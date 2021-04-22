На конкурс «Лидеры России» подали заявки более 100 тыс. человек

Регистрация на четвертый конкурс управленцев «Лидеры России» закроется на сайте ЛидерыРоссии.рф 26 апреля в 23.59 по мск, на текущий момент поступило более 100 тыс. заявок на участие в конкурсе, сообщил гендиректор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

На заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» 26 марта президент Владимир Путин поддержал старт четвертого конкурса «Лидеры России», 31 марта стартовала заявочная кампания. Главное отличие этого сезона – новые треки. В дополнение к специализациям «Наука» и «Здравоохранение», которые были запущены в прошлом году, стартовали треки «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Культура», и «Информационные технологии». 8 апреля к ним добавился трек «Студенты» (для тех, у кого еще нет управленческого опыта). 14 апреля стартовал трек «Международный» (для граждан других стран, которые хотят жить и работать в России), сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

С начала регистрации на конкурс «Лидеры России 2020» на сайте ЛидерыРоссии.рф от Центрального Федерального округа поступило 35,55% всех отправленных заявок. На втором месте – Приволжский федеральный округ (16,48%). Далее идут Северо-Западный (13,37%), Уральский (9,58%), Сибирский (9,43%), Южный (8,27%), Дальневосточный (4,1%) и Северо-Кавказский (3,22%) федеральные округа.

«На сегодняшний день мы получили более 100 тыс. заявок из всех регионов России на участие в конкурсе управленцев «Лидеры России». Большинство регистраций поступает от участников в возрасте от 31 до 35 лет –27% и от 36 до 40 лет – 26%. Конкурсантов в возрасте от 41 до 45 лет – 17%, от 26 до 30 лет – 12%, от 46 до 55 лет – 11%, а от 18 до 25 лет – 7%. В основном регистрируются на конкурс мужчины – 73%, заявивших об участии женщин – 27%», – рассказал Комиссаров.

Лидером по количеству заявок стала Москва (12407 заявок на конкурс на текущий момент), на втором месте – Санкт-Петербург (5116), на третьем – Московская область (4167 заявок). В ТОП-20 регионов также вошли Свердловская область (2028 заявок), Краснодарский край (1872), Нижегородская область (1578), Республика Татарстан (1573), Самарская область (1505), Ростовская область (1424), Новосибирская область (1344), Республика Башкортостан (1300), Челябинская область (1237), Красноярский край (1114), Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (1009), Тюменская область (953), Пермский край (923), Иркутская область (812), Ставропольский край (795), Воронежская область (717) и Ленинградская область (702 заявки).

Победители конкурса получат образовательный грант в размере миллиона рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев нашей России.

За три сезона проведения конкурса назначение на высокие должности получили более 270 «Лидеров России». Шестеро победителей конкурса заняли позиции заместителей федеральных министров, двое участников первого сезона стали главами регионов, четверо участников – главами городов. Помимо этого, конкурсанты заняли должности главврачей больниц, ректоров и проректоров вузов, заместителей губернаторов, региональных министров и глав департаментов, топ-менеджеров крупных компаний.

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению президента России с 2017 года и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 26 самостоятельных проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России.

«Лидеры России» – открытый Конкурс для руководителей нового поколения, формирующий сообщество лидеров, которые определят будущее России. Цель Конкурса – выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций. Конкурсный отбор участников проводится на основе многоступенчатой системы отбора, с помощью которой оценивается уровень развития управленческих компетенций. Участие в проекте доступно жителям любой географической точки мира.