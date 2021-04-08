В Кремле заявили о готовности к худшим сценариям развития отношений с США

Москва готова к худшим сценариям развития отношений с Вашингтоном, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможной высылке российских дипломатов.

«Понимаете, враждебность и непредсказуемость действий американской стороны в целом обязывает нас к тому, чтобы быть готовыми к худшим сценариям. То есть когда вы имеете достаточно агрессивно настроенного, непредсказуемого собеседника, естественно, вы все время находитесь в мобилизованном состоянии. Но в целом, видите, у нас с вами получается, что у нас, скажем так, вопросов, которые вы задаете по российско-американским отношениям, гораздо больше, чем объем этих отношений», – сказал Песков.

Он также добавил, что, безусловно, непредсказуемость отношений России и США сохраняется, «и это очень плохо», передает РИА «Новости».

Песков также указал, что США искусственно сдерживают развитие гуманитарного и научного сотрудничества с Россией. По его словам, сотрудничество в данных сферах является очень важным компонентом российско-американских отношений. «Мы сожалеем, что наши американские визави искусственно сдерживают этот трек», – подчеркнул Песков.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность высылки российских дипломатов и введения новых санкций в ответ на хакерские атаки и якобы вмешательство в выборы, в которых Вашингтон обвиняет Россию. Глава МИД Сергей Лавров, комментируя эти сообщения, заявил, что Москва ответит на любые недружественные действия Вашингтона.