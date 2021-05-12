Убитая в Казани учительница пыталась спасти ребенка

Погибшая 26-летняя учительница английского языка Эльвира Игнатьева пыталась спасти ребенка от напавшего на казанскую гимназию, рассказал источник в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, Игнатьева попыталась спасти одного из учеников, об этом говорят очевидцы трагедии. Она оттолкнула ребенка подальше от стрелявшего и встала на его пути, фактически закрыв собой ребенка. Ранение, полученное Игнатьевой, оказалось смертельным», – сообщил источник ТАСС.

По данным Mash, Игнатьева собиралась уходить из школы после окончания учебного года.

«Эльвира работала учителем, продолжая традиции семьи, – мать тоже была преподавателем. … По словам подруги Эльвиры, в последнее время она часто жаловалась, что не успевает просто гулять и радоваться жизни. Она даже не могла съездить в отпуск в Турцию. Все это Эльвира собиралась сделать после увольнения – только доработать положенный срок в классе, где она вела английский, чтобы не бросать учеников», сообщает канал.

В среду Игнатьева была похоронена на одном из казанских кладбищ.

Согласно информации на сайте школы, Игнатьева преподавала в гимназии на протяжении четырех лет, в 2018 году заняла второе место на конкурсе «Учитель года». Она пришла на работу в школу в тот же год, когда подозреваемый в стрельбе ее закончил, но у него Игнатьева не преподавала.

Тем временем в Сети появилась запись, на которой видно, как ученики одного из классов казанской школы прятались за партами во время нападения. В это время учитель стояла у двери класса, чтобы в случае атаки первой оказать сопротивление и попытаться спасти детей. Пользователи Сети отмечают мужество и смелость учителя.

Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева заявила, что действия учителей при стрельбе в казанской гимназии №175 были правильными, педагоги знали правила поведения при ЧП.

Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали.