НОМ отметил отсутствие серьезных нарушений на муниципальных выборах в восьми регионах

В ходе муниципальных выборов в восьми российских регионах не выявлено нарушений, которые могли бы повлиять на ход и итоги голосования, сообщили в пресс-службе в ассоциации «Независимый общественный мониторинг».

Муниципальные выборы прошли в восьми регионах России: республиках Башкортостан и Якутия, Забайкальском крае, Архангельской, Астраханской, Кировской, Московской и Тюменской областях. По сообщению региональных экспертов, с которыми Независимый общественный мониторинг держит постоянную связь, нарушений, которые могли бы повлиять на ход и итоги голосования, не выявлено. Немногочисленные недочёты в организации процедуры, отмеченные общественными наблюдателями, члены комиссий устраняют оперативно и без конфликтов, пишет Рапси.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод, подводя итоги избирательных кампаний 4 апреля, отметил, что муниципальные выборы показали высокую конкурентность, поскольку зарегистрированные кандидаты были представлены различными политическими партиями. За мандаты также боролись и самовыдвиженцы.

По словам эксперта, процедура голосования находились под контролем региональных экспертов. «Эксперты стали более тщательно подходить к мониторингу муниципальных выборов – они больше не воспринимаются как второстепенные. Необходимо отметить, что, к сожалению, общественники и эксперты Кировской области, на мой взгляд, недостаточно уделили внимания сегодняшним выборам. Надеюсь, к федеральной кампании они подойдут более серьёзно. Для избирателей важно, кто из избранников будет бороться за улучшение качества жизни, благоустройство территории и развитие социальных программ на местах», – подчеркнул Брод.

Эксперты НОМ и независимые наблюдатели перепроверяли информационные вбросы и доводили до сведения общественности объективные данные о ходе голосования. «Необходимо отметить и то, что представители некоторых кандидатов, заезжие дискредитаторы на зарплатах и некоторые СМИ нередко выдавали непроверенные сведения, создавая неоправданно негативный фон избирательной кампании», – отметил Брод.

В Башкортостане выборы депутатов в органы местного самоуправления прошли в Миякинском и Краснокамском районах. Среди претендентов на победу кандидаты от партии «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и самовыдвиженцы. Вице-президент Гильдии российских адвокатов, председатель президиума Гильдии российских адвокатов по Республике Башкортостан Валерий Аббасов сообщил, что выборы проходят в спокойном режиме и в правовом поле – нарушений не зафиксировано.

В Олекминском районе Республики Саха (Якутия) состоялись досрочные выборы главы Урицкого наслега. В избирательный бюллетень были включены четыре кандидата: от партий «Единая Россия», ЛДПР и два самовыдвиженца. По словам председателя правления Ассоциации ветеранов боевых действий Республики Саха (Якутия), члена региональной Общественной палаты Николая Гребенникова, инцидентов, связанных с нарушениями, не выявлено. Избиратели голосуют достаточно активно – итоговая явка составила приблизительно 43%. «Процедура голосования проходила организованно, на всех участках присутствовали наблюдатели», – отметил эксперт.

Жители Читы (Забайкальский край) проголосовали на дополнительных выборах депутата Думы городского округа по одномандатному избирательному округу №19. За победу боролись семь кандидатов: от «Единой России», ЛДПР, «Родины», КПРФ, «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», «Справедливой России», и самовыдвиженец. С УИК №312 и №313 представители СМИ стали распространять ложную информацию о том, что члены комиссии якобы запрещают им вести фото и видеофиксацию на участке. По информации НОМ, сведения оказались информационным вбросом: их цель состояла в намеренном снижении уровня доверия избирателей к проходящим выборам.

В Красноборском районе Архангельской области прошли выборы главы Телеговского муниципального образования. Как сообщил член Общественной палаты региона Евгений Шевчук, присутствующий на участках, голосование прошло без нарушений. «Процедура находится под пристальным контролем общественных наблюдателей и наблюдателей от кандидатов и политических партий. В выборах участвуют три кандидата: от «Единой России», «Справедливой России и ЛДПР», – рассказал он.

В Астраханской области избрали главу Ахматовского сельсовета Наримановского района. Контроль за ходом голосования проводила и мобильная группа регионального Общественного штаба по наблюдению за выборами, в ее состав вошли правозащитники и эксперты НОМ.

Также в воскресенье состоялись и выборы в совет депутатов в Пушкинском городском округе Московской области. Замещались 30 мандатов: десять по единому округу и 20 – по многомандатным округам. Как сообщил кандидат исторических наук, эксперт НОМ Олег Иванников, серьезных нарушений, которые могли бы исказить итоги голосования, не зафиксировано.

Также 4 апреля муниципальные выборы проходили в Вагайском муниципальном районе Тюменской области и Котельничском районе Кировской области. По данным наблюдателей, выборы проходили без нарушений, в спокойном режиме и с соблюдением всех санитарных норм.