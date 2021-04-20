Госдума единогласно приняла поправки «Единой России» в закон о занятости

Документ упростит поиск работы и создаст единый для всей страны рынок труда, в том числе с помощью портала «Работа в России».

Законопроект поможет изменить ситуацию в сфере занятости в положительную сторону уже сейчас и зафиксирует позитивные практики, которые сложились в условиях пандемии. Он станет первым шагом к масштабному изменению системы занятости, отметил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента 20 апреля. Об этом говорится на сайте «Единой России».

«Прекратится сбор бумаг. До 39 справок нужно собирать в регионах, чтобы получить пособие по безработице. Это все заканчивается – службы занятости будут получать информацию в электронном виде от органов государственной власти. Кроме того, [вводится] возможность большинство вопросов решать, не приходя в службы занятости, а онлайн», – сказал Андрей Исаев.

Согласно поправкам, органы государственной власти, местного самоуправления, а также компании, в которых больше 25 сотрудников, должны будут публиковать вакансии в единой системе на базе платформы «Работа в России». Кроме того, общественные работы перестанут быть фактически единственным способом помощи безработным в субъектах РФ со стороны служб занятости. Работа ведомств централизуется, ликвидируются диспропорции между регионами по уровню безработицы.

«Регион сможет направить деньги на стипендии для переезда к новому месту работы, на переквалификацию и открытие собственного дела», – сказал Андрей Исаев, подчеркнув, что это поможет постепенно вытеснить внешнюю миграцию за счет внутренней.

Парламентарий отметил, что на этом работа над совершенствованием сферы занятости не заканчивается. В осеннюю сессию будет разработан и внесен федеральный закон о занятости населения.

«Уже сейчас поступили предложения по итогам общественного обсуждения, организованного «Единой Россией» более, чем из 70 регионов. Часть из них мы учтем во втором чтении, другую – в разработке второго законопроекта, который сделает закон о занятости современным», – резюмировал Андрей Исаев.

Законопроект по инициативе «Единой России» прошел широкое обсуждение в субъектах РФ – отзывы от профсоюзов и экспертов поступили из более, чем 70 регионов. Значительная часть из них будет учтена при подготовке документа ко второму чтению.

Напомним, принять поправки в закон о занятости в весеннюю сессию ранее поручил президент России Владимир Путин по итогам встречи с руководителями парламентских фракций. Партия внесла законопроект о занятости в Госдуму 18 февраля 2021 года. Его разработали по поручению Председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. Документ станет вторым после изменений в Трудовой кодекс шагом в сфере реформирования социально-трудовых отношений и сделает государственные сервисы максимально удобными для людей. На встрече с главой государства руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов назвал поправки приоритетными для партии.

В конце прошлой недели делегаты Всероссийского форума волонтеров-медиков обратились к руководству «Единой России». Представителей партии попросили поучаствовать в решении проблемы нехватки автомобилей скорой помощи.

Врачам необходимо добираться до пациентов за считаные минуты, поэтому скорейшее снятие вопроса с оснащением скорой помощи машинами – вопрос первостепенной важности, подчеркнул заместитель секретаря генсовета ЕР, депутат Госдумы Евгений Ревенко, комментируя просьбу добровольцев-медиков.

Кроме того, на прошлой неделе в «Единой России» сообщили о намерении обратиться к президенту с инициативой о бесплатном подключении россиян к газу. Об этом рассказал врио замсекретаря генсовета партии Дмитрий Кобылкин. Он напомнил, что «Единая Россия» ранее уже предлагала механизм бесплатного подключения граждан к газораспределительным сетям с возложением затрат на эти цели на Газпром.

В середине апреля в партии выступили с предложением увеличить финансирование благоустройства городов и сел. Для этого предполагается использовать возможности федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».