Путин на заседании Совета законодателей пошутил про маски Путин: Россияне смогут проголосовать на выборах без подсказок извне Возмутивший Путина учебник решили убрать из колледжей 27 апреля 2021, 15:11 С 1 сентября учащиеся российских колледжей больше не будут обучаться по учебникам истории, в которых недостаточно освещены события Сталинградской битвы и на которые указал в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. «Самое главное, чтобы со следующего учебного года у нас таких учебников не было, и мы это обеспечим», – передает слова Кравцова РИА «Новости». По словам главы Минпросвещения, те колледжи, в которых использовались эти учебники, будут обучаться по усиленному курсу истории. Напомним, Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что некоторые современные учебники истории содержат «что угодно», однако там нет буквально «ни слова» про Сталинградскую битву. После чего министр просвещения Сергей Кравцов пообещал, что все школьные учебники будут проверены. Во вторник возмутивший президента учебник нашли в колледжах. В Минпросвещения рассказали, что «по итогам проверки среди прочих выявлен учебник «История России и мира» для 11-го класса под редакцией Волобуева, содержание которого крайне слабо отражает события Сталинградской битвы». В Кремле заявляли, что беглая проверка учебников истории в России после заявления президента показала, что издания с искажением истории отсутствуют, но раньше подобные казусы случались часто.

Минпросвещения нашло возмутивший Путина учебник истории 27 апреля 2021, 10:41 Текст: Наталья Ануфриева

Учебник по истории, в котором слабо отражены события Сталинградской битвы и на который в послании Федеральному собранию указал президент Владимир Путин, используется в колледжах, сообщила пресс-служба Минпросвещения. В ведомстве рассказали, что «по итогам проверки среди прочих выявлен учебник «История России и мира» для 11-го класса под редакцией Волобуева, содержание которого крайне слабо отражает события Сталинградской битвы», передает РИА «Новости». «Выяснилось, что данный учебник от 2013 года до сих пор используется в общеобразовательном процессе в российских колледжах. По мнению экспертов, в настоящее время в организациях среднего профессионального образования и профобучения, в отличии от школ, отсутствует механизм качественного подбора учебной литературы», – отмечается в сообщении. Минпросвещения провело масштабную проверку учебной литературы, используемой в образовательном процессе. Прежде всего, внимание экспертов было уделено предмету «История», включая вопросы содержания информации о Великой Отечественной войне, передает ТАСС. Проверка показала, что в учебниках из федерального перечня, используемых в школах, нет существовавших в старых изданиях ошибок и искажений, на которые обращал внимание глава государства. Напомним, Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что некоторые современные учебники истории содержат «что угодно», однако там нет буквально «ни слова» про Сталинградскую битву. После чего министр просвещения Сергей Кравцов пообещал, что все школьные учебники будут проверены. В Кремле заявляли, что беглая проверка учебников истории в России после заявления президента показала, что издания с искажением истории отсутствуют, но раньше подобные казусы случались часто. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД «Единая Россия» внесла в Думу законопроекты по социальным поручениям Путина 26 апреля 2021, 18:55 В Госдуму внесли несколько законодательных инициатив, направленных на реализацию озвученных президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию задач, сообщили секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и глава ЕР в парламенте Сергей Неверов. «Президент в своем послании поддержал ряд важнейших социальных инициатив. Все они касаются конкретной помощи людям. Это оплата больничных листов в размере 100% заработка независимо от трудового стажа для родителей детей до семи лет. Это и выплаты беременным женщинам в трудной жизненной ситуации. И ежемесячные выплаты на детей от восьми до 16 лет. «Единая Россия» оперативно подготовила изменения в действующее законодательство. Сегодня мы эти изменения вносим в Государственную думу», – цитирует Турчака сайт «Единой России». По оценке «Единой России» и правительства, инициатива об оплате больничного родителям дошкольников в размере 100% от заработка уже в 2021 году поможет порядка 1,5 млн молодых родителей. Ежемесячное пособие на детей от восьми до 16 лет смогут получать родители, у которых есть решение суда об уплате алиментов, или единственные родители. При этом среднедушевой доход в таких семьях не превышает величину прожиточного минимума в регионе. Размер пособия составит половину прожиточного минимума на детей в субъекте России. Оно может быть установлено на каждого ребенка в отдельности. В 2021 году выплату назначат на 360 тыс. детей. Еще одна инициатива «Единой России», которую поддержал президент – установление ежемесячного пособия беременным женщинам в трудной жизненной ситуации. Оно составит 6350 рублей в месяц. В этом году такие выплаты смогут получить порядка 630 тыс. женщин. «Рассчитываем, что в первые дни после майских праздников поправки будут приняты во втором и третьем чтениях», – добавил Турчак. В свою очередь Сергей Неверов заверил, что все инициативы будут поддержаны фракцией партии в нижней палате парламента. «Это только первый пакет инициатив. Фракция «Единой России» не только полностью поддержит эти инициативы, но и оперативно разработает дополнительные [инициативы] для принятия Госдумой», – сказал руководитель фракции. Напомним, в послании Федеральному собранию президент также поддержал ряд инициатив, которые направила «Единая Россия». В их числе – бесплатное подключение людей к газу, поддержка крупных инфраструктурных проектов в регионах льготными кредитами на длительный срок, обновление парка автомобилей скорой помощи, увеличение числа мобильных поликлиник, закупка школьных автобусов. Путин выступил с посланием Федеральному собранию 21 апреля. В ходе оглашения послания он объявил о дополнительных мерах поддержки семей с детьми, в частности о выплатах для школьников, а также беременным женщинам. Путин рассказал Макрону о провокациях Киева в Донбассе 26 апреля 2021, 20:56 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин обратил внимание лидера Франции Эммануэля Макрона на действия Киева, намеренно обостряющие ситуацию в Донбассе, сообщает пресс-служба Кремля. «Владимир Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения, игнорирует положения Минских соглашений. Акцентирована необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями ранее достигнутых договоренностей, прежде всего – по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса», – цитирует сообщение РИА «Новости». Уточняется, что Макрон информировал по существу недавно прошедших в Париже переговоров с президентом Украины. Телефонный разговор состоялся по инициативе Франции, особое внимание уделено внутриукраинскому конфликту. Выражена обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности на юго-востоке Украины. «Подтвержден настрой на продолжение плотного взаимодействия России и Франции в «нормандском формате», – сообщили в пресс-службе. Ранее пресс-служба президента Франции сообщила, что Путин и Макрон договорились объявить «конкретные инициативы» по стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе. Путин и Макрон договорились о «конкретных инициативах» по Карабаху 26 апреля 2021, 20:28 Текст: Абдулла Шакиров

Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон договорились объявить «конкретные инициативы» по стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба президента Франции. В телефонном разговоре с Путиным Макрон подчеркнул «необходимость достижения конкретного прогресса в вопросах заключенных, гуманитарной поддержки и сохранения наследия». «Два президента договорились возобновить усилия в рамках Минской группы для достижения прочного урегулирования ситуации, в ближайшие дни в этом направлении будут предприняты конкретные инициативы», – передает Le Figaro сообщение Елисейского дворца. Накануне президент Франции обсудил урегулирование карабахского конфликта и ситуацию на Южном Кавказе с премьер-министр Армении Николом Пашиняном. Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша. Эксперт: За пять лет ЦИК добился упрощение доступа граждан к выборам 26 апреля 2021, 16:50 Текст: Елена Лексина

«Наша избирательная система уже считается одной из самых передовых в мире, и она продолжает развиваться и совершенствоваться», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов, комментируя итоги встречи президента Владимира Путина и главы ЦИК Эллы Памфиловой. «В России сложилась открытая, прозрачная, доступная и удобная для граждан избирательная система, которая находится в постоянном развитии. Всего за четверть века она прошла путь, который многие страны старой демократии проходили за 200-300 лет», – отметил политолог, директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «Несмотря на то, что наша избирательная система уже считается одной из самых передовых в мире, она продолжает развиваться и совершенствоваться. Примечательно, что президент оценил вклад в развитие этой системы Эллы Памфиловой и снова назначил ее председателем Центризбиркома», – подчеркнул эксперт. В понедельник состоялась встреча Владимира Путина с главой ЦИК. В ходе беседы Памфилова рассказала о росте доверия российских избирателей к выборам. «Я считаю, что надо каждый день работать на то, чтобы это доверие оправдывать, и чтобы оно возрастало», – цитировало РИА «Новости» руководителя Центризбиркома. По оценке Мартынова, за те пять лет, что Памфилова возглавляет ЦИК, российская избирательная система прошла серьезное технологическое обновление. Эксперт в частности упомянул экспериментальное внедрение новых цифровых технологий на выборах. «Я убежден, что в среднесрочной перспективе все электоральные процедуры перейдут в онлайн-формат», – прогнозирует собеседник. «Мы прожили уже пятую часть XXI века, поэтому необходимо внедрять прогрессивные методы и технологии во многие сферы жизни общества и государства, в том числе в процесс голосования», – подчеркнул Мартынов. При этом он указал на некоторые проблемы, которые еще предстоит разрешить. «Одна из них связана с тайной голосования. С одной стороны, необходима верификация человека. С другой стороны, необходимо соблюдать принцип тайного голосования, – указал политолог. – Здесь есть некоторые сложности. Однако решения этого и других вопросов уже предлагаются». Говоря о достижениях электоральной системы за последние пять лет, Мартынов упомянул существенное упрощение доступа граждан к избирательным процедурам. «Сейчас любой человек, вне зависимости от того, где он находится, имеет возможность проголосовать, – отметил политолог. – С каждым избирательным циклом фиксируется все меньше недочетов в этом вопросе». На ваш взгляд Какой способ голосования на выборах вам нравится больше? Традиционный на избирательном участке

Онлайн-голосование через интернет

Мартынов отдельно выделил опыт многодневной работы избирательных участков, что впервые было апробировано в прошлом году – в ходе всенародного голосования по поправкам в Конституцию и во время выборов в регионах. «Понятно, что такие меры были продиктованы сложной эпидемиологической обстановкой в стране. Но тем не менее, удалось, во-первых, избежать чрезмерного скопления людей на избирательных участках, что минимизировало риск заражения COVID-19. Во-вторых, увеличенный срок голосования, позволил людям скорректировать свои планы и принять участие в волеизъявлении», – отметил собеседник. По мнению Мартынова, Россия долго не решалась на переход к многодневному избирательному процессу, хотя во многих странах такая практика давно уже существует. «Мы всегда стараемся придерживаться консервативных подходов к голосованию. Да и в целом избирательная система сама по себе довольно статична, что однозначно увеличивает доверие к ней граждан и приводит к более четкому подсчету голосов, – заметил политолог. – Но случилась пандемия, которая подтолкнула нас к эксперименту, который оказался положительным. К тому же, в итоге оказались удачными и эксперименты с дистанционным электронным голосованием». Напомним, что в нынешнем году, в единый день голосования 19 сентября состоятся выборы в Госдуму. Одновременно пройдут голосования на региональном и муниципальном уровнях. В частности, состоятся прямые выборы глав девяти субъектов федерации, и еще в трех регионах руководителей будут избирать депутаты заксобраний. В 39 регионах пройдут выборы в местные парламенты. Ранее декан факультета политологии МГУ, член ЦИК Андрей Шутов заявил, что предстоящая кампания по выборам в Госдуму будет намного сложнее предыдущих из-за попыток вмешаться в нее извне. Путин поручил ФАС доложить ему результаты проверок роста цен на жилье 26 апреля 2021, 17:12 Текст: Елена Мирошниченко

Федеральная антимонопольная служба до 15 мая должна представить президенту Владимиру Путину доклад о результатах проверки обоснованности роста цен на жилье в каждом регионе. «Федеральной антимонопольной службе – провести проверку обоснованности цен, сложившихся на первичном рынке жилья (по каждому субъекту Российской Федерации). Доклад – до 15 мая 2021 года», – цитирует распоряжение ТАСС. Всего в России по состоянию на 19 апреля 2021 года строилось 92,5 млн квадратных метров многоквартирного жилья по 214-ФЗ . Из них 54,6 млн «квадратов» возводилось с использованием эскроу-счетов, причем из этого объема продана уже треть на сумму 1,8 трлн рублей, отметил Мутко. Ранее Казань, Санкт-Петербург и Челябинск стали лидерами по динамике роста цен на новостройки среди городов-миллионников на территории России по итогам 2020 года. Напомним, 8 апреля президент России Владимир Путин поручил ФАС разобраться с существенным ростом цен на жилье. Путин поручил ускорить работу по защите данных россиян 26 апреля 2021, 18:15 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин поручил правительству ускорить работу по изменению законов для усиления защиты персональных данных граждан, сообщила пресс-служба Кремля. «Правительству... ускорить подготовку и внесение в федеральный закон «О персональных данных» изменений, направленных на усиление защиты персональных данных граждан, а также на содействие развитию российских организаций, разрабатывающих программное обеспечение и программно-аппаратные комплексы», – говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля. Доклад по этой теме необходимо представить президенту до 1 июля 2021 года, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин. В декабре Путин подписал закон, согласно которому россияне смогут самостоятельно распоряжаться своими персональными данными, в том числе требовать их удаления. Закон предусматривает право гражданина обратиться к любому оператору персональных данных с требованием удалить его персональные данные из общего доступа без доказывания факта их неправомерной обработки. Путин: Россия до сих пор не может расхлебаться с обещаниями на выборах 90-х годов 27 апреля 2021, 14:38 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин попросил парламентариев в период избирательных кампаний избегать популизма, как в 90-е годы, после которых страна все еще не может «расхлебаться» с некоторыми обещаниями, дававшимися на выборах в то время. «Надо избегать популизма. На практике, к сожалению, это продолжается. И, к сожалению, мы забываем негативную практику прошлых лет, в том числе и начала 90-х годов: обещали все, что не попадя, все подряд, только бы заручиться поддержкой избирателя. Результат – до сих пор не можем расхлебаться с некоторыми вопросами», – сказал Путин на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании. Он напомнил, что осенью состоятся федеральные парламентские выборы, значимые избирательные кампании пройдут и в регионах. Президент попросил вести конкурентную борьбу, уважая всех оппонентов, честно, прозрачно и в строгом соответствии с нормами закона и политической этики. «Россия и здесь должна показывать хороший пример другим, избегать пустословия и дешевого, ничем не обеспеченного популизма – вы знаете, насколько это вредно», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Кроме того, президент заявил, что конкурентная борьба на выборах должна вестись честно, прозрачно, уважая друг друга. «Прошу вести конкурентную борьбу, уважая всех своих оппонентов. Честно, прозрачно и в строгом соответствии с нормами закона и политической этики, Россия и здесь должна показывать хороший пример другим», – сказал он. Выборы в Госдуму должны пройти в единый день голосования 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы: состоятся прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Песков рассказал о контактах Москвы и Киева по возможной встрече Путина и Зеленского 27 апреля 2021, 12:40 Текст: Алина Назарова

Администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Замруководителя администрации (президента РФ Дмитрий) Козак находится в постоянном контакте с администрацией президента Украины», – сказал он, передает ТАСС. В то же время он уточнил, что Киев пока не предлагал альтернативные Москве площадки для возможной встречи президентов России и Украины. Песков также заявил, что целью возможной встречи президентов России и Украины не может быть поиск путей урегулирования конфликта в Донбассе. «Абсолютно четко было изложено президентом (РФ Владимиром Путиным) его отношение к инициативе. Такой диалог может касаться только проблематики двусторонних отношений. То есть этот диалог не может осуществляться исходя из целей поисков урегулирования конфликта на юго-востоке Украины», – сказал представитель Кремля. По его словам, повестка возможной встречи требует прояснения многих деталей. «Честно говоря, если мы правильно поняли, президент Украины говорил именно о том, что Донбасс нужно обсуждать и для этого нужна встреча», – сказал Песков, отметив, что это не совсем коррелирует с представлением президента России о наполнении такой встречи. В понедельник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дал поручение главе своего офиса Андрею Ермаку организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. Ранее Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Также офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев. В Кремле сообщили о планах Путина передать Эрмитажу церковную утварь времен Александра II 27 апреля 2021, 13:07 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург 27 апреля посетит Эрмитаж и передаст музею на хранение уникальную церковную утварь, которая создавалась по заказу императора Александра II, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Сегодня также Путин заедет в Питере в Эрмитаж. Он передаст Эрмитажу церковную утварь, которая в свое время принадлежала императору Александру II. Она была возвращена в Россию годом ранее, и как раз президент передаст ее на хранение в один из главных музейных комплексов нашей страны», – передает слова представителя Кремля ТАСС. Песков отметил, что утварь «имеет совершенно феноменальную судьбу». Эти предметы принадлежали дочери императора Александра II, княжне Марии Александровне, которая была выдана замуж за английского принца Альфреда, герцога Эдинбургского, графа Кентского и Ольстерского. «В доме, где они жили, была как раз построена православная церковь, и туда эта утварь была заказана императором. И дальше она уже путешествовала по миру, пока опять не вернулась в Санкт-Петербург, где она была изготовлена в 1875 году», – рассказал пресс-секретарь главы государства. Помимо посещения Эрмитажа Путин встретится с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и примет участие в заседании Совета законодателей. «Сегодня день российского парламентаризма. 115 лет назад собственно первый наш парламент собрался, и с тех пор традиции парламентаризма начали зарождаться, и в 2012 году руководство палат Федерального собрания приняло решение об образовании Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном собрании. И сегодня будет заседание Совета законодателей РФ, они проводятся дважды в год», – сказал Песков, уточнив, что мероприятие пройдет в Таврическом дворце. Пресс-секретарь добавил, что заседание Совета в этом году проходит после оглашения послания Федеральному собранию, большая часть которого была посвящена развитию регионов страны. «В том числе речь пойдет и о развитии этих самых регионов», – уточнил Песков. Путин на заседании Совета законодателей пошутил про маски 27 апреля 2021, 14:45 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин в Санкт-Петербурге поздравил членов Совета законодателей с Днем парламентаризма и пошутил, что узнал всех даже в масках. «Все вы такие дисциплинированные, все в масках. Ничего не поделаешь: требование времени. Но я все равно вас всех вижу, узнаю и приветствую на вашем сегодняшнем собрании. Рад встрече с вами и рад возможности поздравить вас с днем российского парламентаризма. С праздником вас!» – передает слова главы государства РИА «Новости».



Заседание проходит в Таврическом дворце. Путин отметил, что «в этом зале практически 115 лет назад торжественно открылось первое заседание Государственной думы России», и это не просто памятная дата, а важная веха в развитии российской государственности.



«Хочу поблагодарить вас, уважаемые коллеги, за бережное, уважительное отношение к парламентским традициям», – сказал президент, указав, что в их основе лежат патриотические идеалы и ценности, стремление честно, открыто и деятельно исполнять долг перед народом и Отечеством. По словам Путина, как и в начале прошлого века, парламентарии современной России представляют разные политические силы. «Но убежден, для депутатов всех уровней, для сенаторов были, есть и, уверен, навсегда останутся, всегда будут [приоритетом] национальные интересы нашей страны», – передает заявление Путина ТАСС. Президент подчеркнул, что это является прочной основой для консолидации усилий по достижению стратегических целей развития страны.



Также глава государства отметил, что конкретные ориентиры в области экономики, экологии, демографии и повышения уровня жизни граждан заданы в послании Федеральному собранию. «Я здесь, конечно же, очень рассчитываю на нашу с вами активную совместную работу, на вашу поддержку, на энергичное, заинтересованное участие в реализации предложенных инициатив и глубокую экспертную проработку дополнительно на вашем уровне, эффективное законодательное сопровождение и на постоянный, настойчивый, без всяких поблажек парламентский контроль», – заключил президент. Напомним, во вторник Путин встретится с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, а также посетит Эрмитаж и передаст музею на хранение уникальную церковную утварь, которая создавалась по заказу императора Александра II. Россия предложила США диалог по стратегической стабильности в русле заявлений Путина 27 апреля 2021, 14:07 Текст: Елизавета Булкина

Российская сторона предложила администрации президента США Джо Байдена начать диалог по стратегической стабильности в русле заявлений президента России Владимира Путина во время послания Федеральному собранию, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. «Хотел бы отметить, что мы уже предложили администрации Байдена запустить диалог по стратегической стабильности в русле того, о чем заявил Владимир Путин, имея в виду рассмотрение озабоченностей в этой сфере и поиск путей урегулирования имеющихся проблем», – передает его слова ТАСС. Ранее Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что Россия предлагает мировому сообществу обсудить стратегическую и глобальную стабильность, создать среду бесконфликтного существования. Он добавил, что Россия, как лидер в создании боевых систем нового поколения и развитии новых ядерных сил, еще раз настоятельно предлагает партнерам обсудить вопросы, связанные со стратегическим вооружением. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что идея президента о бесконфликтном пространстве, озвученная в ходе послания, может быть обсуждена на саммите ядерных держав. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин напомнил депутатам и сенаторам о важности национальных интересов 27 апреля 2021, 14:18 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин выразил уверенность, что для депутатов и сенаторов, несмотря на разные политические взгляды, на первом месте всегда будут национальные интересы. Глава государства во вторник выступает на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании. Президент отметил, что, как и в начале прошлого века, парламентарии в современной России представляют разные политические силы. «Но убежден, для депутатов всех уровней, для сенаторов на первом месте были, есть и, уверен, всегда останутся, всегда будут национальные интересы нашей страны. Это самая прочная основа для консолидации, для вашей совместной слаженной работы по достижению стратегических целей развития России», – заявил Путин, передает РИА «Новости». Он также заявил, что рассчитывает на активную совместную работу и экспертную проработку мер по реализации послания и их парламентский контроль. «Уважаемые коллеги, я здесь, конечно же, очень рассчитываю на нашу с вами активную совместную работу, на вашу поддержку, на энергичное, заинтересованное участие в реализации предложенных инициатив, их глубокую экспертную проработку дополнительно на вашем уровне, эффективное законодательное сопровождение и, конечно, на постоянный настойчивый, без всяких поблажек, парламентский контроль», – сказал президент. Путин: Власти продолжат выстраивать меры поддержки российских семей 27 апреля 2021, 14:28 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин заявил, что власти продолжат поэтапно выстраивать меры поддержки российских семей и призвал парламентариев держать под контролем реализацию социальных мер, в том числе отраженных в послании. «Я прошу вас, уважаемые коллеги, как представителей власти держать этот вопрос на особом, постоянном контроле. Как и неукоснительное выполнение всех принятых решений в части социальной поддержки граждан, семей с детьми. Вы знаете, что в дополнение к уже установленным пособиям, мы вместе с вами, по сути дела, принимали эти решения последовательно, по поддержке российских семей, поэтапно», – сказал Путин на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании. Президент напомнил, что сначала были введены выплаты для детей до трех лет, потом от трех до семи лет, а теперь предложены и новые меры, а именно: выплата на детей в возрасте от восьми до 16 лет включительно, которые растут в неполных семьях. Кроме того, президент заявил, что рынок труда еще не восстановился после пандемии, безработица фиксируется выше докризисного уровня, а доходы упали. В этой ситуации, указал Путин, следует поддержать семьи, передает РИА «Новости». Напомним, Путин предложил в середине августа осуществить единовременную выплату в 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками. Также с 1 июля в России будут назначены выплаты в размере 5650 рублей на детей от восьми до 16 лет, растущих в неполных семьях. Также Путин заявил, что уже в 2021 году больничные по уходу за ребенком до семи лет включительно должны оплачиваться до 100% от заработка. Кроме того, Путин предложил поддержать беременных женщин, оказавшихся в сложных условиях, и выплачивать им по 6350 рублей в месяц. Путин: Россияне смогут проголосовать на выборах без подсказок извне 27 апреля 2021, 15:15 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин попросил законодателей быть ответственными по отношению к людям в ходе избирательной кампании, напомнив, что граждане должны иметь возможность проголосовать осознанно и без подсказок извне. «Если обещать невозможное – это что означает? Это порождать ожидания, которым не суждено быть сбывшимися, обманывать людей и сеять недоверие ко всей политической системе страны, раскачивать ее изнутри, вот что это означает. Пожалуйста, не впадайте в ту ситуацию, с которой страна столкнулась в 90-е годы, будьте ответственными по отношению к людям, честными», – сказал Путин на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании. Он выразил уверенность, что ответственные политические силы никому не позволят действовать подобным образом, а граждане России смогут сделать свой выбор осознанно, в том числе и «без услужливых, и зачастую опасных, несущих раздор в обществе, подсказок извне», передает РИА «Новости». Также Путин попросил парламентариев в период избирательных кампаний избегать популизма, как в 90-е годы, после которых страна все еще не может «расхлебаться» с некоторыми обещаниями, дававшимися на выборах в то время.