавии, Швейцарии, Афганистана, Гвинеи-Бисау, Катара, Кении, Киргизии, Польши, Нидерландов, ЮАР, Таиланда, Аргентины, Лаоса, Румынии, Боливии, Чили. Церемония традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

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    Стало известно о визите главы минтуризма Турции в Москву

    17 мая 2021, 16:03

    Текст: Евгения Шестак

    Пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын и замминистра здравоохранения страны Толга Толунай в понедельник, 17 мая, посетят Москву вместе с министром культуры и туризма республики Нури Мехметом Эрсоем, заявил источник в турецкой туротрасли.

    «Калын и Толунай прибывают в Москву вместе с Эрсоем», – сказал РИА «Новости» источник.

    По его словам, члены турецкой делегации обсудят с российскими коллегами не только возобновление авиасообщения между странами, но и поставки вакцины «Спутник V».

    Ранее СМИ сообщали, что турецкая делегация во главе с министром культуры и туризма страны Мехметом Нури Эрсоем может отправиться в понедельник, 17 мая, в Россию для обсуждения введенных ранее Москвой ограничений на перелеты с Турцией. Посольство Турции в России подтвердило, что запланирована встреча с вице-премьером России Татьяной Голиковой.

    Напомним, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Турции с 29 апреля по 17 мая вводится полный локдаун в связи с распространением коронавируса. Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, поскольку в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Российским туроператорам рекомендовали временно прекратить продажу туров в Турцию. По данным Роспотребнадзора, около 80% заразившихся за границей коронавирусом россиян приезжают из Турции.

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    Мурашко заявил о напряженной ситуации с COVID-19 в больших городах

    17 мая 2021, 12:21

    Текст: Евгения Шестак

    Ситуация с коронавирусом в стране в целом стабильная, напряженной можно назвать обстановку в городах с высокой плотностью населения, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

    «Сегодня напряженная ситуация в городах с высокой плотностью населения. В целом по стране ситуация остается стабильной», – цитирует РИА «Новости» Мурашко. 

    По его словам, вне зависимости от того, придет или нет третья волна коронавируса, надо сохранить здоровье граждан. Он отметил, что пациентам, которые имеют хронические заболевания, планируют операции или поездки на санаторно-курортное лечение, стоит пройти вакцинацию.

    Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что второй год пандемии COVID-19 может принести больше смертей, чем первый. Для спасения жизней необходимо объединение вакцинации и других мер здравоохранения.

    В конце апреля в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией заявили, что говорить сейчас о начале третьей волны коронавируса в России абсолютно неверно, ситуация в стране стабильна. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что сегодня ситуация с коронавирусом в России достаточно стабильна, однако это хрупкая стабильность, которую надо поддерживать.

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    Роспотребнадзор отреагировал на случаи «заражения» черной плесенью

    18 мая 2021, 15:56

    Текст: Наталья Ануфриева

    Черная плесень обычно не вызывает заболевания, но является мощным аллергеном, в случаях очень глубокого иммунодефицита может в единичных случаях проявляться как инфекция, однако это более характерно для стран Юго-Восточной Азии, заявили в Роспотребнадзоре.

    В ведомстве заявили, что черная плесень – это повсеместно, почти во всех странах, распространенный микоз, «сапрофит, обитающий практически во всех объектах внешней среды», который обычно «не вызывает заболевания людей, а является мощным аллергеном, но в случаях очень глубокого иммунодефицита может в единичных случаях проявляться как оппортунистическая инфекция», передает РИА «Новости».

    «В силу природно-географических факторов этот микоз потенциально более актуален для стран Юго-Восточной Азии», – добавили в Роспотребнадзоре.

    Так, например, концентрация спор черной плесени в Индии за счет огромной влажности, высокой среднегодичной температуры многократно выше, чем в странах с умеренным климатом.

    Между тем городской портал Сочи sochi.com сообщил, что в России якобы зафиксировали несколько случаев заражения индийской черной плесенью – болезнью, которой заражаются некоторые больные коронавирусом.

    Речь идет о мукормикозе – инфекции, которая распространяется в организме с помощью микроскопичеких грибов. В Индии она распространена среди зараженных COVID.

    Указывается со ссылкой на СЗГМУ имени Мечникова, что в России отмечались единичные случаи этого заболевания, причем болеют им в основном пациенты с онкологией.

    Эксперты предупредили, что болезни подвержены люди с ослабленным иммунитетом. Мукормикоз тяжело лечится, требуется долгая терапия. Грибок поражает носоглотку, глаза и легкие.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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    Вторая партия «Спутника V» доставлена в Индию
       16 мая 2021, 05:54
    Фото: Carol Smiljan/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Вторая партия российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» в воскресенье доставлена в индийской город Хайдарабад, сообщил посол России в Индии Николай Кудашев.

    «Вторая партия «Спутника V» сегодня доставлена в Хайдарабад. Мы очень рады, что совместная борьба России и Индии против [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19, которая сегодня является одним из важнейших направлений нашего двустороннего сотрудничества, прочно встала на рельсы и продвигается вперед», – приводит слова посла ТАСС.

    Напомним, 14 мая индийская фармацевтическая компания Dr. Reddy's Laboratories Ltd выпустила в оборот первую партию импортируемой из России вакцины «Спутник V». В тот же день в Кремле сообщили о постоянном контакте с Индией по коронавирусу.

    7 мая Индия установила антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки. 25 апреля премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о «коронавирусном шторме». Несколькими днями ранее индийские ученые выявили в восточном штате Западная Бенгалия новый штамм коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, новый штамм имеет тройную мутацию и может быстрее распространяться. При этом ВОЗ выявила способность «индийского» штамма COVID к нейтрализации антител.

    Между тем директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что российский препарат «Спутник V» эффективен и против индийской мутации коронавируса, поскольку двукратная вакцинация дает высокий титр протективных иммуноглобулинов. 1 мая в Индию доставили первую партию российской вакцины. По словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз. Россия также отправила в Индию экстренную гуманитарную помощь.

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    Россияне рассказали о готовности привиться от COVID ради поездки за рубеж

    16 мая 2021, 10:46

    Текст: Ксения Панькова

    Каждый пятый россиянин готов привиться от коронавируса, если это будет необходимо для выезда за границу. Об этом говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob.

    В опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет, которые не прививались от коронавируса, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что 20% не привитых от COVID-19 россиян утверждают, что сделают прививку, если это станет единственным шансом попасть за рубеж, 18% планируют сделать прививку в любом случае.

    В свою очередь, 42% опрошенных не хотят вакцинироваться ни при каких условиях, а 20% затруднились с решением. Мужчины чаще, чем женщины, заявили о готовности привиться как ради выезда за границу (21% и 18% соответственно), так и безотносительно возможности поездки (20% и 16% соответственно).

    Ранее вирусолог Алексей Аграновский заявил, что россиянам пока не следует спешить выезжать за границу, так как в некоторых странах сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка.

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    Вирусолог рассказал, кому подойдет вакцина «Спутник Лайт»
       18 мая 2021, 17:30
    Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
    Текст: Татьяна Косолапова

    Граждане, которые по каким-то причинам боятся делать две инъекции вакциной «Спутник V», а также уже переболевшие коронавирусной инфекцией, смогут привиться вакциной «Спутник Лайт», заявил газете ВЗГЛЯД вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев.

    В ходе церемонии принятия верительных грамот у иностранных послов глава России Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время в стране будет запущена в оборот четвертая вакцина от COVID-19 «Спутник Лайт». Препарат является первым компонентом вакцины «Спутник V».

    «Дело в том, что первый компонент вакцины «Спутник V» показал себя с самой лучшей стороны. Схема прививки «Спутник V» состоит из двух инъекций: первого компонента и второго. После введения первого компонента оказалось, что он сам по себе достаточно иммунногенен. Первостепенно она предназначена для облегченных каких-то случаев», – говорит Зуев.

    Врач подчеркивает, что выпуск четвертой российской вакцины создает выбор между вакцинами. Так, например, облегченным вариантом  могут привиться люди, которые по каким-то причинам боятся делать две инъекции (прививаться вакциной «Спутник V»). «Спутник Лайт» для них вполне сможет стать более  приемлемой альтернативой.

    «Это не значит, что при введении двух компонентов идет какая-то нагрузка, организм начинает тяжело дышать и вырабатывать антитела, нет. Этот процесс происходит по-другому. Все люди отличаются внешне, а еще сильнее – внутренне, поэтому каждый по-разному реагирует на тот или иной препарат, дозу и так далее», – рассказывает вирусолог.

    Соответственно, каждый человек может по-разному реагировать и на препарат, продолжает собеседник. При использовании вакцины «Спутник V» в некоторых случаях у граждан слегка повышалась температура, что считается нормой, поскольку это ответная реакция организма. Но в большинстве случаев пациенты даже не почувствовали, что им что-то ввели. Поэтому вакцину «Спутник Лайт» может порекомендовать и сам лечащий врач.

    «Люди, которые с опаской относятся к вакцинации, вполне могли бы привиться «Спутником Лайт», поскольку она все-таки облегченная. Возможно осознание того, что это легкая вакцина, приведет людей на прививку и даст им какое-то количество антител и элементарную защиту против коронавируса. Ну, и уже переболевшим будет вполне достаточно одного компонента, потому что у организма есть иммунологическая память», – заключил Зуев.

    Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что вакциной «Спутник Лайт» сможет прививаться молодежь, а также категория людей, которая уже переболела коронавирусной инфекцией.

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    Турция захотела обсудить введенные Москвой ограничения на перелеты

    17 мая 2021, 10:01

    Текст: Евгения Шестак

    Турецкая делегация во главе с министром культуры и туризма страны Мехметом Нури Эрсоем может отправиться в понедельник, 17 мая, в Россию для обсуждения введенных ранее Москвой ограничений на перелеты с Турцией, сообщили СМИ.

    По информации газеты «Туризм Гюнджель», делегация планирует обсудить с российской стороной введенные ранее Москвой ограничения на перелеты с Турцией, передает ТАСС.

    Между тем Турция начала возвращаться к нормальной жизни после локдауна, на улицах Анкары впервые с конца апреля наблюдается оживленное дорожное движение. В частности, открылись офисы, жители турецкой столицы теперь имеют возможность беспрепятственно передвигаться по городу. До этого в течение 18 дней они могли покидать свои дома только для посещения ближайших к дому продуктовых магазинов и аптек, визитов к врачам и выгула собак, сообщает РИА «Новости».

    В МВД Турции отмечали, что ограничительные меры будут отменяться постепенно: до 1 июня сохраняется ежедневный комендантский час с 21.00 до 5.00 и круглосуточный комендантский по субботам и воскресеньям. Продуктовые магазины в субботу и воскресенье будут работать с 10.00 до 17.00. В период постепенной нормализации междугородние поездки могут осуществляться в периоды, когда не действует комендантский час. Рестораны и кафе будут работать только на вынос и на доставку.

    Торговые центры, рынки, а также магазины, продающие одежду, галантерею и хозтовары, смогут работать с 10.00 до 20.00 в будние дни. Граждане в возрасте 65 лет и старше смогут выходить на улицу только с 10.00 до 14.00 в будние дни. Гражданам старше 65 лет и младше 18 лет не разрешается пользоваться городским общественным транспортом. Ограничения комендантского часа по-прежнему не распространяются на туристов.

    Напомним, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Турции с 29 апреля по 17 мая вводится полный локдаун в связи с распространением коронавируса. Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, поскольку в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Российским туроператорам рекомендовали временно прекратить продажу туров в Турцию. По данным Роспотребнадзора, около 80% заразившихся за границей коронавирусом россиян приезжают из Турции.

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    ЦДМ на Лубянке решили проверить из-за фанатов «Майора Грома»

    16 мая 2021, 15:20

    Текст: Алексей Дегтярев

    Центральный детский магазин (ЦДМ) в Москве после сообщений о массовом скоплении фанатов фильма «Майор Гром» решили проверить на соблюдение противоэпидемических мер, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

    «Управление Роспотребнадзора по Москве проведет проверку на предмет соблюдения обязательных противоэпидемических мер в Центральном детском магазине (Театральный пр-д, 5/1) в связи с информацией о массовом мероприятии с участием посетителей», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

    Ранее в Сети опубликовали видеозаписи из ЦДМ на Лубянке, на которой запечатлена толпа людей. По данным магазина, на воскресенье там была запланирована встреча с актерами фильма «Майор Гром».

     

    Российский боевик «Майор Гром» вышел в прокат в России 1 апреля, он успел собрать в стране 3 млн 850 тыс. долларов.

    Власти Москвы заявляли о напряженной ситуации с коронавирусом. Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что без майских каникул заболевших ковидом было бы больше.

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    В России выявили 8,5 тыс. новых случаев коронавируса

    16 мая 2021, 11:23

    Текст: Ксения Панькова

    За минувшие сутки в России выявили 8 тыс. 554 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что за «последние сутки в России выявлено 8554 новых случая коронавируса в 84 регионах, из них 15,8% не имели клинических проявлений болезни».

    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2789, Санкт-Петербурге – 767, Московской области – 672.

    Всего в стране выявлено 4 млн 940 тыс. 245 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 млн 556 тыс. 73 человек, из них 8573 человека вылечились за последние сутки.

    Также за сутки зафиксирован 391 летальный исход. За весь период в России от коронавируса скончались 115 тыс. 871 человек.

    Накануне, 15 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8 тыс. 790. Таким образом, число новых случаев за сутки уменьшилось на 236.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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    Турция смягчила ограничения по COVID

    16 мая 2021, 14:48

    Текст: Елена Мирошниченко

    По окончании локдауна в Турции будут действовать смягченные ограничительные меры по коронавирусу, соответствующий циркуляр опубликовало МВД страны.

    «До 1 июня сохраняется ежедневный комендантский час с 21.00 до 05.00 и круглосуточный комендантский по субботам и воскресеньям. Продуктовые магазины в субботу и воскресенье работают с 10.00 до 17.00. В период постепенной нормализации междугородние поездки будут осуществляться в периоды и дни, когда не действует комендантский час. Рестораны и кафе будут работать только на вынос и на доставку», – цитирует документ РИА «Новости».

    Также уточняется, что ТЦ и магазины, продающие одежду, галантерею и хозтовары, смогут работать с 10.00 до 20.00 в будние дни. Существуют ограничения для людей в возрасте 65 лет и старше, они могут выходить на улицу только с 10.00 до 14.00 в будние дни, выходить на улицу в остальное разрешенное время смогут только те пожилые люди, которые получили две дозы вакцины.

    Ограничения не затрагивают туристов, при этом иностранцы, имеющие вид на жительство, обязаны соблюдать ограничения.

    Напомним, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Турции с 29 апреля по 17 мая вводится полный локдаун в связи с распространением коронавируса. Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, поскольку в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Российским туроператорам рекомендовали временно прекратить продажу туров в Турцию. По данным Роспотребнадзора, около 80% заразившихся за границей коронавирусом россиян приезжают из Турции.

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    В России выявили 9,3 тыс. новых случаев коронавируса
       17 мая 2021, 11:36
    Фото: Илья Питалев/РИА Новости
    Текст: Алина Назарова

    За минувшие сутки в России выявили 9328 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 9328 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них 16,7% не имели клинических проявлений болезни».

    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3573, Санкт-Петербурге – 763, Московской области – 701.

    Всего в стране выявлено 4 949 573 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 563 254 человек, из них 7181 человек вылечились за последние сутки.

    Также за сутки зафиксировано 340 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 116 211 человек.

    Накануне, 16 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8554. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 774.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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    Мурашко призвал россиян вакцинироваться

    16 мая 2021, 12:04

    Текст: Елена Мирошниченко

    Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия-1» призвал россиян прививаться от коронавируса, а не ждать третьей волны пандемии.

    «Нам часто задают вопрос про риск возникновения третьей волны. Мне кажется этот вопрос абсурдным, не нужно ждать, нужно ее профилактировать, «авось» в данной ситуации не сработает. Нужно просто прийти, провакцинироваться и не задавать столь банальных и неуместных вопросов», – цитирует его ТАСС.

    Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что второй год пандемии COVID-19 может принести больше смертей, чем первый. Для спасения жизней необходимо объединение вакцинации и других мер здравоохранения.

    В конце апреля в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией заявили, что говорить сейчас о начале третьей волны коронавируса в России абсолютно неверно, ситуация в стране стабильна. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что сегодня ситуация с коронавирусом в России достаточно стабильна, однако это хрупкая стабильность, которую надо поддерживать.

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    ФАС согласовала предельную отпускную цену на «Спутник Лайт»

    17 мая 2021, 09:27

    Текст: Алина Назарова

    Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала предельную отпускную цену на вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» на уровне 342,36 рублей без НДС за дозу.

    «Антимонопольная служба согласовала предельную отпускную цену на однодозную вакцину «Спутник Лайт». Она составит 342,36 рублей без НДС за дозу», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

    После регистрации цены вакцина поступит в гражданский оборот.

    Вакцина «Спутник Лайт» была зарегистрирована в России 6 мая. В РФПИ уточнили, что «Спутник лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V». Она стала четвертой отечественной вакциной, предназначенной для профилактики коронавирусной инфекции. 

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