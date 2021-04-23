Захарова назвала Евросоюз ответственным за притеснение русскоязычных на Украине

Евросоюз потакает националистической политике киевских властей, а следовательно несет ответственность за продолжающееся на Украине масштабное и агрессивное ущемление прав и свобод русскоязычного населения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Возможно, руководству евродипломатии вместо безоглядной поддержки украинских властей пора начать побуждать Киев к отказу от агрессивной милитаристской риторики и, наконец, добросовестному выполнению взятых на себя согласно минскому Комплексу мер и договоренностям на саммитах нормандского формата обязательств по урегулированию конфликта. В противном случае не останется никаких сомнений в том, что именно Евросоюз, позиция которого уже фактически неотличима от украинской, занял в конфликте вполне определенную сторону и активно потакает националистической политике киевских властей. Следовательно, несет ответственность и за последствия этой политики, в том числе продолжающегося на Украине масштабного и агрессивного ущемления прав и свобод русскоязычного населения, а также возрождения пещерной идеологии неонацизма и правого экстремизма», – отмечается в комментарии Захаровой на сайте ведомства.

Комментируя публикацию главы европейской дипломатии Жозефа Борреля в Twitter о якобы российской агрессии против Украины, Захарова заявила, что он предвзят в своих высказываниях, что доказывает неспособность Евросоюза объективно оценить происходящие события, «разобраться в их причинах и понять их трагические последствия».

По ее словам, ангажированная позиция главного дипломата ЕС вызвала разочарование.

«Словно заклинание повторяется неправда о «российской агрессии» против Украины. О какой «сдержанной реакции» и тем более «шагах в сторону урегулирования» киевских властей можно говорить в условиях, когда к линии соприкосновения активно стягиваются вооружения и техника ВСУ, а пригороды Донецка ежедневно обстреливают украинскими снарядами и минами, от которых гибнут мирные жители, в том числе дети?» –подчеркнула дипломат.

Официальный представитель МИД выразила надежду на то, что в Брюсселе прекратят распространять «грубую антироссийскую дезинформацию и, руководствуясь долгосрочными интересами европейских народов, начнут инициативно искать пути к нормализации российско-еэсовского взаимодействия».

Президент Владимир Путин, говоря о двусторонних отношениях между Москвой и Киевом, назвал проблемы российско-украинских отношений: отношение к русскому языку и к русскоговорящим гражданам Украины, к российским гражданам, проживающим на Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал Зеленскому для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР. Для обсуждения отношений Москвы и Киева Путин пригласил Зеленского в Москву.

Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник выразили готовность встретиться с Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе.