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Убитая в Казани учительница пыталась спасти ребенка
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Погибшая 26-летняя учительница английского языка Эльвира Игнатьева пыталась спасти ребенка от напавшего на казанскую гимназию, рассказал источник в правоохранительных органах.
«По предварительным данным, Игнатьева попыталась спасти одного из учеников, об этом говорят очевидцы трагедии. Она оттолкнула ребенка подальше от стрелявшего и встала на его пути, фактически закрыв собой ребенка. Ранение, полученное Игнатьевой, оказалось смертельным», – сообщил источник ТАСС.
По данным Mash, Игнатьева собиралась уходить из школы после окончания учебного года.
«Эльвира работала учителем, продолжая традиции семьи, – мать тоже была преподавателем. … По словам подруги Эльвиры, в последнее время она часто жаловалась, что не успевает просто гулять и радоваться жизни. Она даже не могла съездить в отпуск в Турцию. Все это Эльвира собиралась сделать после увольнения – только доработать положенный срок в классе, где она вела английский, чтобы не бросать учеников», сообщает канал.
В среду Игнатьева была похоронена на одном из казанских кладбищ.
Согласно информации на сайте школы, Игнатьева преподавала в гимназии на протяжении четырех лет, в 2018 году заняла второе место на конкурсе «Учитель года». Она пришла на работу в школу в тот же год, когда подозреваемый в стрельбе ее закончил, но у него Игнатьева не преподавала.
Тем временем в Сети появилась запись, на которой видно, как ученики одного из классов казанской школы прятались за партами во время нападения. В это время учитель стояла у двери класса, чтобы в случае атаки первой оказать сопротивление и попытаться спасти детей. Пользователи Сети отмечают мужество и смелость учителя.
Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева заявила, что действия учителей при стрельбе в казанской гимназии №175 были правильными, педагоги знали правила поведения при ЧП.
Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали.
СМИ собрали данные о напавшем на казанскую школу террористе
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Напавшим на казанскую школу оказался студент четвертого курса университета ТИСБИ 19-летний Ильназ Галявиев, незадолго до трагедии он завел канал в Telegram.
Как сообщает Life, полицейским задержанный заявил, что ненавидит всех, а бомбы научился делать в интернете. Кроме того, молодой человек уверяет, что в школу пришел один и хотел, чтобы все узнали, что он бог.
Позже представитель казанского университета ТИСБИ подтвердил «Открытым медиа», что стрелявший действительно учится в этом вузе. Однако от дальнейших комментариев собеседник издания отказался.
Тем временем «Комсомольская правда» сообщает, что Галявиев, предположительно, незадолго до нападения завел канал в Telegram. В нем он назвал себя богом и выразил желание, чтобы остальные подчинялись ему. «В мире не должно остаться живности, это ошибка вселенной», – сказано в сообщении канала.
В настоящее время Telegram заблокировал канал Ильназа Галявиева.
По словам главы Татарстана Рустама Минниханова, устроившему стрельбу в школе № 175 в Казани – 19 лет, на него официально зарегистрировано оружие. «Террорист арестован, 19 лет. Официально на нем зарегистрировано оружие. Других пособников пока не определили, идет следственное действие, все силы развернуты», – сказал Минниханов, передает ТАСС.
Во вторник два человека устроили стрельбу в школе № 175 в Казани из огнестрельного оружия. Кроме того, в здании учебного заведения прогремел взрыв. Одного из нападавших задержали, второго ликвидировал спецназ.
В экстренных службах сообщали, что при стрельбе в школе в Казани погибли 11 человек, еще четверо получили ранения. Двое из погибших школьников разбились, выпрыгнув из окна на третьем этаже. В то же время власти Татарстана сообщили, что погибли восемь человек – семеро детей и учительница.
Продавец рассказал, как напавший на школу в Казани приобрел оружие
Сотрудник Йошкар-Олинского оружейного магазина «ОхотАктив» сообщил, что напавший на школу в Казани мужчина при покупке оружия предъявил лицензию и паспорт, поэтому продажа осуществлялась на законных основаниях.
По его словам, необходимые процессы при покупке огнестрельного оружия были соблюдены. Как отметил продавец, оружие приобретается по лицензии, которое выдается разрешительной комиссией Росгвардии, передает РИА «Новости».
«Перед этим человек проходит нарколога, психолога, проходит обучение. И только после этого со всеми заключениями ему выдают лицензию. Когда пришел, он эту лицензию предъявил. И паспорт», – рассказал сотрудник оружейного магазина.
Он подчеркнул, что лицензия, которую предъявил злоумышленник, была подлинной, поскольку на ней была голограмма и «все необходимые знаки, удостоверяющие подлинность». При этом не назвал марку приобретенного оружия, отметив лишь, что оно было «бюджетное» – около 30 тыс.
Кроме того, по словам продавца, в том, что юноша приехал за оружием из Татарстана в соседнюю республику Марий Эл, нет ничего удивительного. «Из других регионов приезжают. Это законом не запрещено», – заключил сотрудник магазина.
Нужно ли ужесточить правила приобретения огнестрельного оружия?
Напомним, 11 мая на школу № 175 в Казани произошло нападение. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей, учительница английского языка и женщина-работник, еще 21 человек пострадал. Восемь раненых в школе в Казани детей находятся в тяжелом состоянии.
После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.
При этом руководство школы сообщило, что здание охраняла вахтерша, также была установлена тревожная кнопка для вызова сотрудников частного охранного предприятия. Депутат Госдумы Александр Хинштейн в свою очередь сообщил, что в школе отсутствовала охрана, была только кнопка связи с пунктом централизованной охраны. Прокуратура сообщила, что оценит действия администрации школы в Казани во время нападения.
Ученик гимназии № 175 в Казани, где прогремел взрыв и раздалась стрельба, рассказал, что помогло выжить ему и его одноклассникам.
Напавший на казанскую школу на допросе признался в ненависти к людям
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Устроивший стрельбу в казанской школе 19-летний Ильназ Галявиев в ходе допроса заявил о ненависти ко всем людям и отказе от собственных родителей.
Галявиев заявил, что никогда не называл своих родителей матерью и отцом, а ненависть, которую он испытывает ко всем людям, никто ему не внушал, он осознал это сам, сообщает телеканал «360».
Видео допроса появилось в ряде каналов Telegrаm.
Во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. Изначально сообщалось о двоих нападавших, однако позже сообщили, что нападавший был один – бывший ученик гимназии, экс-студент четвертого курса ТИСБИ 19-летний Ильназ Галявиев. Недавно он был отчислен из колледжа, однако в учебном заведении его охарактеризовали как «тихого и неконфликтного» студента. По словам источников, мотивом нападения могла стать месть.
В экстренных службах сообщали, что при стрельбе в школе в Казани погибли 11 человек, еще четверо получили ранения. Двое из погибших школьников разбились, выпрыгнув из окна на третьем этаже. В то же время власти Татарстана сообщили, что погибли восемь человек – семеро детей и учительница. Большое число погибших и пострадавших в результате стрельбы в казанской школе объяснили тем, что дети находились в замкнутом пространстве класса и не могли скрыться от напавшего.
После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.
Назван вероятный мотив напавшего на школу в Казани
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Мотивом нападения Ильназа Галявиева на школу в Казани могла стать месть, сообщил источник в правоохранительных органах.
«По предварительным данным, молодой человек устроил стрельбу на почве мести и ненависти», – сказал источник ТАСС.
В то же время выпускница гимназии № 175 Казани, учившаяся с Галявиевым в параллельном классе, рассказала Ura.ru, что он был тихим и замкнутым, и мог затаить злобу на учительницу.
«Мы близко не общались, но сколько помню, на переменах он сидел всегда один, был немного забитым. Тем не менее у нас были очень дружные и хорошие классы, над ним никто не издевался, никогда не травил», – рассказала девушка.
По ее словам, юноша учился средне, был нелюдимым и скромным, ничем не выделялся и не имел друзей. Она считает, что Галявиев мог затаить злобу на одну из учительниц, которая преподавала у него до девятого класса. Педагог якобы недолюбливала Галявиева и считала, что ему не стоит продолжать учебу.
«Эта учительница не дала ему поступить в 11-й класс. Говорила, что он не сможет учиться, что у него не получится, поэтому он ушел после девятого класса», – рассказала девушка.
Во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. Изначально сообщалось о двоих нападавших, однако позже сообщили, что нападавший был один – бывший студент четвертого курса ТИСБИ 19-летний Ильназ Галявиев. Недавно он был отчислен из колледжа, однако в учебном заведении его охарактеризовали как «тихого и неконфликтного» студента.
В экстренных службах сообщали, что при стрельбе в школе в Казани погибли 11 человек, еще четверо получили ранения. Двое из погибших школьников разбились, выпрыгнув из окна на третьем этаже. В то же время власти Татарстана сообщили, что погибли восемь человек – семеро детей и учительница. Большое число погибших и пострадавших в результате стрельбы в казанской школе объяснили тем, что дети находились в замкнутом пространстве класса и не могли скрыться от напавшего.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что в школе отсутствовала охрана, была только кнопка связи с пунктом централизованной охраны.
После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.
Стало известно о проблемах в личной жизни напавшего на школу в Казани
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Родная тетя задержанного по подозрению в стрельбе в казанской гимназии Ильназа Галявиева рассказала, что личная жизнь у молодого человека не складывалась.
По ее словам, Галявиев хорошо учился, увлекался ремонтом различной электроники, а все свободное время проводил за компьютером. «Ему телефоны, компьютеры покупали. Все время тихонько сидел», – сообщила тетя Ильназа Галявиева в интервью «МК».
Женщина добавила, что не знает, по какой причине молодой человек перестал ходить на учебу. «Что-то случилось может, я не пойму! Обидели его, что ли? Или, я думаю, может его пугали чем-то. Он же три года целых учился на программиста. Немного оставалось», – пояснила близкая Галявиева.
Родственница студента отметила, что ни он, ни его близкие не употребляли алкоголь и не курили. При этом личная жизнь у молодого человека, по ее словам, не складывалась.
«Вот мы по телевизору увидели, как он орал (после задержания), что матери нет, отца нет... Мы все в шоке были. Родители так его любили, все ему покупали. Или он что-то пил, или ему кто-то что сказал, или компьютер или секта – это не наш Ильназ. Удивительно. Он даже громко так никогда не кричал», – заключила родственница задержанного.
Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей, учительница английского языка, а также женщина-работник, еще 21 человек пострадали.
После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.
При этом руководство школы сообщило, что здание охраняла вахтерша, также была установлена тревожная кнопка для вызова сотрудников частного охранного предприятия. Депутат Госдумы Александр Хинштейн в свою очередь сообщил, что в школе отсутствовала охрана, была только кнопка связи с пунктом централизованной охраны. Прокуратура сообщила, что оценит действия администрации школы в Казани во время нападения.
Ученик гимназии №175 в Казани, где прогремел взрыв и раздалась стрельба, рассказал, что помогло выжить ему и его одноклассникам.
Путин поручил ужесточить правила оборота оружия по факту нападения на школу в Казани
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Российские власти проанализируют эффективность существующих мер и проработают ужесточение правил оборота гражданского оружия в связи с ситуацией в школе в Казани, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, Путин во вторник поговорил по телефону с председателем правительства Михаилом Мишустиным, вице-премьером Татьяной Голиковой и главой МЧС Евгением Зиничевым. Они обсудили ситуацию в школе в Казани, где была стрельба. Также Путин выслушал доклад главы ФСБ Александра Бортникова о деталях трагедии, передает РИА «Новости».
«Разумеется, это будет поводом для того, чтобы проанализировать, насколько эффективны те меры, которые принимались ранее, и насколько это делает необходимым принятие новых комплексных мер», – сказал Песков, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле смысл в комплексных мерах, пересмотре мер безопасности в школах после ситуации в Казани.
Кроме того, президент поручил срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия. «Отдельное поручение было дано (главе Росгвардии Виктору Золотову) с тем, чтобы срочно было проработано новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте, может быть на руках у населения, с учетом вида стрелкового оружия, которое использовал стрелявший», – сказал представитель Кремля.
«Дело в том, что иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки, и так далее. Это тоже будет Росгвардией срочно прорабатываться», – уточнил Песков.
Он уточнил, что Путин поручил правительству оказать помощь пострадавшим, министру здравоохранения Михаилу Мурашко и министру просвещения Сергею Кравцову – вылететь в Казань на самолете МЧС с медиками и психологами.
Песков добавил, что «президент глубоко соболезнует родственникам детей, которые погибли от рук стрелка». Он отметил, что «Путин желает скорейшего выздоровления тем школьникам, которые получили ранения».
Во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. Изначально сообщалось о двоих нападавших: одного из них задержали, второго – ликвидировал спецназ. Однако позже ряд источников сообщили, что нападавший был один – студент четвертого курса университета ТИСБИ 19-летний Ильназ Галявиев.
В экстренных службах сообщали, что при стрельбе в школе в Казани погибли 11 человек, еще четверо получили ранения. Двое из погибших школьников разбились, выпрыгнув из окна на третьем этаже. В то же время власти Татарстана сообщили, что погибли восемь человек – семеро детей и учительница.
НАК: На школу в Казани напал один человек, он задержан
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Вооруженный преступник, открывший стрельбу в гимназии № 175 в Казани, задержан, сообщает пресс-служба Национального антитеррористического комитета.
«Сегодня около 9.30 в Казани вооруженный преступник открыл стрельбу в гимназии № 175, расположенной на улице Джаудата Файзи... Нападавший задержан сотрудниками сил правопорядка», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
В то же время источник ТАСС в оперативных службах региона сообщил, что напавший на школу в Казани действовал в одиночку.
Во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. Изначально сообщалось о двоих нападавших: одного из них задержали, второго – ликвидировал спецназ. Однако позже ряд источников сообщили, что нападавший был один – студент четвертого курса университета ТИСБИ 19-летний Ильназ Галявиев.
В экстренных службах сообщали, что при стрельбе в школе в Казани погибли 11 человек, еще четверо получили ранения. Двое из погибших школьников разбились, выпрыгнув из окна на третьем этаже. В то же время власти Татарстана сообщили, что погибли восемь человек – семеро детей и учительница.
Власти Татарстана уточнили число погибших при стрельбе в казанской школе
Восемь человек – семеро детей и учительница – погибли при стрельбе в школе в Казани, сообщили в пресс-службе главы Татарстана.
«Уточнение: еще учительница погибшая (итого восемь) и плюс четверо пострадавших (итого 20)», – сообщили в пресс-службе главы Татарстана, передает РИА «Новости».
Ранее прибывший на место трагедии глава республики Рустам Минниханов заявил, что погибли семеро детей – четыре мальчика и три девочки, ученики восьмого класса, еще 16 человек – 12 детей и четверо взрослых – госпитализированы.
Тем временем в экстренных службах сообщали, что при стрельбе в школе в Казани погибли 11 человек, еще четверо получили ранения. Двое из погибших школьников разбились, выпрыгнув из окна на третьем этаже.
Во вторник два человека устроили стрельбу в школе № 175 в Казани из огнестрельного оружия. Кроме того, в здании учебного заведения прогремел взрыв. Одного из нападавших задержали, второго ликвидировал спецназ.
Появились сведения о семье напавшего на школу в Казани
Семья стрелявшего в казанской гимназии была финансово благополучной, но на уровне личных отношений контакта с родителями у него не было, заявила уполномоченный по правам ребенка Татарстана Ирина Волынец в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».
«Убийца – из так называемой благополучной семьи, он учился в престижном вузе, за который родители имели возможность оплачивать. Более того, он не так давно съехал от родителей, на что-то как-то жил в отдельном жилье. С финансовой точки зрения семья благополучная. Но на уровне личных отношений контакта у ребенка с родителями не было. И как раз из-за этого затяжного конфликта он от них и съехал», – приводит слова Волынец РИА «Новости».
Омбудсмен выразила уверенность, что если смотреть в корень, то причиной произошедшего является «абсолютное отсутствие государственной идеологии». «Пока не будет госидеологии, пока дети не будут заняты внеурочно так, как это было в Советском Союзе, причем эта занятость должна обеспечиваться государством. Далеко не каждая семья, особенно многодетная, потянет кружки, особенно если ребенок хочет посещать разные кружки. Поэтому если мы сейчас кардинально не изменим нашу систему, то к сожалению, (подобная) ситуация будет повторяться», – заявила она.
Напомним, во вторник на школу № 175 в Казани произошло нападение. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба, в результате погибли девять человек – семеро детей, учительница английского языка и женщина-работник, еще 21 человек пострадали. Восемь раненых в школе в Казани детей находятся в тяжелом состоянии. Задержан студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, ему грозит пожизненный срок.
По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, в школе отсутствовала охрана, была только кнопка связи с пунктом централизованной охраны. По версии руководства школы, здание учебного заведения охраняла вахтерша. Действия администрации школы во время нападения оценит прокуратура. По словам одного из спасшихся учеников гимназии №175 в Казани, некоторым детям удалось благодаря тому, что директор по громкой связи объявил, что в школе идет стрельба, сказал забаррикадироваться и сидеть тихо. После случившегося президент Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.
Бывший учитель дал характеристику напавшему на школу в Казани
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Бывший классный руководитель задержанного по подозрению в стрельбе в казанской гимназии Ильназа Галявиева рассказала, что во время учебы совершивший нападение на школу № 175 в Казани был спокойный, положительный.
По словам Альфии Мустафиной, в 2017 году она в течение четырех месяцев была классным руководителем Галявиева. «Я крайне удивлена. Потому что он был спокойный, положительный», – рассказала она в интервью РЕН ТВ.
Учительница гимназии отметила, что юноша был «хорошистом» и не общался с шумными и «крутыми» компаниями. «Спокойный, тихий мальчик был», – добавила Мустафина.
Преподавательница, которая была в учебном заведении во время нападения, также рассказала о моменте, когда началась стрельба.
«Как всегда мы пришли в школу на работу с мужем. Все спокойно было, начался второй урок. По громкой связи директор объявила: «Закройте дверь на ключ, детей не отпускайте». Потом мы услышали взрыв. Сидим, боимся. Смотрим в окно – там уже скорые, все бегают, невозможно описать, что там происходит. Сидим, опять взрыв. Потом через некоторое время стук в дверь с требованием открыть. Мы не открыли. Потом пришли родители, дедушки, лестницу принесли, не открыли. Потом наш директор пришла, и мы вышли во двор. Раненые, скорые», – указала она.
Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей, учительница английского языка, а также женщина-работник, еще 21 человек пострадали.
После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.
При этом руководство школы сообщило, что здание охраняла вахтерша, также была установлена тревожная кнопка для вызова сотрудников частного охранного предприятия. Депутат Госдумы Александр Хинштейн в свою очередь сообщил, что в школе отсутствовала охрана, была только кнопка связи с пунктом централизованной охраны. Прокуратура сообщила, что оценит действия администрации школы в Казани во время нападения.
Ученик гимназии №175 в Казани, где прогремел взрыв и раздалась стрельба, рассказал, что помогло выжить ему и его одноклассникам.
Кузнецова рассказала о взрывном устройстве в раздевалке школы в Казани
Мужчина, устроивший стрельбу в школе №175 в Казани, установил в раздевалке взрывное устройство, подтвердила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.
«Мы прошли по всему маршруту... Битое стекло, следы крови. Конечно, то, что не загорелась проводка от взрыва... Оголенные провода висят. То, что в этот момент не оказалось там детей в раздевалке, в той территории, где обвалились стены... к счастью, не оказалось детей», – приводятся ее слова в Telegram-канале RT. «Было заложено устройство нападавшим», – добавила омбудсмен, говоря о причине взрывов.
Также Кузнецова заявила, что в 11% образовательных учреждений Татарстана, по информации уполномоченных ведомств, нет охраны, выясняются причины, об этом сообщает РИА «Новости».
Кузнецова также возложила букет цветов к стихийному мемориалу около школы.
Напомним, 11 мая на школу № 175 в Казани произошло нападение. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей, учительница английского языка и женщина-работник, еще 21 человек пострадали. Восемь раненых в школе в Казани детей находятся в тяжелом состоянии.
После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.
Нужно ли ужесточить правила приобретения огнестрельного оружия?
При этом руководство школы заявило, что здание охраняла только вахтерша. Депутат Госдумы Александр Хинштейн в свою очередь сообщил, что в школе отсутствовала охрана, была только кнопка связи с пунктом централизованной охраны. Прокуратура сообщила, что оценит действия администрации школы в Казани во время нападения.
Эксперт рассказал о системах безопасности в школах Израиля
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В израильских школах при входе охрана обыскивает всех, кроме учеников и персонала учебного заведения, а также наблюдает за поведением учащихся через камеры, которые установлены на всей территории образовательного учреждения, рассказал газете ВЗГЛЯД экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми, комментируя нападение стрелка на школу в Казани.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн, комментируя нападение на лицей в Казани, заявил газете ВЗГЛЯД, что России нужно совершенствовать систему охраны школ. Кроме того, он обратил внимание на то, что «в этой школе не было охраны», но «была оборудована тревожная сигнализация, которая сработала, и это позволило в кратчайшие сроки прибыть на место группе задержания Росгвардии».
«У нас при входе в школу, кроме учеников, тех, кого хорошо знает охрана и персонала школы, всех-всех обыскивают. То есть у нас практически невозможно пройти в школу с оружием. Хотя очень часто бывает, что отец, брат учащегося или даже бывший ученик, пришедший из армии, приходят с оружием, но это совершенно другое. Но каждое учебное заведение находится под тотальным присмотром», – говорит Кедми.
Он подчеркивает, что в израильское учебное заведение просто невозможно зайти без того, чтобы охрана не остановила и не определила, зачем он идет в школу, какое имеет отношение и так далее. Если есть какое-то подозрение – обыскивают, и если что-то находят, что им не нравится, тут же вызывают полицию.
«Если такова криминальная обстановка или проблема террора, то другого выхода нет. Если я приду забирать маленького внука из школы, то даже меня охранник не пустит, если он меня пока еще не знает. Он сразу же начнет звонить, выяснять, кто должен прийти, и пропустит только с разрешения, иначе не бывает. А в некоторых школах вообще никого, кроме учеников и персонала, не пускают: родители на улице ждут, пока кончатся занятия», – рассказывает собеседник.
Кроме того, во всех кабинетах, коридорах, во дворе школы – везде, кроме туалетных комнат, расставлены камеры наблюдения. То есть охрана регулярно наблюдает в том числе и за поведением детей, среди которых также происходят инциденты.
Во вторник на школу в Казани напал вооруженный гражданин. В результате стрельбы погибли восемь человек (учительница и семеро детей), пострадал 21 человек. В администрации посчитали, что большое число жертв связано с тем, что дети находились в замкнутом пространстве класса и не могли скрыться от напавшего.
В Росгвардии подтвердили, что напавший на школу в Казани официально владел оружием
В Росгвардии рассказали, что напавший на школу в Казани имел зарегистрированное оружие.
«Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия и вместе с другими правоохранительными органам задержали злоумышленника, который владел зарегистрированным оружием», – цитирует официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина РИА «Новости».
Во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. Изначально сообщалось о двоих нападавших, однако позже сообщили, что нападавший был один – бывший ученик гимназии, экс-студент четвертого курса ТИСБИ 19-летний Ильназ Галявиев. Недавно он был отчислен из колледжа, однако в учебном заведении его охарактеризовали как «тихого и неконфликтного» студента. По словам источников, мотивом нападения могла стать месть. Устроивший стрельбу 19-летний Ильназ Галявиев в ходе допроса заявил о ненависти ко всем людям и отказе от собственных родителей.
В экстренных службах сообщали, что при стрельбе в школе в Казани погибли 11 человек, еще четверо получили ранения. Двое из погибших школьников разбились, выпрыгнув из окна на третьем этаже. В то же время власти Татарстана сообщили, что погибли восемь человек – семеро детей и учительница. Большое число погибших и пострадавших в результате стрельбы в казанской школе объяснили тем, что дети находились в замкнутом пространстве класса и не могли скрыться от напавшего.
После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.
В колледже охарактеризовали напавшего на казанскую школу
Ильназ Галявиев, напавший с оружием на казанскую гимназию, недавно был отчислен из местного колледжа, но характеризовался как «тихий и неконфликтный» студент, сообщили в пресс-службе колледжа.
«Ильназ Галявиев являлся студентом четвертого курса Колледжа ТИСБИ (Татарский институт содействия бизнеса). В апреле 2021 года из-за академической задолженности был отчислен», – сообщили РИА «Новости» в колледже.
В пресс-службе добавили, что Галявиев с января не появлялся в учебном заведении, не явился на экзамены и защиту производственной практики. При этом в колледже отметили, что он был «тихим и неконфликтным», уважительно относился к преподавателям и другим студентам.
Во вторник произошло нападение на школу №175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. Изначально сообщалось о двоих нападавших, однако позже сообщили, что нападавший был один – студент четвертого курса ТИСБИ 19-летний Ильназ Галявиев.
В экстренных службах сообщали, что при стрельбе в школе в Казани погибли 11 человек. Двое из погибших школьников разбились, выпрыгнув из окна на третьем этаже. В то же время власти Татарстана сообщили, что погибли восемь человек – семеро детей и учительница, еще 21 человек пострадал. Большое число погибших и пострадавших в результате стрельбы в казанской объяснили тем, что дети находились в замкнутом пространстве класса и не могли скрыться от напавшего.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что школе отсутствовала охрана, была только кнопка связи с пунктом централизованной охраны.
После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.
В МВД прокомментировали кадры с идущим по улице с оружием мужчиной в Казани
МВД по Татарстану проверило распространенное в Сети видео с молодым человеком, шедшим в казанскую школу с ружьем, отметив, что очевидцы не заявляли об этом в дежурную часть, сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее в соцсетях распространились кадры, на которых мужчина неспешно идет по улице, держа в руках ружье.
«В ходе мониторинга сети Интернет было выявлено видео, на котором подозреваемый в нападении на школу № 175 г. Казани Ильназ Галявиев, идет по улице, держа в одной руке предмет, похожий на охотничье ружье, в другой сумку», – говорится в сообщении ведомства.
Как подчеркнули в МВД, в ходе проверки установлено, что каких-либо сообщений от очевидцев в дежурную часть полиции или на телефон экстренных служб «112» о нахождении в общественном месте неизвестного с оружием в руках не поступало.
Нужно ли ужесточить правила приобретения огнестрельного оружия?
Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей, учительница английского языка, а также женщина-работник, еще 21 человек пострадали.
После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.
При этом руководство школы сообщило, что здание охраняла вахтерша, также была установлена тревожная кнопка для вызова сотрудников частного охранного предприятия. Депутат Госдумы Александр Хинштейн в свою очередь сообщил, что в школе отсутствовала охрана, была только кнопка связи с пунктом централизованной охраны. Прокуратура сообщила, что оценит действия администрации школы в Казани во время нападения.
Ученик гимназии №175 в Казани, где прогремел взрыв и раздалась стрельба, рассказал, что помогло выжить ему и его одноклассникам.