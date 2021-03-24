В Грузии заявили о фактическом срыве вакцинации препаратом AstraZeneca

Вирусолог объяснил более сильный иммунный ответ при повторной вакцинации от COVID

Если коронавирусная инфекция все-таки останется в человеческой популяции, то ревакцинировать все население страны, возможно, придется примерно каждые полгода–год, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора», один из разработчиков первой вакцины от атипичной пневмонии Александр Чепурнов.

Директор разработавшего вакцину «Спутник V» Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что ревакцинация данным препаратом не только возможна, но и может быть более эффективной первичной.

«Сомнения по поводу ревакцинации возникли вполне логично, потому что в качестве носителя фрагмента генома коронавируса в данном случае используется аденовирус. Сам по себе аденовирус тоже вызывает иммунный ответ, поэтому при вторичном введении препарата это может вызывать блокировку введенного материала антителами против аденовируса, которые появляются в организме», – рассказывает Чепурнов.

Для того, чтобы преодолеть эту проблему, коллектив Гинцбурга взял для вакцинации два разных аденовируса, полагает вирусолог. Для первой инъекции – аденовирус пятого типа, в который встроены коронавирусные гены. А для повторной, которая происходит через 21 день, использован аденовирус 25-го типа, поскольку к этому времени уже появляются антитела к коронавирусу. Если же использовать снова аденовирус 5-го типа для ревакцинации, то вирус может просто не попасть, или попасть, но в недостаточном количестве в клетки, поскольку будет заблокирован появившимися антителами.

Исходя из этого, продолжает собеседник, специалисты предполагали, что когда понадобится повторная вакцинация, данная проблема с блокировкой не даст провести ревакцинацию, поскольку у человека сложится иммунитет и против аденовируса 5-го и 26-го типов. Но через какое-то время появилась информация, которая касалась англо-шведской вакцины AstraZeneca. В вакцине использован тот же самый принцип, но взят для вакцинации аденовирус шимпанзе. У них тоже двухкратная вакцинация, но использован только один аденовирус, в результате чего получалось, что после второй вакцинации, видимо из-за того, что антитела, выработавшиеся после первой вакцинации, мешали второй, эффективность была низкая – порядка 70 %. Однако позже они обнаружили, что если ревакцинацию проводить не через 21 день, а через 3–4 месяца, то эффективность повышается до 90 %.

«Это позволило предположить, что антитела, которые образуются после первой вакцинации против аденовируса, достаточно быстро уходят из организма человека, что является абсолютно нормальным процессом, поскольку нет повторного раздражения этим белком организма. Тогда при повторном введении аденовирус успевает попасть в иммунокомпетентные клетки (клетки, которые участвуют в создании иммунного ответа), поскольку свободноплавающих антител против коронавируса нет. Думаю, что именно это, а может и какие-то собственные эксперименты, позволили Гинцбургу сделать предположение, что по прошествии некоторого времени проблем с повторной ревакцинацией не будет. На сегодняшний день, на мой взгляд, это выглядит логично», – говорит специалист.

Соответственно, если коронавирусная инфекция все-таки останется в человеческой популяции, то, возможно, примерно каждые полгода–год придется ревакцинировать все население страны.

«Но у всех людей разная длительность постковидного иммунитета, про поствакцинальный иммунитет мы пока практически не знаем ничего. Поэтому, возможно, действительно придется большие контингенты постоянно ревакцинировать до тех пор, пока не приладимся мы с этим вирусом друг к дружке», – считает Чепурнов.

Также он подчеркивает, что абсолютно не имеет значения то, какой именно вакциной прививается человек в первый раз. То есть если в этом месяце человеку назначили препарат «Спутник V», а через год ему снова показана вакцинация против коронавируса, то ему вполне можно будет использовать любую другую вакцину против данной инфекции. Все зависит лишь от личных показаний. «Здесь ничего друг другу не противоречит. Для ревакцинации в будущем может быть использована любая другая вакцина – хоть наша, хоть зарубежная. Убитую (пептидную) вакцину вообще постоянно можно ревакцинировать. Это как ежегодная вакцинация против клещевого энцефалита, которая проводится людям, которые, например, часто бывают в лесу», – подчеркивает вирусолог.

В пример он также приводит Израиль, где на сегодняшний день очень высокий уровень вакцинации – препарат дважды получили уже больше половины населения страны. В основном там используются американские вакцины Pfizer и Moderna. В результате вакцинации израильские ученые выяснили, что даже когда человек, который переболел коронавирусной инфекцией, вакцинируются однократно, то у него иммунный ответ выше, чем у человека, который дважды провакцинирован. «Это некий пример того, что вакцина в любом случае будет подстегивать иммунитет человека и будет эффективна, потому что здесь не будут вступать в потенциальный конфликт вирусоносители, такие как у векторных вакцин (вакцины с использованием аденовирусов)», – заключил Чепурнов.

Ранее главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что с появлением третьей вакцины против коронавирусной инфекции «КовиВак», которая поступит в гражданский оборот уже в конце текущей недели, у россиян появится выбор. Определиться с ним пациентам поможет врач, занимающийся проблемами вакцинопрофилактики.