Макрон намерен провести переговоры с Путиным

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17 апреля, суббота | Последнее обновление — 17:21 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: МИД: Украинскому консулу рекомендовано покинуть Россию за 72 часа
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Человек, побеждающий шведов и немцев, останавливающий экспансию с Запада, заключающий мир с Востоком и закладывающий фундамент будущей империи со словами: «не в силе Бог, а в правде».
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Весь этот пандемический год мне было интересно – где голоса свободолюбивых рокеров? В 1969 году они поднимали голос против вьетнамской войны, в 71-м – за Бангладеш, в 77-м – против капитализма, в 96-м – за свободу Тибета, в 2011-м собирали деньги Толоконниковой, а потом – тишина.
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Из чего следует, что завтра или через 10-15 дней не последует никаких новых виражей, двойных интерпретаций, оговорок, санкций и прочих действий, прямо противоречащих байденовскому «настало время заняться деэскалацией»?
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В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
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Муж британской королевы Елизаветы Второй, принц Филип Маунтбеттен, герцог Эдинбургский умер в пятницу в возрасте 99 лет. Они прожили в браке 75 лет. Кстати, по отцовской линии умерший – праправнук российского императора Николая Первого
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Макрон намерен провести переговоры с Путиным
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Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время намерен провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил Елисейский дворец.
В пятницу Макрон принял в Елисейском дворце украинского коллегу Владимира Зеленского. По этому случаю Макрон подтвердил приверженность Франции единству и суверенитету Украины, а также значение, которое он придает развитию двусторонних отношений во всех сферах, отмечается в коммюнике, передает РИА «Новости».
«Президент республики и президент Зеленский также побеседовали с канцлером Германии Ангелой Меркель в рамках видеоконференции. Они вместе констатировали, что выводы парижского саммита, состоявшегося 9 декабря 2019 года, остаются полностью актуальными и требуют от России обязательств с Украиной для облегчения их реализации. В ближайшее время президент республики проведет переговоры с президентом Путиным», – говорится в коммюнике.
По данным пресс-службы Елисейского дворца, отметив сложность достижения соглашения по Донбассу и риски военной эскалации, президент Франции выразил решимость в том, что касается полного соблюдения минских договоренностей и необходимости найти прочное политическое решение конфликта.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии планов провести телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном на фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в Париж.
Байден в речи о России перепутал фамилию Путина
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Президент США Джо Байден в своей речи о России пару раз оговорился, перепутав эскалацию и вакцинацию, а также неправильно произнеся фамилию российского лидера Владимира Путина.
Американский лидер сначала сказал, что «США не хотят запускать цикл вакци... эскалации и конфликта с Россией». А потом заговорился и неправильно произнес фамилию российского президента, сказав что-то вроде «президент Клутин». Правда, сразу поправился, передает РИА «Новости».
Несмотря на то, что многие президенты отличались неоднозначными высказываниями, Байден впереди многих по неумышленным оговоркам – он сам себя назвал однажды «машиной ляпов».
Ранее Байден в ходе выступления в Белом доме с речью о политике США в отношении России заявил, что Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности в отношениях с Россией, однако готовы к введению новых санкций против Москвы. Он также указал, что на России и США как на двух великих державах лежит значительная степень ответственности за глобальную стабильность.
В четверг Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Также стало известно о планах Минюста США найти уязвимости в цепях поставок российских компаний.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона, подчеркнув, что введение новых американских санкций против России поставило под сомнение целесообразность применения доллара и надежность подконтрольных США платежных механизмов. В Кремле осудили санкционные устремления Вашингтона и напомнили о принципе взаимности.
Белый дом охарактеризовал разговор Байдена с Путиным как конструктивный
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Белый дом видит в будущем саммите России и США возможность обсудить сферы, где две страны могут успешно работать вместе, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена Белый дом назвал конструктивным, передает РИА «Новости».
«У президента Байдена состоялся вчера конструктивный разговор с Владимиром Путиным», – сказала Псаки.
Она вновь подтвердила, что Вашингтон стремится к стабильным и предсказуемым отношениям с Москвой. «Наша задача в США – иметь предсказуемые отношения с Россией, стабилизировать эти отношения. И конечно же, проведение дискуссии, проведение саммита было бы возможностью обсудить сферы, где мы согласны друг с другом и можем работать вместе», – добавила пресс-секретарь Белого дома, передает ТАСС.
Накануне по инициативе США состоялся телефонный разговор Путина и Байдена. Президент США в ходе телефонной беседы высказал
заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил
российскому лидеру провести встречу. После этого Вена предложила
стать площадкой для саммита России и США.
В среду пресс-секретарь главы Дмитрий Песков сообщил, что тон разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена был деловым, было обсуждено большое число тем. В Кремле считают преждевременным говорить о конкретике по возможной встрече президентов России и США.
Путин потребовал избавиться от «унижающих» бюрократических процедур в соцсфере
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Следует решительно избавляться от всех бессмысленных процедур и абсурдных норм в социальной сфере, которые изматывают и унижают людей, заявил президент Владимир Путин на совместном заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив (АСИ).
Он попросил правительство вместе с профильной комиссией Госсовета и АСИ внимательно изучить подзаконные акты в социальной сфере: ведомственные письма, приказы, инструкции и другие документы, передает ТАСС.
«Нужно решительно убирать бессмысленные требования, необоснованные, забюрокраченные до бесконечности процедуры, абсурдные нормы и правила», – сказал Путин. По его словам, нужно избавляться «от всего, что изматывает, а подчас, надо сказать откровенно, даже унижает людей» и демотивирует коллективы социальных учреждений.
Путин добавил, что российское правительство в своей работе придерживается принципа «вокруг человека», и выразил надежду на то, что так будет и дальше, передает РИА «Новости».
«И сейчас в деятельности правительства всегда вы придерживаетесь, уважаемые коллеги, ключевого принципа – строить всю работу вокруг человека. Уверен, что он, этот принцип, будет использован и в будущем... Вы поставите под контроль и реализацию национальной социальной инициативы», – сказал глава государства.
Главным в национальных целях развития глава государства назвал то, «чтобы граждане жили лучше – в больших городах, в малых населенных пунктах» и на всем огромном пространстве страны. Этот параметр Путин пообещал оценивать максимально объективно на основе мнения людей, в том числе с учетом данных широких социологических опросов.
«В этой связи прошу агентство (АСИ) отработать с комиссией Госсовета по государственному управлению методику рейтинга качества жизни в субъектах Федерации, а результаты такого ежегодного рейтинга обсудим на ближайшем заседании набсовета АСИ», – поручил Путин.
Путин обсудил с Совбезом ответные меры на санкции США
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности обсудил ответные меры на введенные накануне санкции США, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что «состоялся разговор об ответных мерах на введенные накануне санкции США в отношении нашей страны», передает РИА «Новости».
Профильной темой совещания Совбеза стало военное строительство, также обсуждались текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня.
«Президент также проинформировал участников совещания о своих международных телефонных контактах на этой неделе», – добавил пресс-секретарь.
В совещании приняли участие спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министры иностранных дел Сергей Лавров, внутренних дел Владимир Колокольцев, обороны Сергей Шойгу, а также руководители ФСБ и СВР – Александр Бортников и Сергей Нарышкин.
Также помощник президента России Юрий Ушаков изложил послу США Джону Салливану ответные меры на объявленные антироссийские санкции.
Президент США Джо Байден ввел новые санкции против России, согласно которым США высылают десять сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне.
Новые меры запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Также под санкции попали 32 физических лица и объединения. В том числе Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний.
В Белом доме также заявили, что США считают Службу внешней разведки России причастной к «широкомасштабной кампании кибершпионажа» с использованием SolarWinds.
Песков ранее заявил, что Москва осуждает санкционные устремления Вашингтона и ответит на них по принципу взаимности, чтобы наилучшим образом обеспечить свои интересы.
РИА Новости не пустили на брифинг по встрече Макрона с Зеленским
Пресс-служба Елисейского дворца не аккредитовала корреспондента российского агентства РИА «Новости» на телефонный брифинг по грядущей встрече французского лидера Эммануэля Макрона с украинским президентом Владимиром Зеленским.
«Мы получили ваш запрос на участие в брифинге (brief off) по встрече президента республики с президентом Украины Владимиром Зеленским. К сожалению, мы не можем дать положительный ответ на ваш запрос в связи со слишком большим числом записавшихся. Приносим свои извинения и благодарим за понимание», – сообщили РИА «Новости» в Елисейском дворце в ответ на запрос об аккредитации.
Представитель пресс-службы не стал обсуждать ситуацию по телефону, он посоветовал написать жалобу в письменном виде. Ответ на письмо до сих пор не получен.
В 2017 году агентству отказали во входе в администрацию французского лидера в преддверии процедуры вручения послом России Алексеем Мешковым верительной грамоты Макрону, несмотря на то, что требования к аккредитации были выполнены в срок.
В 2020 году британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал владельца лицензии телеканала «НТВ – Мир Балтия» на 20 тыс. фунтов (1,7 млн рублей). Причиной называется нарушение принципа беспристрастности. В Роскомнадзоре заявляли, что в отношении Ofcom будут приняты зеркальные меры.
В 2018 году Ofcom также инициировал несколько расследований против RT и оштрафовал телеканал на 200 тыс. фунтов, объявив о «серьезных нарушениях правил вещания».
АСИ составит рейтинг качества жизни населения в регионах России
Рейтинг качества жизни населения в субъектах России подготовят к лету этого года, презентация рейтинга состоится на ближайшем наблюдательном совете Агентства стратегических инициатив (АСИ), рассказала гендиректор организации Светлана Чупшева.
«Все опросы мы провели, сейчас собираем еще статистическую информацию. Я думаю, уже буквально летом он будет готов, и мы его представим на ближайшем заседании наблюдательного совета», – передает сообщение Чупшевой РИА «Новости».
Методику рейтинга качества жизни населения в регионах поручил разработать в четверг президент России Владимир Путин на совместном заседании президиума Госсовета и АСИ. Глава государства отметил, что работу субъектов по повышению благополучия граждан федеральные власти будут «оценивать максимально объективно на основе мнения людей в ходе широких социологических опросов». «В этой связи прошу агентство разработать с комиссией Госсовета по государственному управлению методику рейтинга качества жизни в субъектах федерации, а результаты такого ежегодного рейтинга обсудим на ближайшем заседании набсовета агентства», – сказал президент.
Напомним, на заседании президиума Госсовета и АСИ Путин потребовал избавиться от «унижающих» бюрократических процедур в соцсфере.
Исландия не получала предложений провести встречу Путина и Байдена
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Исландия не получала предложений провести встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, однако Рейкьявик готов поддержать стремление снизить напряженность в отношениях государств, сообщили в пресс-службе исландского МИДа.
«К Исландии не обращались по вопросу проведения американо-российского саммита. Вместе с тем Исландия всегда готова поддержать инициативы, направленные на снижение напряженности и улучшение перспектив мира и безопасности», – передает заявление ведомства РИА «Новости».
В 1986 году в Рейкьявике прошла встреча президента США Рональда Рейгана и генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева.
Напомним, во вторник по инициативе США состоялся телефонный разговор президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Байден в ходе телефонной беседы высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил российскому лидеру провести встречу. После этого Вена предложила стать площадкой для саммита России и США. Также предложение о проведении встречи Путина и Байдена высказала Финляндия.
Путин наградил орденами Мужества тушивших «Невскую мануфактуру» пожарных
Президент Владимир Путин наградил орденами Мужества трех пожарных, принимавших участие в тушении масштабного пожара на «Невской мануфактуре» в Петербурге и их коллегу из Асбеста, двух из них посмертно, сообщила пресс-служба Кремля.
«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, наградить сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Орденом Мужества Белецкого Илью Константиновича – прапорщика внутренней службы (посмертно); Соколова Антона Эдуардовича – лейтенанта внутренней службы; Старковского Бориса Николаевича – прапорщика внутренней службы Старцева Константина Михайловича – лейтенанта внутренней службы (посмертно)», – говорится в тексте документа, опубликованном на сайте Кремля.
Константин Старцев участвовал в тушении пожара в частном доме в Асбесте Свердловской области. Во время тушения на пожарного обрушилась стена, он погиб, передает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.
В ведомстве уточнили, что Илья Белецкий, Антон Соколов и Борис Старковский участвовали в тушении пожара на «Невской мануфактуре» в Петербурге.
Напомним, в понедельник в Петербурге загорелось здание фабрики «Невская мануфактура», расположенной на Октябрьской набережной.
Погиб командир отделения пожарно-спасательной части Илья Белецкий, пострадали двое других пожарных. Сообщалось, что всех пожарных вывели из горящего здания, чтобы ликвидировать возгорание на расстоянии. Двое пожарных, которые пострадали при тушении здания, введены в медикаментозную кому.
Эксперт назвал критерии при создании рейтинга качества жизни в России
«Рейтинг должен опираться на мнение людей, а не чиновников. Очень важно, что за критерии принимаются мнения жителей. В рейтинге учитывается удовлетворенность или неудовлетворенность ими качеством жизни, взаимодействием со структурами власти», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Малахов. Ранее президент Путин поручил подготовить рейтинг качества жизни граждан в регионах России.
«Для Агентства социальных инициатив подготовить рейтинг качества жизни населения в регионах – задача не новая, поскольку в свое время агентство успешно оценило инвестиционный климат в разных уголках страны», – считает сотрудник Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Александр Малахов.
При этом АСИ могло бы воспользоваться услугами ЭИСИ, ведь у агентства уже есть хороший опыт тесного взаимодействия с институтом, добавляет политолог. «У ЭИСИ есть направление, которое тиражирует положительные региональные практики. Методологии АСИ и ЭИСИ схожи и по результативности и оправдывают себя», – пояснил Малахов.
В четверг по итогам совместного заседания президиума Госсовета и Агентства социальных инициатив (АСИ) президент России Владимир Путин поручил разработать методику рейтинга качества жизни населения в регионах. По его словам, работу субъектов по повышению благополучия граждан федеральные власти будут «оценивать максимально объективно на основе мнения людей в ходе широких социологических опросов». «В этой связи прошу агентство разработать с комиссией Госсовета по государственному управлению методику рейтинга качества жизни в субъектах федерации», – сказал президент. Результат работы – сам ежегодный рейтинг – решено обсудить на ближайшем заседании набсовета агентства.
В ходе совещания Путин потребовал решительно избавляться от всех бессмысленных процедур и абсурдных норм в социальной сфере, которые изматывают и унижают людей. Президент попросил правительство вместе с профильной комиссией Госсовета и АСИ внимательно изучить подзаконные акты в социальной сфере: ведомственные письма, приказы, инструкции и другие документы.
В Сербии рассказали об ожидании Путина на открытии храма св. Саввы в мае
Белград надеется, что президент Владимир Путин посетит Сербию в мае и примет участие в торжественном открытии храма Святого Саввы, который построен при помощи России и Русской православной церкви, сообщил посол Сербии в Москве Мирослав Лазански.
По его словам, Белград надеется, что президент России приедет в Сербию, «потому что будет торжественное открытие храма Святого Саввы, который станет самым большим православным храмом на Балканах, а может быть, и в мире». «И построен он при помощи России и Русской православной церкви», – цитирует РИА «Новости» посла.
Как отметил Лазански, Белград ожидает, что президент России вместе с президентом Сербии Александром Вучичем торжественно его откроют. «Также надеемся, что на мероприятие приедет патриарх Кирилл», – добавил дипломат.
Он также сообщил, что открытие храма Святого Саввы не произойдет раньше 9 мая. «Наверное, в середине мая или в конце мая», – сказал он.
Собор в Белграде, посвященный основателю Сербской православной церкви святому архиепископу Сербскому Савве, был заложен в 1894 году на месте сожжения турецкими властями мощей святого в 1594 году. Строительство продолжалось на протяжении всего прошлого столетия со значительными перерывами.
Начало активной фазы возведения собора относится к 1935 году, однако и оно было прервано Второй мировой войной и коммунистическим югославским периодом и возобновилось лишь в 1985 году. Автор нынешнего проекта в сербско-византийском стиле – знаменитый сербский и югославский архитектор Александр Дероко. К 2004 году все работы по возведению собора были завершены. Затем приступили к внутреннему убранству храма.
Генеральным координатором работ по оформлению внутреннего убранства храма с 2015 года по поручению президента России является Россотрудничество. Храм Святого Саввы Сербского является одним из крупнейших православных храмов мира с площадью пола 3650 кв. метров и высотой с крестом 79 метров, он рассчитан на 10 тыс. человек.
В марте президент Сербии Александр Вучич заявил, что у него отличные отношения с президентом России Владимиром Путиным.
Напомним, в декабре Путин заявил, что завершение работ по мозаичному оформлению храма Святого Саввы является знаменательным событием, взаимодействие российских и сербских мастеров при создании мозаик важно и символично в контексте духовной близости народов двух стран.
Президент Финляндии после беседы с Путиным обсудил ситуацию у границ Украины с Зеленским
Президент Финляндии Саули Ниинисте и президент Украины Владимир Зеленский обсудили по телефону ситуацию на российско-украинской границе, сообщает канцелярия финского лидера.
В сообщении канцелярии говорится, что Ниинисте провел телефонный разговор с Зеленским 15 апреля, стороны «обсудили возможности снижения напряженности на Крымском полуострове и на границе между Россией и Украиной», передает ТАСС.
Отмечается, что Ниинисте «подтвердил неизменную поддержку Финляндией суверенитета и территориальной целостности Украины».
Канцелярия указала также, что «Финляндия считает важной реализацию соглашения об ассоциации и о свободной торговле между ЕС и Украиной».
Там добавили, что главы государств обсудили также «намерение Украины создать так называемую Крымскую платформу (представленная Зеленским новая переговорная площадка)».
Ниинисте поговорил с Зеленским спустя два дня после беседы с президентом России Владимиром Путиным, с которым он также обсуждал ситуацию на востоке Украины. Российский лидер изложил финскому коллеге подходы Москвы к разрешению внутриукраинского кризиса, «обратив внимание на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения».
Ранее Финляндия выразила готовность организовать встречу лидеров России и США.
Напомним, в начале апреля президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью в Донбассе и заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс усугубит внутриукраинские проблемы, а для жителей самопровозглашенных республик Донбасса такое членство является «глубоко неприемлемой перспективой». При этом в США указали, что Киев неоднократно заявлял о желании вступить в НАТО, однако окончательное решение по этому вопросу должно приниматься всеми членами альянса.
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Путин создал консультативную группу по техническому развитию
Президент Владимир Путин подписал указ о создании консультативной группы по научно-техническому развитию.
«В соответствии с указом президента РФ от 15 марта 2021 года «О некоторых вопросах Совета при президенте РФ по науке и образованию» постановляю: образовать консультативную группу по научно-технологическому развитию», – цитирует указ главы государства ТАСС.
Группа создана для экспертного и аналитического обеспечения разработки концепций самых важных инновационных проектов государственного значения, и для оценки предложений о разработке федеральных научно-технических программ по вопросам, требующим отдельного решения президента.
Напомним, в марте Путин подписал указ, которым возложил на совет по науке при главе государства функции по определению стратегических приоритетов научно-технологического развития России.
Кремль ответил на вопрос об участии Путина в организуемом США климатическом саммите
Решение по участию президента России Владимира Путина в климатическом саммите, организуемом США, и встрече с американским лидером Джо Байденом пока не принято, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее Байден в телефонном разговоре с Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Госсекретарь США Тони Блинкен пояснил, что Байден предложил Путину встретиться в ближайшие недели. Также в пресс-службе Белого дома сообщили, что Байден пригласил на саммит по климату, который Вашингтон намерен организовать 22-23 апреля в виртуальном формате, 40 мировых лидеров, в том числе Путина.
«Двустороннюю встречу, разумеется, не получится так быстро организовать, там вопрос по-прежнему находится на стадии анализа, это первое. Второе – конечно же, речь идет, наверное, о запланированном на следующую неделю климатическом саммите», – сказал Песков, отвечая на вопрос, о какой встрече говорил Блинкен.
На вопрос, принято ли решение по этой встрече и могут ли санкции повлиять на него, Песков ответил: «Пока обсуждается, находится тоже в стадии обсуждения. Будет зависеть от того решения, которое примет глава государства», передает РИА «Новости».
Ранее в МИД заявили, что Москва примет решение о формате участия в саммите по климату 22-23 апреля после получения дополнительной информации от Вашингтона.
В марте президент США Джо Байден пригласил Россию и Китай на международные переговоры по климату. Таким образом США признали, что вопросы экологии невозможно решать без Москвы и Пекина. Однако Америка ведет против России и Китая агрессивную и недружественную политику. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, стоит ли принимать приглашение Байдена, что будет обсуждаться на саммите и сможет ли он изменить к лучшему отношения Москвы и Пекина с США.
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Депутат: Россиянам упростят получение социальных госуслуг
Президент несколько лет назад поставил задачу уменьшить бюрократические препоны для получения социальных услуг. Национальная социальная инициатива (НСИ) как раз и направлена на подготовку изменений в социальной сфере, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Шолохов. Так он прокомментировал смысл новой НСИ, которую в четверг обсуждали на Госсовете.
«Для первого этапа запланировано 10 конкретных жизненных ситуаций, в которых мы все нередко оказываемся. Необязательно что-то плохое. Определить ребенка в садик, записаться на прием в поликлинику, получить какие-то справки-документы, – рассказал первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. – Именно по этим 10 ситуациям и будет проведена работа. То есть, это не какой-то общий вопрос: «а что бы вы хотели получить», когда человек теряется с ответом, а отработка конкретных услуг».
Он объяснил методику работы Национальной социальной инициативы (НСИ): «Рассматриваться будет опыт конкретных людей, которые уже с этим сталкивались. Вопросы им задаются тоже совершенно конкретные: «что именно вас не устраивало?», «на каком этапе произошла задержка?», «где вы видите излишнюю бюрократизацию?».
В прошлом году эта методика была опробована в нескольких регионах, сейчас же пройдет тестирование по всей стране, что можно только приветствовать, считает Шолохов. Депутат подчеркнул, что «речь идет о социальной сфере, здравоохранении, социальной помощи, то есть об услугах, которые мы вместе с вами получаем через «Госуслуги», через систему многофункциональных центров и так далее».
«Президент еще несколько лет назад поставил задачу уменьшить бюрократические препоны для получения социальных услуг. Национальная социальная инициатива как раз и направлена на участие рядовых потребителей государственных услуг в подготовке изменений в социальной сфере. Шаг очень логичен. Важно, что НСИ нацелена на инициативу снизу. Она дает возможность услышать мнение тех, для кого эта работа и адресована», – сказал Шолохов.
Напомним, в четверг состоялось совместное заседание президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив (АСИ), посвященном расширению Национальной социальной инициативы, которая реализуется АСИ по поручению президента. На заседании Владимир Путин призвал решительно избавится от всех бессмысленных процедур и абсурдных норм в социальной сфере, которые «изматывают и унижают людей». Он попросил правительство вместе с профильной комиссией Госсовета и АСИ внимательно изучить подзаконные акты в социальной сфере: ведомственные письма, приказы, инструкции и другие документы, передает ТАСС.
Главным в национальных целях развития глава государства назвал то, «чтобы граждане жили лучше – в больших городах, в малых населенных пунктах» и на всем огромном пространстве страны. Этот параметр Путин пообещал оценивать максимально объективно – на основе мнения людей, в том числе с учетом данных широких социологических опросов, передает РИА «Новости».
«В этой связи прошу агентство (АСИ) отработать с комиссией Госсовета по государственному управлению методику рейтинга качества жизни в субъектах Федерации, а результаты такого ежегодного рейтинга обсудим на ближайшем заседании набсовета АСИ», – поручил президент.
Определены сроки проведения встречи Путина и Моди
Индийский премьер Нарендра Моди и российский президент Владимир Путин планируют провести встречу во второй половине 2021 года, заявил посол Индии в Москве Датла Бала Венкатеш Варма.
«Из-за пандемии встреча премьер-министра Индии и российского президента была перенесена на более поздний срок. Она состоится во второй половине этого года. Пока точной даты нет», – цитирует посла РИА «Новости».
Глава МИД России Сергей Лавров посещал Нью-Дели в начале апреля с рабочим визитом. Там же Лавров провел незапланированную краткую встречу со спецпредставителем президента США по вопросам климата, бывшим американским госсекретарем Джоном Керри.
В Индии российский министр обсуждал перспективы совместного производства двумя странами современных типов вооружений.
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