Захарова назвала Евросоюз ответственным за притеснение русскоязычных на Украине

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23 апреля, пятница | Последнее обновление — 20:02 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Санду обвинила парламент в узурпации власти и призвала на помощь силовиков
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Американский либеральный истеблишмент до сих пор находится в плену концепции «единственной силы» (sole power), согласно которой с 1992 года в мире не существует центров влияния, способных не то что противостоять США и объединенному Западу, но даже осуществлять независимое развитие в собственных макрорегионах без санкции из Вашингтона.
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Вовсе не Пушкину и его друзьям – Гоголю, Петру Вяземскому, Одоевскому, Дельвигу, любомудрам-славянофилам – будет дано повести русскую общественную мысль по дорогам будущего, повести отнюдь не пушкинским уже путем, а по пути к революционной бездне, рекам крови гражданских и мировых войн ХХ века.
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В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
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В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Захарова назвала Евросоюз ответственным за притеснение русскоязычных на Украине
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Евросоюз потакает националистической политике киевских властей, а следовательно несет ответственность за продолжающееся на Украине масштабное и агрессивное ущемление прав и свобод русскоязычного населения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Возможно, руководству евродипломатии вместо безоглядной поддержки украинских властей пора начать побуждать Киев к отказу от агрессивной милитаристской риторики и, наконец, добросовестному выполнению взятых на себя согласно минскому Комплексу мер и договоренностям на саммитах нормандского формата обязательств по урегулированию конфликта. В противном случае не останется никаких сомнений в том, что именно Евросоюз, позиция которого уже фактически неотличима от украинской, занял в конфликте вполне определенную сторону и активно потакает националистической политике киевских властей. Следовательно, несет ответственность и за последствия этой политики, в том числе продолжающегося на Украине масштабного и агрессивного ущемления прав и свобод русскоязычного населения, а также возрождения пещерной идеологии неонацизма и правого экстремизма», – отмечается в комментарии Захаровой на сайте ведомства.
Комментируя публикацию главы европейской дипломатии Жозефа Борреля в Twitter о якобы российской агрессии против Украины, Захарова заявила, что он предвзят в своих высказываниях, что доказывает неспособность Евросоюза объективно оценить происходящие события, «разобраться в их причинах и понять их трагические последствия».
По ее словам, ангажированная позиция главного дипломата ЕС вызвала разочарование.
«Словно заклинание повторяется неправда о «российской агрессии» против Украины. О какой «сдержанной реакции» и тем более «шагах в сторону урегулирования» киевских властей можно говорить в условиях, когда к линии соприкосновения активно стягиваются вооружения и техника ВСУ, а пригороды Донецка ежедневно обстреливают украинскими снарядами и минами, от которых гибнут мирные жители, в том числе дети?» –подчеркнула дипломат.
Официальный представитель МИД выразила надежду на то, что в Брюсселе прекратят распространять «грубую антироссийскую дезинформацию и, руководствуясь долгосрочными интересами европейских народов, начнут инициативно искать пути к нормализации российско-еэсовского взаимодействия».
Президент Владимир Путин, говоря о двусторонних отношениях между Москвой и Киевом, назвал проблемы российско-украинских отношений: отношение к русскому языку и к русскоговорящим гражданам Украины, к российским гражданам, проживающим на Украине.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал Зеленскому для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР. Для обсуждения отношений Москвы и Киева Путин пригласил Зеленского в Москву.
Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник выразили готовность встретиться с Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе.
Погребинский: Путин поставил перед Зеленским неразрешимую задачу
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«Любой ответ Зеленского на предложение Путина ухудшит позицию президента Украины», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал приглашение со стороны президента России Владимира Путина украинскому лидеру Владимиру Зеленскому приехать в Москву. Ранее Зеленский предлагал Путину встречу в Донбассе.
«Владимир Путин – искушенный политик. Он готовил свое заявление, это не экспромт. Таким образом российский лидер поставил перед Зеленским неразрешимую задачу. Любой ответ главы Украины ухудшит его позицию», – убежден киевский политолог Михаил Погребинский.
Если Зеленский рискнет приехать в Москву, то он проиграет, потому что такой шаг вызовет бурю негодования и в Киеве, и в Вашингтоне, считает собеседник. «Но президент Украины – слабак, он никуда не поедет, – подчеркивает Погребинский. – При этом он сам давно просит о встрече. Сейчас ему предлагают приехать и поговорить, а он, скорее всего, откажется. Поэтому предложение Путина хорошо продумано».
Политолог также добавил, что специалисты по пиару придумают какой-то вариант ответа для Зеленского. «Он будет в форме stand up, чтобы люди поулыбались. Но это не формат серьезного политика», – заключил эксперт.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Владимир Путин в ответ порекомендовал Зеленскому для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР. Для обсуждения отношений Москвы и Киева Путин пригласил Зеленского в Москву.
Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник выразили готовность встретиться с Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе.
Замглавы администрации президента Дмитрий Козак ранее заявлял о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупреждал, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
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В Киеве отказались вести переговоры с ДНР и ЛНР
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Украина «принципиально» не собирается вести переговоры с ДНР и ЛНР, заявил советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
Он заявил, что украинская «позиция принципиальна» и заключается в том, что «никаких переговоров» с ДНР и ЛНР «не может быть вообще даже в воображаемом пространстве, даже в режиме «Фантастика на втором этаже», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».
При этом Арестович утверждает, что глава российского государства Владимир Путин «сделал сегодня очень интересную вещь» – по версии Киева, президент России якобы «фактически дезавуировал Минские соглашения». «Он сказал «с республиками «ЛНР/ДНР», которые Россия никогда не признавала до этого», – пояснил Арестович.
По словам советника главы офиса президента Украины, «конечно, это оговорка, но эта оговорка подвешивает Минские соглашения». Как заявил Арестович, «если придираться, это словесный выход из Минских соглашений».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин порекомендовал Зеленскому для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР. Для обсуждения отношений Москвы и Киева Путин пригласил Зеленского в Москву. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник выразили готовность встретиться Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе.
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Американцы назвали истинные цели США на Украине
Читатели журнала The American Conservative выразили мнение, что США нет никакого дела до развития Украины, и раскритиковали власти за вмешательство «не в свои дела».
«США не имеют никакого интереса в процветании Украины. Америка думает только о том, чтобы использовать ее для достижения своих целей в отношении России!», – написал один из читателей. Он также призвал власти подписать с Россией соглашение о невмешательстве в дела друг друга.
Другой комментатор заявил, что США используют Киев «в качестве дубинки для избиения России», передает РИА «Новости».
«Мы будем кормить Украину красивыми обещаниями, но в итоге заставим ее сражаться с Россией «до последнего украинца» и не предоставим никакой реальной помощи», – считает еще один из пользователей. Он отметил, что Киеву уже пора понять это и восстановить отношения с Москвой.
«На Украганде популярна тема о том, что в Укранацистане нет нацизма, и что настоящие нацисты только в России», – иронизирует другой.
Один из читателей подчеркнул, что США хотят начать новую холодную войну и осудил власти за то, что они рассматривают Россию как страну, которую «нужно вбить в подчинение».
«С учетом нынешнего и будущего поведения США война неизбежна!» – считает другой.
Еще один комментатор напомнил, что ведение войны одновременно с Россией и Китаем, это «чрезмерно много даже для американских имперских неолиберальных интернационалистов».
Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Запад обвинил в якобы усилении «агрессивных действий» со стороны Москвы на Украине. В Кремле отвергли все обвинения, заявив, что не являются стороной внутриукраинского конфликта.
Россия пригласила Германию и Францию обсудить Минские соглашения в Донбассе
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Москва предложила Германии и Франции провести до 27 апреля встречу в Донбассе с участием представителей Киева, Донецка и Луганска, чтобы обсудить вопросы перемирия на юго-востоке Украины, сообщил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
«Надеюсь на конструктивное, открытое и честное обсуждение находящихся на столе переговоров проектов решений по текущим (перемирие) и стратегическим вопросам реализации Минских соглашений уже в ближайшее время (не позднее 27 апреля)», – передает его слова РИА «Новости».
«Подтверждаю свое предложение о возможности проведения таких переговоров непосредственно в зоне конфликта с участием представителей Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей», – добавил Козак.
Напомним, Украина отказалась отправлять делегацию на переговоры в Минск после завершения карантина из-за «вражеской риторики» Белоруссии, которая «находится под влиянием» России. Таким образом, считают власти в Киеве, для проведения минских переговоров сторонам конфликта следует найти другую страну и другой город.
В Белоруссии отметили, что заявление главы делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу по поводу переноса переговорной площадки говорит о нежелании украинских политиков соблюдать достигнутые в Минске договоренности.
Президент Владимир Путин отмечал, что перенос заседаний контактной группы по Донбассу из Белоруссии в другую страну указывает на попытку уклониться от решения проблемы.
В ЕС назвали условия для полноценного диалога с Россией
Полноценный диалог России и Евросоюза на высоком уровне возможен только при полном выполнении Минских соглашений по Украине, сказал официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано.
«Структурированный диалог с Россией на высоком уровне был приостановлен Евросоюзом из-за российской агрессии на Украине с 2014 года и продолжающейся нелегальной аннексии Крыма. Полное выполнение Минских соглашений остается ключевым для любых перемен в отношениях ЕС и России», – сказал Стано, передает РИА «Новости».
Так он ответил на вопрос о том, возможен ли диалог России и Евросоюза по вопросам безопасности после заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о «подрывной деятельности» России на территории европейских стран.
Стано добавил, что Россия, со своей стороны, «постоянно, особенно в последнее время, демонстрирует, что она не заинтересована в участии в конструктивном диалоге с Евросоюзом».
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в среду в своем заявлении на фоне обвинений Чехии в адрес России призвал Москву воздерживаться от деятельности, «угрожающей безопасности и стабильности в Европе», а также подчеркнул, что ЕС будет решительно реагировать на «подрывные действия российских спецслужб» против интересов и безопасности Евросоюза и стран-членов.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «чушью» заявление Борреля и посоветовала странам ЕС заниматься своими проблемами, а не Россией, и опубликовать отчет о деятельности европейских спецслужб.
Соловьев: Удивлен просьбой наследников Бандеры к Израилю
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«Если у президента Украины остались вопросы к России, пусть наберется смелости и прилетает в Москву, а не ищет посредников», – сказал газете ВЗГЛЯД тележурналист Владимир Соловьев, комментируя призыв Киева к премьеру Израиля Беньямину Нетаньяху стать посредником на переговорах России и Украины.
«Не понимаю, зачем России и Украине вообще нужен посредник. Владимир Путин четко сказал: если Зеленский хочет обсудить двусторонние отношения, пускай прилетает в Москву», – отметил тележурналист Владимир Соловьев.
Собеседник также выразил удивление тем, что киевские власти просят о помощи именно Израиль. «Как они могут обращаться к Иерусалиму после того, как президент Украины позволил назвать у себя футбольный стадион именем душителя еврейского народа – Романа Шухевича? То есть наследники украинских националистов считают, что могут обращаться к Израилю?», – риторически спрашивает Соловьев.
По словам журналиста, у политиков Израиля нет иллюзий по поводу того, кто такие бандеровцы и какую роль они сыграли в Холокосте, поэтому поведение украинских дипломатов выглядит странно. «Кроме того, если Владимир Зеленский все же хочет поговорить с российским лидером, он должен понять, что тема Крыма закрыта. А вопрос Донбасса ему нужно обсуждать с Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником. Впрочем, если у него остались еще какие-то вопросы, то Владимир Путин готов его принять. И посредники для этого не нужны», – заключил Соловьев.
В пятницу стало известно, что Киев предложил премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху стать посредником в своих переговорах с Москвой. Об этом рассказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. Дипломат напомнил, что Нетаньяху поддерживает хорошие отношения и с Путиным, и с Зеленским. «Я рад заявить, что премьер-министр не сказал нет. Он сказал, что постарается сделать все, что в его силах. Мы рады, что господин Нетаньяху не отклонил эту миссию, а наоборот – он показал свой интерес и желание помочь», – цитирует Корнийчука «Страна.ua».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал Зеленскому для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР. Для обсуждения двусторонних отношений он пригласил Зеленского в Москву. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что темой такого разговора могут быть двусторонние отношения, в вопросе Крыма обсуждать нечего.
Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник выразили готовность встретиться с Зеленским на линии соприкосновения.
Кравчук отказался ехать в Минск на переговоры по Донбассу
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Бывший украинский президент и руководитель делегации Украины в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук отказался от поездок в Минск на переговоры по урегулированию конфликта.
«Я туда (в Минск) не поеду, думаю, и делегация туда не поедет», – заявил Кравчук в эфире украинского телевидения, передает РИА «Новости».
По его словам, Белоруссия «подотчетна России», а белорусский лидер Александр Лукашенко «является вассалом».
На данный момент много стран готовы предложить себя в качестве переговорной площадки для урегулирования конфликта.
Напомним, Украина отказалась отправлять делегацию на переговоры в Минск после завершения карантина из-за «вражеской риторики» Белоруссии, которая «находится под влиянием» России. Таким образом, считают власти в Киеве, для проведения минских переговоров сторонам конфликта следует найти другую страну и другой город.
В Белоруссии отметили, что заявление главы делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу по поводу переноса переговорной площадки говорит о нежелании украинских политиков соблюдать достигнутые в Минске договоренности.
Президент Владимир Путин отмечал, что перенос заседаний контактной группы по Донбассу из Белоруссии в другую страну указывает на попытку уклониться от решения проблемы.
Белый дом объявил Байдена «лидером свободного мира»
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, как глава американского государства Джо Байден проводит свободное время, назвав его «лидером свободного мира».
По ее словам, Байден, «как многие американцы, любит кино, у него две собаки, которых он любит». Псаки заявила, что президент США «любит проводить время с семьей и теми, кого он любит, чтобы просто передохнуть, как это делает большинство людей по всей стране», передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь сказала, что он «очень близок со своей семьей» – не только с супругой, но и детьми, а также с «внуками, с которыми он, когда выдается такая возможность, проводит время в выходные». Она отметила, что «лидер свободного мира» занимается этим, когда «выдается ограниченное количество свободного времени».
В апреле сын действующего президента Хантер Байден признался, что потратил полученные от работы в правлении украинской газодобывающей компании Burisma деньги на алкоголь и наркотики. Сын главы государства подробно рассказывает о том, как боролся с наркоманией после смерти своего брата от рака в 2015 году.
Киев предложил премьеру Израиля выступить посредником в переговорах России и Украины
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Украина предложила премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху стать посредником в переговорах между президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским на фоне напряжения в отношениях между странами, заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире телеканала i24NEWS.
По его словам, у Нетаньяху хорошие отношения и с Путиным, и с Зеленским, поэтому было сделано такое предложение.
«Я рад заявить, что премьер-министр не сказал нет. Он сказал, что постарается сделать все, что в его силах. Мы рады, что господин Нетаньяху не отклонил эту миссию, а наоборот – он показал свой интерес и желание помочь», – передает слова Корнийчука «Страна.ua».
Между тем канцелярия премьер-министра Израиля не стала комментировать заявление посла Украины. «Мы не комментируем», – передает ТАСС слова представителя канцелярии и пресс-секретаря главы правительства еврейского государства Анны Йонатан-Леус.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал Зеленскому для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР. Для обсуждения отношений Москвы и Киева Путин пригласил Зеленского в Москву.
Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник выразили готовность встретиться с Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что темой разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского могут быть двусторонние отношения, в вопросе Крыма обсуждать нечего.
Офис Зеленского пообещал ответить на предложение Путина о встрече
Президент Украины Владимир Зеленский обязательно отреагирует на предложение российского лидера Владимира Путина о встрече в Москве, заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.
«Реакция главы государства обязательно будет», – заявила Мендель, передает РИА «Новости».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал Зеленскому для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР. Для обсуждения отношений Москвы и Киева Путин пригласил Зеленского в Москву.
Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник выразили готовность встретиться с Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе.
США «слышали слова» России и «ждут дел» по ситуации на границе с Украиной
В Вашингтоне слышали объявление Москвы о том, что войска отводят из районов на границе с Украиной, сообщил представитель Госдепа Нед Прайс.
Он заявил, что США «слышали объявление России», «слышали слова, будут ждать дел» и «внимательно наблюдать за ситуацией». «Мы ясно давали понять в общении с российским правительством, что (оно) должно воздерживаться от эскалационных действий», – приводит его слова РИА «Новости».
Прайс также сообщил, что у США «была возможность пообщаться в Москве с властями», стороны продолжают обсуждать российские контрмеры в ответ на американские санкции. США «ожидают, что эти обсуждения продолжатся в ближайшие дни и, вероятно, недели», но не хотят «предвосхищать, чем они закончатся». В Госдепе заявили, что решение Москвы о запрете на найм местных работников посольства отразится на его работе. При этом официального уведомления на этот счет еще не получено, уточнил Прайс.
Он признал, что между странами есть «глубокие разногласия», но подчеркнул, что, по мнению США, «только через продолжение разговора и дипломатию» есть возможность добиться «стабильных и предсказуемых отношений с Москвой».
В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что президент США Джо Байден не планирует звонить президенту России Владимиру Путину, чтобы обсуждать ситуацию на российско-украинской границе. Она отметила, что Путин и Байден «беседовали только на прошлой неделе», Путин «принял участие в саммите» по климату. Кроме того, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан беседовал с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. «Так что я ожидаю, что разговоры пока будут вестись на этом уровне», – приводит слова Псаки ТАСС.
Возможно ли в перспективе выстраивание дружеских и партнерских отношений между Россией и США?
Байден в разговоре с Путиным, по ее словам, «изложил свою обеспокоенность в последние несколько недель относительно наращивания войск», которое в Вашингтоне «считали агрессией на границе». Псаки заявила, что Вашингтон «ясно подталкивал в координации с мировым сообществом к отводу войск, отказу от агрессии», США «хотят деэскалации напряженности» не только в отношениях Вашингтона и Москвы, но и «на границе» России и Украины.
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что личный состав Южного военного округа и Воздушно-десантных войск успешно решил все поставленные задачи в ходе учений, которые прошли в Крыму.
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Глава ЛНР заявил о готовности встретиться с Зеленским в Донбассе
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР)Леонид Пасечник заявил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе.
«Я готов встретиться в любой точке линии соприкосновения, той самой линии, которая может стать в одночасье «красной», и тогда говорить уже будет поздно. Где? Да где угодно: у Счастья, Станицы, Золотого… Если есть искреннее желание мира, место найдется!» – передает заявление главы ЛНР РИА «Новости».
Зеленский в обращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном во вторник, предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война».
Российский лидер Владимир Путин порекомендовал Зеленскому для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством Донецкой и Луганской народных республик. «А если хочет обсудить двусторонние отношения – ждем в Москве в любое удобное время», – сказал Путин.
Лидер ДНР предложил Зеленскому встретиться в Донбассе
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин обратился в президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом приехать на линию соприкосновения в Донбасс для «честного и открытого разговора» с лидерами ДНР и ЛНР.
«Обращаюсь лично к украинскому президенту. Призываю вас, господин Зеленский, не лидеров третьих стран приглашать на линию соприкосновения, а лучше отправиться туда самому для честного и открытого разговора с нами. Мы вместе с главой Луганской народной республики Леонидом Ивановичем (Пасечником – прим. ВЗГЛЯД), готовы там вас лично встретить и предметно и профессионально пообщаться о ситуации и путях ее мирного урегулирования. Только на этот раз предлагаю вам не прятаться в кустах на второй линии обороны, а набраться смелости и доехать до самых горячих точек. До района поселков Старомихайловка, Опытное, Веселое, до Зайцево и Александровки. Приезжайте туда, посмотрите собственными глазами, что натворили ваши войска, не знаю, подконтрольны они вам или нет», – говорится в видеообращении Пушилина, опубликованном на официальном сайте ДНР.
Лидер ДНР выразил готовность к общению с Зеленским и в онлайн-формате, если украинскому президенту «все-таки не хватит отваги посетить линию соприкосновения лично». Тогда, отметил Пушилин, мировое сообщество сможет увидеть и услышать, «кто выдвигает реально мирные предложения, а кто просто создает хайп, а на самом деле совершенно не заинтересован в мирном урегулировании». Глава ДНР обратил внимание Зеленского на то, что жители Донбасса «сыты по горло монологами» президента Украины и требуют от него перейти к реальному диалогу. «Мы, люди, в полной мере ощутившие последствия вашего «миролюбивого» президентства, дадим вам возможность не просто разглагольствовать, а воочию убедиться, что «мир на танках», самолетах, артиллерии и любых других армейских установках привезти действительно невозможно. Тем не менее мы все еще остаемся привержены Минским соглашениям и требуем их выполнения со стороны Киева», – подчеркнул Пушилин.
В сообщении также отмечается, что если Киев продолжить «искать других собеседников или призывать лидеров третьих стран к урегулированию конфликта», то такие шаг будут квалифицированы Донецком как выход из Минских договоренностей. «В таком случае, имейте смелость об этом официально заявить», – заключил глава ДНР.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что готов встретиться Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе.
Зеленский в обращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном во вторник, предложил президенту России Владимиру Путину «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война».
Путин порекомендовал Зеленскому для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством Донецкой и Луганской народных республик. «А если хочет обсудить двусторонние отношения – ждем в Москве в любое удобное время», – сказал российский лидер.
Генпрокурор Украины оценила возможность уголовного преследования Медведчука
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Украинский генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука могут привлечь к уголовной ответственности.
«Можем ли? Да, можем. Вижу ли я перспективу? Да, вижу. Работают ли правоохранительные органы? Да, работают», – заявила она, комментируя обвинения в контрабанде нефтепродуктов. Генпрокурор добавила, что следствие ведется «слаженно и системно». При этом Венедиктова не смогла назвать «дату», когда будет оформлен «процессуальный документ, подписанный генпрокурором», передает ТАСС со ссылкой на «1+1».
Напомним, СНБО решил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод компании «Прикарпатзападтранс», который является частью нефтепродуктопровода «Самара – Западное направление». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что было уничтожено около 14 км этого магистрали и велел найти виновных. Медведчук заявил, что не имеет отношения к трубопроводу. СНБО также ввел санкции Медведчука, его жены Оксаны Марченко и еще шести граждан и 19 юридических лиц.
«Самого сильного человека в мире» избрали в Раду
Василий Вирастюк, которого называют «самым сильным человеком в мире», победил на довыборах в Верховную раду, сообщил ЦИК Украины.
Гражданская сеть «Опора» сообщила, что он «официально избран народным депутатом» по итогам выборов «в округе №87». Вирастюк был кандидатом от партии «Слуга народа». ЦИК подтвердил победу Вирастюка в одномандатном избирательном округе. Вирастюк набрал 30,5% голосов избирателей (15536 человек), передает РИА «Новости».
Он родился в Ивано-Франковской области. В начале 2000-х годов занимается силовым многоборьем Strongest man (на Украине этот вид спорта известен как «Богатырские забавы»). По итогам престижных международных соревнований в 2004 и 2007 годах был признан сильнейшим человеком планеты.
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