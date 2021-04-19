Минск счел военных Украины способными отличить лесовоз от бронетехники

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19 апреля, понедельник | Последнее обновление — 01:03 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Чехия назвала отмененные переговоры о «Спутнике V» частью операции против России
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18 апреля 1941 года совершил первый полет Ме-262 – первый в мире серийный реактивный истребитель. Это дало Третьему рейху смутный шанс – Германия поставила в строй реактивную авиацию сильно раньше, чем все остальные, еще весной 1944 года. Но выиграть войну это не помогло.
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Человек, побеждающий шведов и немцев, останавливающий экспансию с Запада, заключающий мир с Востоком и закладывающий фундамент будущей империи со словами: «Не в силе Бог, а в правде».
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Весь этот пандемический год мне было интересно – где голоса свободолюбивых рокеров? В 1969 году они поднимали голос против вьетнамской войны, в 71-м – за Бангладеш, в 77-м – против капитализма, в 96-м – за свободу Тибета, в 2011-м собирали деньги Толоконниковой, а потом – тишина.
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В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
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В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Минск счел военных Украины способными отличить лесовоз от бронетехники
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С украинской стороны «раздаются крики» о том, что Белоруссия «чуть ли не собирается вторгаться» на Украину, заявил замгоссекретаря белорусского Совбеза Владимир Арчаков.
Арчаков отказался верить, что «украинские военные или спецслужбы настолько некомпетентны, чтобы не отличить шум лесовоза от движения колонны бронетанковой техники». Он заявил, что Киев «мог бы себя вести и покорректнее» по отношению к Белоруссии, передает ТАСС со ссылкой на «Беларусь-1».
В апреле Киев обвинил Белоруссию во «вражеской риторике» и заявил, что Минск находится под влиянием» России. Украина заявила, что для проведения переговоров по Донбассу сторонам конфликта следует найти другую страну и другой город.
ФСБ раскрыла подробности готовившегося покушения на Лукашенко
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Подозреваемые в подготовке переворота в Белоруссии планировали разграбить и присвоить имущество лидера республики Александра Лукашенко, заговорщики получили данные на высших должностных лиц страны от хакеров, следует из оперативной съемки ФСБ.
В субботу ФСБ задержала имеющего двойное гражданство США и Белоруссии Юрия Зянковича и гражданина Белоруссии Александра Федуты, планировавших осуществление военного переворота в Белоруссии.
В эфире канала «Россия 1» показаны кадры оперативной видеосъемки ФСБ. На них демонстрируется задержание Зенковича и Федуты. Как рассказывается в сюжете, генералов из числа подозреваемых позвали в ресторан на Садовом кольце и разместили в вип-комнате. Федута с Зенковичем сразу заявили, что их цель – убийство Лукашенко, говорится в сюжете. «Задача номер 1 – устранить самого главного. Задача номер 2 – блокировать внутренние войска, блокировать ОМОН. Задача номер 3 – занять несколько символических объектов в центре города, в том числе радиостанцию, телевидение, чтобы мы могли зачитать обращение. И желательно заблокировать Минск, чтобы не могли подтянуть внешние войска», – сказал Зенкович, передает РИА «Новости».
Отмечается, что на встречу в ресторан Федута и Зенкович привезли даже поименный список лиц, занимающих высшие должности в органах власти Белоруссии, которых планировалось убить или отправить в концлагерь.
«Как минимум 30 человек еще... должны быть интернированы буквально в первый час. И это означает, что часть из них просто эмвэдэшники, ГБ (государственная безопасность – прим. ВЗГЛЯД), часть штатские. Исполняющий обязанности премьера автоматически становится исполняющим обязанности президента, поэтому он должен быть интернирован», – говорил Федута. «Палата представителей», – добавлял Зенкович.
В сюжете отмечается, что нужную информацию о чиновниках уже раздобыли хакеры. «Все личные данные на них... Наши ребята взломали сервера МВД, КГБ, Следственного комитета. Выкачали все базы данных. Все личные данные мы предоставим», – заявил Зенкович.
По данным следствия, к подготовке переворота подозреваемые планировали привлечь националистов из Киева, отмечается в сюжете. «Григор, вопрос звучит так – давай, Григор, разом замочим Луку, а после кто будет править в Беларуси, мы решим после», – эта фраза из беседы подозреваемых звучит в сюжете.
На встрече в Москве подчеркивалось, что основной целью в начале переворота должно было стать устранение Лукашенко. Подозреваемые заявили, что им нужно как минимум пять лет для трансформации общества и государства, после военного мятежа и убийств Белоруссия должна стать инкубатором для «выращивания демократии» по опыту Польши, отмечается в сюжете. «Потому что, если сейчас провести выборы, то у нас вместо Лукашенко выберут Лукашенко. И будет то же самое еще на 25 лет», – говорил Зенкович на встрече.
В свою очередь Федута добавил, что «будет создан государственный совет, туда войдут лидеры всех зарегистрированных партий. Это задача министерства юстиции». «Я считаю, что выращивание демократии должно идти, это пример Польши показывал, с местного самоуправления», – вновь говорил Зенкович.
Зенкович и Федута на встрече рассказали, чем они займутся после переворота. «Я буду отвечать за правовую реформу. Соответственно, курирование министерства юстиции, судов, разработку новой конституции и парламент», – приводятся в сюжете слова Зенковича.
«Политическая реформа, идеологические ведомства, пресса, министерство культуры, министерство образования, партийная система и ЦИК, получается, мы курируем», – добавил Федута.
В конце встречи Зенкович и Федута предложили генералам совершить классический «гоп-стоп», то есть разграбить и присвоить имущество Лукашенко, рассказывает корреспондент за кадром.
Напомним, ФСБ России задержала двух человек, которые готовили военный переворот в Белоруссии и устранение президента республики. В свою очередь сам Лукашенко также рассказал о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей, отметив, что к этому причастны спецслужбы США. Лидер Белоруссии также обвинил руководство США в причастности к попытке покушения. Кроме того, Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин спрашивал президента США Джо Байдена о случившемся. «Бульканье – и ни одного ответа», – сказал Лукашенко о реакции американского лидера.
Госдеп отреагировал на данные о причастности США к планам убийства Лукашенко
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США отрицают свою причастность к какому-либо заговору с целью устранения президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявил официальный представитель Госдепартамента США.
«Мы видели сообщения в государственных СМИ России о предполагаемом заговоре против Александра Лукашенко, а также его непосредственные утверждения об этом в СМИ. Любое предположение о том, что правительство США стояло за этим или было вовлечено в попытку убийства Лукашенко, является абсолютно ложным», – передает его слова ТАСС.
Говоря о задержании по подозрению в причастности к планировавшемуся покушению на Лукашенко адвоката Юрия Зенковича, имеющего двойное гражданство США и Белоруссии, представитель Госдепа заявил, что Вашингтон готов оказать американскому гражданину консульскую помощь. «Мы видели сообщения о задержанном в Минске гражданине США. Всегда, когда за границей задерживают гражданина США, мы готовы предоставить все необходимые консульские услуги», – сказал он.
17 апреля ФСБ России задержала двух человек, которые готовили военный переворот в Белоруссии и устранение президента республики. В свою очередь сам Лукашенко также рассказал о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей, отметив, что к этому причастны спецслужбы США. Лидер Белоруссии также обвинил руководство США в причастности к попытке покушения. Кроме того, Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин спрашивал президента США Джо Байдена о случившемся. «Бульканье – и ни одного ответа», – сказал Лукашенко о реакции американского лидера.
В ФСБ сообщили, что подозреваемые в подготовке переворота в Белоруссии планировали разграбить и присвоить имущество Лукашенко, заговорщики получили данные на высших должностных лиц страны от хакеров.
Киев потребовал от Берлина членства в НАТО за нацистские преступления Германии
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Германия должна добиться вступления Украины в НАТО, так как несет историческую ответственность за нацистские преступления против украинцев, заявил украинский посол Андрей Мельник.
По его словам, Германия «несет особую историческую ответственность за нацистские преступления против украинского народа». В связи с этим она «должна сыграть ведущую роль, чтобы Украина стала членом НАТО». «И как можно скорее, без «но» и «а если», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Welt am Sonntag.
Мельник сказал, что лишь вступление Украины в НАТО предотвратит новую войну в Европе. По его словам, «это может для немецких ушей прозвучать как провокация для Путина», но «это будет холодный душ, который охладит горячие головы в Кремле». Посол считает, что Берлин должен публично предупредить Москву о «болезненных последствиях» вторжения на Украину. В этом случае, как заявил посол, Россию должны ждать «международный бойкот», «преследование в Международном уголовном суде за военные преступления», «полное экономическое эмбарго, прежде всего, на импорт сырья, а также полное замораживание инвестиций».
Напомним, в марте Мельник заявил, что Германия должна помочь «вернуть» Киеву Крым, поскольку она в ответе перед Украиной за «насилие национал-социалистов». В апреле Мельник поставил Западу ультиматум: или Украину примут в НАТО, или ей придется обзавестись атомной бомбой и вернуть себе статус ядерной державы.
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Захарова указала на связь «фокусов» Праги и попытки госпереворота в Минске
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Заявления Чехии о высылке российских дипломатов были сделаны в попытке «перекрыть» информацию о готовящемся в Белоруссии государственном перевороте, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».
«Складывается абсолютное ощущение, а оно подкреплено, действительно, фактическим материалом, что в информационном пространстве, в первую очередь западном, нужно было нашим западным партнерам сделать так, чтобы перекрыть важность и актуальность той информации, которая была опубликована как со стороны России, так и со стороны Белоруссии относительно не просто заговора, а плана по конституционному перевороту», – передает ее слова ТАСС.
Захарова пообещала, что в ближайшее время Россия объявит о конкретных ответных шагах на высылку дипломатов из Чехии. Представитель ведомства призвала «не забегать вперед», говоря о степени жесткости ответных мер. «Впереди рабочая неделя. Важно было четко ответить на подобные шаги, а конкретная прикладная реализация этого решения ждет их [Чехию], я думаю, в ближайшее время», – сказала она.
Дипломат подчеркнула, что действия Праги «совершенно карикатурны». По словам Захаровой, Чехия «продемонстрировала отсутствие какой-либо самостоятельной линии и в международных делах, и непосредственно в выстраивании двусторонних отношений с нашей страной».
Накануне стало известно, что Чехия высылает 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки. Власти Чехии подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами».
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя высылку из Чехии 18 российских дипломатов, заявил, что это попытка Европы отвлечь внимание от событий в Белоруссии, причем «работа очень профессиональная»: едва «прозвучали обвинения в адрес президента США – как по команде» выслали дипломатов. Слуцкий уверен, что «все это совершенно четко срежиссированно».
Российский МИД выразил чешским властям решительный протест в связи с высылкой российских дипломатов, отметив, что Москва примет ответные меры в адрес Чехии. «Этот враждебный шаг стал продолжением серии антироссийских акций, предпринятых Чехией за последние годы. Нельзя не видеть также американский след», – заявили в МИДе.
17 апреля ФСБ России задержала двух человек, которые готовили военный переворот в Белоруссии и устранение президента республики. В свою очередь сам Лукашенко также рассказал о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей, отметив, что к этому причастны спецслужбы США. Лидер Белоруссии также обвинил руководство США в причастности к попытке покушения. Кроме того, Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин спрашивал президента США Джо Байдена о случившемся. «Бульканье – и ни одного ответа», – сказал Лукашенко о реакции американского лидера.
В ФСБ сообщили, что подозреваемые в подготовке переворота в Белоруссии планировали разграбить и присвоить имущество Лукашенко, заговорщики получили данные на высших должностных лиц страны от хакеров.
Британия собралась направить военные корабли в Черное море
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В мае Великобритания направит два военных корабля в Черное море, сообщают СМИ.
Эсминец и фрегат отделятся от авианосной ударной группы ВМС в Средиземном море и пройдут через пролив Босфор. Лондон собирается таким образом выразить поддержку Украине и НАТО в регионе. Решение принято после того, как Пентагон передумал отправлять корабли в Черное море. Сообщается, что в случае угрозы со стороны России Великобритания готова направить в регион и другую военную технику, передает ТАСС со ссылкой на Times.
В частности, истребители F-35 и вертолеты Merlin на авианосце «Королева Елизавета» в Средиземном море будут находиться в состоянии готовности вылететь на помощь кораблям в Черном море в случае угрозы со стороны российских кораблей, подлодок или авиации, пишет издание. Как отмечает газета, «Королева Елизавета» останется в Средиземном море из-за договора, запрещающего авианосцам входить в Черное море, передает РИА «Новости».
Напомним, американское посольство в Анкаре уведомило Турцию об отмене прохода двух военных кораблей ВМС США через Босфор в Черное море. СМИ заявили, что Пентагон не будет направлять корабли в Черное море, по крайней мере, на этой неделе из-за опасений эскалации напряженности между Россией и Украиной.
Львовский журналист признал нежелание жителей Украины воевать
На Украине молодые люди не хотят воевать, они предпочтут уехать из страны в случае войны, сообщил украинский журналист Станислав Безушко.
Журналист львовского издания Zaxid.net напомнил, что депутат партии «Слуга народа» Анна Колесник, слушая доклад главкома ВСУ Руслана Хомчака, написала в мессенджере, что «нужно валить из страны». По словам Безушко, эта фраза отражает «реальное состояние готовности большинства украинцев к сопротивлению». Он считает, что тех, кто готов воевать «будет значительно меньше» в случае конфликта, чем готовых уехать. Причем чаще всего подобные фразы можно услышать от молодых людей в возрасте от 16 до 30 лет.
Безушко обвинил украинцев, лидеров мнений, политиков и даже бывших участников боевых действий в демотивации и дискредитации военных. «Довольно легко защищать Украину от России во Львове, избивая уличных музыкантов или рассказывая, как должны действовать украинские военные в окопах. Но от пустословия до реальных действий очень далеко», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, украинское издание «Страна.ua» после анализа новой национальной стратегии военной безопасности Украины пришло к выводу, что украинский президент Владимир Зеленский поручил гражданам готовиться к всенародной войне.
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Тихановская назвала данные о подготовке покушения на Лукашенко провокацией
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Пресс-служба экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской заявила, что информация о планах устранить Александра Лукашенко и совершить госпереворот в республики является провокацией спецслужб.
«Информация, распространяемая 17 апреля госорганами и озвученная Лукашенко, имеет признаки провокации спецслужб РФ и РБ, куда втянули граждан Беларуси и США», – приводит РИА «Новости» заявление пресс-службы.
Белорусская оппозиция заявила, что «необходимо воздержаться от скоропалительных выводов и решений, которые могут нанести ущерб национальным интересам, суверенитету и независимости Беларуси».
ФСБ России задержала двух человек, которые готовили военный переворот в Белоруссии и устранение президента республики. В свою очередь сам Лукашенко также рассказал о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей, отметив, что к этому причастны спецслужбы США. Лидер Белоруссии также обвинил руководство США в причастности к попытке покушения. Кроме того, Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин спрашивал президента США Джо Байдена о случившемся. «Бульканье – и ни одного ответа», – сказал Лукашенко о реакции американского лидера.
В воскресенье ФСБ раскрыла подробности покушения на Лукашенко. Из оперативной съемки следует, что подозреваемые в подготовке переворота в Белоруссии планировали разграбить и присвоить имущество лидера республики Александра Лукашенко, заговорщики получили данные на высших должностных лиц страны от хакеров.
ФСБ показала задержание подозреваемых в подготовке покушения на Лукашенко
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Федеральная служба безопасности России опубликовала оперативную видеосъемку задержания юриста Юрия Зенковича и политолога Александра Федуты по подозрению в подготовке государственного переворота в Белоруссии.
На видеозаписи видно, как Зенкович прибыл в Москву и спускается на эскалаторе в одном из аэропортов. Также на кадры попали его переговоры с Федутой на улице.
Кроме того, на съемке ФСБ запечатлены переговоры Зенковича с якобы белорусскими генералами в VIP-комнате одного из ресторанов Москвы, передает РИА «Новости».
Подозреваемые в подготовке переворота в Белоруссии намеревались на 25 лет люстрировать министров, работавших при Лукашенко. «Вообще наше предложение – всех, кто занимал должности министров при Лукашенко, всем запрет на профессию лет на 25», – сказал Зенкович.
Операция по задержанию Зенковича прошла днем. Видно, как сотрудники ФСБ усаживают юриста в служебный автомобиль. Федута был задержан в тот же день, но в другом месте.
17 апреля ФСБ России задержала двух человек, которые готовили военный переворот в Белоруссии и устранение президента республики. В свою очередь сам Лукашенко также рассказал о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей, отметив, что к этому причастны спецслужбы США. Лидер Белоруссии также обвинил руководство США в причастности к попытке покушения. Кроме того, Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин спрашивал президента США Джо Байдена о случившемся. «Бульканье – и ни одного ответа», – сказал Лукашенко о реакции американского лидера.
В ФСБ сообщили, что подозреваемые в подготовке переворота в Белоруссии планировали разграбить и присвоить имущество Лукашенко, заговорщики получили данные на высших должностных лиц страны от хакеров.
КГБ Белоруссии впервые в истории возбудил уголовное дело по статье о попытке захвата власти в отношении задержанных по подозрению в подготовке покушения и свержения президента республики. Начальник отдела следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек уточнил, что задержанные помещены в следственный изолятор КГБ, продолжаются следственные действия. Задержанные сотрудничают со следствием, дают признательные показания. Также он заявил о связи Зенковича с американскими спецслужбами.
Киев объявил о выдворении старшего дипломата посольства России
Украина направит посольству России ноту о выдворении старшего дипломата в понедельник утром, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.
«Его фамилия Черников. И соответствующая нота будет направлена российскому посольству завтра (в понедельник – прим. ВЗГЛЯД) утром», – сказал Енин в эфире телеканала «Украина 24». Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что посольство России в Киеве пока не получало никаких документов о выдворении старшего дипломата с Украины.
Ранее МИД России сообщил, что пребывание украинского консула Александра Сосонюка, которого задержали в Санкт-Петербурге, в России нежелательно, ему рекомендовано покинуть страну за 72 часа, начиная с 19 апреля. После этого МИД Украины выразил протест в связи с задержанием украинского консула в Петербурге, заявив, что старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть страну в течение 72 часов, сообщила пресс-служба ведомства.
В субботу стало известно, что консул генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк был задержан ФСБ с поличным при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином России.
На Украине началась вакцинация от COVID-19 препаратом Pfizer
Кампания по вакцинации населения от коронавируса препаратом американской компании Pfizer началась на Украине, сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала «Украина-24».
«Первыми прививку этой вакциной получили пациенты психоневрологического интерната в городе Бородянка Киевской области. Вакцинацию за день пройдут около 100 граждан – пациенты и персонал интерната», – передает его слова ТАСС.
За три дня вакцину получат все сотрудники и пациенты – 428 человек. Также за ними будет зарезервирована и вторая доза препарата. По словам Ляшко, вакцину получили все региональные склады, в каждой области с сегодняшнего дня можно сделать прививку американским препаратом.
До этого на Украине для вакцинации от коронавируса использовался произведенный в Индии препарат Covishield, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca («Астразенека») совместно с Оксфордским университетом. С 13 апреля в стране используют вакцину CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech.
По данным украинского минздрава, первую прививку от коронавируса сделали 449 192 человека, в том числе за минувшие сутки 3 333. Две дозы вакцины получили всего пять человек.
За весь период пандемии на Украине коронавирус подтвержден у 1 946 510 человек, 39 786 пациентов умерли.
Ранее на Украине на Украине зафиксировали четвертый случай смерти после прививки вакциной Covishield.
2 марта вакциной Covishield привился президент Украины Владимир Зеленский. Между тем директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщала, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca.
При этом правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
ЛНР захватила украинский беспилотник
Народная милиция ЛНР принудительно посадила беспилотник украинских силовиков, сообщил официальный представитель милиции Яков Осадчий.
Осадчий сообщил, что украинские силовики нарушили перемирие по личному указанию командира 92-й бригады ВСУ полковника Павла Федосенко. Подразделения радиоэлектронной борьбы ЛНР, используя станцию подавления «Тритон-М1», перехватила БПЛА «Фантом-4» с «закрепленным на нем боевым зарядом». Беспилотник «двигался из населенного пункта Попасная по направлению к населенному пункту Первомайск», но «был принудительно посажен, фото- и видеоматериалы, изъятые с флэш-накопителя, изучаются специалистами».
Представитель Народной милиции заявил, что Киев «преднамеренно идет на проведение провокаций» перед встречей советников лидеров «нормандской четверки». Об инциденте сообщили в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня, передает «Луганский информационный центр».
В начале апреля мирный житель подорвался на взрывном устройстве в районе села Николаевка в ЛНР, устройство было сброшено украинскими силовиками с беспилотного летательного аппарата.
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В ДНР заявили об обстреле села на юге украинскими ВС из миномета
Украинские военные из минометов обстреляли село Саханка на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Водяное (под контролем Киева – прим. ВЗГЛЯД) – Саханка», – цитирует РИА «Новости» представителя ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили 15 мин калибром 120 миллиметров. «Украинская сторона в СЦКК игнорирует запросы режима тишины путем задействования координационного механизма», – добавил он.
14 апреля украинские военные обстреляли окраины Донецка из миномета. Также применялось стрелковое оружие.
Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Союзники Украины выражают обеспокоенность «наращиванием войск», которые, по их словам, Россия осуществляет на границе с Украиной. Москва подчеркивала, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.
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КГБ Белоруссии впервые в истории завел дело о попытке захвата власти
Впервые в истории Белоруссии возбуждено уголовное дело по статье о попытке захвата власти в отношении задержанных по подозрению в подготовке покушения и свержения президента республики Александра Лукашенко, сообщил начальник отдела следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек в эфире телеканала «Беларусь-1».
«По сути это была действительно подготовка государственного переворота», – передает его слова ТАСС.
«Возбуждено уголовное дело по ст. 357 Уголовного кодекса Республики Беларусь, это заговор или иные действия с целью захвата власти неконституционным путем. (…) «Подобных дел в истории суверенной Беларуси не было», – подчеркнул представитель КГБ страны.
Бычек уточнил, что задержанные помещены в следственный изолятор КГБ, продолжаются следственные действия. «Они [задержанные] сотрудничают со следствием, дают признательные показания. (…) Нами, в числе прочего, подготовлены запросы в компетентные учреждения юстиции иностранных государств об оказании нам правовой помощи для расследования данного уголовного дела», – сказал он.
Один из задержанных, адвокат Юрий Зенкович, имеет американское гражданство и подозревается в связях со спецслужбами США. «На территории Республики Беларусь (РБ) он осуществлял поиск, предпринимал попытки вербовки и подкупа военнослужащих ВС РБ и правоохранительных органов, готовых за денежное вознаграждение участвовать в насильственном свержении действующей власти», – сказал Бычек.
17 апреля ФСБ России задержала двух человек, которые готовили военный переворот в Белоруссии и устранение президента республики. В свою очередь сам Лукашенко также рассказал о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей, отметив, что к этому причастны спецслужбы США. Лидер Белоруссии также обвинил руководство США в причастности к попытке покушения. Кроме того, Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин спрашивал президента США Джо Байдена о случившемся. «Бульканье – и ни одного ответа», – сказал Лукашенко о реакции американского лидера.
В ФСБ сообщили, что подозреваемые в подготовке переворота в Белоруссии планировали разграбить и присвоить имущество Лукашенко, заговорщики получили данные на высших должностных лиц страны от хакеров.
Совбез Белоруссии заявил о наращивании иностранного военного контингента у границы
Возле белорусской госграницы отмечается наращивание международного иностранного военного контингента, заявил заместитель госсекретаря Совбеза республики Владимир Арчаков в эфире телеканала «Беларусь-1».
«Военное присутствие, в том числе и международных иностранных контингентов, постоянно наращивается. Строительство объектов инфраструктуры не прекращается. Количество военных учений только увеличивается», – передает его слова ТАСС.
Арчаков уточнил, что только за 2020 года в Польше, Литве и Латвии прошло более 70 военных учений. В этом году уже состоялось, либо стало известно о проведении, еще 30 учений. «То есть, если даже представить, что каждое конкретное учение длится хотя бы неделю, хотя, конечно, на самом деле больше, то получается, что буквально круглые сутки, каждый день абсолютно, без перерыва, возле наших границ иностранные войска оттачивают свое боевое мастерство», – сказал замгоссекретаря Совбеза Белоруссии.
Ранее начальник генштаба вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич заявил о продолжающейся активности НАТО у границ Белоруссии и России, выражающейся в развертывании разведывательных центров и совершенствовании объектов военной инфраструктуры.
Главу минюста Украины заподозрили в рейдерстве
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело в отношении министра юстиции страны Дениса Малюськи по подозрению в противоправном завладении предприятием.
По данным агентства «Украинские новости», 19 февраля директор предприятия «Новая топливная компания» обратился в НАБУ с заявлением о совершении преступления.
«В заявлении было указано об умышленном совершении министром юстиции, его первым заместителем и их подчиненными действий, направленных на противоправное завладение имуществом «Новой топливной компании» и других 19 субъектов хозяйствования, то есть преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия, организации) Уголовного кодекса», – уточнило агентство.
Отмечается, что НАБУ не внесло данные в Единый реестр досудебных расследований. Однако истец подал жалобу в Высший антикоррупционный суд, который ее удовлетворил и обязал НАБУ завести уголовное производство по заявлению «Новой топливной компании».
23 марта НАБУ начало досудебное расследование.
Малюська был назначен на пост главы Минюста в августе 2019 года. В декабре того же года министр заявил, что у него низкая зарплата, и он живет на деньги, полученные на предыдущей работе.
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