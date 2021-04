Минцифры назвало условие для регулирования интернета Стало известно о попытке Twitter купить Clubhouse за 4 млрд долларов 7 апреля 2021, 23:55

Компания Twitter Inc. в последние месяцы вела переговоры о приобретении социальной сети Clubhouse за 4 млрд долларов, однако стороны не пришли к соглашению, сообщили осведомленные источники. По данным Bloomberg, социальная сеть Clubhouse ведет переговоры с инвесторами о привлечении финансирования в размере примерно 4 млрд долларов. В частности, по словам осведомленных источников, компания Twitter Inc. обсуждала поглощение Clubhouse за 4 млрд долларов, однако стороны не пришли к соглашению. При этом главный исполнительный директор Twitter Джек Дорси оптимистично оценил потенциал аудио как «нового» способа взаимодействия людей. В публикации утверждается, что после провала переговоров с Twitter в Clubhouse задумались о целесообразности попыток привлечения финансирования в таком размере. Напомним, 12 марта социальная сеть Twitter объявила о планах запуска собственного сервиса голосовых чатов Spaces, который может составить конкуренцию популярному приложению Clubhouse.

В Кремле отреагировали на отказ Zoom работать с госструктурами России 7 апреля 2021, 13:49

Популярные российские видеоблогеры Евгений Баженов (BadComedian) и Дмитрий Пучков прокомментировали заявления главы Роструда Михаила Иванкова о ненужности блогеров для национальной экономики. В беседе с «Ридусом» ведущие видеоблогеры вступились за свое сообщество, отметив, что у него все-таки есть своя ниша в национальном хозяйстве. «Экономика испытывает потребность в рекламе чего-либо – на телевидении, например. А по большей части блогеры получают прибыль от рекламной интеграции каких-то брендов. Они создают контент, за который люди хотят платить, такой же, как ТВ-передача. Если этот гражданин вычеркивает идею создания контента в целом, то никакой контент частью экономики не является. Сейчас бы всем на заводы идти, да только заводов нет», – сказал Евгений Баженов. BadComedian также предположил, в какой ситуации видеоблогеру может понадобиться помощь трудовой инспекции. «Если это какие-то TikTok-хаусы или блогерские агентства, через которые заключаются договоры с блогерами, то трудовая инспекция нужна. А если это блогер-единица, то ему не нужны инспекции: он сам решает, что и как», – сказал он. В свою очередь Пучков напомнил, что видеоблогеры платят налоги. «Нужны ли государству налогоплательщики? Я, конечно, не экономист, но государство с этих самых налогов живет… Очень странный подход. Что-то чувствуется здесь такое личное, неприязнь какую-то гражданин испытывает», – отметил он. Иванков, выступая на телеканале НТВ, заявил, что видеоблогеры не относятся «к категории тех, чьи права будет защищать трудовая инспекция», так как они не находятся в трудовых отношениях с кем бы то ни было. Руководитель Роструда добавил, что экономике России сегодня нужны не блогеры, а «станочники, инженеры и специалисты сельского хозяйства». Между тем в отечественной блогинг-индустрии вращаются все более и более крупные деньги. По данным российского офиса международной ассоциации The Interactive Advertising Bureau, за прошлый год блогеры из России заработали в Instagram и YouTube 11,1 млрд рублей. Это более чем на треть выше совокупной выручки всех издателей газет и журналов в стране. Группа исследователей, проводивших анализ, подчеркивает, что заявленные 11,1 млрд рублей – это лишь легальная часть доходов блогеров. Теневые заработки могут быть сравнимы с легальными или даже превышают их. YouTube удалил интервью Шахназарова со Стерлиговым 5 апреля 2021, 12:45

YouTube удалил с канала Metametrica интервью писателя и публициста Михаила Шахназарова с предпринимателем Германом Стерлиговым за «нарушение правил сервиса в отношении дискриминационных высказываний». «YouTube снес ролик с Германом Стерлиговым. Удивительно? Нет. Предсказуемо? Да. Но еще и печально. Потому как это не просто жесткое проявление мягкой силы, а настоящая дрессура и вакцинация против нежелания принимать «истинные ценности». Так там будет всегда. И никакие штрафы к разумению YouTube не приведут», – написал Шахназаров в Instagram. Он также прокомментировал сообщения о перезапуске российского видеохостинга RuТube, назвав модернизацию портала настоящей русской рулеткой, где «все зависит от выбора подрядчика». «Либо сделают достойный аналог, либо деньги умыкнут и презентуют видеокалеку на смех нам, и на радость тому же YouTube», – считает он. На прошлой неделе администрация видеоплатформы RuTube объявила о ее перезапуске. Первые изменения, которые уже произошли в апреле, затронули веб-версию сайта: пользователям доступна полная переработка интерфейса, удобная навигация, новые цветовые решения и возможности управления контентом. Журналист Антон Красовский выразил мнение, что с появлением у России национального видеохостинга государство сможет оказывать давление на видеосервис YouTube вплоть до блокировки. «А дальше переговариваться со стороны сильного. То есть мы разрешим работать на территории Российской Федерации, когда вы будете просто соблюдать российские даже не законы, а представления о добре и зле», – заявил он. В Роскачестве рассказали, как определить фальшивые отзывы в Сети 7 апреля 2021, 09:48

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали, почему не стоит слепо доверять отзывам в интернете, и как можно определить фальшивые комментарии о товарах и компаниях. В ведомстве указали, что копирование отзывов является частым элементом недобросовестной маркетинговой стратегии компаний, ведь их представители могут заказывать себе положительные отзывы, а конкурентам – отрицательные. Как правило, фальшивые отзывы содержат одинаковые ошибки, по которым их легко определить. Эксперты советуют проверять отзывы в Сети по некоторым факторам. Так, заказные отзывы зачастую написаны в больших количествах за один-два дня. Перед этим можно наблюдать значительный перерыв. У настоящих отзывов живых пользователей прослеживается случайный разброс по дате написания, пишет «Вечерняя Москва». Кроме того, стоит насторожиться, если текст отзывов одинаков по размеру и имеет похожие стилистические обороты и эмоциональные высказывания. Скорее всего, это свидетельствует о желании копирайтеров придерживаться поставленных им требований. Настоящие отзывы обычно отличаются по стилю текста и по его объему. Эксперты также советуют обращать внимание на абстрактные и неточные формулировки, которые могут подойти под описание любого товара или любой услуги. Реальный человек конкретизирует свои претензии. Также не стоит верить отзывам, которые содержат полное название компании и штампы вроде «качественные услуги» и «своевременная доставка». Такие формулировки отражают рекламный подтекст написанного. Стоит насторожиться, если на странице есть только позитивные или только негативные отзывы. Скорее всего, это либо заказ конкурентов, либо самореклама. Честные отзывы отличаются по смыслу и чередуются между собой. Скептически стоит относиться и к тем текстам, в которых изначально заявленный недостаток позже оправдывается. Честный потребитель не будет искать оправданий очевидным недостаткам компании. Эти несколько правил помогут отличить фейковые отзывы от настоящих, указали в Роскачестве. В Twitter рассказали о переговорах с Роскомнадзором 5 апреля 2021, 16:42

Представитель Twitter сообщил, что компания провела «конструктивный диалог» с Роскомнадзором 1 апреля о возможностях совместной работы над реагированием на сообщения о нелегальном контенте. «В четверг, 1 апреля, у нас состоялся конструктивный диалог с Роскомнадзором, в ходе которого мы подтвердили политику нетерпимости Twitter в отношении сексуальной эксплуатации детей и подчеркнули, что продвижение, прославление или поощрение самоубийств и членовредительства противоречит нашим правилам, а также подтвердили, что не позволяем использовать Twitter для любых незаконных поступков или содействовать незаконным действиям», – сказал он изданию Business Insider, передает РИА «Новости». По его словам, это было продуктивное обсуждение того, как Twitter может «совместно работать, чтобы обеспечить оперативное реагирование на сообщения о таком незаконном контенте». В понедельник Роскомнадзор сообщил о принятом решении продлить до 15 мая меры по замедлению трафика Twitter. Напомним, Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в России с 10 марта на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств из-за неудаления незаконного контента. В случае продолжения игнорирования российских законов со стороны Twitter сервису грозит блокировка. Эксперт: Тезис о том, что иностранные IT-игроки не заинтересованы в российском рынке, гибнет 5 апреля 2021, 14:04

«Действия по замедлению скорости работы Twitter эффективны. Соцсеть вступила в диалог и уже удалила часть запрещенного контента», – сказала газете ВЗГЛЯД директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, комментируя решение Роскомнадзора продлить до 15 мая меры по замедлению трафика Twitter. «Twitter начал вступать в диалог. Это позитивная история. Мы видим действия компании по удалению запрещенного контента. Часть из него уже недоступна», – сказала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. В понедельник Роскомнадзор сообщил о принятом решении продлить до 15 мая меры по замедлению трафика Twitter. Если социальная сеть заинтересована в продолжении работы на территории России, то они ограничат доступ ко всему списку запрещенной информации, добавила эксперт, отметив эффективность принятых Роскомнадзором мер по замедлению трафика Twitter. «У российского государства нет ни цели, ни желания заблокировать те или иные социальные сети. Есть задача – добиться исполнения действующего законодательства и защитить пользователей от запрещенного контента», – поясняет Мизулина. – Кроме того, мы видим, что тезис о том, что иностранные платформы не заинтересованы в российском рынке, гибнет». По словам эксперта, Роскомнадзор показывает конструктивную позицию, предоставляя компании время на устранение замечаний. «Это правильные действия со стороны ведомства. Мы видим положительную динамику, поэтому применять крайние меры преждевременно», – подытожила собеседница. После принятия 10 марта мер по замедлению трафика Twitter, социальной сетью удалено около 1,9 тыс. из 3,1 тыс. не удалявшихся с 2017 года запрещенных в России материалов с детской порнографией, пронаркотического и суицидального контента, сообщается на официальном сайте Роскомнадзора. Администрацией Twitter повышена скорость удаления запрещенных материалов. Из 650 появившихся новых ссылок на запрещенный контент удалено около 580. Среднее время удаления составляет 81 час.

«Действия по замедлению скорости работы Twitter эффективны. Соцсеть вступила в диалог и уже удалила часть запрещенного контента», – сказала газете ВЗГЛЯД директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, комментируя решение Роскомнадзора продлить до 15 мая меры по замедлению трафика Twitter. «Twitter начал вступать в диалог. Это позитивная история. Мы видим действия компании по удалению запрещенного контента. Часть из него уже недоступна», – сказала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. В понедельник Роскомнадзор сообщил о принятом решении продлить до 15 мая меры по замедлению трафика Twitter. Если социальная сеть заинтересована в продолжении работы на территории России, то они ограничат доступ ко всему списку запрещенной информации, добавила эксперт, отметив эффективность принятых Роскомнадзором мер по замедлению трафика Twitter. «У российского государства нет ни цели, ни желания заблокировать те или иные социальные сети. Есть задача – добиться исполнения действующего законодательства и защитить пользователей от запрещенного контента», – поясняет Мизулина. – Кроме того, мы видим, что тезис о том, что иностранные платформы не заинтересованы в российском рынке, гибнет». По словам эксперта, Роскомнадзор показывает конструктивную позицию, предоставляя компании время на устранение замечаний. «Это правильные действия со стороны ведомства. Мы видим положительную динамику, поэтому применять крайние меры преждевременно», – подытожила собеседница. После принятия 10 марта мер по замедлению трафика Twitter, социальной сетью удалено около 1,9 тыс. из 3,1 тыс. не удалявшихся с 2017 года запрещенных в России материалов с детской порнографией, пронаркотического и суицидального контента, сообщается на официальном сайте Роскомнадзора. Администрацией Twitter повышена скорость удаления запрещенных материалов. Из 650 появившихся новых ссылок на запрещенный контент удалено около 580. Среднее время удаления составляет 81 час. В соответствии с российским законодательством на удаление запрещенной информации соцсетям отводятся 24 часа с момента получения уведомления, напомнили в РКН. С учетом впервые принятого в Twitter решения по изменению принципов и скорости работы собственной службы модерации на территории России и удаления в связи с этим существенной части запрещенного контента Роскомнадзор принял решение не переходить к следующей мере - полной блокировке работы соцсети на территории страны. Тем самым руководству Twitter предоставляется дополнительное время на удаление из соцсети всего запрещенного контента и приведение своей деятельности в полное соответствие с законодательством России. Между тем прошлой неделе Мировой судья Таганского района Москвы трижды за день оштрафовал соцсеть Twitter за отказ удалять запрещенную информацию, общая сумма штрафов составила 8,9 млн рублей. Решение Роскомнадзора о замедлении работы соцсети в России уже сказалось на стоимости акций Twitter на нью-йоркской фондовой бирже. Кириенко: Россия открыта для иностранных интернет-компаний, но правила надо соблюдать 6 апреля 2021, 20:00 Текст: Алексей Дегтярев

Россия намерена добиваться того, чтобы иностранные интернет-компании соблюдали российские законы, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. «Сегодня везде в мире появляются единые правила и нормы, которые говорят о том, что не только государство должно действовать по правилам, но и глобальные международные платформы должны действовать по правилам. Они должны соблюдать права человека, не должны вводить свою цензуру», – цитирует выступление Кириенко на первом молодежном форуме по управлению интернетом Youth RIGF РИА «Новости». По его словам, в России не существует государственной цензуры, но «не может быть и цензуры глобальных платформ». «Мы, конечно, будем добиваться того, чтобы российское законодательство соблюдали иностранные компании-партнеры. Мы не закрываем рынок, они все к нам приходят, но правила надо соблюдать. Мы надеемся, что здесь здравый смысл и соблюдение норм закона действует, если нет, то у государства должны быть инструменты, что называется, подталкивания к этому. Что произошло недавно с компанией Twitter, которая игнорировала предписания Роскомнадзора», – добавил первый замглавы администрации президента. Кириенко добавил, что предписания в адрес Twitter касались распространения детской порнографии, наркотиков и пропаганды самоубийств. «После того, как Роскомнадзор начал применять меры ограничения, причем, обратите внимание, сделал это очень корректно, чтобы не пострадали пользователи. Не блокируется ресурс, а замедляется прохождение сигнала, кто хочет получить сигнал, он его получит. После этого, впервые за несколько лет, компания начала работать. Они за месяц, по данным Роскомнадзора, уже две третьих противоправной информации устранили. Почему нельзя было сделать этого раньше?» – задался он вопросом. По его словам, российский интернет-рынок – один из самых либеральных в мире, в России установлен один из самых низких тарифов на пользование интернетом, и действует одно из самых либеральных законодательств. «Но сегодня везде в мире появляются единые правила и нормы, которые говорят о том, что не только государство должно действовать по правилам, но и глобальные международные платформы должны действовать по правилам: они должны соблюдать права человека, не должны вводить свою цензуру», – пояснил Кириенко. Он подчеркнул, что нельзя допускать цензуру глобальных платформ, так же, как и государственную. «Мы знаем эти примеры, когда вдруг какая-то глобальная платформа принимает решение, что фильм про возвращение Крыма в Россию они банят и запрещают. Кто принял это решение? Кто принял решение, что они отдельных людей, высказывающих свое мнение, не противоречащее законодательству, огранивать доступ к их аккаунтам? По каким правилам это происходит?» – указал он. Этим объясняется появление в России нормы о том, что цензура запрещена для всех, включая государство и компании. «Хочу подчеркнуть, что у нас одно из самых либеральных законодательств, но законы наши надо уважать», – сказал Кириенко. По его словам, в Россия сейчас – одна из немногих стран, которая может гордиться своими собственными интернет-компаниями. «Интернет сегодня это безграничное пространство развития с точки зрения образования, и с точки зрения коммуникации, и с точки зрения возможности реализовать свои бизнес-идеи, социальные проекты. Возможность получения информации – это ключевое условие развития и конкурентоспособности и каждого человека, и страны в целом. Россия – одна из немногих стран, которая по праву может гордиться уникальными компаниями и уникальными людьми, которые создавали эти компании», – сказал Кириенко. Он напомнил, что Россия является одной из немногих стран, где национальные социальные сети превосходят иностранные, а также существуют свои антивирусы и интернет-торговля. «Качество российских программистов, интеллект и творческий потенциал россиян, которые сегодня выбирают зоной своего развития программирование, современное развитие интернет-технологий, они настолько сильны, что Россия по праву может быть одним из мировых лидеров в этих направлениях. И задача государства в этих условиях поддержать первые шаги», – подвел итог он. Напомним, Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в России с 10 марта на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств из-за неудаления незаконного контента. В случае продолжения игнорирования российских законов со стороны Twitter сервису грозит блокировка. В понедельник Роскомнадзор сообщил о принятом решении продлить до 15 мая меры по замедлению трафика Twitter. Роскомнадзор потребовал от Facebook информацию об утечке данных россиян 6 апреля 2021, 15:48 Текст: Алина Назарова

Роскомнадзор потребовал от администрации Facebook предоставить информацию об утечке персональных данных российских пользователей соцсети. «Роскомнадзор направил запрос руководству компании Facebook Inc с требованием предоставить максимально полную информацию о произошедшей утечке персональных данных российских пользователей социальной сети. Роскомнадзор требует от администрации соцсети принять все необходимые меры для предотвращения подобных утечек», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Также Роскомнадзор напомнил пользователям Сети, что при предоставлении через интернет любой личной информации, в том числе при регистрации в социальных сетях и заполнении анкетных данных учетной записи, всегда существует вероятность утечки персональных данных. Вероятность такой утечки зависит в первую очередь от того, насколько ответственно оператор персональных данных выполняет свои обязанности, установленные законодательством о персональных данных, в том числе по обеспечению их безопасности. «В США, где располагается социальная сеть Facebook, отсутствует общенациональная система защиты прав субъектов персональных данных. Отдельные законодательные акты существуют только на уровне некоторых штатов. В отличие от США в России действует закон «О персональных данных» (№ 152-ФЗ). Одним из ключевых элементов обеспечения безопасности персональных данных россиян является законодательно закрепленное требование о хранении данных российских граждан на территории России», – уточнили в Роскомнадзоре. Ранее СМИ сообщили, что в интернет попали уникальные идентификаторы пользователей социальной сети, телефонные номера, имена и фамилии, местоположение, даты рождения и события из биографии, а также частично адреса электронной почты порядка 533 млн учетных записей, в том числе почти 10 млн пользователей Facebook из России. Роскомнадзор продлил меры по замедлению трафика Twitter 5 апреля 2021, 10:12 Текст: Алина Назарова

Роскомнадзор принял решение не переходить к полной блокировке работы Twitter на территории России и продлил меры по замедлению трафика соцсети до 15 мая. «После принятия 10 марта 2021 года мер по замедлению трафика Twitter, социальной сетью удалено около 1,9 тыс. из 3.1 тыс. не удалявшихся с 2017 года запрещенных в России материалов с детской порнографией, пронаркотического и суицидального контента. Администрацией Twitter повышена скорость удаления запрещенных материалов. Из 650 появившихся новых ссылок на запрещенный контент удалено около 580. Среднее время удаления составляет 81 час», – указали в Роскомнадзоре, напомнив при этом, что в соответствии с российским законодательством на удаление запрещенной информации соцсетям отводятся 24 часа с момента получения уведомления. В ведомстве сообщили, что 1 апреля по инициативе администрации Twitter состоялась встреча, в рамках которой вице-президент по публичной политике в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Twitter Inc. Шинейд МакСуинни сообщила об усилиях, предпринимаемых компанией по улучшению модерации запрещенного контента. «На вопрос представителя Twitter об условиях снятия мер по замедлению трафика соцсети в России руководством Роскомнадзора было дано разъяснение о необходимости удаления в соцсети Twitter всего запрещенного контента, приведения скорости удаления в соответствие с российским законодательством, выполнения всех норм, регулирующих деятельность соцсетей в России», – указали в Роскомнадзоре. С учётом впервые принятого компанией Twitter решения по изменению принципов и скорости работы собственной службы модерации на территории России и удаления в связи с этим существенной части запрещенного контента Роскомнадзор принял решение не переходить к следующей мере – полной блокировке работы соцсети на территории страны, продлив меру по ограничению трафика Twitter до 15 мая. Тем самым Twitter предоставляется дополнительное время на удаление из соцсети всего запрещкнного контента и приведение своей деятельности в полное соответствие с законодательством России. «Роскомнадзор продолжит взаимодействие с администрацией Twitter для полного и скорейшего удаления соцсетью всей запрещенной информации. Соблюдение российского законодательства в полном объеме позволит снять меры по замедлению трафика и исключить блокировку работы сервиса в России», – добавили в ведомстве. Между тем, на прошлой неделе Мировой судья Таганского района Москвы трижды за день оштрафовал соцсеть Twitter за отказ удалять запрещенную информацию, общая сумма штрафов составила 8,9 млн рублей. Роскомнадзор 10 марта объявил о замедлении скорости работы Twitter в России. При этом ведомство пригрозило полностью заблокировать Twitter в случае продолжения игнорирования компаний российских законов. Решение Роскомнадзора о замедлении работы соцсети в России сказалось на стоимости акций Twitter на нью-йоркской фондовой бирже. Дуров вошел в топ богатейших миллиардеров из России 6 апреля 2021, 14:58 Текст: Наталья Ануфриева

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров вошел в десятку богатейших миллиардеров из России по версии журнала Forbes, заняв восьмое место. Состояние Дурова оценивается в 17,2 млрд долларов (прирост за год составил 13,8 млрд долларов), следует из рейтинга, опубликованного на сайте Forbes. При этом в рейтинге на международном сайте Forbes Дуров отнесен к ОАЭ, где он проживает, хотя гражданство и указано российское. Русскоязычный сайт журнала отмечает и второе гражданство Дурова – Сент-Китс и Невис. В мировом рейтинге Forbes Дуров поднялся на 112-е место, при этом еще в 2020 году он занимал 565-е место, в 2019 году – 838-е место, а в 2018 году – 1394-е место. Telegram привлек более 1 млрд долларов от продажи облигаций ряду крупных инвесторов со всего мира. Держатели бондов затем будут иметь возможность конвертировать их в акции компании в случае проведения первичного публичного размещения (IPO) Telegram с 10%-ным дисконтом к цене размещения акций, передает РИА «Новости». Ранее предприниматель и основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков рассказал в эфире соцсети Clubhouse, кто из российских предпринимателей в ближайшее время возглавит топ богатейших людей России. Кириенко заявил о необходимости международных правил работы компаний в интернете 6 апреля 2021, 18:40 Текст: Елена Мирошниченко

Мировому сообществу предстоит договариваться о международных правилах работы глобальных компаний и пользователей в интернете, высказался первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко на первом молодежном форуме по управлению интернетом Youth RIGF. «Мы переходим на уровень, когда нормы и правила для глобальных компаний, пользователей, государств в развитии интернет-пространства будут все более международными. Мировое сообщество неизбежно должно будет собираться и договариваться о том, каковы должны быть эти правила», – цитирует Кириенко ТАСС. Ранее сообщалось, что власти намерены ограничить размещение рекламы на интернет-платформах, нарушающих законодательство России. В марте Госдума приняла в первом чтении законопроект, регулирующий размещение социальной рекламы в интернете. Документ вводит обязательную квоту в 5% на размещение такой рекламы. В Минцифры заявили об обязательности родительского контроля на всех гаджетах 6 апреля 2021, 17:37 Текст: Алексей Дегтярев

Продаваемые в России девайсы должны по умолчанию иметь приложения родительского контроля, заявил замглавы Минцифры Олег Качанов. «Необходимая, но спорная вещь – это родительский контроль. То есть все продаваемые устройства, все гаджеты по умолчанию должны иметь установленные средства родительского контроля. А активировать их или деактивировать, давать своему ребенку полную или ограниченную свободу – это дело и ответственность каждого родителя», – цитирует ТАСС Качанова. По его словам, дети должны со школы осознавать, куда и как они передают свои персональные данные. Задача государства, по его мнению, состоит в том, чтобы был налажен «цифровой государственный профиль для ребенка со школьного возраста на портале Госуслуг», в котором ребенок научится давать согласие на доступ к таким данным. Это не единственный путь, но такую культуру надо воспитывать и прививать, указал замминистра. «Разумеется, родители, педагоги должны объяснять детям, что не все информационные ресурсы одинаково полезны», – заключил чиновник. С 1 апреля вступил в силу закон об обязательной предустановке российских программ на ввозимые высокотехнологичные устройства – в том числе на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV. Как пояснили в пресс-службе Госдумы, это решение будет способствовать продвижению российских программ на рынке информационных технологий. В Минцифры пообещали, что персональные данные россиян не попадут в открытый доступ с помощью этих российских предустановленных приложений. В России оштрафовали TikTok за отказ удалять материалы о протестах 6 апреля 2021, 13:29 Текст: Алексей Дегтярев

Китайская соцсеть TikTok оштрафована мировым судом Таганского суда Москвы за отказ удалять данные с призывами подростков выходить на несанкционированную акцию в столице, сообщили в пресс-службе суда. «Мировой судебный участок Москвы номер 422 признал TikTok виновным по ч. 2 ст. 13.41. КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ об информации) и назначил этому юридическому лицу наказание в виде штрафа в размере 2,6 млн рублей», – цитирует сообщение суда ТАСС. Там добавили, что поводом для административного протокола стала публикация в соцсети материала от 24 января 2021 года. Также во вторник суд планировал рассмотреть два протокола в отношении Telegram по той же статье, но заседание перенесли на 12 апреля. В начале апреля суд трижды за день оштрафовал соцсеть Twitter за отказ удалять запрещенную информацию, общая сумма штрафов составила 8,9 млн рублей. Молодежный форум по управлению интернетом Youth RIGF пройдет в России 6 апреля 2021, 11:44 Текст: Алина Назарова

Первый молодежный форум по управлению интернетом Youth RIGF пройдет в России. В его рамках студенты ведущих российских вузов обсудят актуальные вопросы кибербезопасности, доверия к цифровым продуктам и рисков внедрения новых технологий. Форум пройдет 6 апреля в Сколтехе. Откроет его первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Мероприятие даст шанс студентам пообщаться с экспертами в области ИТ, поучаствовать в работе одной из четырех секций, подискутировать о будущем интернета с известными блогерами, говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. Главным итогом форума станет молодежное послание – обобщенные инициативы участников, высказанные на этапе регистрации и непосредственно во время работы в секциях. Этот документ будет представлен на RIGF и будет учитываться в процессе выстраивания стратегии развития интернета в России. Молодежное послание будет транслировано и на международном уровне, с тем чтобы сверстники российских ребят узнали, насколько они похожи друг на друга в своих интересах. ООН поддержала российскую молодежную инициативу Youth IGF, отметив, что она «организована в соответствии с главными принципами Форума ООН по управлению интернетом, такими как открытость, инклюзивность, некоммерческий характер организации и проведения форума». В секретариате ООН также отметили соответствие программы Молодежного форума в России требованиям NRIs (национальные, субрегиональные, региональные и молодежные инициативы). Прокуратура потребовала блокировать продающие сертификаты о вакцинации сайты 6 апреля 2021, 12:49 Текст: Алексей Дегтярев

Московская прокуратура обнаружила продающие поддельные сертификаты о прохождении вакцинации от коронавируса сайты, ведомство потребовало заблокировать эти ресурсы. «На ряде сайтов в сети интернет неправомерно размещена информация о предоставлении услуги по оформлению за плату медицинских сертификатов о прохождении вакцинации без ее осуществления, а также медицинских справок без прохождения медицинских осмотров в нарушение установленного законом порядка», – цитирует сообщение ведомства ТАСС. Опубликованная на этих ресурсах информация противоправна, она направлена на неопределенный круг лиц, потому доступ к сайтам нужно ограничить, считают в прокуратуре. «Прокуратура Москвы предъявила исковое заявление в Таганский районный суд Москвы о признании информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации», – указали там. В ведомстве подчеркнули, что за подделку, изготовление, сбыт либо использование заведомо подложного документа предусмотрена уголовная ответственность. В марте сотрудники полиции задержали в Москве мужчину, которого заподозрили в изготовлении и продаже поддельных сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19.