Песков назвал совпадением отставку ряда губернаторов за несколько дней Путин сменил главу Северной Осетии 9 апреля 2021, 15:05 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин назначил Сергея Меняйло временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии вместо ушедшего в отставку Вячеслава Битарова. «Постановляю принять отставку главы Республики Северная Осетия – Алания Битарова Вячеслава Зелимхановича по собственному желанию», – говорится в указе президента на сайте Кремля. Тем же указом Путин назначил Сергея Меняйло временно исполняющим обязанности главы Республики Северная Осетия – Алания, освободив его от ранее занимаемой должности полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе. Перед этим Путин в ходе встречи по видеосвязи предложил Меняйло стать временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии. «Тема нашей сегодняшней встречи и беседы понятна. Особенно мне вас спрашивать нечего, потому что я и так практически все знаю. Знаю и вашу биографию, и работу, службу. У меня только один вопрос на самом деле. К предлагаемой вам работе готовы? Вы этого хотите внутренне?» – сказал Путин. «Я готов к работе», – заверил Меняйло, передает РИА «Новости». Ранее в пятницу пресс-служба главы Северной Осетии опровергла сообщения об отставке главы региона Вячеслава Битарова. Вячеслав Битаров был назначен временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии в феврале 2016 года. В сентябре парламент Северной Осетии избрал Битарова главой республики. Согласно результатам тайного электронного голосования, его кандидатуру поддержали 56 депутатов. Сергей Меняйло родился 22 августа 1960 года в городе Алагир (Северо-Осетинская АССР, РСФСР, ныне Республика Северная Осетия – Алания). В 1983 году окончил Каспийское высшее военно-морское училище имени Кирова по специальности инженер-штурман, в 1995 году – Военно-морскую академию имени адмирала Кузнецова. В 2004 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил России. С 1983 года служил командиром штурманской боевой части тральщика на Северном флоте, с 1984 года – помощником командира, с 1986 года – командиром базового тральщика. С 1991 года – командир морского тральщика «Контр-адмирал Власов». В 1995 году был назначен начальником штаба бригады кораблей охраны водного района Каспийской флотилии. В 1998-2002 годах – командир бригады кораблей охраны водного района. С 2004 года был начальником штаба – первым заместителем командира Новороссийской военно-морской базы, с 2005 года – командиром Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота. С 30 мая 2009 года по 22 декабря 2011 года – заместитель командующего Черноморским флотом. В 2011 году был уволен в запас в звании вице-адмирала. 14 апреля 2014 года указом президента Сергей Меняйло был назначен исполняющим обязанности губернатора Севастополя. С октября 2014 года по июль 2016 года – губернатор Севастополя. 28 июля 2016 года президент РФ назначил Меняйло полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе. Меняйло – ветеран боевых действий, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением мечей (2008), орденом Александра Невского (2014), орденом «За военные заслуги», медалью «За боевые заслуги».

Патрушев: Байдена могли намеренно спровоцировать на выпад в адрес Путина 7 апреля 2021, 18:32

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Американского президента Джозефа Байдена могли спровоцировать на личный выпад в адрес российского коллеги Владимира Путина, это могли быть лица, заинтересованные в росте напряженности между странами, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев. «Нельзя исключать, что американского президента намеренно спровоцировали на такое заявление круги, заинтересованные в нарастании напряженности в двусторонних отношениях», – заявил Патрушев в интервью «Коммерсанту». Он добавил, что заявление Байдена не имеет прецедентов. «Затрудняюсь припомнить нечто подобное, даже если брать в расчет времена противостояния СССР и США», – указал секретарь Совбеза. Патрушев отметил, что Россия не хотела бы, чтобы заявление американского лидера исключило возможность встречи двух глав государств. «Мы бы не хотели, чтобы этот инцидент перечеркнул такие перспективы», – подчеркнул он. Президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. В то же время президент России ответил на резкий выпад Байдена, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако в Белом доме заявили, что Байден «очень занят». Путин назначил врио главы Тувы слушателя «школы губернаторов» ВШГУ 7 апреля 2021, 15:39

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба

президента РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Республики Тува, временно исполняющим обязанности главы региона назначен Владислав Ховалыг, сообщили в пресс-службе Кремля. «Постановляю принять отставку главы Республики Тыва Кара-оола Шолбана Валерьевича по собственному желанию», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Этим же указом Путин назначил Ховалыга Владислава Товарищтайовича временно исполняющим обязанности главы Республики Тыва до вступления в должность лица, избранного главой региона Указ вступает в силу со дня его подписания. Кара-оол возглавлял республику с 2007 года. Ранее ряд телеграм-каналов сообщили, что Кара-оол якобы заявил, что переходит на новую должность, предложенную Москвой. При этом отмечалось, что Кара-оол якобы подчеркнул, что после его перевода в Туве поставленные задачи успешно реализуют его преемники. Между тем тогда пресс-служба главы Тувы опровергла информацию о его уходе с поста, передает РИА «Новости». Врио главы Тувы Владислав Ховалыг в апреле 2007 года был назначен министром земельных и имущественных отношений Республики Тыва. Занимал пост мэра города Кызыла с 2008 по 2018 год. Также он проходит подготовку на четвертом потоке кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов». Она была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики. Очередные выборы главы Тувы должны состояться в единый день голосования 19 сентября. Госсекретарь США разъяснил выпад Байдена в адрес Путина 9 апреля 2021, 08:51

Фото: ALEXANDER DRAGO/Reuters

Текст: Евгения Шестак

Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил, почему американский лидер Джо Байден позволяет себе оскорбления в адрес президента России Владимира Путина и при этом стремится к сотрудничеству. По словам Блинкена, это «политический прагматизм», Байден придерживается политики, исходящей из «критерия целесообразности», передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post. «Он четко видит две вещи. Ему необходимо привлекать Россию к ответственности за любые враждебные действия, которые она предпринимает, и в то же время он остается открытым к сотрудничеству в сферах, представляющих взаимный интерес», – отметил госсекретарь. Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Байдена могли спровоцировать на личный выпад в адрес Путина, это могли быть лица, заинтересованные в росте напряженности между странами. Напомним, президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. В то же время президент России ответил на резкий выпад Байдена, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако в Белом доме заявили, что Байден «очень занят». Повар Кремля рассказал об отношении Путина к борщу 8 апреля 2021, 07:25

Фото: Григорий Сысоев/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Шеф-повар Анатолий Галкин, более тридцати лет проработавший в Кремле, рассказал об отношении российского президента и его предшественников к борщу. Шеф-повар отметил, что в Кремле никогда не акцентировали внимание на якобы национальной принадлежности борща, заявления о которой все чаще звучат из Киева. «Никогда не писали «русский» борщ или «украинский». Говорили просто «борщ» и указывали, с чем он: с мясом, уткой и так далее», – сказал Галкин в беседе с телеканалом «360». Шеф-повар отметил, что президент России Владимир Путин также нередко заказывал это блюдо. «Наш президент просто пишет «хочу борщ», «сварите борщ». И все. На баранине или на телятине», – подытожил он. Помимо прочего, Галкин назвал бессмысленными разговоры о принадлежности блюда и его национализации на Украине и выразил мнение, что борщ должен быть «народным и вкусным». Напомним, в марте 2020 года повар Кремля подробно рассказал, как приготовить «правильный» украинский борщ с зажаркой. Пашинян предложил Путину обсудить строительство в Армении новой АЭС 7 апреля 2021, 16:25 Текст: Абдулла Шакиров

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил о намерении обсудить строительство новой атомной электростанции с российским участием. «Я сегодня хочу с вами обсудить возможность строительства новой атомной электростанции в Армении», – передает слова Пашиняна РИА «Новости». Ранее Путин на встрече с Пашиняном назвал самой актуальной проблемой ситуацию в Карабахе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Путин на встрече с премьером Армении может обсудить двустороннюю повестку дня, интеграционные процессы, а также реализацию совместных трехсторонних заявлений по Карабаху. Сам Пашинян сообщил, что на встрече с российским лидером планирует обсудить вопросы военно-технического сотрудничества. Путин обратил внимание Меркель на провокации Киева в Донбассе 8 апреля 2021, 14:44

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе. «Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Отмечается, что Путин и Меркель обсудили ряд актуальных международных тем. «При обмене мнениями по вопросам урегулирования внутриукраинского кризиса президент России и канцлер ФРГ выразили обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности на юго-востоке Украины. Владимир Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения», – говорится в сообщении. Путин также подчеркнул необходимость выполнения Киевом договоренностей по Донбассу. «Подчеркнута необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями ранее достигнутых договоренностей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса», – говорится в сообщении. «Сторонам конфликта адресован призыв к сдержанности и активизации переговорного процесса в целях полной реализации минского «Комплекса мер» 2015 года как безальтернативной основы урегулирования. Подтвержден настрой на дальнейшую тесную координацию усилий России и Германии, в том числе в «нормандском формате», по линии политсоветников и министерств иностранных дел», – сообщили в Кремле. В четверг утром президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс, где посетит передовые позиции и пообщается с военными на фоне эскалации ситуации на линии соприкосновения. Тем временем Украина обвинила Россию в гибели пятилетнего ребенка в Донецке. По словам пресс-секретаря киевской делегации в контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича, пятилетний мальчик погиб на окраине Донецка не из-за сброшенной украинским беспилотником бомбы, а из-за одного из взрывных устройств, которые якобы «разбросала» Россия. Губернатор Ульяновской области объявил об отставке 8 апреля 2021, 13:15

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в четверг в обращении к жителям региона объявил о решении покинуть пост по собственному желанию и баллотироваться в Государственную думу. «Сегодня я обратился к главе нашего государства, к нашему президенту, с просьбой о добровольной отставке для того, чтобы в полном объеме сосредоточиться на решении жизненно важных вопросов на федеральном уровне. Я принял решение баллотироваться в депутаты Государственной думы», – заявил Морозов, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24». Полномочия Морозова на посту губернатора Ульяновской области истекают в 2021 году. Он возглавляет Ульяновскую область с 2005 года и является старейшим губернатором по времени пребывания на посту главы региона. В свою очередь в ЦИК уточнили, что выборы губернатора Ульяновской области состоятся в единый день голосования 19 сентября. «Плановые выборы губернатора Ульяновской области состоятся в единый день голосования 19 сентября. На данный момент в единый день голосования в девяти субъектах высших должностных лиц будут избирать на прямых выборах, в трех регионах их изберут депутаты законодательных органов соответствующих субъектов», – сказал член ЦИК Евгений Шевченко. В среду президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий главы Тувы Шолбана Кара-оола по собственному желанию, временно исполняющим обязанности назначен Владислав Ховалыг. Очередные выборы главы Тувы должны состояться в единый день голосования 19 сентября. Путин поручил ФАС разобраться с существенным ростом цен на жилье 8 апреля 2021, 16:53 Текст: Абдулла Шакиров

В России наблюдается существенный рост цен на жилую недвижимость, Федеральная антимонопольная служба должна разобраться с этой ситуацией, заявил президент России Владимир Путин на совещании по итогам реализации посланий парламенту 2019 и 2020 годов. «Это не просто рост цены, это существенный рост… Но надо и посмотреть на эту проблему с точки зрения ФАС. Надо посмотреть, что там происходит», – передает ТАСС слова Путина. По словам президента, средняя стоимость жилья в стране увеличилась на 12%, в ряде же регионов она выросла значительно сильнее. Например, в Северной Осетии рост составил 30%, в Орловской области – 19,7%, в Адыгее – 19,3%, в Амурской и Рязанской областях – 18,6% и 17,6% соответственно. «Понятно еще, скажем, Дальний Восток «подскочил», ясно. Но в европейской-то части – 30%, 20%!» – возмутился Путин, согласившись вместе с тем с необходимостью создания дополнительного предложения на рынке жилищного строительства. Зампредседателя правительства Марат Хуснуллин, в свою очередь, сообщил, что в некоторых регионах цены на жилье упали, а средний рост составил 12%. Как пояснил вице-премьер, на изменение цен повлияли в том числе льготная ипотека и пандемия коронавируса. Также Хуснуллин отметил, что в Москве и Московской области строительство жилых домов приостанавливалось на два месяца из-за срывов поставок материалов, роста цен на них и недостатка рабочей силы. Он заверил, что в правительстве подготовили меры по сдерживанию дальнейшего роста цен. Эксперты предупреждали о росте цен на квартиры в 2021 году. По их мнению, цены на объекты первичного и вторичного рынка недвижимости вырастут на 7–10%: первом полугодии квартиры в новостройках подорожают на 5–7%, наибольший спрос ожидается в апреле – мае. Напомним, глава российского правительства Михаил Мишустин поручил Минфину и Минстрою совместно с Центробанком до 15 апреля подготовить предложения по дальнейшей реализации льготных ипотечных программ. Ранее Казань, Санкт-Петербург и Челябинск стали лидерами по динамике роста цен на новостройки среди городов-миллионников на территории России по итогам 2020 года. Путин и Болсонару обсудили регистрацию «Спутника V» в Бразилии 6 апреля 2021, 21:35 Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару обсудили по телефону вопросы регистрации в Бразилии российской вакцины от коронавируса «Спутник V», ее поставок и производства, сообщила пресс-служба Кремля. «Обсуждены перспективы развития двусторонних отношений. Подтвержден настрой на активную совместную работу в русле российско-бразильского стратегического партнерства. Выражена обоюдная заинтересованность в последовательном наращивании торгово-экономических связей. Рассмотрены различные аспекты практического сотрудничества в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая регистрацию в Бразилии российской вакцины «Спутник V», организацию поставок, а также производство этого препарата на территории страны», – говорится в сообщении. Отмечается, что телефонный разговор президентов состоялся по инициативе бразильской стороны. «Владимир Путин и Жаир Болсонаро подчеркнули намерение и далее поддерживать личный контакт по всем упомянутым вопросам», – добавили в Кремле. Ранее президент Бразилии пообещал населению вакцины на фоне рекордного скачка смертности от вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19). Напомним, 12 марта Бразилия подписала контракт с Россией о поставке вакцины от коронавируса «Спутник V» и заявила о готовности производить в стране российский препарат. После этого в Бразилии изготовили пилотную партию компонентов «Спутника V». Однако позже Бразильское национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) сообщило о приостановке рассмотрения заявки на регистрацию «Спутника V» на неопределенное время. Также стало известно о попытках США убедить Бразилию отказаться от приобретения российской вакцины. ФАС проверит обоснованность роста цен на жилье в России 8 апреля 2021, 20:12

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена проверить обоснованность повышения цен на жилье в соответствии с поручением главы государства. «В соответствии с поручением президента России Владимира Путина ФАС России проверит обоснованность роста цен на жилье на территории Российской Федерации», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». В четверг президент Владимир Путин на совещании по реализации его посланий Федеральному собранию в 2019-2020 годах заявил, что в России наблюдается серьезный рост цен на жилье. Он поручил ФАС разобраться в ситуации. Эксперты предупреждали о росте цен на квартиры в 2021 году. По их мнению, цены на объекты первичного и вторичного рынка недвижимости вырастут на 7–10%: первом полугодии квартиры в новостройках подорожают на 5–7%, наибольший спрос ожидается в апреле – мае. Политолог назвал главную задачу нового руководителя Республики Тува 7 апреля 2021, 19:32 Текст: Андрей Самохин

«Назначение Владислава Ховалыга полностью укладывается в стратегию Кремля по обновлению и повышению эффективности власти на всех уровнях», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Потуремский, комментируя смену руководства в Туве. По его мнению, новому руководителю республики предстоит вывести регион из числа дотационных. «Новый назначенец мне кажется именно тем человеком, который нужен сейчас в этом сложном регионе. Во-первых, Владислав Ховалыг слушатель так называемой «школу губернаторов», выпускники которой показывают очень хорошие результаты даже в проблемных субъектах Федерации. Другой важный критерий – для региона он свой, при этом набрал уже немалый опыт управления столицей Тувы. Он прекрасно понимает ситуацию в республике», – говорит директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский. Потуремский отметил, что Ховалыгу на новой должности помогут его ключевые компетенции в имущественной и финансовой сферах. «Основная задача республики сегодня – это развитие социальной инфраструктуры. В Туве есть, конечно, и геополитическая специфика (это приграничный регион), и национальная, связанная с традиционным укладом жизни и хозяйства, прежде всего животноводством. Но главная задача Ховалыга – поднять качество жизни рядовых тувинцев и одновременно вывести субъект из числа дотационных. Ведь пока Республику Тыва сложно назвать успешной по экономическим показателям», – подчеркнул Потуремский. Эксперт добавил, что у Тувы есть безусловные перспективы взаимодействия в рамках проекта «Макрорегионы – Енисейская Сибирь». «Шолбан Кара-оол ушел по собственному заявлению. Шолбан Валерьевич работал уже не первый срок и, очевидно, у него возникли какие-то личные причины для ухода», – отмечает Потуремский. Ранее сообщалось, что Кара-оол дважды переболел коронавирусом, был вынужден пройти курс лечения в Москве от пневмонии. «Надо отдать должное Шолбану Кара-оолу: его программы, связанные с поддержкой семьи, детства, традиционных видов занятости были и остаются полезными. Я был в Туве и видел, насколько хорошо местные жители относились к таким программам главы республики, в рамках которых каждая семья должна была получить «по корове» и как минимум один из членов семьи получал высшее образование. В этой республике привыкли к «отеческой» заботе властей, там велик запрос на патернализм, и уверен, что власть сможет ответить на этот запрос и при новом руководителе», – заключил Потуремский. Шолбан Кара-оол назвал свою отставку осознанным решением, принятым самостоятельно. По его словам, порядок действий он согласовал с президентом страны Владимиром Путиным, сообщает «Регнум». «Я старался как мог. Наверное, история рассудит, сколько удалось сделать, сколько было ошибок, недочетов, – заявил он в видеообращении. – Но, видит Всевышний, оценит мой избиратель, насколько успешными были наши усилия». Бывший лидер Тувы поблагодарил Владимира Путина и своих сторонников. Напомним, в среду президент своим указом досрочно прекратил полномочия главы Республики Тыва. Временно исполняющим обязанности главы назначен Владислав Ховалыг. Кара-оол возглавлял республику с 2007 года. О том, чем займется он после отставки, пока не сообщается. Очередные выборы главы Тувы должны состояться в единый день голосования, 19 сентября. Владислав Ховалыг родился в 1967 году в тувинском селе Тээли. В 1992 году окончил Красноярский госуниверситет по специальности «юриспруденция». Служил в армии. Трудовой путь начал рабочим Шагонарского райпромкомбината. В органах власти трудовую деятельность начал специалистом в Госкомимуществе Тувы. В 1994-2004 годах возглавлял отделение Федеральной службы РФ по финансовому оздоровлению и банкротству в республике. В дальнейшем работал в Минфине республики – сначала начальником отдела, затем начальником департамента. В 2007 года Ховалыг стал министром земельных и имущественных отношений республики. Был мэром ее столицы – города Кызыла в 2008-2018 годах. Одновременно учился в Российской академии госслужбы при президенте России по специальности «Антикризисное управление». В 2006 году закончил обучение. Кроме того, Ховалыг проходит подготовку кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов». Школа была запущена летом 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ), ее учебная программа подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики. «Единая Россия» готовится к праймериз перед выборной кампанией на всех уровнях 7 апреля 2021, 14:48 Текст: Алина Назарова

На площадке Высшей партийной школы эксперты прошел первый онлайн-семинар для общественников, которые впервые пробуют себя в политике. Слушателям рассказали об актуальной общественно-политической ситуации в стране, базовых задачах в предвыборной кампании и эффективных технологиях работы с избирателями. Также участникам семинара объяснили, что значат данные социологических исследований, какие сегодня существуют запросы у россиян и обозначили основные направления работы кандидатов предварительного голосования «Единой России». Директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский, который стал одним из экспертов семинара, отметил, что участников партийной процедуры объединяет нацеленность на помощь людям. «Неравнодушные люди, склонные к общественной работе и делающие это не на словах, это очень важный кадровый ресурс для серьезных системных политических партий», – уверен эксперт, слова которого приводятся на сайте партии. Потуремский рассказал кандидатам-общественникам о специфике изменения электорального поведения людей, связанной с событиями последнего года, прежде всего, с пандемией коронавируса. Речь шла и о запросах общества к власти и политической системе, а также о ключевой тематике последнего времени – медицине, социальной сфере, экономике, образовании – и о восприятии этих вопросов избирателями. В свою очередь председатель правления ФоРГО Константин Костин заявил, что участие общественников в избирательной кампании – это принципиальный подход и важная часть партийной стратегии. «За спиной у волонтеров успешный опыт практической работы по оказанию помощи гражданам в период пандемии. В тоже время у большинства нет опыта политической деятельности. А для того, чтобы стать кандидатом, придется соперничать, в том числе, и с политическими тяжеловесами», – подчеркнул Костин. Поэтому, по его словам, крайне важно, что «Единая Россия» помогает общественникам получить навыки публичной политической и электоральной работы. В то же время руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Костюкевич добавил, что такие образовательные форматы крайне полезны для тех, кто решил принять участие в предварительном голосовании, но всегда был далек от политики и впервые пробует свои силы. «Тот запрос на обновление, который есть в обществе, и моментальная реакция партии «Единая Россия» на этот запрос – признак открытости власти и искреннего желания предоставить возможность молодыми и не безразличными гражданам попасть в представительные органы власти», – уверен он. Сами кандидаты из числа волонтеров дали понять, что точно знают, зачем идут на предварительное голосование «Единой России». Детский хирург Михаил Есаян из Краснодара своей задачей видит повышение качества и доступности детского здравоохранения во всех регионах. Мастер спорта международного класса по легкой атлетике Дияс Избасаров из Оренбурга намерен направить свои усилия на реализацию спортивных проектов, продвижение их в массы и сделать спорт доступным для детей и взрослых в сельской местности, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. Идею активнее привлекать к участию в выборах общественников ранее поддержал президент. В том числе об этом он говорил на встрече с активистами всероссийской акции «МыВместе». По мнению Владимира Путина, это положительно скажется на развитии страны, поскольку волонтерские движения объединяют людей разных взглядов, имеющих собственные подходы к решению разных проблем. Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак тогда отметил, что партия окажет общественникам всестороннюю помощь в подготовке к выборам. Именно новые лица из числа добровольцев, которые по зову сердца оказывали помощь людям в острый период пандемии, должны стать кадровым ресурсом для партийного обновления, убеждены в партии. «Основным риском для «Единой России» является сама «Единая Россия», если мы сами внутри не будем изменяться, если партия не будет обновляться. И она обновляется. 50% избранных депутатов в рамках электорального цикла 2020 года – это новые кандидаты. Это самые разные люди – врачи, учителя, предприниматели, малый, средний бизнес. Кому близка модель «Единой России», – подчеркнул Турчак. На участие в предварительном голосовании уже подано более 2 тыс. заявлений: треть из них – от общественников. Среди лидеров по активности кандидатов – Москва, Московская область, Краснодарский край, Рязанская область и Чеченская Республика. Более 40% заявившихся – беспартийные, а треть – молодые люди до 35 лет. Пашинян обсудит с Путиным в Москве военно-техническое сотрудничество 6 апреля 2021, 16:10 Текст: Абдулла Шакиров

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным планирует обсудить вопросы военно-технического сотрудничества. «В повестке дня встречи с президентом Российской Федерации будут вопросы, касающиеся всех сфер армяно-российских союзнических отношений, в том числе сотрудничества в военно-технической сфере», – передает сообщение Пашиняна РИА «Новости». Как заявил армянский премьер, в приоритете у Еревана – оснащение вооруженных сил Армении современным вооружением. Он отметил, что республика уже начала реформы в армии, «которые осуществляются в тесном сотрудничестве российскими партнерами». «Процесс пополнения Вооруженных сил Армении современными военно-техническими средствами был и будет одним из наших приоритетов, и этот вопрос всегда будет в центре внимания», – сказал Пашинян. В прошлую пятницу в пятницу пресс-секретарь главы кабмина Армении Мане Геворгян заявила, что Пашинян 7 апреля посетит Москву, где планирует встретиться с Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил переговоры Путина с премьером Армении 7 апреля в Москве и сообщил, что они обсудят имплементацию договоренностей по Карабаху и выборы в Армении. Путин на встрече с Пашиняном назвал самой актуальной проблемой ситуацию в Карабахе 7 апреля 2021, 15:59 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном назвал нормализацию ситуации в Нагорном Карабахе самой актуальной и острой проблемой. В свою очередь Пашинян заявил, что присутствие российских миротворцев в Карабахе является важным фактором стабильности и безопасности в регионе, передает РИА «Новости». Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин на встрече с премьером Армении может обсудить двустороннюю повестку дня, интеграционные процессы, а также реализацию совместных трехсторонних заявлений по Карабаху. Сам Пашинян сообщил, что на встрече с Путиным планирует обсудить вопросы военно-технического сотрудничества. Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша. В ОНФ рассказали о реализации инициативы президента по созданию регистра получателей льготных лекарств 8 апреля 2021, 23:05 Текст: Андрей Самохин

«Единый регистр позволит льготникам получать положенные лекарства без накладок. Это результат президентской социальной программы», – сказал газете ВЗГЛЯД глава совета ОНФ по делам инвалидов Иван Бирюков. Так он прокомментировал итоги совещания с участием президента, на котором Владимир Путин обозначил срок создания регистра граждан, имеющих право на льготы по лекарствам. «Формирование регистра граждан, у которых есть право на льготы по лекарствам – крайне важное дело. Мы провели опрос среди полутора тысяч льготников и две трети из них признались, что столкнулись с проблемами. При этом я думаю, что эта выборка могла быть еще больше, потому что обращения за лекарствами носят заявительный характер», – отметил глава Координационного совета Общероссийского народного фронта (ОНФ) по делам инвалидов Иван Бирюков. «Общая задача государства и общественных объединений – повышение информированности об этих льготах. В первую очередь, это важно для людей с инвалидностью: до них иногда сложнее доносить информацию, потому что есть барьеры в коммуникациях. Они сталкиваются с проблемами защиты своих прав, потому что иногда им отказывают в выписке лекарств в нужном объеме», – констатировал собеседник. К сожалению, отметил Бирюков, по целому ряду препаратов, в том числе онкологических, до сих пор есть задержки. «Но совместная работа правительства и общественности все-таки должна подстроить эту систему», – добавил Бирюков. Важную роль в «подстройке системы» сыграло прошедшее в четверг совещание правительства с участием президента Владимира Путина, подчеркнул собеседник. На этой встрече, посвященной реализации президентских посланий Федеральному Собранию 2019 и 2020 годов, глава государства отметил: «У нас есть – создаем, точнее – Федеральный регистр граждан, имеющих право на обеспечение лекарствами, медизделиями и специализированными продуктами лечебного питания. Нужно довести до логического завершения эту работу, нужно, чтобы этот регистр реально – не формально, а реально – заработал бы». Президент обозначил ожидаемый срок подготовки регистра – до конца 2021 года, и попросил участников совещание «проконтролировать это и не затягивать с его созданием». Как рассказал Бирюков, на начало апреля уже есть информация по 22,6 млн льготополучателей, которая загружена в регистр. «Данные будут вводить до конца мая 2021 года, а к концу этого года система должна заработать в полную меру», – отметил представитель ОНФ. Единый регистр позволит унифицировать подход к получению льгот на лекарственные препараты, уверен собеседник. «Регистр синхронизирует обеспечение различных льготных групп между разными ведомствами: соцзащиты, здравоохранения и другими органами власти, – отметил Бирюков. – Врачам и специалистам будет намного проще принимать решения. Если человек записан в регистре, то льготы ему положены, и ему не придется отстаивать свои права через суды, как это порой происходит сегодня. Такой регистр станет существенной конкретной мерой по реализации посланий президента». На совещании в четверг глава государства призвал оценить, к каким качественным изменениям в жизни россиян привела реализация посланий парламенту за предыдущие годы. «Какой получен эффект для развития территорий: городов, районов для экономики и социальной сферы», – отметил Путин. В числе прочего, президент поставил правительству задачу разобраться со стоимостью подключения школ к высокоскоростному интернету до конца 2021 года. Кроме того, глава государства поручил Федеральной антимонопольной службе разобраться с существенным ростом цен на жилье. Также президент дал указание ускорить введение бесплатного доступа к социально значимым сервисам в Сети. Одной из ключевых тем совещания можно назвать вопрос о благосостоянии граждан и конкретно – об оплате труда, отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, заместитель секретаря генсовета партии «Единая Россия» Евгений Ревенко. Послание Федеральному собранию 2020 года, о реализации которого шла речь на заседании с участием президента, было социально ориентированным, заметил собеседник. Ревенко подчеркнул – «Единая Россия» и ее фракции в Госдуме и региональных заксобраниях со свой стороны приложили усилия к тому, чтобы «быстро, в кратчайшие сроки реализовать на законодательном уровне те задачи, которые ставил перед нами глава государства». «Была введена новая система оплаты труда медработникам. Был также рассмотрен вопрос о законах в сфере образования, единые условия зачисления детей в детские сады, электронная очередь. Наше квалифицированное большинство и в Госдуме, и в региональных заксобраниях позволило нам быстро реализовать все эти пункты, – перечислил Ревенко. – Кроме того, в рамках партийного проекта «Культура малой родины» мы провели мониторинг и заложили средства в бюджет на ремонт более 1,5 тысяч зданий, например, детских школ искусств. Это масштабная работа и мы будем ее продолжать». Депутат добавил, что особое внимание в этом году было уделено социальной поддержке семьи, семьям с детьми, например, бесплатному горячему питанию в школах, которое должно обеспечиваться из региональных бюджетов. В сфере здравоохранения – доступности медицинских услуг жителям моногородов, развитию здравоохранения на селе.