В России выявили 8,3 тыс. новых случаев коронавируса Премьер Грузии заболел коронавирусом 6 апреля 2021, 11:30 Текст: Алина Назарова

Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили заразился коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства. «Да, я подтверждаю, премьер заразился коронавирусом», – сказала сотрудница пресс-службы правительства, передает ТАСС. Ранее директор центра клинической иммунологии, инфекционных патологий и СПИДа Тенгиз Церцвадзе заявил, что процесс иммунизации от коронавируса вакцинами компании AstraZeneca, начатый в Грузии 15 марта, фактически сорван. На конец марта коронавирусом в Грузии заболело более 278 тыс. человек, 3722 человека скончались.

Изгнанный из Грузии Познер пообещал вернуться 5 апреля 2021, 18:03

Фото: Игорь Руссак/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Российский телеведущий Владимир Познер заявил, что планирует снова приехать в Грузию, не смотря на то, что там с ним произошло, также он поблагодарил всех, кто поздравил его с днем рождения. Познер выразил благодарность тем, кто беспокоился за него, когда он приезжал в Тбилиси отметить день рождения. Обращение журналиста опубликовано на его сайте. «Это было некоторой традицией, мы это дважды уже делали – и вот приехали в третий раз, ну и там произошло то, что произошло», – добавил он. Познер отметил, что в Грузии продолжается «отчаянная политическая борьба», и оппозиция воспользовалась его приездом, чтобы устроить «шабаш». «Вспомнили мое высказывание об Абхазии трехлетней давности, чтобы подать свой голос в виде забрасывания нашего автобуса яйцами – видимо, куриных яиц у них достаточно, – барабанить по стенам нашего ресторана, стоять и кричать под балконами нашей гостиницы, свистеть и так далее. И я принял решение уехать – зачем подвергать опасности моих друзей, как минимум. Мы вернулись в Москву и совершенно замечательно отпраздновали день рождения, были «на взводе», очевидно, – то есть этот тбилисский опыт очень даже нам помог, как это ни покажется странным», – поделился публицист. Он добавил, что не держит обиды на Грузию и грузин, и подчеркнул, что вновь приедет в Грузию. «Ну а что до любителей бросаться яйцами, особенно если за это платят деньги, то такие люди есть во всех странах, и как я уже писал, на самом деле они не стоят внимания», – заключил журналист. Ранее экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе назвала «ошибкой» приезд в Тбилиси Познера, который в четверг, в день своего 87-го рождения, был фактически выдворен из республики радикалами. Телеведущего также оштрафовали на 600 долларов за нарушение правил изоляции и карантина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя вспыхнувшие в Тбилиси протесты из-за приезда телеведущего в Грузию, обратил внимание на то, что российским гражданам опасно посещать республику. Он также посоветовал Познеру встречать день рождения дома, отметив, что «здесь спокойнее». Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала инцидент строчкой из песни из мультфильма «Волшебник Изумрудного города», сравнив путь Грузии к демократии с «дорогой трудной в город изумрудный». Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили осудил действия радикалов. Он отметил, что со стороны прибывших было «неприемлемым» нарушение правил поведения в период пандемии, на что со стороны соответствующих органов последовала «молниеносная реакция» в виде штрафов. Грузинское ТВ заявило о 116-летии Познера 5 апреля 2021, 14:22

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Телекомпания «Пирвели» («Первое»), поддерживающая экс-президента Михаила Саакашвили и его сторонников, оскандалилась в очередном сюжете о пребывании в Тбилиси тележурналиста Владимира Познера, когда ведущая сообщила, что тот родился в 1905 году, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Пользователи соцсетей тут же установили, что телекомпания спутала Владимира Владимировича Познера с русским и французским поэтом, прозаиком, переводчиком, журналистом, сценаристом и критиком Владимиром Соломоновичем Познером (1905-1992). «Какой же это позор», «Познер, оказывается, прибыл отметить 116-летие!», «Этих дебилов не исправить», «Даже поисковыми системами пользоваться не умеют», – комментируют пользователи. Напомним, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили осудил действия радикалов, фактически изгнавших из страны 87-летнего тележурналиста Владимира Познера в минувший четверг. При этом он отметил, что со стороны прибывших было «неприемлемым» нарушение правил поведения в период пандемии, на что со стороны соответствующих органов последовала «молниеносная реакция» в виде штрафов. Ранее в окружении Саакашвили объяснили разницу между тележурналистом Владимиром Познером и режиссером Никитой Михалковым. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Итальянский политик не дождался вакцины дома и привился от COVID в России 6 апреля 2021, 07:55 Текст: Дмитрий Зубарев

Итальянский политик из партии «Лига Севера» Алессандро Равальоли, уставший ждать вакцинации от коронавирусной инфекции в ЕС, привился препаратом «Спутник V» в России. Как отмечается, женатый на россиянке итальянец прилетел в Москву в марте для получения первой дозы вакцины, а сейчас политику сделали второй укол. «Если бы мне пришлось ждать моей очереди в Италии, мне бы сделали прививку, может быть, осенью», – передает RT слова Равальоли, отметившего, что для него это было бы слишком долго. По его словам, «быть убитым, потому что в Европе не работает какой-то бюрократический механизм, – это нехорошо». Кроме того, Равальоли высказал мнение, что ЕС не дает согласие на использование российского препарата исключительно из-за политических причин. Напомним, 1 апреля газета El Pais сообщила, что ни одна из поставленных Евросоюзом целей по вакцинации жителей сообщества от коронавируса не была выполнена по итогам первого квартала этого года. РФПИ договорился о производстве в Индии 100 млн доз «Спутник V» в год 5 апреля 2021, 16:25 Текст: Ксения Панькова

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился совместно с Panacea Biotec производить в Индии 100 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V» ежегодно, сообщила пресс-служба фонда. «РФПИ и один из ведущих производителей вакцин и препаратов Индии, Panacea Biotec, объявляют о партнерстве для производства 100 миллионов доз первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса «Спутник V» ежегодно. Производство «Спутник V» на предприятиях компании поможет обеспечить поставки вакцины международным партнерам РФПИ», – говорится в сообщении. Как отметил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, партнерства по вакцине являются ключом для преодоления пандемии. «Борьба с коронавирусом по всему миру продолжается, и мы видим рост интереса к вакцине «Спутник V» как одному из лучших препаратов, доступных на сегодняшний день. Соглашение с Panacea Biotec является важным этапом для производства вакцины в Индии и обеспечения поставок нашим международным партнерам», – подчеркнул он. Ранее РФПИ договорился совместно с Virchow Biotech производить в Индии 200 млн доз вакцины «Спутник V» ежегодно. ВОЗ порекомендовала больным COVID изолировать домашних питомцев 5 апреля 2021, 19:36

Фото: Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Всемирная организация здравоохранения подтвердила возможность передачи коронавируса собакам и домашним кошкам, ВОЗ рекомендует больным с COVID ограничить контакты с домашними животными, так как могут происходить генетические модификации вируса, рассказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. «В настоящее время рекомендуется, чтобы люди, больные COVID-19, и люди из группы риска ограничивали контакты с домашними питомцами и другими животными. Поскольку вирусы перемещаются между популяциями людей и животных, могут происходить генетические модификации вируса, и эти изменения потенциально могут иметь последствия для заболевания людей», – приводит слова Вуйнович РИА «Новости». Она добавила, что «ВОЗ призывает внимательно следить за любыми изменениями в вирусе и предотвращать любую передачу вируса от животных к человеку и возможные изменения». Также Вуйнович уточнила, что «вирус COVID-19 распространяется в основном путем передачи от человека к человеку, но есть свидетельства передачи через канал человек-животное, поскольку это зоонозный вирус. Промежуточный хозяин еще не идентифицирован». «Несколько животных – норки, собаки, домашние кошки, львы, тигры и енотовидные собаки, – контактировавшие с инфицированными людьми, дали положительный результат на COVID-19. Процесс изучения влияния вируса на другие виды животных идет», – рассказала представитель ВОЗ. Напомним, Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса для животных – «Карнивак-Ков», ее массовое производство может быть запущено уже в апреле. Ранее директор Института имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург заявил, что на следующем этапе, когда человечество будет защищено от коронавируса с помощью вакцин, вирус может массово распространиться среди сельскохозяйственных и домашних животных. Опрос: Более половины жителей Грузии выступают за нормальные отношения с Россией 5 апреля 2021, 23:00 Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

45% жителей Грузии выступают за прозападный внешнеполитический курс страны, но при этом считают, что необходимо сохранять отношения с Россией, свидетельствуют данные опроса американского Международного Республиканского института (IRI), обнародованные грузинскими СМИ в понедельник. По этому же опросу, проведенному в феврале среди 1500 респондентов, 6% выступают за пророссийский внешний курс страны при сохранении связей с ЕС, а еще 2% говорят, что внешнеполитический вектор Грузии должен быть исключительно пророссийским. 71% опрошенных полностью или частично поддерживают продолжение диалога с Россией, категорически против – всего 10%. При этом 88% респондентов видят в России самую большую опасность. Напомним, что после войны в 2008 году между двумя странами нет дипломатических отношений. Что касается вступления Грузии в НАТО, за это – 78%, а в ЕС – 83%. Путин обсудил с генсеком ЦК Компартии Вьетнама развитие контактов по «Спутнику V» 5 апреля 2021, 15:40 Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин и генсек центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг в ходе телефонного разговора обсудили борьбу с коронавирусом и углубление контактов по поставкам российской вакцины «Спутник V», сообщила пресс-служба Кремля. «Предметно рассмотрены вопросы сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, научно-технологической и гуманитарной областях. Обсуждены перспективы совместной борьбы с коронавирусной инфекцией, а также углубления контактов между профильными ведомствами двух стран по поставкам российской вакцины «Спутник V», – говорится в сообщении. По данным пресс-службы, в ходе обмена мнениями по актуальным проблемам международной повестки дня сторонами подчеркнута заинтересованность в продолжении тесного взаимодействия в рамках многосторонних объединений, в том числе на площадке ООН и по линии диалога Россия-АСЕАН. «С обеих сторон подтвержден настрой на дальнейшее динамичное развитие всего комплекса российско-вьетнамских связей в соответствии с Декларацией о стратегическом партнерстве, 20-летняя годовщина которой отмечается в этом году», – добавляется в сообщении. Кроме того, Путин поздравил Нгуен Фу Чонга с переизбранием на пост генерального секретаря Центрального комитета Компартии Вьетнама, а также передал поздравления вступившему сегодня в должность президенту Вьетнама Нгуен Суан Фуку. В марте Вьетнам зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», став 56-й страной, одобрившей применение препарата. Напомним, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что производство российской вакцины «Спутник V» против коронавируса в ряде зарубежных стран выйдет на полную мощность в апреле. На данный момент вакцина «Спутник V» зарегистрирована в 59 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Ее эффективность составляет 91,6%. Грузинскую оппозицию обвинили в двойных стандартах по «делу Познера» 6 апреля 2021, 09:17 Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Грузинская телекомпания PosTV обнаружила в архивах заявление одного из лидеров оппозиции, допускающего независимость Абхазии и Южной Осетии, и провело эксперимент, предложив прокомментировать его другим оппозиционерам, выдав за слова российского тележурналиста Владимира Познера, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Оппозиционер-республиканец, бывший член парламента Грузии Леван Бердзенишвили несколько лет назад, отвечая на вопрос об Абхазии и Южной Осетии, сказал: «Опираться на какие-то исторические моменты, что это наша исконная земля... У Сербии тоже есть исконные земли, но там сейчас другое государство». Представив это как комментарий Познера, телекомпания обратилась к грузинским оппозиционерам, которые назвали данное высказывание «направленным против интересов Грузии и ее суверенитета», «проявлением вражеской деятельности», «идеологическим обеспечением итогов войны-2008», «частью гибридной войны». Наконец, PosTV предложила прокомментировать это «заявление Познера» самому Бердзенишвили». Он назвал собственные слова, произнесенные несколько лет назад, «русской пропагандой, глупыми мыслями». По его мнению, «страна может назвать автора таких заявлений персоной нон грата». «Вот это и есть двойные стандарты грузинской оппозиции», – подчеркнула телекомпания. В минувший четверг грузинские радикалы – сторонники экс-президента Михаила Саакашвили фактически выдворили из страны Владимира Познера за его «антигрузинские заявления», сделанные много лет назад. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Врач рассказал о рисках при поездках заграницу невосприимчивых к уханьскому штамму людей 5 апреля 2021, 22:02 Текст: Елена Мирошниченко

Люди, которые невосприимчивы к уханьскому штамму коронавируса, могут быть инфицированными более заразным вариантом вируса, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1». «Если организм не был восприимчив в силу каких-то обстоятельств к классическому уханьскому вирусу, возникает риск привезти в нашу страну штаммы, которые обладают высокой вирулентностью», – цитирует его слова ТАСС. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что в стране быстро увеличивается число желающих привиться от коронавирусной инфекции граждан. «Чем больше становится информации, тем больше растет в данном случае сознательность граждан, которые принимают решение застраховать себя и своих близких от тяжелого течения этой болезни», – пояснял представитель Кремля. На прошлой неделе сообщалось, что с начала марта число привившихся от коронавируса россиян выросло почти в полтора раза и приблизилось к 7 млн граждан. Главный пульмонолог: Вакцинация может спасти жизнь пожилым и хроническим больным 5 апреля 2021, 18:09 Текст: Алексей Дегтярев

Вакцинация препаратами от коронавирусной инфекции может спасти жизни людям из уязвимых категорий, заявил газете ВЗГЛЯД главный внештатный специалист пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев. «Вакцинация всегда была самым надежным способом профилактики инфекционных заболеваний. Если у человека есть хронические заболевания, болезни сердечно-сосудистой системы, диабет, то вакцинация от COVID-19 может спасти жизнь, потому что именно эти люди находятся в группе особого риска. Это также касается пожилых людей, которые, как мы знаем, часто тяжело переносят коронавирусную инфекцию», – пояснил эксперт газете ВЗГЛЯД. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что в стране быстро увеличивается число желающих привиться от коронавирусной инфекции граждан. «Чем больше становится информации, тем больше растет в данном случае сознательность граждан, которые принимают решение застраховать себя и своих близких от тяжелого течения этой болезни», – пояснял представитель Кремля. На прошлой неделе сообщалось, что с начала марта число привившихся от коронавируса россиян выросло почти в полтора раза и приблизилось к 7 млн граждан. В США выявлен первый случай заражения индийской мутацией коронавируса 6 апреля 2021, 04:16 Текст: Елизавета Булкина

На территории США выявлен первый случай заражения новым вариантом коронавируса, который ранее был обнаружен в Индии, сообщило издание San Francisco Chronicle. Случай заражения был выявлен в штате Калифорния. Газета ссылается на данные лаборатории по изучению вирусов Стэнфордского университета. Также зафиксировано еще семь случаев, при которых есть подозрение на заражение индийским вариантом CJVID-19. В ближайшие дни эксперты определят, так ли это, передает ТАСС. Напомним, индийский консорциум по геному SARS-CoV-2 выявил конце марта новый вариант с двойной мутацией. Песков заявил о растущем числе желающих привиться от коронавируса 5 апреля 2021, 12:39 Текст: Алексей Дегтярев

В России быстро увеличивается число желающих привиться от коронавирусной инфекции граждан, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Действительно, достаточно быстрыми темпами растет количество желающих вакцинироваться. Вы видите, что интенсифицировалась информационная кампания в средствах массовой информации, личный пример граждан. Постепенно, чем больше становится информации, тем больше растет в данном случае сознательность граждан, которые принимают решение застраховать себя и своих близких от тяжелого течения этой болезни», – цитирует Пескова РИА «Новости». Для обеспечения увеличившегося спроса ежемесячно наращиваются объемы производства, это «позволяет удовлетворять внутренние потребности», отметил он. Представитель Кремля добавил, что Россия со временем удовлетворит все потребности в вакцинах от коронавируса. «Контракты подписываются с разными странами на разное количество. Но, как правило, все контракты растянуты по времени. То есть это не значит, что указанное в контрактах количество обеспечивается сиюминутно и в ходе одной или нескольких поставок этот контракт закрывается», – указал Песков. Поставки зависят от производственных мощностей, но «абсолютным приоритетом» является удовлетворение внутренних потребностей в вакцине, сказал представитель Кремля. «Все страны важны, важны и наши братские страны, в данном случае Республика Сербская, конечно... исторически для нас очень близка. Поэтому ни у кого не должно быть сомнений, что со временем мы удовлетворим все эти потребности», – подчеркнул он, комментируя сообщение о том, что Республика Сербская купила у России 200 тыс. доз вакцин, которые должны были поставлены еще месяц назад, однако контракт выполнен только на 10%. В России на данный момент три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Примечательно, что все эти препараты показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов. Пока россияне могли привиться только вакциной «Спутник V». В Британии задумались над ограничением использования вакцины AstraZeneca 6 апреля 2021, 09:59 Текст: Наталья Ануфриева

Британский медицинский регулятор рассматривает возможность ограничения использования вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета среди молодежи из-за опасений по поводу образования тромбов, сообщают местные СМИ. Газета Times сообщает, что подобное решение может быть принято Агентством по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) Соединенного Королевства уже во вторник, передает ТАСС. По свидетельству источников издания в MHRA, появляется «все больше аргументов в пользу того, чтобы предложить молодым людям – по крайней мере моложе 30 лет – другую вакцину». Напомним, из-за образования тромбов после вакцины AstraZeneca в Британии умерли семь человек. Ранее власти США прекратили производство вакцины AstraZeneca в Балтиморе. Также Нидерланды приостановили использование этого препарата. В России выявили 8,3 тыс. новых случаев коронавируса 6 апреля 2021, 11:20

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 8328 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8328 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 12,1% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1747, Санкт-Петербурге – 702, Московской области – 533. Всего в стране выявлено 4 597 868 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 220 035 человек, из них 8902 человека вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 389 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 101 106 человек. Накануне, 5 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8646. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 318. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Киргизия закупит «Спутник V» для 118 тыс. человек 6 апреля 2021, 10:14 Текст: Алина Назарова

Киргизия планирует закупить в России партию препарата «Спутник V», достаточную для вакцинации 118 тыс. человек, заявил заместитель министра здравоохранения и социального развития республики Улукбек Бектурганов. «Планируется закупить в России вакцины от коронавируса «Спутник V», которыми можно будет привить 118 тысяч человек», – сказал он, добавив, что в настоящее время стороны готовят пакет необходимых документов, передает ТАСС. В марте сообщалось, что Киргизия договорилась с Россией о поставке 500 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник V». «Спутник V» был официально зарегистрирован в Киргизии в феврале. Рассматривается вопрос о производстве препарата на территории республики. Как заявил глава киргизского Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев, на покупку «Спутника V» из бюджета выделено 215 млн сомов (около 2,5 млн долларов).