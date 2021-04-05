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Политолог: Непарламентские партии напрасно недооценили значение местных выборов
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«То, что происходит на муниципальных выборах, это всегда любопытно и показательно. Это самый низовой, приближенный к «земле» уровень, там свои силы при желании может опробовать кто угодно», – заявила газете ВЗГЛЯД политтехнолог Анна Федорова, комментируя результаты муниципальных выборов, прошедших в выходные в ряде регионов страны.
«Для участия в таких выборах не нужно располагать солидными деньгами и политическим опытом. Это точка для входа в большую политику для всех желающих. С другой стороны, мы видим, что далеко не все кандидаты оказались способны выполнить даже простые правила для регистрации на выборах. Эти кандидаты часто заваливают фильтр по сбору подписей», – сказала вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.
«При этом стоит отметить, что сейчас никакого особо строгого отношения к качеству подписей нет. За лишний пробел в одной подписи никого не снимают, подписи проверяют вполне разумно. Но корректно собрать и представить подписи в избирком – необходимый тест для человека, который впервые выдвигается, который претендует на роль политика», – подчеркнула политолог.
«Выбраковка по подписям – показатель того, что непарламентские партии либо не очень хорошо работают на муниципальном уровне, либо им в принципе не очень интересен муниципальный уровень. Судя по всему, непарламентские партии недооценили значение местных выборов, хотя это был тест для них перед осенней думской избирательной кампанией», – размышляет она.
Федорова констатировала, что парламентские партии выглядят по-прежнему сильнее «новобранцев», при явном лидерстве правящей партии: «У «Единой России» и опыта побольше, и система работы с кандидатами максимально отлажена, что можно поставить ей только в плюс».
Эксперт отметила, что растет конкуренция среди «малых партий», однако достаточного опыта у них пока нет. По ее словам, труднее всего приходится самовыдвиженцам, за которыми нет организационных возможностей партий и мало денежных средств. Она также предположила, что у непарламентских партий не отлажены пока механизмы работы в провинции, и что, возможно, по этой причине они тоже недооценивают муниципальные выборы. «То, что непарламентским партиям есть куда расти, это правда», – резюмировала Федорова.
Ранее сообщалось, что в минувшие выходные муниципальные выборы состоялись в восьми регионах России: республиках Башкортостан и Якутия, Забайкальском крае, Архангельской, Астраханской, Кировской, Московской и Тюменской областях. В ходе выборов не выявлено нарушений, которые могли бы повлиять на ход и итоги голосования, сообщили в пресс-службе в ассоциации «Независимый общественный мониторинг». Немногочисленные недочеты в организации процедуры, отмеченные общественными наблюдателями, члены комиссий устраняют оперативно и без конфликтов, пишет РАПСИ.
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод, подводя итоги избирательных кампаний 4 апреля, отметил, что муниципальные выборы отличались высокой конкуренцией, поскольку зарегистрированные кандидаты были представлены различными партиями и самовыдвиженцами.
Россиянок задержали за съемки в обнаженном виде в Дубае
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По предварительным данным, в Дубае за съемку в обнаженном виде задержаны 40 человек, среди них восемь россиянок, сообщили в генконсульстве России.
Ранее в соцсети попал видеоролик, где обнаженные девушки позируют фотографу на балконе одного из высотных зданий в курортном районе Дубая Dubai Marina.
«В настоящее время ждем полную информацию от полиции Дубая. Предварительно известно о задержании восьми граждан России, в том числе инициатора съемки, среди 40 человек. Они обратились за помощью в генконсульство, но сделать тут что-либо сложно, статья довольно серьезная – за участие в развратных действиях», – сообщил источник РИА «Новости».
«Участницам фотосессии грозит до шести месяцев тюремного заключения и штраф в размере пяти тысяч дирхам ОАЭ (около 1390 долларов) на каждую. Зачинщику мероприятия может грозить до полутора лет тюрьмы и штраф в размере 50 тыс. дирхамов (около 14 тыс. долларов)», – сказал источник.
Однако в связи с наступлением священного для мусульман месяца Рамадан представитель генконсульства не исключил, что участницы пикантной фотосессии могут быть помилованы эмиратскими властями.
Напомним, в 2015 году в столице ОАЭ Дубае был задержан разыскиваемый по линии Интерпола один из лидеров екатеринбургского организованного преступного сообщества (ОПС) «Уралмаш» Александр Куковякин.
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Эксперты объяснили угрозу России от канала «Стамбул»
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«Канал «Стамбул» – стратегический проект Эрдогана, который хоронит конвенцию Монтре. Реализация этого проекта сильно испортит отношения турок и с ее союзниками, и с ее противниками. Адмиралы из-за этого и включились», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Евгений Сатановский. Так он оценил аресты в Турции отставных адмиралов, выступивших с критикой проекта канала в обход пролива Босфор.
«Турция не едина. Там существует серьезнейшая оппозиция всему тому, что делает Эрдоган. Не случайно его пытались свергнуть в 2016 году. Армия, которая на протяжении десятилетий решала, кто будет президентом или премьер-министром Турции, безусловно, потеряв этот статус, теперь недовольна», – отметил востоковед и политолог Евгений Сатановский.
Турецкая полиция задержала десять отставных адмиралов, подписавших коллективное письмо в защиту конвенции Монтрё – действующего с 1936 года документа об особом статусе проливов Босфор и Дарданеллы между Черным и Средиземным морями. Всего под письмом в защиту конвенции поставили свои подписи 103 адмирала ВМС Турции в отставке. Военные назвали неприемлемым дискуссию о пересмотре статуса проливов, которого Турецкая Республика добилась при ее основателе Мустафе Кемале Ататюрке.
Поводом для выступления отставных адмиралов был проект канала «Стамбул», который продвигают нынешние власти во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Предполагается, что канал пройдет параллельно проливу Босфор и соединит Черное и Мраморное моря в обход пролива с его особым статусом.
«Декларация, принятая в швейцарском Монтрё в 1936 году, определяет проход через проливы судов и боевых кораблей черноморских и нечерноморских государств», – пояснил газете ВЗГЛЯД директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. Документ дает торговым судам всех стран свободу прохода через проливы даже в военное время. В мирное время через проливы могут проходить военные корабли любого класса черноморских государств, в том числе России – это требует лишь уведомления властей Турции. Для кораблей ВМС не черноморских держав (например, США) действуют ограничения по классу и тоннажу. Перекрыть проливы для военных кораблей Турция может только лишь во время войны, в которой сама участвует. Договор в Монтрё считается специалистами успешным компромиссом между суверенным правом Турции и претензиями мировых держав на свободное пользование проливами.
«После ввода в эксплуатацию канала «Стамбул» ситуация кардинально изменится, по новому каналу они по сути будут пропускать лишь те суда, которых хотят», – отметил Багдасаров.
Добавим, что, как сообщил израильский портал Newsru.co.il, среди арестованных флотских офицеров – адмирал Джем Гюрдениз, автор доктрины «Голубая родина», согласно которой Турция должна предъявить претензии на территориальные воды Восточного Средиземноморья с перспективой экспансии в Красное море и Персидский залив. Издание отмечает, что этой концепции морского могущества фактически придерживается Эрдоган – чем продиктованы нынешние претензии Турции на подводные месторождения энергоносителей и ливийско-турецкий договор о морской границе. При этом в других источниках отмечалось, что адмирал Гюрдениз выступает за сохранение отношений с Россией.
«В первую очередь президент Турции продвигает свой проект против России. У нас таким образом хотят отнять Черное море, – подчеркнул Багдасаров. – Мы будем в этом вопросе в полной зависимости от Анкары. Это будет оказывать на нас мощнейшие давление. В том числе мы не сможем иметь коммуникацию по морю с Сирией».
По мнению Багдасарова, выступившие в защиту конвенции Монтрё адмиралы понимают, что это может привести к обострению внешней напряженности вокруг Турции. «Эти высокопоставленные военные воспитывались еще в духе светской, республиканской, ататюрковской Турции. Им надоели имперские замашки Эрдогана, а он этот канал делает специально, чтобы быть хозяином Черного моря», – добавил политолог.
«Канал «Стамбул» – стратегический проект Эрдогана, в данном случае хоронит конвенцию Монтрё. Турция создала этот проект с прицелом на звание великой пока что региональной державы, – в свою очередь отметил Сатановский. – Реализация этого проекта сильно испортит отношения турок и с ее союзниками, и с ее противниками. Адмиралы из-за этого и включились».
«Кроме того, за многими из них стоят американцы, которые поддерживают с Турцией тесные отношения по оборонной части. При этом они традиционно терпеть не могут Эрдогана. Он, в свою очередь, воспринимает это как попытку удара по себе и своему статусу», – подчеркнул востоковед.
Добавим, что с осуждением обращения отставных адмиралов ранее выступили спикер парламента Турции Мустафа Шентоп, вице-президент Фуат Октай, глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын и несколько турецких министров. Минобороны Турции в письменном заявлении отметило, что авторы обращения «ослеплены завистью и не хотят видеть успехи ВС страны», а само оно «направлено на нанесение урона армии и демократии». Прокуратура Анкары сообщила, что начала проверку по факту публикации письма отставных адмиралов.
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Кремль прокомментировал передвижения военных в Ростовской области
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Российская армия передвигается по территории России как считает нужным и где считает нужным, никто «не блуждал и не блуждает», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Пескова попросили прокомментировать сообщения о том, что якобы российские воинские части передвигаются по Ростовской области с заклеенными номерами.
«Никто не блуждал и не блуждает, и российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным, в том виде, в котором считает нужным для обеспечения безопасности, надежной безопасности нашей страны. Это не должно ни у кого вызывать ни малейшей обеспокоенности», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
Напомним, 3 апреля в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. 4 апреля мирный житель подорвался в Луганской народной республике на взрывном устройстве, сброшенном украинскими силовиками с беспилотника. В тот же день Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу.
В прошлую пятницу минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации. В Совете Федерации предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве Соединенных Штатов.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Киев запугивает Донбасс от безысходности.
Гинцбург объяснил нежелание ЕС разрешать «Спутник V»
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Евросоюз не спешит допускать на рынок вакцину «Спутник V» из-за опасения высоких качеств российского препарата, благодаря которым он может составить серьезную конкуренцию продвигаемым в Европе аналогам, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
«Евросоюз не спешит вывести «Спутник V» как полноценный коммерческий продукт на свой рынок, опасаясь его высоких потребительских свойств, благодаря которым он может немного задвинуть те продукты, которые европейская бюрократия продвигает у себя», – сказал Гинцбург в интервью РИА «Новости».
Напомним, 2 апреля премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что Евросоюз «непрямо вынуждает» республику начать переговоры с Россией о приобретении вакцины от коронавируса «Спутник V» до получения сертификата европейского регулятора.
В конце марта канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Австрия планирует в апреле приобрести у России 1 млн доз вакцины «Спутник V». ЕК уже предупредила Австрию об «ответственности» за применение российского препарата.
Неделей ранее Германия попросила ЕК «безотлагательно» начать переговоры о покупке вакцины от коронавируса «Спутник V» на общеевропейском уровне, не дожидаясь разрешения Европейского агентства лекарственных средств (EMA) на использование российского препарата на территории ЕС. Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность самостоятельного приобретения российской вакцины «Спутник V» Германией, если централизованные закупки препарата Евросоюзом не состоятся.
В свою очередь еврокомиссар Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». По этому поводу бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Все эти явления обходятся не просто потерями в каких-то пресловутых валютах, а потерями жизней для Европы».
Президент Владимир Путин подчеркивал, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель. В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения «Спутника V» в ЕС.
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Россиянок не оказалось среди снимавшихся обнаженными в Дубае девушек
Среди задержанных в Дубае за съемку обнаженными нет россиянок, заявили в российском генеральном консульстве.
«Поступили официальные данные полиции, всего за съемку в обнаженном виде на балконе задержаны 12 девушек, а не 40, как предполагалось ранее, при этом гражданок России среди них нет», – уточнили в дипмиссии, передает РИА «Новости».
Единственным гражданином России, проходящим по делу, оказался организатор фотосессии, добавили там.
Ранее генконсульство сообщало, что, по предварительным данным, в Дубае за съемку в обнаженном виде задержаны 40 человек, среди которых восемь россиянок. В соцсетях опубликовали видеоролик, где обнаженные девушки позируют фотографу на балконе одного из высотных зданий в курортном районе Дубая Dubai Marina.
Украинцы пожелали переехавшей в Россию актрисе Василенко никогда не возвращаться
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Украинские пользователи соцсетей устроили травлю в отношении переехавший из Днепра в Москву украинской актрисы и блогерши Лизы Василенко, пожелав девушке никогда не возвращаться на родину.
Буквально на второй день после выхода интервью Василенко на родине ее внесли в базу «Миротворца», а также назвали провокатором и предателем национальных интересов. Особенно оскорбили чувства украинцев слова Лизы о том, что «Киев и Москва – это как земля и небо», что «в России намного больше возможностей для молодежи», а также что «всяко лучше сдохнуть в России, чем на Украине».
Кроме того, украинские пользователи Сети устроили настоящую травлю по поводу высказываний блогерши.
«Эта подруга договорилась до того, что ее внесли в список «Миротворца». Пусть теперь там и сидит. Она не думала своей головой, когда такое ляпала про страну, в которой седьмой год идет война с Россией, гибнут люди. Она тупая, могла бы просто не говорить на эту тему, но, как видим, бумеранг летел недолго», – написала Дарина Иваненко, сообщает ФАН.
«Эта девочка просто не понимает, что Россия – это не только Москва. Если ей не нравится Украина, то пускай сдает украинский паспорт и получает российское гражданство!» – написала Валентина.
«Если бы не украинский сериал и не наша база фанов, которые поддерживали ее в самом начале, никто бы и не знал про существование Василенко. Не обязательно хаять страну, которая тебя прославила. Надеюсь, после этого интервью украинской базы фанов у Василенко не станет», – написала Анастасия Борисенко.
«Желаю, чтобы твои желания исполнились. А вообще, очень хорошо, что подобные деграданты покидают нашу страну. Уезжай насовсем сама и забирай с собой своих друзей!» – написал bro big.
«Спасибо, что уехала от нас к москалям! Главное – никогда не возвращайся! Счастья тебе! Слава Украине – героям слава!» – добавила Орися Рущак.
«Неблагодарная девица! Надеюсь, от нее уйдут все подписчики, которые считают себя украинцами. Нельзя открещиваться от своей родины», – отметил piter grait.
Сама Василенко считает, что подписчики проявляют ненависть к ней исключительно из-за плохого отношения Украины к России, и это, по ее словам, ненормально. Впрочем, несмотря на травлю земляков, девушка о переезде не жалеет.
В Турции задержали отставных адмиралов за письмо в защиту конвенции Монтре
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Турецкая полиция задержала десять отставных адмиралов, подписавших коллективное письмо в защиту конвенции Монтре, передает агентство Anadolu.
Отмечается, что еще четыре адмирала, подписавших письмо, вызваны на допрос в прокуратуру, передает РИА «Новости».
В воскресенье было опубликовано письмо 103 отставных турецких адмиралов, которые назвали конвенцию Монтре дипломатической победой Турции, восстановившей ее суверенные права на проливы Босфор и Дарданеллы, и заявили о неприемлемости дискуссии о пересмотре этого соглашения в связи с проектом канала «Стамбул», который будет проходить параллельно проливу Босфор и соединит Мраморное море с Черным. Также в письме выражалось мнение о необходимости сохранения нынешней конституции Турции на фоне призывов турецкого лидера Тайипа Эрдогана к разработке нового основного закона страны и осуждались «попытки показать, что ВС Турции отходят от заветов основателя республики Мустафы Кемаля Ататюрка».
C осуждением обращения отставных адмиралов ранее выступили спикер парламента Турции Мустафа Шентоп, вице-президент Фуат Октай, глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын и несколько турецких министров. Минобороны Турции в письменном заявлении отметило, что авторы обращения «ослеплены завистью и не хотят видеть успехи ВС страны», а само оно «направлено на нанесение урона армии и демократии». Прокуратура Анкары сообщила, что начала проверку по факту публикации письма отставных адмиралов.
Ранее вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов призвал решительно отреагировать на действия американского флота в Черном море.
«Он что, так и будет бесцеремонно ходить? Надо с этим кончать. Надо нам показать не все сразу зубы, но хотя бы некоторые. Ну сколько можно творить все, что захочется? <...> Ребята, ну пора вам, наверное, и получить, сколько можно испытывать русских моряков на прочность?» – сказал Святашов. Он уточнил, что «не надо развязывать войну», но у России есть адекватные способы ответа американцам.
Адмирал Владимир Комоедов заявил газете ВЗГЛЯД, что в невоенное время России нужно решать проблемы с американскими судами исключительно в рамках существующих дипломатических норм.
В окружении Саакашвили объяснили разницу между Познером и Михалковым
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Георгий Барамидзе, бывший вице-премьер Грузии, один из лидеров партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», объяснил разницу между фактически изгнанным радикалами из страны тележурналистом Владимиром Познером и режиссером Никитой Михалковым, которого тепло принимал сам экс-президент Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Познер – журналист, а Михалков – режиссер. Если кто-то не видит разницу между пропагандистом и человеком искусства, то это его проблема», – заявил Барамидзе еженедельнику «Квирис палитра» («Палитра недели»).
«Дочь Михалкова замужем за грузином Резо Гигинеишвили. Михалков приезжал на свадьбу собственной дочери, и тогда не было комендантского часа. Грузинский народ после девяти вечера заперт по домам, а русские приезжают пировать», – сказал оппозиционер.
Грузинский режиссер Резо Гигинеишвили женился на дочери Никиты Михалкова – Надежде Михалковой 29 октября 2011 года в Цинандали. Тогда Саакашвили был президентом Грузии и незваным гостем явился на свадьбу, шокировав гостей. Надежда Михалкова и Резо Гигинеишвили развелись осенью 2017 года.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили осудил действия радикалов, фактически изгнавших из страны тележурналиста Владимира Познера в минувший четверг.
При этом он отметил, что со стороны прибывших было «неприемлемым» нарушение правил поведения в период пандемии, на что со стороны соответствующих органов последовала «молниеносная реакция» в виде штрафов.
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Маск дал российским инженерам совет по созданию космических ракет
Основатель американской компании SpaceX Илон Маск рекомендовал российским инженерам стремиться к созданию полностью многоразовых космических ракет.
«Это хороший путь, но я рекомендую стремиться к полной многоразовости», – отметил он в Twitter, комментируя российский проект ракеты-носителя «Амур-СПГ» с многоразовой первой ступенью.
Эскизное проектирование «Амура-СПГ» завершится в сентябре 2021 года. Первый полет российской ракеты «Амур-СПГ» на топливной паре метан – кислород запланирован в 2026 году. Старт состоится сразу с космическим аппаратом. Кроме того, Роскосмос впервые в истории разработки космической ракеты заранее установил стоимость пуска такой ракеты – 22-35 млн долларов.
Киев выступил против денонсации соглашений о российском флоте в Крыму
Украинский МИД не поддерживает денонсацию Харьковских соглашений 2010 года о размещении Черноморского флота (ЧФ) России в Крыму, так как считает их «дополнительным аргументом» для борьбы с Россией в международных судах, заявил представитель ведомства Олег Николенко.
«Наши аргументы таковы: соглашение фиксирует временный характер базирования ЧФ, оставляет действующим обязательства России не иметь в его составе ядерного оружия, устанавливает общую численность личного состава, кораблей, вооружений и определяет места временной дислокации, обязывает военные формирования флота уважать суверенитет и законодательство Украины», – пояснил Николенко, передает ТАСС.
По его словам, нарушение положений соглашения предоставляет Украине дополнительные аргументы при возможном рассмотрении в международных судах вопросов привлечения России к ответственности и компенсации убытков за «оккупацию» Крыма.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Российский самолет для полетов по ДОН заметили у границ Украины
Самолет Ту-214ОН, который использовался Россией по Договору об открытом небе (ДОН), заметили у границы Украины, борт сделал несколько кругов к западу от Ростова-на-Дону.
«В нужное время и в нужном месте сегодня появился самолет оптической разведки Ту-214ОН ВКС России», – подписал пост автор Telegram-канала «Милитарист».
На прикрепленном к посту скриншоте отмечен борт RF64519, обозначенный на одном из сервисов по отслеживанию воздушных судов. Согласно скриншоту, борт сделал несколько кругов к западу от Ростова-на-Дону, рядом с украинской границей.
В последний раз борт использовался в начале марта, сообщал дипломатический источник. По этим данным, Ту-214ОН взлетел с аэродрома под Таганрогом и совершил полет, который продолжался более трех часов, «вдоль побережий Краснодарского края и Крыма». Он проверял «маскировку и защищенность расположенных там военных объектов, частей и соединений».
В январе сообщалось, что Ту-214ОН планируется дооснастить для использования в разведывательных целях. Источник сообщал, что на оба Ту-214ОН «потребуется установка самого современного радиоэлектронного и радиотехнического разведывательного оборудования». По его словам, «предварительное решение на этот счет» уже принято.
Ту-214ОН – самолет авиационного наблюдения, разработанный на базе пассажирского Ту-204. Он был создан специально для выполнения полетов в рамках Договора по открытому небу на территории стран-участниц.
Бортовой комплекс предназначен для получения изображений местности, записи полученных материалов, документирования поступающей информации и средств наблюдения, управления средствами наблюдения и формирования навигационных данных для средств наблюдения.
На прошлой неделе Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией, а Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации. В Совете Федерации предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве Соединенных Штатов.
На Западе оценили современный российский флот
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У России появился современный и постоянно растущий в размерах Военно-морской флот, представляющий уникальную угрозу вооруженным силам НАТО, сообщает Business Insider.
Как отмечает автор статьи, ВМФ России активизирует свою деятельность в Арктике, расширяет присутствие в Африке и на Ближнем Востоке, а также пристально следит за НАТО, совершая походы вокруг Европы, передает РИА «Новости».
«В составе российского ВМФ действует около 360 кораблей и судов всех типов. На смену большим крейсерам УРО и эсминцам пришли готовые к современному бою корабли поменьше, такие как корветы и фрегаты», – говорится в тексте статьи.
По версии издания, многие из этих кораблей меньше по размерам и при этом якобы имеют меньше вооружения по сравнению с кораблями такого же типа стран НАТО. «Но новая техника и оружие, особенно принятые на вооружение в 2015 году крылатые ракеты «Калибр», дают им преимущества», – отмечается в статье.
Однако истинная сила Военно-морского флота России, по словам автора материала, скрывается под водой. В составе подводных сил числятся 59 субмарин, включая 12 атомных подводных лодок с баллистическими ракетами, а также девять атомных подводных лодок с крылатыми ракетами.
К концу 2021 года российский ВМФ планирует ввести в эксплуатацию или принять в свой состав шесть новых подводных лодок (три из них атомные), а также провести приемку полностью модернизированного тяжелого атомного ракетного крейсера проекта 1144 «Орлан». А к концу 2022 года Россия намерена начать морские ходовые испытания своего единственного авианосца, указывается в материале.
Автор статьи пришел к заключению, что Россия сократила и оптимизировала свои вооруженные силы, повысив их качество и профессионализм, а также оснастив их современной техникой.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему ВМФ отказался строить суперэсминцы.
В ЛНР объяснили провокации Киева в Донбассе борьбой за газовый транзит
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«Украина делает первый шаг, чтобы создать картинку войны, выставив себя невинной жертвой России. Одновременно Киев старается поставить вопрос о блокировке «Северного потока – 2», как угрожающего ее безопасности», – сказал газете ВЗГЛЯД советник главы ЛНР Родион Мирошник. Так он оценил синхронные призывы Киева к ЕС обратить внимание на «российскую агрессию» и требования остановить запуск «СП-2».
«Украина сейчас пытается если не втянуть Россию в конфликт в Донбассе, то налепить на нее ярлык участника этого конфликта. Одновременно Киев ведет поиск поддержки со стороны Запада. Европа, в отличие от США, поддерживает этот тезис очень обтекаемо. Поэтому в полной мере морального удовлетворения со стороны стран ЕС Украина пока не получает», – отметил советник главы Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник, представитель республики в трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске.
Разговор главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с руководителем дипломатии ЕС Жозепом Боррелем об «обострении Россией проблем с безопасностью» свелся лишь к формальным заверениям Борреля в том, что Евросоюз поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Такой вывод следует из заявления самого Кулебы, который ограничился цитатой Борреля: «ЕС с вами».
Ранее глава МИД Германии Хайко Маас и его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан аналогичным образом высказались о поддержке суверенитета Украины, но при это напомнили Киеву о важности исполнения Минских соглашений, прекративших боевые действия в Донбассе.
Заявления глав европейских внешнеполитических ведомств прозвучали на фоне учащающихся обстрелов Донбасса с украинских позиций, и других нарушений условий перемирия, установленного Минскими соглашениями. В минувшую пятницу Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны США на случай якобы ожидаемого конфликта с Россией.
«В высказываниях западных дипломатов Украину устраивает формулировка, что «мы придерживаемся территориальной целостности», но однозначно не устраивает напоминание о Минских соглашениях. Сами по себе Минские соглашения для Украины это удар и она не хочет их выполнять, постоянно требует что-то переписать, поменять и переделать с учетом украинских интересов. Западные гаранты «Минска» – Германия и Франция – не демонстрируют желания пересматривать международно признанные соглашения», – заметил Мирошник.
Поэтому Киев пытается создать напряженность по линии реализации проекта «Северный поток – 2» – газопровода для транзита российского газа в обход территорий Украины и Польши, указывает Мирошник.
Отметим, что одновременно с участившимися заявлениями Киева о новой конфронтации с Россией в Донбассе, на Украине пожаловались на падение транзита российского газа в Европу. «Очень важно не допустить завершения строительства «Северного потока – 2», – заявил в воскресенье глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон. Он подчеркнул, что транзит газа не только дает стране значительный доход, но и остается важным элементом энергетической и военной безопасности.
«Украина делает первый шаг, чтобы создать картинку войны, при этом выставив себя невинной жертвой «российских террористических войск». Одновременно Киев старается поставить вопрос о блокировке «Северного потока – 2», как угрожающего ее безопасности», – отметил Мирошник. Он напомнил, что газопровод по дну Черного моря «Турецкий поток» уже забрал часть украинского транзита, «и это стало очень серьезным ударом по интересам Киева». «Если будет пущен «СП-2», то в Киеве понимают, что тогда украинская газотранспортная система может вообще приказать долго жить и превратиться в кучу металла, которая не будет иметь ни стратегических, ни военных интересов», – указал советник главы ЛНР.
«Обострение ситуации – это способ привлечения внимания к Украине, чтобы начать диалог с США и ЕС, спровоцировать внимание западных партнеров и выложить свою повестку, в которой заинтересован Киев, начиная с «Крымской платформы» и заканчивая транзитом газа», – резюмировал Мирошник.
В российском внешнеполитическом ведомстве ранее подчеркнули, что разговоры о якобы грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации. В Совете Федерации предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве Соединенных Штатов.
Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.
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Из подземных хранилищ Европы отобран рекордный за десять лет объем газа
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Из подземных хранилищ газа (ПХГ) Европы в осенне-зимний период 2020-2021 годов был отобран рекордный за десять лет объем газа – 65,6 млрд кубометров, летом Европе потребуется закачать в ПХГ на 57,3% больше газа, чем в прошлом году, сообщает Газпром со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.
«На основании данных Gas Infrastructure Europe можно констатировать, что 25 марта сезон отбора газа из ПХГ Европы завершился. Поднят рекордный за время публикации открытых данных, с 2011 года, объем газа – 65,6 млрд куб. метров», – говорится в сообщении, передает ТАСС.
Газпром также отмечает, что начавшаяся кампания по заполнению хранилищ обещает стать одной из самых масштабных с 2011 года. «Чтобы восстановить запасы в ПХГ, Европе необходимо закачать на 57,3%, или на 23,9 млрд куб. м газа больше, чем в прошлом году. Этот дополнительный объем сопоставим с суммарным экспортом газа Газпрома в 2020 году таким крупным потребителям как Франция и Нидерланды», – уточняют в компании.
Зимний сезон 2020–2021 года оставил в ПХГ Европы всего 29% запасов газа. При этом в Германии и Австрии – по 26%, в Нидерландах – 23%, во Франции –17%. Эти страны входят в пятерку крупнейших европейских «хранителей газа», отмечает холдинг.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, потепление не стало помехой для роста спроса на российский газ в Европе. В первый месяц весны экспорт Газпрома оказался выше, чем в феврале, а уровень запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустился ниже 30% от их вместимости. Это крайне необычная ситуация. Она напоминает холода 2018 года, когда российская компания поставила рекорд по поставкам топлива в Европу.
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Ученые РАН уличили космонавтов на МКС в идеализации астронавтов
Российские космонавты, работающие на борту Международной космической станции (МКС), идеализируют зарубежных коллег, а наземные специалисты кажутся им чужими, выяснили ученые Института медико-биологических проблем РАН.
Результаты эксперимента «Взаимодействие» опубликованы в книге «Медико-биологические эксперименты на борту российского сегмента МКС», которую планируется представить на международном симпозиуме «Человек в космосе» в Москве с 5 по 8 апреля.
«Исследования подтвердили, что общение с малознакомыми людьми в формальной обстановке способствует их идеализации. Такие психологические проявления отразились на восприятии некоторыми космонавтами иностранных членов экипажа. При этом астронавты как по технической, так и психологической подготовке мало отличались от космонавтов», – передает РИА «Новости» текст книги.
«Проявилась ситуация, когда малознакомый человек, общение с которым протекает по формальным правилам, кажется нам более идеальным, чем тот, с которым постоянно и тесно взаимодействуешь, все лучше узнавая его сильные и слабые стороны», – сообщают ученые.
По их мнению, результаты эксперимента «подтвердили мнение международной группы психологов-экспертов из разных космических агентств о негативном влиянии на экипажи МКС сокращения совместных тренировок и разделения в полете изначально единой команды на национальные сегменты, имеющие своих командиров».
Еще одним итогом исследования, отметили ученые, является выявление увеличения в ходе полета психологической дистанции между экипажем и центром управления полетами (ЦУП).
«Сотрудники ЦУП все более отдаляются от экипажа, кажутся чужими и непохожими людьми, что может повредить доверительности взаимоотношений и открытости обмена информацией. Это подтверждают неоднократные устные заявления космонавтов о гиперопеке со стороны космических служб, увеличении взаимного непонимания между экипажем и ЦУП», – говорится в книге.
Ранее Центр подготовки космонавтов и РКК «Энергия» составили методические рекомендации, касающиеся переговоров между Центром управления полетами и космонавтами. Рекомендации, как утверждается, уже внедрены в работу и «дали первые результаты».
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