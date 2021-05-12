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В России продлили программу туристического кешбэка до конца года
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Правительство продлило до конца года программу туристического кешбэка, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.
Он отметил, что представители туристического бизнеса в разных регионах страны говорили в личных беседах с ним, что эта программа действительно пользуется большой популярностью.
«Правительство продлило ее до конца года», – цитирует ТАСС Мишустина.
По его словам, программой туристического кешбэка на начало мая воспользовался почти 1 млн россиян.
«Многие люди в этом году не смогли поехать на отдых за границу. По поручению президента правительство запустило программу по возмещению гражданам части затрат на путешествия по России через карту «МИР». На начало мая такой услугой воспользовался почти миллион человек. Людям возвращено около четырех миллиардов рублей», – передает РИА «Новости» слова Мишустина.
Он отметил, что регионы получили дополнительные финансовые средства. «Я лично общался со многими представителями туристического бизнеса в Карелии, на Алтае и на Камчатке. И они говорили, что программа действительно пользуется большой популярностью. Правительство продлило ее до конца года», – добавил он.
Мишустин также рассказал, что в рамках нацпроекта по развитию внутреннего туризма планируется помочь регионам создать рабочие места в самых разных отраслях – от сферы услуг до гостиничного бизнеса, а также сберечь уникальные памятники истории и культуры, курорты.
Кроме того, по словам Мишустина, это станет стимулом для инвесторов вкладываться в новые проекты в этой сфере, поможет привлечь в Россию гостей из-за рубежа.
Напомним, в апреле глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что программа туристического кешбэка, согласно нацпроекту по туризму, будет ежегодно с 2022 по 2024 год профинансирована на 5 млрд рублей.
СМИ собрали данные о напавшем на казанскую школу террористе
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Напавшим на казанскую школу оказался студент четвертого курса университета ТИСБИ 19-летний Ильназ Галявиев, незадолго до трагедии он завел канал в Telegram.
Как сообщает Life, полицейским задержанный заявил, что ненавидит всех, а бомбы научился делать в интернете. Кроме того, молодой человек уверяет, что в школу пришел один и хотел, чтобы все узнали, что он бог.
Позже представитель казанского университета ТИСБИ подтвердил «Открытым медиа», что стрелявший действительно учится в этом вузе. Однако от дальнейших комментариев собеседник издания отказался.
Тем временем «Комсомольская правда» сообщает, что Галявиев, предположительно, незадолго до нападения завел канал в Telegram. В нем он назвал себя богом и выразил желание, чтобы остальные подчинялись ему. «В мире не должно остаться живности, это ошибка вселенной», – сказано в сообщении канала.
В настоящее время Telegram заблокировал канал Ильназа Галявиева.
По словам главы Татарстана Рустама Минниханова, устроившему стрельбу в школе № 175 в Казани – 19 лет, на него официально зарегистрировано оружие. «Террорист арестован, 19 лет. Официально на нем зарегистрировано оружие. Других пособников пока не определили, идет следственное действие, все силы развернуты», – сказал Минниханов, передает ТАСС.
Во вторник два человека устроили стрельбу в школе № 175 в Казани из огнестрельного оружия. Кроме того, в здании учебного заведения прогремел взрыв. Одного из нападавших задержали, второго ликвидировал спецназ.
В экстренных службах сообщали, что при стрельбе в школе в Казани погибли 11 человек, еще четверо получили ранения. Двое из погибших школьников разбились, выпрыгнув из окна на третьем этаже. В то же время власти Татарстана сообщили, что погибли восемь человек – семеро детей и учительница.
Продавец рассказал, как напавший на школу в Казани приобрел оружие
Сотрудник Йошкар-Олинского оружейного магазина «ОхотАктив» сообщил, что напавший на школу в Казани мужчина при покупке оружия предъявил лицензию и паспорт, поэтому продажа осуществлялась на законных основаниях.
По его словам, необходимые процессы при покупке огнестрельного оружия были соблюдены. Как отметил продавец, оружие приобретается по лицензии, которое выдается разрешительной комиссией Росгвардии, передает РИА «Новости».
«Перед этим человек проходит нарколога, психолога, проходит обучение. И только после этого со всеми заключениями ему выдают лицензию. Когда пришел, он эту лицензию предъявил. И паспорт», – рассказал сотрудник оружейного магазина.
Он подчеркнул, что лицензия, которую предъявил злоумышленник, была подлинной, поскольку на ней была голограмма и «все необходимые знаки, удостоверяющие подлинность». При этом не назвал марку приобретенного оружия, отметив лишь, что оно было «бюджетное» – около 30 тыс.
Кроме того, по словам продавца, в том, что юноша приехал за оружием из Татарстана в соседнюю республику Марий Эл, нет ничего удивительного. «Из других регионов приезжают. Это законом не запрещено», – заключил сотрудник магазина.
Нужно ли ужесточить правила приобретения огнестрельного оружия?
Напомним, 11 мая на школу № 175 в Казани произошло нападение. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей, учительница английского языка и женщина-работник, еще 21 человек пострадал. Восемь раненых в школе в Казани детей находятся в тяжелом состоянии.
После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.
При этом руководство школы сообщило, что здание охраняла вахтерша, также была установлена тревожная кнопка для вызова сотрудников частного охранного предприятия. Депутат Госдумы Александр Хинштейн в свою очередь сообщил, что в школе отсутствовала охрана, была только кнопка связи с пунктом централизованной охраны. Прокуратура сообщила, что оценит действия администрации школы в Казани во время нападения.
Ученик гимназии № 175 в Казани, где прогремел взрыв и раздалась стрельба, рассказал, что помогло выжить ему и его одноклассникам.
В WhatsApp пользователям пригрозили скорым отключением звонков и сообщений
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WhatsApp постепенно начнет отключать доступ к звонкам, сообщениям и уведомлениям для пользователей, которые не примут новые правила безопасности мессенджера, сообщил представитель сервиса.
Как сообщает Business Insider, по словам представителя WhatsApp, если пользователи не согласятся с новой политикой, через несколько недель они начнут терять доступ к своим спискам чатов. Пользователи смогут позвонить и написать кому-нибудь, только если сначала с ними свяжутся и они нажмут на уведомление.
Также представитель компании сообщил, что еще через несколько недель пользователи не будут получать звонки или уведомления.
Ранее WhatsApp сообщал, что пользователи, которые до 15 мая не примут новые правила мессенджера, смогут пользоваться приложением только в ограниченном режиме, из опций останутся только звонки и уведомления.
Напомним, в исследовании Научно-технического центра (НТЦ) ФГУП «Главный радиочастотный центр» сообщалось, что изменения в политике конфиденциальности и пользовательском соглашении мессенджера WhatsApp увеличивают риск глобальной слежки американских спецслужб за пользователями, а также манипулирования их мнением.
Словакия остановила вакцинацию препаратом AstraZeneca
Словакия остановила вакцинацию препаратом AstraZeneca, сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения республики Зузана Элиашова.
«Словакия остановила процесс прохождения прививок от коронавируса с применением вакцины от компании AstraZeneca. Это касается тех, кто направляется на получение первой дозы препарата и еще не был привит», – сказала она, передает ТАСС со ссылкой на телеканал ТА-3.
В апреле Европейский фармрегулятор признал связь вакцины компании AstraZeneca с тромбообразованием. Некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых.
В Польше заявили, что компания AstraZeneca является ненадежным поставщиком вакцин от коронавируса, поэтому Еврокомиссия решила не возобновлять заказ на поставку препарата.
Кроме того, экспертная группа в Норвегии рекомендовала правительству королевства отказаться от использования вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson.
Напавший на казанскую школу на допросе признался в ненависти к людям
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Устроивший стрельбу в казанской школе 19-летний Ильназ Галявиев в ходе допроса заявил о ненависти ко всем людям и отказе от собственных родителей.
Галявиев заявил, что никогда не называл своих родителей матерью и отцом, а ненависть, которую он испытывает ко всем людям, никто ему не внушал, он осознал это сам, сообщает телеканал «360».
Видео допроса появилось в ряде каналов Telegrаm.
Во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. Изначально сообщалось о двоих нападавших, однако позже сообщили, что нападавший был один – бывший ученик гимназии, экс-студент четвертого курса ТИСБИ 19-летний Ильназ Галявиев. Недавно он был отчислен из колледжа, однако в учебном заведении его охарактеризовали как «тихого и неконфликтного» студента. По словам источников, мотивом нападения могла стать месть.
В экстренных службах сообщали, что при стрельбе в школе в Казани погибли 11 человек, еще четверо получили ранения. Двое из погибших школьников разбились, выпрыгнув из окна на третьем этаже. В то же время власти Татарстана сообщили, что погибли восемь человек – семеро детей и учительница. Большое число погибших и пострадавших в результате стрельбы в казанской школе объяснили тем, что дети находились в замкнутом пространстве класса и не могли скрыться от напавшего.
После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.
Зеленский предупредил, что у Киева не получится «что-то забрать без единого выстрела»
Никто не должен думать, что у Киева можно «что-то забрать легко и без единого выстрела», для мира Украине необходима сильная и боеспособная армия, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в ходе всеукраинского форума «Украина 30. Безопасность страны».
«Мы продолжаем сдерживать российскую агрессию и наращиваем свой боевой потенциал. Как и любая цивилизованная страна, Украина не хочет войны, но для мира, как бы это парадоксально ни звучало, она должна иметь сильную и боеспособную армию, поскольку именно она (армия - ред.) является залогом стабильности, гарантией покоя и того, что ни у кого не возникнет мысль что-то забрать у нашей страны легко и без единого выстрела», – цитирует РИА «Новости» Зеленского.
По его словам, эскалации конфликта на Украине не будет, поскольку мир не готов к войне. Также украинский лидер заявил, что за последний месяц напряжение в регионе уменьшилось. «Я считаю, была мощная эскалация. Я считаю, на сегодня это остановилось... Эскалация уменьшилась за последний месяц – это точно. Как будет дальше, будем верить в то, что войны полномасштабной не будет», – отметил Зеленский.
Также Зеленский заявил, что в Донбассе «почти ушли в прошлое» прицельные снайперские обстрелы, это является результатом общих усилий партнеров.
«Именно из-за них было более 30 жертв только с начала этого года, именно из-за прицельного вражеского огня из снайперских винтовок. Их действительно стало очень мало, слава Богу и слава всем партнерам, кто был привлечен к этому важному делу – сохранению жизней наших военных на Востоке», – сказал президент, отметив, что в Донбассе есть другие «провокационные» обстрелы.
Ранее глава делегации Киева в Контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук не исключил отказа Украины от минских переговоров об урегулировании в Донбассе и заявил о намерении добиваться изменения формата переговорного процесса в случае отсутствия результатов.
Напомним, Зеленский призвал внести изменения в Минские соглашения и увеличить число участников переговоров в нормандском формате, включив в них США, Великобританию и Канаду. После этого официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала отказ Киева от выполнения Минских соглашений на уровне президента.
Глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал слова Зеленского об изменении минского формата инсинуацией ради пиара, отметив, что ни одна из сторон идею не поддерживает.
Суд в Киеве разрешил правительству изменить написание российских фамилий
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Апелляционный административный суд в Киеве признал законным украинское правописание в новой редакции, удовлетворив апелляционную жалобу министерства юстиции Украины, сообщила пресс-служба ведомства.
«Шестой апелляционный административный суд признал противоправным и отменил решение ОАСК об отмене нового правописания! То есть апелляцию кабинета министров Украины по этому делу полностью удовлетворили», – говорится в сообщении минюста в Facebook.
Новая редакция украинского правописания, в частности, обязывает изменить написание некоторых российских фамилий. В частности, окончание «ой» заменить на «ий». Фамилия Донской будет писаться как Доньский, а Трубецкой – Трубецький. К исключениям отнесли лишь написание имени Льва Толстого.
В мае 2019 года правительство Украины утвердило новые правила, они начали применяться в июне того же года. Однако 28 января Окружной административный суд города Киева (ОАСК) отменил постановление кабмина. Позже минюст страны оспорил данное решение.
На Украине оценили возможность запрета продажи сериалов России
Запретить продажу сериалов украинского производства в Россию невозможно, для этого нужно полностью прекратить торговлю между странами, заявил глава министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
«Когда речь идет об экономических отношениях субъектов хозяйствования, как бы я лично не относился, мы должны принять закон, что мы ничем не торгуем с Россией и тогда это (запрет продажи сериалов) будет в границах закона... либо же вмешиваться в такую деятельность я не вижу возможности», – цитирует РИА «Новости» Ткаченко. Так он прокомментировал информацию о продаже российскому телеканалу сериала «Папик» производства студии «Квартал 95».
При этом он отметил, что на Украине много сериалов, которые производятся на русском языке. «Это бизнес. Влиять на бизнес, который не запрещен, невозможно. Это вопрос перезагрузки системы экономических отношений, которые существуют в этой сфере», – сказал Ткаченко.
По его словам, для такой перезагрузки необходимо производство сериалов на украинском языке, но пока в стране нет условий для того, чтобы это стало бизнесом.
Ранее офис президента Украины Владимира Зеленского сообщил, что глава государства не получает роялти от показа на российском телеканале СТС сериала «Папик» производства студии «Квартал 95», сооснователем которой он является.
В феврале украинский депутат Гео Лерос призвал Совет нацбезопасности и обороны Украины ввести санкции против студии «Квартал 95» и его бенефициаров за продажу программы «Лига смеха» российскому телеканалу СТС.
Ветеран «Альфы» рассказал, как правильно вести себя при нападении на школу
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При нападении в замкнутом пространстве следует найти свободное помещение и закрыться в нем, спрятаться, либо постараться бежать от преступника зигзагами, рассказал газете ВЗГЛЯД подполковник ФСБ в отставке, вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Алексей Филатов, комментируя нападение на школу в Казани.
После нападения с огнестрельным оружием на один из лецеев в Казани две школьницы рассказали, что им и другим ребятам во время стрельбы удалось сбежать через окно в классе, расположенном на первом этаже. Кроме того, пожарные смогли эвакуировать по лестницам более 20 детей.
«Очень много пострадавших, и я допускаю, что кто-то из погибших скончался в результате прыжка с третьего этажа, а не огнестрельного ранения. Но я понимаю, что люди были в панике, поскольку, скорее всего, были в шаговой доступности от стрелявшего, и перед ними встал выбор: или их убьют, или попробуют прыгнуть», – говорит Филатов.
Первое, что следует сделать при нападении на здание, это закрыться в помещении, в котором преступника нет, продолжает эксперт. Если такой возможности нет, то нужно попытаться как можно быстрее покинуть замкнутое пространство по коридорам и пожарным выходам.
«Но когда мы не знаем, сколько преступников и как они действуют, с каких сторон они идут, то можно наоборот навлечь на себя беду. В принципе, инстинкты самосохранения, как правило, правильно подсказывают человеку. То есть нужно куда-то срочно укрыться: залезть в шкаф, под стол, кровать. Если преступник человека не видит, то он будет дальше идти искать видимую жертву. Все это происходит быстро, поэтому сориентироваться очень тяжело», – рассказывает подполковник ФСБ.
При этом он подчеркнул, что прыжка из окна третьего этажа все-таки следует избегать, поскольку слишком большая вероятность остаться инвалидом или разбиться насмерть. Особенно учитывая то, что человек неподготовлен и, скорее всего, не сможет правильно приземлиться и сгруппироваться.
«Если есть возможность, то лучше бежать. Причем не от преступника или на него, а по диагонали, перемещаясь то вправо, то влево. Непрофессиональному стрелку такую мишень очень сложно поразить. Если это коридор, то лучше двигаться зигзагами, причем делать их неодинаковыми, чтобы преступник не смог заметить закономерность. То есть бежать две секунды влево, потом четыре вправо, делать неожиданные перемещения справа-налево, чтобы злоумышленник не мог поймать на мушку и нажать спуск», – объясняет собеседник.
Кроме того, не стоит пытаться разговаривать или смотреть в глаза преступнику, потому что такие воздействия наоборот могут притянуть беду, разозлить нападающего или привести к каким-то не самым лучшим последствиям. «Лучше не инициировать, молчать, не смотреть в глаза. Более того, первыми, скорее всего, пострадают те, кто будут к преступнику апеллировать, обращаться, взывать к совести. В данной ситуации уж лучше упасть и прикинуться мертвым, чем смотреть в глаза и просить о снисхождении», – наказывает специалист.
Ранее казанский школьник рассказал, что благодаря тому, что он и его одноклассники закрылись в классе и «затаили дыхание», преступник не стал вламываться в кабинет, решив, что он пуст. Это, по словам мальчика, помогло ему и другим ученикам выжить.
Во вторник на школу в Казани напал вооруженный гражданин. В результате стрельбы погибли восемь человек (учительница и семеро детей), пострадал 21 человек. В администрации посчитали, что большое число жертв связано с тем, что дети находились в замкнутом пространстве класса и не могли скрыться от напавшего.
Назван вероятный мотив напавшего на школу в Казани
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Мотивом нападения Ильназа Галявиева на школу в Казани могла стать месть, сообщил источник в правоохранительных органах.
«По предварительным данным, молодой человек устроил стрельбу на почве мести и ненависти», – сказал источник ТАСС.
В то же время выпускница гимназии № 175 Казани, учившаяся с Галявиевым в параллельном классе, рассказала Ura.ru, что он был тихим и замкнутым, и мог затаить злобу на учительницу.
«Мы близко не общались, но сколько помню, на переменах он сидел всегда один, был немного забитым. Тем не менее у нас были очень дружные и хорошие классы, над ним никто не издевался, никогда не травил», – рассказала девушка.
По ее словам, юноша учился средне, был нелюдимым и скромным, ничем не выделялся и не имел друзей. Она считает, что Галявиев мог затаить злобу на одну из учительниц, которая преподавала у него до девятого класса. Педагог якобы недолюбливала Галявиева и считала, что ему не стоит продолжать учебу.
«Эта учительница не дала ему поступить в 11-й класс. Говорила, что он не сможет учиться, что у него не получится, поэтому он ушел после девятого класса», – рассказала девушка.
Во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. Изначально сообщалось о двоих нападавших, однако позже сообщили, что нападавший был один – бывший студент четвертого курса ТИСБИ 19-летний Ильназ Галявиев. Недавно он был отчислен из колледжа, однако в учебном заведении его охарактеризовали как «тихого и неконфликтного» студента.
В экстренных службах сообщали, что при стрельбе в школе в Казани погибли 11 человек, еще четверо получили ранения. Двое из погибших школьников разбились, выпрыгнув из окна на третьем этаже. В то же время власти Татарстана сообщили, что погибли восемь человек – семеро детей и учительница. Большое число погибших и пострадавших в результате стрельбы в казанской школе объяснили тем, что дети находились в замкнутом пространстве класса и не могли скрыться от напавшего.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что в школе отсутствовала охрана, была только кнопка связи с пунктом централизованной охраны.
После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.
Боевое крыло ХАМАС запустило 130 ракет по Тель-Авиву
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«Бригады Иззэддина аль-Кассама», являющиеся боевым крылом контролирующего сектор Газа радикального движения ХАМАС, объявили о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива и его окрестностей, сообщил палестинский информационный портал Donia Al-Watan.
В заявлении группировки отмечается, что ракетный обстрел стал «самым крупным» и осуществлен в ответ на «атаки врага» на жилые дома в Газе, передает ТАСС.
Как сообщает Армия обороны Израиля, одна из сотен запущенных из сектора Газа в сторону Тель-Авива и центральной части Израиля ракет попала в рейсовый автобус.
По сообщениям очевидцев, в Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги, в небе слышны многочисленные разрывы.
По сообщениям ЦАХАЛа, к утру вторника из сектора Газа по Израилю были запущены более 200 ракет, в ответ армия Израиля нанесла 130 ударов по объектам движения ХАМАС и палестинской группировки «Исламский джихад». Позже Израиль нанес ракетные удары по нескольким городам в секторе Газа. В результате ракетных обстрелов из сектора Газа погибли двое израильтян.
В понедельник группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» призвала власти Израиля вывести силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха и освободить задержанных. В тот же день из сектора Газа по городам Израиля было выпущено более 45 ракет. В ответ армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС. По данным Минздрава сектора Газа, жертвами ударов Израиля стали по меньшей мере 20 палестинцев, среди которых девять детей, еще 65 человек пострадали.
Движение ХАМАС призвало арабские страны расторгнуть мирные соглашения с Израилем. Израиль призвал мировое сообщество осудить ХАМАС за обстрелы городов.
Немецкий эксперт объяснил решение ЕС не обострять отношения с Россией
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«Расхождения между Россией и ЕС серьезны, но не настолько, чтобы начинать новую холодную войну», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о нежелании обострять напряженность в отношениях с Россией.
«В Европе российская проблематика не уходит с повестки дня, но на вопросы взаимоотношений с Москвой сейчас есть две точки зрения. С одной стороны, восточноевропейские страны и частично западные европейцы, например, партия «Зеленые» в Германии, выступают за очень жесткий диалог с Россией. С другой стороны, есть более благожелательно настроенная Западная Европа. От ее лица говорит и Жозеп Боррель», – отметил немецкий политолог Александр Рар.
По мнению эксперта, глава дипломатии ЕС трезво понимает, что конфликт с Россией просто так не остановить, учитывая, что Москва не станет сдавать свои позиции и не вернется к евроатлантизму, как это было в 90-е годы. «Напротив, Россия сама наращивает мускулы и начинает постепенно отходить от сотрудничества с Евросоюзом. Но для Западной Европы такой сценарий тоже неприемлем, поскольку европейцы не хотят терять Россию. Расхождения, конечно, серьезны, но не настолько, чтобы начинать новую холодную войну. Зачем? Из-за чего? Из-за разных ценностей? Это смешно», – считает собеседник.
Рар отметил, что сейчас острота противоречий порой доходит до абсурда и привел в пример «борьбу с вакцинами». «ЕС не спешит признавать безопасность тех, кто привит российской вакциной. Означает ли это, что они будут ограничивать въезд для российских граждан? Это безумие. Но если так произойдет, то и Россия ответит зеркально. В таком случае между Европой и Россией вновь опустится железный занавес. Хорошо, что в Евросоюзе еще есть светлые головы, которые понимают, что этого нельзя допустить», – пояснил политолог.
Что касается заявлений главы МИД ФРГ Хайко Мааса о том, что Россия должна «сойти с пути эскалации», то в данном случае Берлин просто пытается обвинить Москву в провоцировании недавнего конфликта.
«По мнению правительства ФРГ, с Москвой можно вести диалог в том случае, если в России прекратится нарушение прав человека в их западном понимании. Но Москва расценивает это как вмешательство в свои внутренние дела. Из-за этого конфликт может стать еще более опасным, поэтому Боррель прав, когда призывает искать точки соприкосновения вопреки существующим противоречиям», – заключил Рар.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе заявил, что все государства – члены Евросоюза не хотят обострять отношения с Россией после дипломатических скандалов с Чехией и Болгарией. «Мы подтвердили нашу сильную поддержку Чехии и Болгарии, но все страны согласны с тем, что не нужно продолжать эскалацию напряженности с Россией», – передает его слова ТАСС.
В понедельник министры иностранных и европейских дел Словакии и Германии Иван Корчок и Хайко Маас по прибытии на заседание министров иностранных дел 27 стран сообщества в Брюсселе высказались за развитие отношений с Россией. Боррель в свою очередь заявил, что отношения Евросоюза с США улучшаются, в то время как с Россией они ухудшаются.
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Стоун обвинил США в ведении многолетней войны против России
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США ведут войну против России, которая началась в 2007 году после выступления президента России Владимира Путина в Мюнхене, заявил американский кинорежиссер, сценарист и автор нескольких книг Оливер Стоун в интервью The Washington Post.
«Против России на протяжении долгого времени идет кампания, ведется война. Она началась опять-таки с Соединенных Штатов примерно в 2006–2007 году, когда он (президент России Владимир Путин) произнес эту речь в Мюнхене», – приводит слова Стоуна ТАСС.
«Однако считаю, что в действительности нет доказательств агрессивности России. Агрессивность в действительности исходит от сил НАТО, которые окружили Россию и которые, кстати, окружают Китай. Это – крупный пункт политики. Огромный. Огромной важности», – отметил американский культурный деятель.
«Нам нужны люди в Соединенных Штатах, которые высказываются за точку зрения мира, за то, чтобы быть партнерами с остальной частью мирового сообщества, уживаться с Китаем, уживаться с Россией, Ираном и так далее. Мы должны поменять свою точку зрения, так как мы все еще стремимся к тому, чтобы быть единственной державой мира, контролирующей ситуацию. Мы не можем продолжать двигаться по этому пути. Это самоубийственный путь», – убежден Стоун.
«И мне кажется, что многие американцы со мной согласны. Но это никогда не разрешалось заявить политически. Люди, которые говорят такое, никогда не побеждают на выборах, поскольку их высмеивает или оттесняет на обочину пресса, откровенно говоря», – добавил режиссер.
Накануне глава МИД России Сергей Лавров обвинил действующую администрацию США в стремлении существенно заузить повестку дня дискуссии по стратегической стабильности и включить в переговорные рамки далеко не все факторы, которые оказывают существенное влияние на современное положение дел в этой области.
Ранее Москва предложила администрации президента США Джо Байдена начать диалог по стратегической стабильности в русле заявлений президента России Владимира Путина, сделанных российским лидером во время послания Федеральному собранию.
Президент США позвонил российскому коллеге и согласился на предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения». Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность, что разговор лидеров России и США лицом к лицу пойдет на пользу обеим странам.
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Стало известно о проблемах в личной жизни напавшего на школу в Казани
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Родная тетя задержанного по подозрению в стрельбе в казанской гимназии Ильназа Галявиева рассказала, что личная жизнь у молодого человека не складывалась.
По ее словам, Галявиев хорошо учился, увлекался ремонтом различной электроники, а все свободное время проводил за компьютером. «Ему телефоны, компьютеры покупали. Все время тихонько сидел», – сообщила тетя Ильназа Галявиева в интервью «МК».
Женщина добавила, что не знает, по какой причине молодой человек перестал ходить на учебу. «Что-то случилось может, я не пойму! Обидели его, что ли? Или, я думаю, может его пугали чем-то. Он же три года целых учился на программиста. Немного оставалось», – пояснила близкая Галявиева.
Родственница студента отметила, что ни он, ни его близкие не употребляли алкоголь и не курили. При этом личная жизнь у молодого человека, по ее словам, не складывалась.
«Вот мы по телевизору увидели, как он орал (после задержания), что матери нет, отца нет... Мы все в шоке были. Родители так его любили, все ему покупали. Или он что-то пил, или ему кто-то что сказал, или компьютер или секта – это не наш Ильназ. Удивительно. Он даже громко так никогда не кричал», – заключила родственница задержанного.
Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей, учительница английского языка, а также женщина-работник, еще 21 человек пострадали.
После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.
При этом руководство школы сообщило, что здание охраняла вахтерша, также была установлена тревожная кнопка для вызова сотрудников частного охранного предприятия. Депутат Госдумы Александр Хинштейн в свою очередь сообщил, что в школе отсутствовала охрана, была только кнопка связи с пунктом централизованной охраны. Прокуратура сообщила, что оценит действия администрации школы в Казани во время нападения.
Ученик гимназии №175 в Казани, где прогремел взрыв и раздалась стрельба, рассказал, что помогло выжить ему и его одноклассникам.
Путин поручил ужесточить правила оборота оружия по факту нападения на школу в Казани
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Российские власти проанализируют эффективность существующих мер и проработают ужесточение правил оборота гражданского оружия в связи с ситуацией в школе в Казани, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, Путин во вторник поговорил по телефону с председателем правительства Михаилом Мишустиным, вице-премьером Татьяной Голиковой и главой МЧС Евгением Зиничевым. Они обсудили ситуацию в школе в Казани, где была стрельба. Также Путин выслушал доклад главы ФСБ Александра Бортникова о деталях трагедии, передает РИА «Новости».
«Разумеется, это будет поводом для того, чтобы проанализировать, насколько эффективны те меры, которые принимались ранее, и насколько это делает необходимым принятие новых комплексных мер», – сказал Песков, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле смысл в комплексных мерах, пересмотре мер безопасности в школах после ситуации в Казани.
Кроме того, президент поручил срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия. «Отдельное поручение было дано (главе Росгвардии Виктору Золотову) с тем, чтобы срочно было проработано новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте, может быть на руках у населения, с учетом вида стрелкового оружия, которое использовал стрелявший», – сказал представитель Кремля.
«Дело в том, что иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки, и так далее. Это тоже будет Росгвардией срочно прорабатываться», – уточнил Песков.
Он уточнил, что Путин поручил правительству оказать помощь пострадавшим, министру здравоохранения Михаилу Мурашко и министру просвещения Сергею Кравцову – вылететь в Казань на самолете МЧС с медиками и психологами.
Песков добавил, что «президент глубоко соболезнует родственникам детей, которые погибли от рук стрелка». Он отметил, что «Путин желает скорейшего выздоровления тем школьникам, которые получили ранения».
Во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. Изначально сообщалось о двоих нападавших: одного из них задержали, второго – ликвидировал спецназ. Однако позже ряд источников сообщили, что нападавший был один – студент четвертого курса университета ТИСБИ 19-летний Ильназ Галявиев.
В экстренных службах сообщали, что при стрельбе в школе в Казани погибли 11 человек, еще четверо получили ранения. Двое из погибших школьников разбились, выпрыгнув из окна на третьем этаже. В то же время власти Татарстана сообщили, что погибли восемь человек – семеро детей и учительница.