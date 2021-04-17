Макрон намерен провести переговоры с Путиным

Депутат: Россиянам упростят получение социальных госуслуг

Президент несколько лет назад поставил задачу уменьшить бюрократические препоны для получения социальных услуг. Национальная социальная инициатива (НСИ) как раз и направлена на подготовку изменений в социальной сфере, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Шолохов. Так он прокомментировал смысл новой НСИ, которую в четверг обсуждали на Госсовете.

«Для первого этапа запланировано 10 конкретных жизненных ситуаций, в которых мы все нередко оказываемся. Необязательно что-то плохое. Определить ребенка в садик, записаться на прием в поликлинику, получить какие-то справки-документы, – рассказал первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. – Именно по этим 10 ситуациям и будет проведена работа. То есть, это не какой-то общий вопрос: «а что бы вы хотели получить», когда человек теряется с ответом, а отработка конкретных услуг».



Он объяснил методику работы Национальной социальной инициативы (НСИ): «Рассматриваться будет опыт конкретных людей, которые уже с этим сталкивались. Вопросы им задаются тоже совершенно конкретные: «что именно вас не устраивало?», «на каком этапе произошла задержка?», «где вы видите излишнюю бюрократизацию?».

В прошлом году эта методика была опробована в нескольких регионах, сейчас же пройдет тестирование по всей стране, что можно только приветствовать, считает Шолохов. Депутат подчеркнул, что «речь идет о социальной сфере, здравоохранении, социальной помощи, то есть об услугах, которые мы вместе с вами получаем через «Госуслуги», через систему многофункциональных центров и так далее».

«Президент еще несколько лет назад поставил задачу уменьшить бюрократические препоны для получения социальных услуг. Национальная социальная инициатива как раз и направлена на участие рядовых потребителей государственных услуг в подготовке изменений в социальной сфере. Шаг очень логичен. Важно, что НСИ нацелена на инициативу снизу. Она дает возможность услышать мнение тех, для кого эта работа и адресована», – сказал Шолохов.

Напомним, в четверг состоялось совместное заседание президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив (АСИ), посвященном расширению Национальной социальной инициативы, которая реализуется АСИ по поручению президента. На заседании Владимир Путин призвал решительно избавится от всех бессмысленных процедур и абсурдных норм в социальной сфере, которые «изматывают и унижают людей». Он попросил правительство вместе с профильной комиссией Госсовета и АСИ внимательно изучить подзаконные акты в социальной сфере: ведомственные письма, приказы, инструкции и другие документы, передает ТАСС.

Главным в национальных целях развития глава государства назвал то, «чтобы граждане жили лучше – в больших городах, в малых населенных пунктах» и на всем огромном пространстве страны. Этот параметр Путин пообещал оценивать максимально объективно – на основе мнения людей, в том числе с учетом данных широких социологических опросов, передает РИА «Новости».

«В этой связи прошу агентство (АСИ) отработать с комиссией Госсовета по государственному управлению методику рейтинга качества жизни в субъектах Федерации, а результаты такого ежегодного рейтинга обсудим на ближайшем заседании набсовета АСИ», – поручил президент.