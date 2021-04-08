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Женщина задавила работника автосервиса в Якутии
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В Якутске сотрудника автосервиса переехала женщина-автомобилист, пытавшаяся загнать в гаражный бокс автомобиль, мужчина скончался, сообщили в региональном минздраве.
«Сотрудники скорой помощи попытались реанимировать его. Мужчина скончался от полученных ран, которые оказались несовместимы с жизнью», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
В соцсетях опубликовали видеозапись, на которой зафиксировано, как автомобиль с женщиной за рулем наехал на сотрудника сервиса во время заезда в бокс, мужчина пытался направить водительницу, указывая, куда направлять автомобиль, когда машина въехала в него.
В начале апреля пешехода, который передвигался по проезжей части на трассе в ХМАО, за одну ночь сбили дважды, в результате он скончался.
Германия поставила России условие по «Спутнику V»
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Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан в ходе заседания министров здравоохранения ЕС сообщил, что Берлин будет вести переговоры о соглашении по вакцине в двустороннем порядке. При этом, по его словам, Россия должна предоставить Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) все необходимые данные.
По словам источников Reuters, в ходе прошедшего в среду заседания министров здравоохранения ЕС в Еврокомиссии заявили об отсутствии у ЕК желания заключать предварительный договор о приобретении российской вакцины, передает РИА «Новости».
Вместе с этим глава Минздрава Германии Йенс Шпан в ходе заседания министров здравоохранения ЕС сообщил, что Берлин в дальнейшем будет вести переговоры о соглашении по вакцине в двустороннем порядке. При этом перед заключением предварительного договора Германия намерена выяснить объемы и сроки поставок российской вакцины «Спутник V».
Министр в то же время подчеркнул, что ФРГ в любом случае рассчитывает на регистрацию вакцины в ЕС. По его мнению, Россия якобы должна предоставить Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) все необходимые для одобрения данные.
«Германия готова к переговорам о заключении двустороннего соглашения на закупку российской вакцины «Спутник V», – заявил источник.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург объяснил нежелание ЕС разрешать «Спутник V».
Накануне канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Вена может зарегистрировать российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» на национальном уровне, если процесс одобрения вакцины Европейским агентством лекарственных средств (EMA) затянется.
В конце марта Германия попросила ЕК «безотлагательно» начать переговоры о покупке вакцины от коронавируса «Спутник V» на общеевропейском уровне, не дожидаясь разрешения Европейского агентства лекарственных средств (EMA) на использование российского препарата на территории ЕС. Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность самостоятельного приобретения российской вакцины «Спутник V» Германией, если централизованные закупки препарата Евросоюзом не состоятся.
В свою очередь еврокомиссар Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». По этому поводу бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Все эти явления обходятся не просто потерями в каких-то пресловутых валютах, а потерями жизней для Европы».
Президент Владимир Путин подчеркивал, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель. В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения «Спутника V» в ЕС.
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Сбившие F-117 сербские военные показали возможности российских «Панцирей»
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Военнослужащие 250-й бригады ПВО Сербии, сбившей в 1999 году американский ударный самолет F-117A Nighthawk во время бомбардировок Югославии силами НАТО, показали министру обороны страны Небойше Стефановичу работу с российскими зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С1», сообщило военное ведомство республики.
«В рамках показа эксплуатационных способностей третьего ракетного подразделения в Яково показано занятие огневого рубежа из движения части батареи ЗРПК «Панцирь-С1», их приведение в готовность номер один, работу расчетов в командной машине и в боевых машинах, а также работу технического отделения по устранению неисправностей на оптико-волоконной системе «Панцирь-С1», – говорится на сайте министерства обороны Сербии.
Глава ведомства отметил, что убедился в способности военнослужащих применять новые средства обороны, в том числе «Панцирь-С1». Кроме того, Стефанович выразил удовлетворение повышением зарплаты в армии. В конце визита министру вручили фрагмент сбитого югославскими военными в 1999 году самолета F-117A, сказано в сообщении.
С 2018 года по февраль 2020-го Россия передала Сербии в качестве военно-технической помощи четыре вертолета Ми-35М, шесть истребителей МиГ-29, десять БРДМ-2, три транспортных вертолета Ми-17В-5, а также зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1».
Ранее в НАТО сочли «Панцири» идеальным средством против беспилотников.
Напомним, во время военной агрессии НАТО против Югославии силам ПВО СРЮ из зенитно-ракетного комплекса С-125 «Нева» удалось сбить американский ударный самолет F-117A «Найтхок». Это первая и единственная официально подтвержденная потеря самолета F-117 американскими войсками за время войны против Югославии.
Терапевт назвал самые мощные средства для повышения продолжительности жизни
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Сохранить здоровье могут помочь правильное питание, постоянные физические нагрузки, регулярные обследования у врача, а также цель в жизни, рассказал газете ВЗГЛЯД врач-терапевт, кардиолог, советник генерального директора Фонда Международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин.
Бывший главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко сообщил, что нынешний Всемирный день здоровья, который традиционно отмечается 7 апреля, проходит под знаком двигательной активности. Он подчеркнул, что очень важно сохранять баланс двигательной активности и здорового питания, передает слова специалиста РИА «Новости».
«Здоровье складывается из нескольких элементов: генетические факторы (кому повезло с наследственностью, тот живет дольше), особенности образа жизни, само желание жить (смысл жизни) и случайность, которая приводит к возникновению тех или иных болезней. Соответственно, в первую очередь необходимо регулярно проходить обследования (чекапы) для того, чтобы контролировать риски возникновения болезней и вовремя заниматься их лечением», – говорит Ашихмин.
Крайне важно правильное питание, продолжает врач. Если посмотреть на все меры, которые могут привести к повышению продолжительности жизни, то уменьшение калорийности питания является самым мощным средством.
«Кроме того, очень важны физические нагрузки. Даже достаточно тяжелые пациенты должны оставаться физически активными. И, наконец, большое значение имеет наличие цели в жизни. Хорошо проведенные исследования говорят о том, что 25% людей, которые имеют самую сильную цель в жизни, обладают в 2,6 раза меньшей смертностью, чем 25% людей, которые не имеют никакой цели в жизни», – рассказывает собеседник.
Возможно, именно это и является секретом долголетия японцев с их восточной медициной, которые остаются активными даже в очень преклонном возрасте, и ученых, которые на протяжении всей своей жизни имеют цель.
«Ну и, конечно, бичом нашего общества является фатализм – мужчины бояться умереть от шальной пули или кирпича, который может упасть на голову, погибают в том числе во время коронавируса от инсультов и инфарктов, которые потенциально предотвратимы. Это говорит о том, что нужно ухаживать за своим телом, думать о нем, заботиться», – объясняет Ашихмин.
Если посмотреть на все перечисленные меры, продолжает врач, то можно заметить, что современная медицина только на 50% обусловливает возросшую продолжительность жизни. Остальные 50% дают меры по изменению образа жизни, что, по сути, является ЗОЖем (здоровым образом жизни).
Ранее врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, что отсутствие физической активности может привести к панкреатиту, проблемам ЖКТ, а также к снижению иммунитета.
Главу Еврокомиссии унизили в Анкаре
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Глава Европейского совета Шарль Мишель сожалеет, что инцидент с расстановкой стульев на переговорах в Анкаре омрачил важнейший для Евросоюза визит в Турцию.
Во вторник Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен находились с визитом в Турции, где провели переговоры с президентом этой страны Тайипом Эрдоганом. На опубликованных в Сети кадрах этой встречи видно, что организаторы предусмотрели только два стула для участников переговоров на фоне флагов Евросоюза и Турции. Стулья заняли Эрдоган и Мишель, фон дер Ляйен пришлось сесть на диван в стороне от них – напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.
«Несмотря на стремление сделать все правильно, строгая интерпретация турецкими службами правил протокола привела к вызывающей сожаление ситуации», – передает РИА «Новости» сообщение Мишеля.
Он полагает, что в отношении главы Еврокомиссии была допущена «протокольная оплошность», что могло выглядеть как принижение значимости. Однако, по его словам, было принято решение не усугублять ситуацию, а продолжить политические дебаты с турецкой стороной.
«Я опечален тем, что эта ситуация затмила огромную геополитическую работу, которую мы вместе выполнили в Анкаре, и плоды которой, я надеюсь, будет пожинать Европа», – отметил глава Евросовета.
Он добавил, что права женщин обсуждались на переговорах с Эрдоганом, а также на других встречах в Анкаре. Глава Евросовета также подчеркнул, что горд работать с такими женщинами, как фон дер Ляйен и Кристин Лагард, возглавляющей Европейский центральный банк.
Напомним, в октябре саммит ЕС осудил агрессивную риторику Турции в адрес государств Евросоюза.
Генерал СБУ предупредил о потере Киевом юго-востока Украины из-за НАТО
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Бывший глава Следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк заявил, что вмешательство НАТО в ситуацию на востоке Украины может привести к потере контроля Киева над несколькими областями юго-востока страны.
По мнению экс-главы Следственного управления СБУ, такой результат получился бы в случае участия России во внутриукраинском конфликте и последующего отступления Североатлантического альянса, передает РИА «Новости».
«Все понимают, что без НАТО мы войну нигде не выиграем, если пойдем на эту войну. Первый вопрос: а если мы будем в НАТО, пойдет ли НАТО на войну с Россией? Большой вопрос. Вряд ли. Скорее нет. <...> Сейчас у нас нет ни Крыма, ни части Донбасса. И мы говорим, что мы должны идти в НАТО. <...> Никто нас не возьмет в НАТО, никто нас не будет защищать в такой ситуации в стране, когда у нас нет целостности государства, нет целостности руководства страны, территории и населенных пунктов страны», – заявил экс-глава Следственного управления СБУ в эфире телеканала «Наш».
Генерал-майор подчеркнул, что Украина не способна выиграть войну без участия Североатлантического альянса, однако, утверждает он, эта организация не станет принимать участия в боевых действиях.
«Будет хуже, если мы, например, заведем НАТО на правый берег, а потом они скажут, как в Грузии было: «Извините, мы отступаем». И отступят до тех пор, что за ними останется Харьковская, Донецкая, Херсонская, Николаевская области», – сказал Вовк.
Ранее в НАТО заверили главнокомандующего ВС Украины Руслана Хомчака в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. В среду Москва обвинила НАТО в наращивании военной активности на Украине и в Черном море, в непосредственной близости от российских границ.
В прошлую пятницу в ВС Украины заявили о проведении военных учений на границе с Крымом. В тот же день в Киеве заявили о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией за Крым и призвали граничащие с Украиной страны альянса повысить боеготовность.
Ранее Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
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Эрдоган назвал сроки начала строительства канала «Стамбул»
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Турция не откажется от реализации проекта канала «Стамбул», который пройдет параллельно проливу Босфор и соединит Мраморное море с Черным, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган. По его словам, в ближайшее время уже будут проведены тендеры и начнутся работы по укладке фундамента канала.
«Независимо от того, кто что хочет или не хочет, мы начинаем и мы сделаем канал «Стамбул», который будет служить нашему народу», – сказал он, передает ТАСС со ссылкой на Анатолийское агентство.
Турецкий лидер отметил, что фундамент канала будет заложен летом этого года, а в ближайшее время будут объявлены тендеры в рамках проекта. Эрдоган уточнил, что большая часть подготовки к проекту закончена и выполнен отчет о воздействии на окружающую среду. По его словам, на обоих берегах канала будет построен город с населением 500 тысяч человек.
Эрдоган заявил, что за публикацией открытого письма отставных адмиралов в поддержку конвенции Монтре стоит основная оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП). «Среди [подписавшихся адмиралов есть и члены НРП, а также те, кто находится в ее руководстве. Они пытаются как-то оправдать этот документ, который напоминает переворот», – отметил президент Турции.
В минувшие воскресенье было опубликовано письмо 103 отставных турецких адмиралов, которые назвали конвенцию Монтре дипломатической победой Турции, восстановившей ее суверенные права на проливы Босфор и Дарданеллы, и заявили о неприемлемости дискуссии о пересмотре этого соглашения в связи с проектом канала «Стамбул», который будет проходить параллельно проливу Босфор и соединит Мраморное море с Черным. Военные также указали в своем письме, что необходимо сохранить действующую Конституцию Турции на фоне инициативы президента страны о разработке нового основного закона.
Позиция экс-адмиралов вызвала резкую критику со стороны ряда высокопоставленных политиков и администрации президента Турции. В понедельник полиция задержала по меньшей мере 10 подписавшихся адмиралов.
Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Анкара привержена конвенции Монтре, и назвал письмо адмиралов неприемлемым.
Напомним, в 2019 году Эрдоган выступил с мнением, что морское сообщение через проектируемый к западу от Босфора Стамбульский канал не будет подпадать под действие конвенции Монтре, регулирующей проход военных кораблей через турецкие проливы.Таким образом, в Черное море смогут попадать военные корабли нечерноморских стран, в том числе авианосцы. Турецкая оппозиция, в том числе мэр Стамбула Экрем Имамоглу, выступает против данной инициативы.
Конвенция Монтре 1936 года восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. Конвенция сохраняет свободу прохода через проливы только за торговыми судами. При этом режим прохода различен для военных кораблей черноморских и нечерноморских государств. Так, при условии предварительного уведомления властей Турции черноморские державы могут проводить через проливы в мирное время свои военные корабли любого класса. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и тоннажу.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему строительство канала вызвало раскол в элите Турции.
Лавров отреагировал на данные о возможной высылке российских дипломатов из США
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Москва ответит на любые недружественные действия Вашингтона, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, отреагировав на возможные решения США против России.
Лавров отметил на пресс-конференции в Казахстане, комментируя информацию Bloomberg, что «отвечать мы будем на любые недружественные шаги – это само собой разумеется», передает РИА «Новости».
«Пока я не видел конкретных каких-то решений, ничего не объявлялось. Читал сообщения о том, что администрация завершила обзор враждебных действий России. Как-то быстро у них это получилось», – добавил он.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность высылки российских дипломатов и введения новых санкций в ответ на хакерские атаки и якобы вмешательство в выборы, в которых Вашингтон обвиняет Россию.
В Совфеде предложили ограничить доступ США к дипсобственности в России.
До этого Минюст США утвердил два пакета санкций против «Северного потока – 2». Кроме того, в начале марта США объявили о внесении России в список стран, в которые запрещается вывозить оборонные технологии.
США: Возвращение в ДОН пошлет «неверный сигнал» России
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Возвращение США в Договор по открытому небу (ДОН) может послать «неверный сигнал» России, а также подорвет позиции Вашингтона в сфере контроля над вооружениями, считают в Госдепартаменте, сообщает портал Defense News.
По данным издания, такую позицию американская сторона выразила в дипломатической ноте, которая была направлена международным партнерам США, передает РИА «Новости».
Как пишет Defense News, Госдепартамент заявил многочисленным партнерам США, что «американская администрация откровенно обеспокоена тем, что согласие на повторное присоединение к договору, который Россия продолжает нарушать, пошлет ей неверный сигнал и подорвет наши позиции в сфере контроля над вооружениями».
Вместе с тем, напоминает он, окончательное решение относительно возможного присоединения США к договору пока не принято.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Москва завершает межведомственные процедуры для внесения в парламент закона о денонсации Договора по открытому небу.
Между тем стало известно, что американские военные приняли решение разобрать на запчасти самолеты, которые ранее, согласно условиям международного Договора по открытому небу (ДОН), применялись США для проведения наблюдательных полетов над Россией.
Напомним, 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.
Сообщалось также, что Вооруженные силы России смогут применять существующую версию самолетов открытого неба Ту-214ОН для решения военных задач в Арктическом регионе.
Патрушев: Байдена могли намеренно спровоцировать на выпад в адрес Путина
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Американского президента Джозефа Байдена могли спровоцировать на личный выпад в адрес российского коллеги Владимира Путина, это могли быть лица, заинтересованные в росте напряженности между странами, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
«Нельзя исключать, что американского президента намеренно спровоцировали на такое заявление круги, заинтересованные в нарастании напряженности в двусторонних отношениях», – заявил Патрушев в интервью «Коммерсанту».
Он добавил, что заявление Байдена не имеет прецедентов. «Затрудняюсь припомнить нечто подобное, даже если брать в расчет времена противостояния СССР и США», – указал секретарь Совбеза.
Патрушев отметил, что Россия не хотела бы, чтобы заявление американского лидера исключило возможность встречи двух глав государств. «Мы бы не хотели, чтобы этот инцидент перечеркнул такие перспективы», – подчеркнул он.
Президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. В то же время президент России ответил на резкий выпад Байдена, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако в Белом доме заявили, что Байден «очень занят».
США назначат спецпосланника для переговоров о прекращении «Северного потока – 2»
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Вашингтон рассматривает кандидатуры на должность специального посланника, который возглавит переговоры о прекращении строительства газопровода «Северный поток – 2», сообщают СМИ.
В конце марта советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан предложил роль спецпосланника экс-координатору по международным энергетическим вопросам Амосу Хохштейну, однако он пока не ответил на предложение, пишет Politico.
Уточняется, что в конце 2020 года Хохштейн покинул наблюдательный совет украинской энергетической компании «Нафтогаз», а должность координатора по международным энергетическим вопросам он занимал при Бараке Обаме. Кроме того, Хохштейн был близким советником и доверенным лицом президента США Джо Байдена, занимавшего тогда пост вице-президента, отмечается в сообщении.
В марте США вновь обратились ко всем компаниям, участвующим в строительстве «Северного потока – 2». Глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что такие компании рискуют оказаться под санкциями Вашингтона, и потребовал, чтобы они прекратили эту работу. Также сообщалось, что новые связанные с «Северным потоком – 2» санкции администрации президента США могут затронуть компанию Nord Stream 2 AG – оператора проекта строительства газопровода.
Напомним, в феврале СМИ сообщили, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока – 2». Так, германская нефтегазовая компания Wintershall Dea завершила инвестиции в «Северный поток – 2», вложив в него 730 млн евро. Страховая фирма Munich Re Syndicate Ltd., в свою очередь, также прекратила сотрудничество с консорциумом Nord Stream 2.
На прошлой неделе в Германии была введена в эксплуатацию вторая нитка трубопровода Eugal, который в будущем будет принимать газ из «Северного потока – 2». К настоящему моменту Eugal достиг полной мощности. Кроме того, оператор проекта «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG сообщил об укладке уже 2339 километров протяженности труб, или 95% газопровода. «Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяженности газопровода», – сказали в Nord Stream 2 AG.
Кравчук пообещал убивать парашютистов с российскими флагами
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Экс-президент Украины Леонид Кравчук положительно ответил на вопрос журналиста Дмитрия Гордона о готовности стрелять из личного огнестрельного оружия, «если кто-то с парашютами начнет спрыгивать возле его дома с российскими флагами».
«Я говорю: я буду стрелять до последнего, пока у меня будут держать руки оружие, пока буду видеть врага. Я его, сукиного сына, к себе на порог не приглашал – он пришел сам. Я его убью, как только он появится. Что будет дальше – меня уже не интересует, но я его убью», – передает РИА «Новости» слова Кравчука.
После такой эмоциональной реплики Гордон спросил бывшего украинского лидера, собирается ли он использовать свое оружие по назначению, «если кто-то с парашютами начнет спрыгивать возле его дома с российскими флагами». «Использую обязательно», – заявил Кравчук. После чего экс-президент Украины призвал врагов обходить его дом стороной, так как он «сам себя охраняет».
Ранее первый президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук назвал Россию «врагом» Украины.
В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.
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Белоруссия отключила трансграничные ЛЭП с Литвой
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Белоруссия отключила трансграничные линии электропередачи (ЛЭП) с Литвой в рамках проводимых испытаний надежности белорусской энергосистемы, сообщает пресс-служба министерства энергетики Белоруссии.
«В Белоруссии начались испытания энергосистемы с отключением трансграничных линий электропередачи с Литвой», – сказано в сообщении ведомства, передает ТАСС.
Испытания проводятся для проверки надежности работы белорусской энергосистемы с учетом планируемого выхода энергосистем стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ, объединяющего Белоруссию, Россию, Эстонию, Латвию и Литву.
До недавнего времени электросети Литвы, как и других стран Балтии, кроме не слишком мощной ветки из Эстонии в Финляндию и проложенного из Литвы по дну Балтийского моря соединения со Швецией, были интегрированы лишь в восточном направлении в рамках БРЭЛЛ. В течение ближайших лет Литва синхронизирует свои электросети с Западной Европой и одновременно отключится от БРЭЛЛ, в результате чего в переходный период возникает необходимость обеспечения резерва иными инструментами.
Реализация проекта синхронизации с Европой и десинхронизации с БРЭЛЛ потребует около 1 млрд евро. Планируется, что 75% затрат покроет Евросоюз. Согласно плану, проект предполагается завершить к 2025 году. Литва хотела бы ускорить его реализацию.
Патрушев обвинил США в разработке биологического оружия у границ России
Совет безопасности России имеет веские основания предполагать, что вблизи границ страны США разрабатывают биологическое оружие, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев.
«У нас есть веские основания предполагать, что это именно так», – сказал Патрушев в интервью «Коммерсанту».
Секретарь Совбеза обратил внимание на тот факт, что в мире «как на дрожжах растут все новые и новые биолаборатории, находящиеся под контролем США», при этом Патрушев отметил, что большинство из них находится рядом с границами России и Китая. «Уверяют, что это исследовательские центры, где американцы помогают местным ученым разрабатывать новые способы борьбы с опасными заболеваниями. Правда, власти тех стран, где эти объекты размещены, не имеют реального понятия, что происходит в их стенах», – отметил он.
По словам Патрушева, эти объекты напоминают американский научно-исследовательский институт, расположенный на военной базе «Форт-Детрик» в штате Мэриленд, где США «десятилетиями работают в области военной биологии». Также секретарь Совбеза подчеркнул, что на прилегающих к американским биолабораториям территориях часто возникают вспышки заболеваний, нехарактерных для этих районов.
Ранее Москва обвинила США в создании штаммов опасных заболеваний у границ России.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что американские лаборатории, расположенные за пределами США, могут заниматься разработкой смертельных патогенов. По данным МИД, американские представители выступили с инициативой расширить спектр исследований в американо-грузинском центре общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара в пригороде Тбилиси.
Глава МИД Польши отправился со срочным визитом в Киев из-за «угрозы миру»
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Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау срочно отправился с визитом на Украину, чтобы обсудить обстановку на границах этой страны, сообщает польское внешнеполитическое ведомство.
«Сегодня, 8 апреля, состоится внеочередной срочный визит министра Збигнева Рау в Киев. Визит связан с угрозой миру на границах Украины», – указано в сообщении ведомства в Twitter.
Тем временем председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич заверил главнокомандующего ВС Украины Руслана Хомчака в дальнейшей поддержке Украины со стороны Североатлантического альянса. В то же время Москва обвинила НАТО в наращивании военной активности на Украине и в Черном море, в непосредственной близости от российских границ.
На прошлой неделе Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявлял, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается крайне неспокойной и ухудшается.
МИД сыронизировал в ответ на заявление Пентагона по Украине
Российский МИД иронично ответил на заявление представителя Пентагона Джона Кирби о том, что США «полностью непонятна» ситуация на границе с Украиной.
«Нам давно полностью понятно, что вам полностью многое непонятно. Догоняйте», – написал МИД в Telegram-канале.
Ранее Кирби заявил, что США «полностью непонятно, что там (на границе с Украиной) делают россияне».
На прошлой неделе Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения о передвижении войск в Ростовской области, заявил, что «российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным». Он также подчеркнул, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, в том числе для Украины, но «всегда очень внимательно относится к своей собственной безопасности».