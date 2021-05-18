Бельгийские рестораны сообщили о новом виде мошенничества со стороны посетителей

В Бельгии посетители заведений общепита стали чаще покидать столики на открытых террасах, не заплатив по счетам, владельцы заведений полагают, что это связано с ослаблением мер против коронавируса.

«Некоторые кафе и рестораны сообщают о новом явлении: все больше клиентов, пользуясь тем, что они сидят на улице и официанты за ними не следят, покидают заведение, не заплатив», – цитирует телеканал RTBF РИА «Новости».

По словам владельцев, из-за подобных посетителей они стали терять 5-10% дохода, таким образом пытаются сэкономить не только молодые люди, но и респектабельные семьи.

«Мы заметили схему: после обеда жена с детьми поднимается и уходит. Глава семейства, остающийся за столиком, чтобы якобы заплатить по счету, отправляется в туалет, а потом сразу уходит, как будто он уже расплатился», – рассказали в одном ресторане.

По их словам, уследить за подобными клиентами не всегда получается.

Владельцы кафе и ресторанов полагают, что теперь необходимо требовать оплату счета в момент заказа.

Бельгийские власти разрешили кафе и ресторанам отрыть террасы для посетителей с 8 мая.