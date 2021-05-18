В ОП оценили создание президентского Фонда культурных инициатив

Появление в России президентского Фонда культурных инициатив является импульсом для развития всей креативной индустрии и послужит стимулом для инноваций и нестандартных подходов в творчестве, считает замсекретаря Общественной палаты России, директор Музея Победы Александр Школьник.

«Искренне обрадован короткой дистанцией между появлением этой инициативы в послании президента и подписанием указа о создании Фонда. На мой взгляд, его создание – не просто важнейшее подспорье для творческих и креативных людей, но и новый импульс для развития всей креативной индустрии», – приводятся его слова в сообщении на сайте ОП.

«В силу своей общественной деятельности, а также работы в музее, могу сказать, что наша страна обладает огромным потенциалом развития в сфере культуры и искусства. Сегодня наблюдается настоящий бум действительно ярких творческих проектов. И многие проекты можно смело назвать прорывными», – подчеркнул Школьник.

Он выразил надежду, что президентский Фонд культурных инициатив будет отличным стимулом для инноваций и нестандартных подходов в творчестве. «На мой взгляд, он должен стать своего рода институтом развития, который может создать свою систему координат для реализации творческих инициатив. Уверен, что такой кредит доверия со стороны государства будет лучшим «мотиватором» для молодых талантливых людей», – пояснил замсекретаря ОП.

По словам Школьника, поддержка со стороны государства расширяет горизонт возможностей не только для творцов, но и для людей бизнеса, которые тоже с большим энтузиазмом готовы участвовать в развитии креативных индустрий.

«Хочу отдельно обратить внимание на состав Координационного Совета, в который входят авторитетные люди в нашей стране. Надеюсь, что они подойдут к этой работе неформально и сконцентрируются на смыслах», – продолжил Школьник.

«Как директор Музея Победы, считаю важным, чтобы в своей работе Фонд отдавал предпочтение проектам, которые помогали бы решать задачу формирования новых поколений на основе нравственных ценностей, любви к Родине, гордости за свою страну, уважения к ее истории. Чтобы проекты, поддержанные Фондом, давали возможность не только реализовывать творческие амбиции, но и работали на будущее нашей страны», – заключил он.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о создании президентского Фонда культурных инициатив. Основной целью фонда является «обеспечение всесторонней поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий, реализуемых некоммерческими организациями (…), коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями».

О создании Фонда глава государства объявил в ходе послания Федеральному собранию 21 апреля.