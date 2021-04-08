Российские Красный Крест и Минздрав решили активизировать сотрудничество

Встреча исполнительного директора Российского Красного Креста (РКК) Павла Савчука с замминистра здравоохранения Олегом Салагаем прошла в среду, на ней обсуждались вопросы сотрудничества, совместные мероприятия и возобновление работы над законопроектом о РКК и защите эмблемы Красного Креста.

В ходе встречи были подняты вопросы взаимодействия общественной организации и министерства, говорится в сообщении на сайте Красного Креста.

Отмечается, что Красный Крест более 153 лет осуществляет деятельность в области здравоохранения и социальной сфере, гуманитарную деятельность в интересах наиболее уязвимых категорий населения и оказывает содействие органам государственной власти и местного самоуправления в рамках компетенций.

«Традиционно Российский Красный Крест оказывает широкую помощь системе здравоохранения в профилактике заболеваний, медико-социальном уходе, в популяризации здорового образа жизни и донорства, обучении первой помощи. И сотрудничество с профильным министерством для нас очень важно. Будем продолжать его развивать, чтобы оказывать помощь людям ещё более эффективно», – сказал Савчук.

Стороны обсудили опыт взаимодействия, совместные мероприятия и их результаты, поговорили о предстоящих будущих проектах, которые в скором времени начнут реализовываться.

Также Павел Савчук и Олег Салагай договорились об активизации работы над законопроектом «О Российском Красном Кресте», регламентирующим в строгом соответствии с международными обязательствами и национальным законодательством России основные направления деятельности национального общества, его функции и устанавливающие особый статус и условия деятельности. Министерством была отмечена высокая значимость деятельности РКК.

«Решение тех задач, которые стоят перед нами в сфере общественного здоровья невозможно без участия общественных организаций и, в частности такой авторитетной организации, как Российский Красный Крест. Мы планируем привлекать РКК к реализации масштабных проектов, оказывать необходимую поддержку, видим организацию своим надежным партнером», – рассказал заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.