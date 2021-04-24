Итальянский эксперт: Поддерживая Навального, Запад игнорирует мнение большинства россиян Итальянский журналист: Европейских деятелей культуры втягивают подписываться за Навального 24 апреля 2021, 17:17 Текст: Евгений Романов

Трудно представить ситуацию, при которой митинг в Италии стартует из Португалии, а митинг во Франции организован в Испании. Однако митинги 21 апреля в поддержку блогера Алексея Навального были провозглашены с территории Литвы, Германии и Великобритании, пишет итальянский журналист Стефано Верноле, который также высказался о тех, кто подписался под коллективным письмом в поддержку Навального. «Жалко, что наших звезд, актеров, деятелей культуры и ученых втягивают в кампанию с просьбой о приеме врачей. Им говорят, что «человек умирает», и они, конечно же, подписываются. Не вникая в суть, не перепроверяя факты. И не в первый раз – ведь точно такие же письма они подписали для якобы режиссера Сенцова, для Савченко, которые тоже якобы умирали в российских тюрьмах из-за политики, а не терроризма», – пишет замдиректора итальянского журнала «Евразия» Стефано Верноле. Он отметил, что некоторые из этих культурных деятелей Европы знают, например, что, когда Сенцов вернулся в Украину, то признался в том, что «действительно готовил теракт». «Готовы ли эти музыканты и актеры расписаться за террориста? В любом случае их много в европейских тюрьмах», – задается вопросом Верноле. По его словам, «такой же сценарий с голодовкой» Навального. «Почему это время от времени повторяется? Тот же сюжет, те же методы, те же претензии. Вы думаете, русские этого не замечают?» – отмечает он. Угрозы ввести против России очередные санкции Верноле приписал политикам, «которые не усвоили урок». «Россияне санкций не особо боятся. Они долго жили без нас и снова быстро научились это делать. Как всегда, придумали что-то новое, придумали, как это сделать самостоятельно. Кто проиграл от этих санкций, чтобы позволить себе снова им угрожать?» – подчеркнул журналист. Он особо отметил, что несогласованные митинги 21 апреля в поддержку Навального были «провозглашены теми россиянами, которых приняли на своей территории Литва, Германия, Великобритания». «Представим себе похожую ситуацию: митинг в Италии стартует из Португалии, митинг во Франции организован в Испании, митинг в Греции – из Исландии. Как бы вы их оценили? И кто выбрал этот день – 21 апреля, когда президент России Владимир Путин зачитал свое послание Федеральному Собранию? Кому был нужен имидж массовых беспорядков в день важных внутренних и, прежде всего, внешнеполитических заявлений?» – спрашивает автор статьи. Верноле пришел к выводу, что «испытание на прочность провалилось». «Организаторы анонсировали самый впечатляющий сбор в истории России: пообещали вывести на площадь 400 тысяч человек, показывая изображения, размещенные кем-то на специально созданном сайте. Но во всей России, где проживает 146 миллионов человек, в демонстрации приняли участие от 14 до 20 тысяч граждан», – подытожил Стефано Верноле. По данным МВД, в несанкционированных акциях, устроенных сторонниками блогера Навального 21 апреля, в целом по стране приняли участие менее 15 тыс. человек. При этом на сайте организаторов манифестации было заявлено участие 460 тыс. человек по всей России. В то же время оппозиционный политик Михаил Светов упрекнул организаторов митинга Ивана Жданова и Леонида Волкова в том, что те скрыли от своих сторонников тот факт, что еще накануне митинга блогера перевели в гражданскую больницу. По мнению Светова, это «манипулирование доверием». В пятницу блогер Навальный, который отбывает тюремное наказание, прекратил голодовку, начатую якобы из-за недопуска к нему врачей. Свое решение начать есть он пояснил тем, что его дважды обследовал консилиум гражданских медиков, которые проводили анализы и знакомили его с их результатами.

Эксперт: Акции сторонников Навального провалились по всей стране 22 апреля 2021, 01:01 Текст: Андрей Резчиков

Крупная протестная акция оппозиции в день послания Владимира Путина парламенту собрала всего считанные тысячи человек по всей стране, хотя организаторы планировали вывести на улицы полмиллиона протестующих. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. «Это даже не провал, это просто какое-то очередное мошенничество. Судя по всему, руководитель «штабов Навального» Леонид Волков своим кураторам пообещал невероятную по размаху, всероссийскую протестную акцию с полумиллионной явкой. Но на деле мы видим, что в совокупности по всей стране на улицы вышли считанные тысячи. В каком-то городе – сотня, где-то меньше, где-то – даже больше тысячи. Это несмотря на то, что на подготовку митингов были потрачены большие средства, она отрабатывалась в блогосфере пропагандистскими методами», – отметил директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «Изначально Волков и его единомышленники планировали акцию на теплое время года, ближе к концу мая и в июне, когда молодежь так и так любит гулять по вечерам на улице. Однако иностранные фонды, аффилированные с западными спецслужбами, решили, что было бы красиво пораньше устроить яркую манифестацию оппозиции, – полагает Мартынов. – Дело в том, что Запад начиная с марта «разогревает» ситуацию вокруг России. «Разогрев» начался противоречивыми заявлениями американского президента Байдена и усилился на днях дипломатическим скандалом вокруг Чехии, а также включением виртуального военного сценария на Украине». «Вот на этом фоне кураторы живущего в Литве Леонида Волкова, видимо, и приняли решение «поддавить изнутри». Они поверили Волкову, пообещавшему им в день оглашения послания президента России вывести на улицы российских городов до 500 тысяч экзальтированных молодых людей и запустить тем самым маховик «оранжевой революции». Но мы сегодня в очередной раз стали свидетелями тому, что западные кураторы выдают желаемое за действительное», – сказал Мартынов. «Не знаю, как теперь Волков будет оправдываться перед своими кураторами за расходы, – иронизирует политолог. – И даже не знаю, как относиться лично к Волкову. Ведь его обещания сработали как ложная цель и в итоге усилия наших оппонентов пошли прахом». По данным МВД, в несанкционированных акциях, устроенных сторонниками блогера Алексея Навального, в целом по стране приняли участие менее 15 тыс. человек. Например, в Кызыле вышли два человека, в Череповце – 15, в Горно-Алтайске, как и в Комсомольске-на-Амуре, – трое. В Хабаровске – 200 и Владивостоке – 350. При этом на сайте организаторов манифестации было заявлено участие 460 тыс. человек по всей России. В ГУ МВД по Москве сообщили, что по состоянию на 20.30 в мероприятии в центре столицы принимало участие около шести тысяч человек. Напомним, что на сайте организаторов выйти на акцию пообещало более 115 тыс. человек. В Петербурге на несогласованную акцию вышли 4,5 тыс. человек. Накануне МВД призывало россиян воздержаться от участия в незаконных акциях, пообещав пресекать любую агрессию и провокации. Это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Навального выходить на несогласованные митинги в эту среду, 21 апреля, из-за ухудшающегося, по их данным, здоровья блогера. Генпрокуратура также предупреждала об ответственности за участие в незаконных массовых акциях. Окружение Навального готовит объяснения для его отказа от голодовки 23 апреля 2021, 01:17

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Антонов

Сторонники Алексея Навального опубликовали обращение врачей, наблюдавших его до заключения и попросивших блогера прекратить голодовку. Заявление с обоснованием причин такого решения появилось на следующий день после протестной акции «штабов Навального», которая собрала в десятки раз меньше людей, чем планировали организаторы. Личный окулист Навального Анастасия Васильева заявила, что получены «довольно полноценные объективные» данные о состоянии заключенного. В заявлении говорится, что его просят «прекратить голодовку для сохранения жизни и здоровья». Васильева подтвердила, что 20 апреля Навального посетили гражданские врачи – главный невролог Владимирской области Андрей Мнев и главный внештатный специалист-нефролог (Васильева не назвала имени). «Отдали эти данные, медицинские заключения, нам», – приводит ее слова «Коммерсант». Как заявила Васильева, предварительные выводы, которые сформулированы при участии «иностранных специалистов», говорят о необходимости «срочно прекращать голодовку». Васильева связывает допуск врачей к Навальному с акциями протеста, однако медики посетили его за сутки до акций. Врач Навального Ярослав Ашихмин сообщил, что визиты «гражданских» медиков «были давно». «И с результатами обследования мы давно знакомы», – заявил он, пояснив, что прежде их не использовали. В заявлении, подписанном в том числе и Ашихминым, говорится, что «было проведено необходимое исследование (электронейромиография), проведены консультации нейрохирурга и главного внештатного нефролога и главного невролога Владимирской области». Медицинские заключения были переданы гражданским врачам, которые лечили Навального до заключения. «Мы проанализировали эти данные, подготовили собственное заключение и передадим его завтра через адвокатов Алексею Навальному и врачам, которые сейчас участвуют в лечении нашего пациента», – сказано в тексте, которое публикует «Медиазона». 19 апреля пресс-служба управления ФСИН по Владимирской области сообщила, что медики приняли решение о переводе Навального из колонии в Покрове в стационар областной больницы для осужденных во Владимире. После этого личный окулист Навального Анастасия Васильева заявила, что он здоров и нет необходимости переводить его в больницу. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что Навальному неоднократно проводились медосмотры, было назначено медикаментозное лечение, но он отказался от него. В частности, «были проведены медицинские осмотры: 19 марта 2021 года – врачом-неврологом, 23 марта 2021 года – врачом-психиатром, 6 апреля 2021 года – врачом-терапевтом», а «информация о диагнозе, результаты МРТ-обследования, схема лечения 30 марта 2021 года доведены до сведения осужденного». По данным МВД, в несанкционированных акциях, устроенных сторонниками Навального, в целом по стране приняли участие менее 15 тыс. человек. Например, в Кызыле вышли два человека, в Череповце – 15, в Горно-Алтайске, как и в Комсомольске-на-Амуре, – трое. В Хабаровске – 200 и Владивостоке – 350. При этом на сайте организаторов манифестации было заявлено участие 460 тыс. человек по всей России. В ГУ МВД по Москве сообщили, что по состоянию на 20.30 в мероприятии в центре столицы принимало участие около 6 тыс. человек. Напомним, что на сайте организаторов выйти на акцию пообещало более 115 тыс. человек. В Петербурге на несогласованную акцию вышли 4,5 тыс. человек. «Прошедшие акции можно назвать полным провалом. Это демонстрация ничтожества и лучший подарок действующей власти в день послания президента», – заявил газете ВЗГЛЯД публицист Михаил Делягин. Москалькова: Навальный оскорбил посетивших его правозащитников 22 апреля 2021, 13:33 Текст: Алина Назарова

Алексей Навальный оскорбил правозащитников, посетивших его в колонии, и грубо отказался от общения, говорится в письме уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой к генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич. «Навальный встретил их (правозащитников) крайне агрессивно, оскорблял Марию Бутину, допустил в ее адрес нецензурные высказывания, грубо отказался от общения с Кириллом Вышинским. Это вызвало резонанс в российском обществе», – отмечается в документе, передает РИА «Новости». По данным омбудсмена, Вышинский и Бутина сами вызвались посетить Навального, разобраться в ситуации и оказать помощь. «Их намерения были самыми добрыми и искренними», – указывается в письме. При этом она указала, что члены ОНК не выявили нарушений условий содержания блогера в колонии и других его прав. «Члены Общественной наблюдательной комиссии Владимирской области посетили Навального в исправительном учреждении 1 апреля 2021 года, они также не выявили нарушений условий содержания и неоказания ему необходимой медицинской помощи, а также каких-либо иных нарушений его прав», – говорится в письме. По ее словам, условия содержания и медобеспечение Навального «соответствуют действующему законодательству Российской Федерации и международным стандартам. … Фактов применения к Навальному жесткого и грубого обращения не установлено». Москалькова также указала, что Навальному неоднократно проводились медосмотры, было назначено медикаментозное лечение, но он отказался от него. «За время нахождения в исправительном учреждении Навальному неоднократно были проведены медицинские осмотры врачами различных специализаций: 19 марта 2021 года – врачом-неврологом, 23 марта 2021 года – врачом-психиатром, 6 апреля 2021 года – врачом-терапевтом... Информация о диагнозе, результаты МРТ-обследования, схема лечения 30 марта 2021 года доведены до сведения осужденного. Вместе с тем Навальный отказался от приема назначенного ему лечения, о чем имеется информация в амбулаторной медицинской карте», – говорится в письме. 19 апреля пресс-служба управления ФСИН по Владимирской области сообщила, что медики приняли решение о переводе Навального из колонии в Покрове в стационар областной больницы для осужденных во Владимире. После этого личный окулист Навального Анастасия Васильева заявила, что он здоров и нет необходимости переводить его в больницу. 28 февраля осужденного за мошенничество блогера доставили в исправительную колонию во Владимирской области. Директор ФСИН Александр Калашников заявлял, что угрозы безопасности Алексея Навального нет, в колонии он будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях. В ОНК сообщили, что Навальный жалоб на условия содержания и действия сотрудников колонии не имеет, отношения с другими осужденными у него нормальные. Глава штаба Навального в Петербурге координировал протестующих под видом журналиста «Дождя» 21 апреля 2021, 21:03 Текст: Евгения Шестак

Глава штаба Алексея Навального в Петербурге задержан в момент, когда он по мобильной связи руководил маршрутом несанкционированной акции, заявил источник в ГУМВД Санкт-Петербурга. «Во время незаконной манифестации в Петербурге задержан координатор местного штаба Навального Денис Кабаков, который в жилете «Пресса» предъявил удостоверение корреспондента телеканала «Дождь», – сказал источник РИА «Новости». По его словам, у полиции есть документальные подтверждения того, что в момент задержания Кабаков, используя средства мобильной связи, руководил маршрутами движения протестующих. Во вторник на несогласованную акцию в поддержку Навального в центре Москвы вышли около пяти тысяч человек, следует из данных проекта Mob Counter. В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что по состоянию на 20.30 мск в мероприятии принимает участие около шести тысяч человек. В некоторых городах на Дальнем Востоке прошли малочисленные несанкционированные акции в поддержку Навального. Так, в Магадане собралось не более 40 человек, в Южно-Сахалинске – порядка 80, в Петропавловске-Камчатском СМИ насчитали не более 30-40 человек, а в Хабаровске максимум 120. В Чите за Навального вышли три человека, хотя на посвященном митингу сайте было зарегистрировано три тысячи желающих. А в Благовещенске на акцию не пришел никто, хотя на сайте выйти на митинг планировали больше тысячи человек. Накануне МВД России призвало жителей страны воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации. Это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги в эту среду, 21 апреля, из-за ухудшающегося, по их данным, здоровья блогера. Генпрокуратура также предупредила об ответственности за участие в незаконных массовых акциях. Навальный объявил о прекращении голодовки 23 апреля 2021, 15:08

Фото: EPA/Yeri Kochetkov/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Блогер Алексей Навальный объявил о решении прекратить голодовку, которую объявил во Владимирской колонии из-за недопуска к нему врачей. Отметим, что сразу после митингов 21 апреля сторонники Навального со ссылкой на врачей призвали блогера прекратить голодовку. Навальный заявил, что его дважды обследовал консилиум гражданских врачей. Ему делают исследования и анализы и знакомят с их результатами. «Врачи, которым я полностью доверяю, вчера выпустили заявление о том, что мы с вами добились достаточно, чтобы я снял голодовку. Ну и – скажу откровенно – их слова о том, что анализы показывают: «через минимальное время лечить будет некого»… ммм… кажутся мне заслуживающими внимания», – написал Навальный в Instagram. Ранее сторонники Алексея Навального опубликовали обращение врачей, наблюдавших его до заключения и попросивших блогера прекратить голодовку. Заявление с обоснованием причин такого решения появилось на следующий день после протестной акции «штабов Навального», которая собрала в десятки раз меньше людей, чем планировали организаторы. 19 апреля пресс-служба управления ФСИН по Владимирской области сообщила, что медики приняли решение о переводе Навального из колонии в Покрове в стационар областной больницы для осужденных во Владимире. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что Навальному неоднократно проводились медосмотры, было назначено медикаментозное лечение, но он отказался от него. В частности, «были проведены медицинские осмотры: 19 марта 2021 года – врачом-неврологом, 23 марта 2021 года – врачом-психиатром, 6 апреля 2021 года – врачом-терапевтом», а «информация о диагнозе, результаты МРТ-обследования, схема лечения 30 марта 2021 года доведены до сведения осужденного». По данным МВД, в несанкционированных акциях, устроенных сторонниками Навального, в целом по стране приняли участие менее 15 тыс. человек. При этом на сайте организаторов манифестации было заявлено участие 460 тыс. человек по всей России. «Прошедшие акции можно назвать полным провалом. Это демонстрация ничтожества и лучший подарок действующей власти в день послания президента», – заявил газете ВЗГЛЯД публицист Михаил Делягин. В то же время оппозиционный политик, либертарианец Михаил Светов упрекнул организаторов митинга в поддержку Навального Ивана Жданова и Леонида Волкова в том, что они не рассказали сторонникам, что еще до начала митинга блогера перевели в гражданскую больницу. По мнению Светова, это «манипулирование доверием». Делягин: Провальные акции оппозиции стали подарком действующей власти 22 апреля 2021, 14:54

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Текст: Олег Исайченко

«Протестная акция оппозиции в день президентского послания показала ее бессмысленность и непопулярность», – заявил газете ВЗГЛЯД публицист Михаил Делягин, комментируя итоги состоявшиеся накануне несанкционированные митинги в поддержку блогера Алексея Навального. «Прошедшие акции можно назвать полным провалом. Это демонстрация ничтожества и лучший подарок действующей власти в день послания президента», – считает директор Института проблем глобализации, публицист, экономист Михаил Делягин. О провале протестной акции, по словам эксперта, можно судить по ее численности – в Москве на улицы вышло около 6 тыс. человек, а в Петербурге менее 5 тыс. человек. «По стране вышло всего около 15 тыс. людей – это вообще ни о чем», – считает собеседник. Также Делягин обратил внимание на отсутствие внятной организации протеста. «Люди просто бродили по улицам, при этом чувствовали себя брошенными и потерянными. Правоохранители в свою очередь проявляли абсолютную вежливость, – отметил собеседник. – Понятной для всех повестки дня также не было. Что они требовали? Врача заключенному Навальному, когда он уже неделю лежит в стационаре?». Эксперт указал на фотографии с прошедшей в Москве акции, где люди массово стоят с плакатами, на которых фамилия Навальный написана без буквы «л». «Значит, участникам плевать, с чем стоять на акции», – полагает собеседник. По словам собеседника, «прошедшее мероприятие показало бессмысленность и непопулярность этого протестного действа и абсолютную невменяемость тех, кто кукловодит этим процессом из-за границы. Они даже нормальные лозунги не придумали. Видимо, кроме распила денег, их ничего не интересует», – заключил эксперт. По данным МВД, в несанкционированных акциях, устроенных сторонниками блогера Алексея Навального, в целом по стране приняли участие менее 15 тыс. человек. Например, в Кызыле вышли два человека, в Череповце – 15, в Горно-Алтайске, как и в Комсомольске-на-Амуре, – трое. В Хабаровске – 200 и Владивостоке – 350. При этом на сайте организаторов манифестации было заявлено участие 460 тыс. человек по всей России. В ГУ МВД по Москве сообщили, что по состоянию на 20.30 в мероприятии в центре столицы принимало участие около шести тысяч человек. Напомним, что на сайте организаторов выйти на акцию пообещало более 115 тыс. человек. В Петербурге на несогласованную акцию вышли 4,5 тыс. человек. Накануне МВД призывало россиян воздержаться от участия в незаконных акциях, пообещав пресекать любую агрессию и провокации. Это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Навального выходить на несогласованные митинги в эту среду, 21 апреля, из-за ухудшающегося, по их данным, здоровья блогера. Генпрокуратура также предупреждала об ответственности за участие в незаконных массовых акциях. Политолог Алексей Мартынов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «крупная протестная акция оппозиции в день послания Владимира Путина парламенту собрала всего считанные тысячи человек по всей стране, хотя организаторы планировали вывести на улицы полмиллиона протестующих». Бывший посол США отказался подтвердить финансирование Навального 23 апреля 2021, 01:44

Фото: x99/Xinhua/

Sadat/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Белый дом или ЦРУ не оказывают Алексею Навальному финансовую поддержку, заявил профессор Стэнфордского университета, бывший посол США в России Майкл Макфол. «Алексей Навальный не получает никакой финансовой поддержки от Запада, от Байдена, от ЦРУ – это полная ерунда, нет никаких доказательств для этого», – заявил Макфол в эфире «Эха Москвы». При этом он объяснил повышенное внимание со стороны США к Навальному не «любовью», а политической «традицией» защиты «прав человека», исходя из которой Вашингтон воздействует на многие страны. В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга отметила, что прежде США и их «европейские партнеры» ввели ряд санкций и «сохраняют за собой право ввести дополнительные санкции в будущем». При этом она выразила надежду, что с Навальным «будут гуманно обращаться», что блогер будет «в безопасности и в конечном счете – освобожден», передает РИА «Новости». 28 февраля Навального, осужденного за мошенничество, доставили в исправительную колонию во Владимирской области. Директор ФСИН Александр Калашников заявлял, что угрозы безопасности Навального нет, в колонии он будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях. США ввели санкции против представителей властей России из-за ситуации вокруг Навального. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Вашингтон сочиняет небылицы об условиях содержания Навального, при этом в самих США нарушают права заключенных. Эксперт связал окончание голодовки Навального с численностью митингов его сторонников 23 апреля 2021, 18:40

Фото: EPA/YURI KOCHETKOV/ТАСС

Текст: Андрей Самохин

«Я вижу прямую связь между решением Алексея и тем, как мало по стране вышло людей на митинги в его защиту», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов, комментируя решение отбывающего срок блогера Алексея Навального прекратить голодовку. «Команда Навального, сидящая на западных финансовых потоках, теперь подберет какое-то выгодное для себя обоснование для этого поступка Навального, считает политолог Марат Баширов. «Но у рядовых сторонников Алексея сейчас возникнет огромное разочарование, – они надеялись на некую его идеологическую жертвенность. А тут получается все примитивно: врачи замерили уровень кислорода в крови и запретили голодать, а он и сразу перестал. Конечно, навальнисты не хотели ему смерти, но наверняка ожидали большей твердости, приверженности своей идее», – предположил собеседник. «Думаю, Навальный сильно расстроен тем, что на акцию в среду явилось столь мало его сторонников, что и послужило одной из причин его решения прекратить голодовку, – считает Баширов. – Думаю, у многих искренних сторонников Навального теперь начнется отрезвление. Во-первых, они не увидели проявлений подлинного героизма со стороны своего лидера. Во-вторых, увидели воочию, насколько их мало самих в стране». Напомним, в пятницу блогер Алексей Навальный объявил о решении прекратить голодовку, которую ранее начал из-за якобы недопуска к нему врачей. Свое решение он пояснил тем, что его дважды обследовал консилиум гражданских медиков, которые проводили анализы и знакомили его с их результатами. «Врачи, которым я полностью доверяю, вчера выпустили заявление о том, что мы с вами добились достаточно, чтобы я снял голодовку. Ну и – скажу откровенно – их слова о том, что анализы показывают: «через минимальное время лечить будет некого»... ммм... кажутся мне заслуживающими внимания», – сообщается в Instagram Навального. 19 апреля ФСИН сообщил, что медики приняли решение о переводе Навального из колонии в Покрове в стационар областной больницы для осужденных во Владимире. Как указывала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, Навальному неоднократно проводились медосмотры, было назначено медикаментозное лечение, но он отказался от него. По данным МВД, в несанкционированных акциях, устроенных сторонниками Навального 21 апреля, в целом по стране приняли участие менее 15 тыс. человек. При этом на сайте организаторов манифестации было заявлено участие 460 тыс. человек по всей России. В то же время оппозиционный политик, либертарианец Михаил Светов упрекнул организаторов митинга Ивана Жданова и Леонида Волкова в том, что те скрыли от своих сторонников тот факт, что еще накануне митинга блогера перевели в гражданскую больницу. По мнению Светова, это «манипулирование доверием». «Прошедшие акции можно назвать полным провалом. Это демонстрация ничтожества и лучший подарок действующей власти в день послания президента», – заявил газете ВЗГЛЯД публицист Михаил Делягин. МВД: В незаконных акциях в России приняли участие около 14 тыс. человек 21 апреля 2021, 21:10 Текст: Евгения Шестак

В несанкционированных акциях в поддержку блогера Алексея Навального в российских городах приняли участие порядка 14,4 тыс. человек, сообщила пресс-служба МВД России. «По сводным данным МВД России, в несанкционированных акциях в различных городах Российской Федерации приняло участие следующее число человек: Барнаул – 150, Кызыл – 2, Тюмень – 50, Петрозаводск – 100, Воркута – 0, Ухта – 9, Псков – 20, Великий Новгород – 0, Мурманск – 100, Вологда – 30, Череповец – 15, Омск – 900, Томск – 130, Улан-Удэ – 40, Горно-Алтайск – 3, Новосибирск – 1000, Ангарск – 45, Братск – 28, Иркутск – 500, Благовещенск – 15, Чита – 67, Комсомольск-на-Амуре – 3, Хабаровск – 200, Владивосток – 350, Южно-Сахалинск – 80, Магадан – 40, Петропавловск-Камчатский – 30», – сообщается на сайте МВД. При этом на сайте организаторов несанкционированной акции всего было заявлено участие более 460 тыс. человек по всей России. Во вторник на несогласованную акцию в поддержку Навального в центре Москвы вышли около пяти тысяч человек, хотя на сайте организаторов о планах пойти на акцию заявляло более 115 тыс. человек. В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что по состоянию на 20.30 мск в мероприятии принимает участие около шести тысяч человек. Накануне МВД России призвало жителей страны воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации. Это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги в эту среду, 21 апреля, из-за ухудшающегося, по их данным, здоровья блогера. Генпрокуратура также предупредила об ответственности за участие в незаконных массовых акциях. Юрист: Рассказы координатора штаба Навального о пытках в полиции – плод ее фантазии 23 апреля 2021, 19:38 Текст: Андрей Резчиков

«МВД должно заявить в суд о клевете на Середкину, поскольку рассказ девушки о пытках в полиции оказался фейком», – сказал газете ВЗГЛЯД юрист Илья Ремесло. Ранее координатор одного из штабов Навального Ксения Середкина рассказала в соцсетях, что ее якобы похитили и подвергли пыткам полицейские. В МВД опровергли эти сообщения, а позже и сама Середкина заявила, что ее никто не пытал. «Координатор штаба Навального в Ростове-на-Дону Ксения Середкина сообщила в соцсетях о том, что якобы побывала в руках у полицейских, которые ее заставляли не то целовать, не то глотать полицейскую дубинку. В доказательство она публиковала видео и фотографии. Но в ее рассказе многое не согласуется просто по времени. Например, на видео, когда девушка снимает входную дверь, то складывается ощущение, что в нее стучат изнутри, а не снаружи. Хотя якобы именно снаружи, по версии Середкиной, находился неизвестный мужчина. То есть у барышни – богатая фантазия», – считает член Общественной палаты, корпоративный юрист Илья Ремесло. Рассказ Середкиной не только вызывает улыбку, но и «показывает насколько деградировал уровень сторонников Навального». «Люди не рефлексируют, люди просто распространяют фейки по заветам Алексея Анатольевича Навального. Ничего не изменилось, хотя их столько раз уже обманывали, «скармливали» им недостоверную информацию. Но, похоже, навальнисты будут продолжать распространять что угодно», – сетует эксперт. Собеседник напомнил, что Середкина первый раз прославилась еще три года назад, когда также пожаловалась блогосфере на «двух неизвестных», якобы избивших ее и заставивших целовать ботинки. «Но подтверждения эти версии так и не получили. Так что такое с девушкой происходит постоянно. Тут все согласно поговорке – каков поп, таков и приход. Сам Навальный врет о своем здоровье, выдумывает, что умирает, но тут в Сети появляется видео, на котором видно, как якобы умирающий от голода подтягивается на турнике. Его соратники видят все это и думают, что им можно вести себя таким же образом. Выпускать подобные фейки считается у них вполне допустимым», – добавил Ремесло. «Но в данном случае, мне кажется, Середкина должна нести ответственность за клевету, ведь она обвинила конкретных сотрудников полиции в совершении особо тяжкого преступления. Бывает, что человек заблуждается добросовестно. Допустим, с ним случается ЧП, которое можно трактовать по-разному. Здесь же ничего подобного нет: только клеветническое заявление с целью подрыва авторитета власти», – считает Ремесло. В пятницу в ГУ МВД по Краснодарскому краю опровергли утверждения о том, что местные полицейские задерживали Ксению Середкину, координатора штаба Навального из соседней Ростовской области. Активистка ранее утверждала, что в ночь на пятницу ее якобы похитили сотрудники полиции, пытали ее, а затем отпустили в районе поселка Широчанка, расположенного в Ейском районе Краснодарского края. В пятницу сама уже сама Середкина написала в своем твиттере, что никаких пыток над ней не было: «В ейском отделе полиции меня никто не пытал!». Итальянский эксперт: Поддерживая Навального, Запад игнорирует мнение большинства россиян 23 апреля 2021, 20:25 Текст: Елизавета Булкина

Дело Навального – классический пример того, как западные стратегические коммуникации служат для достижения геополитических целей, направленных на противодействие России. Об этом пишет в своей статье политический аналитик, соучредитель и менеджер по исследованиям и развитию в Ассоциации исследований и интернационализации в Евразии и Африке (ASRIE Analytica) Джулиано Бифольки. Бильфоки в своем аналитическом материале приводит итоги опроса, проведенного Левада-центром (признан Минюстом иноагентом), которые показывают, что 82% россиян знают о приговоре Навальному и почти половина (48%) считают, что судебная мера в отношении российского блогера справедлива. «Однако это общественное мнение не интересует Запад, который игнорирует российских граждан, выступающих в поддержку решения властей осудить Навального, отдавая предпочтение лишь меньшинству. Согласно опросу, проведенному в марте 2021 года Левада-центром, 63% россиян одобряют работу президента России Владимира Путина, 56% положительно оценивают работу премьер-министра России Михаила Мишустина, а правительство в целом одобряет 49% опрошенных», - пишет Бифольки. Он отмечает, что этот уровень доверия намного превышает «поддержку, которую различные президенты и премьер-министры получают в Европе после года пандемии, постоянных локдаунов и с все большим спадом экономики (примером служит Италия с недавними протестами против работы премьер-министра Марио Драги)». «Поэтому сложно полагать, что давление, которое СМИ и политический мир Запада оказали на российское руководство с целью немедленного освобождения Навального, будет успешным, учитывая поддержку, которую Кремль имеет в этом случае со стороны населения», - отмечает политический аналитик. При этом западные СМИ, по его мнению, «хотят установить процесс подмены народной поддержки, которая должна перейти от президента России [Владимира] Путина к российскому блогеру Навальному».



«Однако в России этот процесс не происходит», - подчеркивает он.



«Дело Навального – классический пример того, как западные стратегические коммуникации служат для достижения геополитических целей, направленных на противодействие Российской Федерации, которая в последние годы зарекомендовала себя как важный международный игрок», – заключает Бифольки. По данным МВД, в несанкционированных акциях, устроенных сторонниками Навального 21 апреля, в целом по стране приняли участие менее 15 тыс. человек. При этом на сайте организаторов манифестации было заявлено участие 460 тыс. человек по всей России. «Прошедшие акции можно назвать полным провалом. Это демонстрация ничтожества и лучший подарок действующей власти в день послания президента», – заявил газете ВЗГЛЯД публицист Михаил Делягин. Малькевич: «Армия» сторонников оппозиции существует лишь в интернете 22 апреля 2021, 11:16 Текст: Алина Назарова

Провалившиеся акции в поддрежку Алексея Навального продемонстрировали, что «армия» сторонников оппозиции существует лишь в интернете, заявил член Общественной палаты России Александр Малькевич. «В регионах акции в поддержку Алексея Навального вообще не заметили. На улицы вышли лишь фанатики из числа его преданных поклонников. То есть вся эта «армия» сторонников оппозиции существует лишь в интернете. В комментариях и сторис – все бойцы, но реально никому это не надо. И уж тем более в регионах не поверили во все эти байки оппозиции, что в голодной и холодной тюрьме погибает «жертва кровавого режима», которую ежедневно по несколько раз (на самом деле) осматривают врачи», – написал Малькевич в Telegram. По его словам, «несистемная оппозиция» пытается убедить всех, что она за демократию. «Вот только не припомню, чтобы при демократии меньшинство пыталось угнетать большинство, что сейчас и делают сторонники Навального, пытаясь навязать свое мнение. Как минимум в Сети, где в отношении всех сомневающихся в их фейках ведется неприкрытая травля», – добавил он. Малькевич указал, что заметное число участников митинга удалось собрать лишь в ряде крупных городов России, однако цифры все равно были значительно ниже заявленных. «Как и в прошлые разы, протест был заметен лишь в Сети», – заключил он. Ранее политолог Алексей Мартынов заявил газете ВЗГЛЯД, что акции сторонников Навального провалились по всей стране и собрали всего считанные тысячи человек, хотя организаторы планировали вывести на улицы полмиллиона протестующих. Напомним, по данным МВД России, в несанкционированных акциях в России приняли участие порядка 14,4 тыс. человек. Пресс-секретарь Навального арестована за организацию митинга 22 апреля 2021, 10:04 Текст: Алина Назарова

Мещанский суд Москвы арестовал на десять суток пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш за организацию несанкционированного митинга, сказала пресс-секретарь суда Юлия Котомина. «Кира Ярмыш признана виновной по делу об административном правонарушении по ч.2 ст. 20.2 КоАП РФ, ей назначено наказание в виде административного ареста на десять суток», – сказала Котомина, передает РИА «Новости». Протокол на Ярмыш составлен полицией по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия) из-за публикации в ее Twitter – в нем 18 апреля появился пост, в котором «Фонд борьбы с коррупцией» (включен в России в реестр НКО-иноагентов) объявляет о проведении 21 апреля митингов. Ярмыш находится под домашним арестом по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции 23 января, постановлением суда ей, среди прочего, запрещено пользоваться интернетом. Волкова упрекнули в «манипулировании доверием» сторонников Навального 23 апреля 2021, 15:01 Текст: Алина Назарова

Либертарианец Михаил Светов упрекнул организаторов митинга в поддержку Алексея Навального Ивана Жданова и Леонида Волкова в том, что они не рассказали сторонникам, что еще до начала митинга блогера перевели в гражданскую больницу. По мнению Светова, это «манипулирование доверием». «Ошибки и поражения – это нормально. Путь к успеху лежит только через них. Не нормально манипулировать доверием. … Со сторонниками нужно быть честными до конца, иначе кредит доверия с дебетом перестанет сходиться очень быстро», – написал Светов в Twitter. В разговоре с Znak.com Светов пояснил, что его «смутило». «Я провел в день митинга эфир, который назывался «Допустите врачей к Навальному», по факту тогда, когда его уже вывезли в гражданскую больницу и предоставляли медицинское обслуживание. Почему нельзя было донести эту информацию до сторонников, мне непонятно. И кажется это ошибкой, хотелось бы, чтобы это не повторялось», – заявил Светов. Журналист Дмитрий Стешин, комментируя заявления окружения Навального о необходимости выводить его из голодовки, отметил: «Собственно, никто и не ждал, что Навальный будет продолжать голодать после 21 апреля. Послание прошло. Митинг провалился». Накануне поздно вечером сторонники Навального опубликовали обращение врачей, наблюдавших его до заключения и попросивших блогера прекратить голодовку. Заявление с обоснованием причин такого решения появилось на следующий день после протестной акции «штабов Навального», которая собрала в десятки раз меньше людей, чем планировали организаторы. 19 апреля пресс-служба управления ФСИН по Владимирской области сообщила, что медики приняли решение о переводе Навального из колонии в Покрове в стационар областной больницы для осужденных во Владимире. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что Навальному неоднократно проводились медосмотры, было назначено медикаментозное лечение, но он отказался от него. В частности, «были проведены медицинские осмотры: 19 марта 2021 года – врачом-неврологом, 23 марта 2021 года – врачом-психиатром, 6 апреля 2021 года – врачом-терапевтом», а «информация о диагнозе, результаты МРТ-обследования, схема лечения 30 марта 2021 года доведены до сведения осужденного». По данным МВД, в несанкционированных акциях, устроенных сторонниками Навального, в целом по стране приняли участие менее 15 тыс. человек. Москалькова рассказала об обращениях по незаконным акциям 22 апреля 2021, 12:56 Текст: Алина Назарова

В аппарат уполномоченного по правам человека в России не поступало ни одного обращения по поводу несогласованных акций, прошедших в среду, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. «Ни одного обращения. Аппарат работал до 8 утра сегодня, мы мониторили ситуацию во всех регионах, была с уполномоченным по правам человека в других регионах на связи», – сказала Москалькова, передает РИА «Новости». Она отметила, что к уполномоченному по правам человека в Москве «тоже ни одного обращения не поступало». Эту же информацию подтвердила столичный омбудсмен Татьяна Потяева. По сводным данным МВД, в среду 21 апреля в 29 городах России на несогласованные акции, несмотря на многочисленные предупреждения властей, вышли около 14,4 тыс. человек. В столичном ГУВД сообщали, что в несогласованной акции в центре Москвы 21 апреля приняли участие около 6 тыс. человек. Как заявлял ответственный секретарь ОНК столицы Алексей Мельников, были задержаны около 20 человек. Политолог Алексей Мартынов заявил газете ВЗГЛЯД, что акции сторонников Навального провалились по всей стране и собрали всего считанные тысячи человек, хотя организаторы планировали вывести на улицы полмиллиона протестующих.