В «слитой» базе сторонников Навального оказались их личные данные

«Слитая» информация о пользователях Сети, зарегистрировавшихся на акцию в поддержку блогера Алексея Навального, содержит персональные данные, следует из сообщения телеканала «Дождь».

Ранее соратники Навального анонсировали весеннюю акцию протеста, желающие присоединиться к ней могли зарегистрироваться на сайте мероприятия. При этом сторонников Навального уличили в накрутке данных на сайте в поддержку блогера. 16 апреля стало известно об утечке базы данных с электронными адресами пользователей, передает «Интерфакс».

Директор Фонда борьбы с коррупцией (признан в России иностранным агентом) Иван Жданов заявил, что «слитая» информация – «это исключительно база электронных адресов, без фамилий, имен или каких-либо уточняющих данных». Однако людям, которые зарегистрировались на митинг, в ночь на 19 апреля пришло еще одно письмо от тех, кто получил доступ к базе. В нем говорится, что слова Жданова – это обман.

В качестве доказательства в письме содержатся личные данные. Так корреспондент «Дождя» получил письмо со своей датой рождения, ФИО и адресом регистрации. «Через несколько дней подобное письмо получит твой работодатель», – говорится в письме.

Соратник Навального Леонид Волков заявил, что утечка базы электронных адресов сторонников Навального связана с действиями бывшего сотрудника ФБК. «У нас бывший сотрудник с доступами смог скачать почтовые логи сервера», – сказал Волков в эфире канала «Навальный Live».

По его словам, в фонде после увольнения сотрудника не учли, что у него остался доступ к логам почты. Волков принес извинения за произошедшее, но не уточнил имени и должности этого сотрудника.