В СК рассказали о работе следователей в годы ВОВ

В годы Великой Отечественной войны следователи занимались расследованием уголовных дел об уклонении от службы, незаконной купле-продаже и хранении оружия, а также помогали возмещать причиненный государству ущерб.

Военные следователи, помимо допросов и истребования документов, назначали экспертизы, проводили следственные эксперименты, осматривали места происшествий с понятыми, а также участвовали в возмещении причиненного государству ущерба и выполняли другие процессуальные действия. При этом сроки производства резко сократили – они составляли от одного до трех дней, сейчас это два месяца. Требования по соблюдению норм Уголовно-процессуального кодекса оставались прежними.

«Все это нередко приходилось выполнять в боевых условиях. Только за первые месяцы войны погибли 31 военный следователь, 28 технических работников и 23 военных прокурора», – рассказали в пресс-службе СК в преддверии 154-й годовщины со дня образования военных следственных органов, передает РИА «Новости».

По данным ведомства, на 1 января 1946 года безвозвратные потери среди военных следователей составили: 887 пропавших без вести, 265 убитых, 52 умерших от ран. Ранены и контужены были 262 человека, из них 156 военных следователей и 106 прокуроров.

За боевые заслуги и проявленное мужество более 1,8 тыс. военных следователей и прокуроров наградили орденами и медалями.

Сейчас военные следственные органы входят в состав СК. Военные следователи выполняют задачи и за рубежом — в тех странах, где находятся российские воинские подразделения, в том числе в зонах локальных конфликтов.

Годовщину образования военных следственных органов отмечают 15 мая – в этот день в 1867 году император Александр утвердил Военно-судебный устав и Военно-морской судебный устав.