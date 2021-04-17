Задержанного в Петербурге украинского консула отпустили

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17 апреля, суббота | Последнее обновление — 11:17 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ФСБ задержала украинского консула в Петербурге
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Весь этот пандемический год мне было интересно – где голоса свободолюбивых рокеров? В 1969 году они поднимали голос против вьетнамской войны, в 71-м – за Бангладеш, в 77-м – против капитализма, в 96-м – за свободу Тибета, в 2011-м собирали деньги Толоконниковой, а потом – тишина.
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Из чего следует, что завтра или через 10-15 дней не последует никаких новых виражей, двойных интерпретаций, оговорок, санкций и прочих действий, прямо противоречащих байденовскому «настало время заняться деэскалацией»?
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Если в России и Белоруссии действительно решили подержать Украину на голодном топливном пайке, эффект от таких контрсанкций превысит все то, что мы наблюдали до сих пор. Страна в буквальном смысле остановится.
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Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
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Муж британской королевы Елизаветы Второй, принц Филип Маунтбеттен, герцог Эдинбургский умер в пятницу в возрасте 99 лет. Они прожили в браке 75 лет. Кстати, по отцовской линии умерший – праправнук российского императора Николая Первого
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Задержанного в Петербурге украинского консула отпустили
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Украинский консул Александр Сосонюк был задержан в России на несколько часов и уже находится в своем дипломатическом учреждении, сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.
«Российские правоохранители задержали сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге на несколько часов. Сейчас он находится в украинском дипучреждении. Обстоятельства задержания выясняются. В соответствии с существующей практики и на основе принципа взаимности украинская сторона готовит ответ», – передает его слова РИА «Новости» со ссылкой на «РБК-Украина».
Замглавы МИД Украины Евгений Енин заявил, что Киев уже готовит ответные меры в отношении российских дипломатов.
Между тем стало известно, что Сосонюк работал в России много лет – на сайте генконсульства Украины в Санкт-Петербурге о нем имеются данные еще за 2012 год.
Ранее стало известно, что консул генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк был задержан ФСБ с поличным при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином России.
Указывается, что деятельность задержанного враждебна по отношению к России и не совместима со статусом дипломатического работника, к нему будут применены меры в соответствии с нормами международного права.
До этого, в декабре 2020 года, бывшего украинского футболиста Василия Василенко в России приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Фабулу обвинения ФСБ не разглашала.
Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор за шпионаж законным. В ФСБ сообщили, что Василенко планировал передать комплектующие к С-300 «Укроборонпрому».
Зеленский счел «Северный поток – 2» вопросом войны
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал противодействие строительству газопровода «Северный поток – 2» вопросом войны, а не бизнеса.
По его словам, политика Москвы в отношении Киева является энергетической войной, а потому в ней «кто-то точно проиграет». При этом президент отметил, что эта война гибридна по своей природе, а также схожа с другими энергетическими, газовыми и «вакцинными» конфликтами. «Как и в любой войне, нельзя воевать, если нет единства. (...) Если «Северный поток – 2» достроят – не только Украина проиграет», – приводятся слова Зеленского на сайте главы государства.
Он добавил, что завершение строительства газопровода сейчас зависит лишь от двух факторов: позиции США и единой позиции стран Евросоюза.
«Я считаю, что санкционная политика США поможет Украине, и благодарен им за это. И тут у них открытая позиция. У европейских стран разная позиция. Россия пользуется этим», – подчеркнул украинский лидер.
Со стороны Киева постоянно звучат заявления о том, что реализация «Северного потока – 2» якобы нанесет удар по безопасности Украины. Так, например, руководитель правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что остановка постройки газопровода является вопросом жизни и смерти для украинцев: завершение строительства газопровода якобы сделает Украину «беззащитной перед российской военной агрессией».
Украинский вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что начало эксплуатации газопровода «Северный поток – 2» приведет к «непоправимому ослаблению» Украины. Тем временем украинский экономист Олег Пендзин заявил, что после запуска газопровода «Северный поток – 2» прокачка газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины станет убыточной.
Меркель и Макрон заявили о важности реализации минских соглашений
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Канцлер Германии Ангела Меркель и Эммануэль Макрон подчеркнули важность реализации «Минска-2» и продолжения работы в нормандском формате, сообщил кабмин ФРГ.
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили в пятницу ситуацию в Донбассе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры Франции и Германии подчеркнули важность реализации «Минска-2» и продолжения работы в нормандском формате.
«Канцлер и французский президент указали на поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Они указали на необходимость полноценной реализации Минских соглашений с обеих сторон, а также заявили, что Германия и Франция продолжат прикладывать усилия в рамках нормандского формата», – говорится в сообщении кабмина ФРГ, передает ТАСС.
Ранее в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль надеется, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель донесут до президента Украины Владимира Зеленского тезис о необходимости соблюдения перемирия в Донбассе.
ФСБ задержала украинского консула в Петербурге
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Консул генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк задержан с поличным при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином России, сообщает ФСБ.
В сообщении ведомства указывается, что «Федеральной службой безопасности России 16 апреля 2021 года в городе Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России, задержан с поличным украинский дипломат – консул генерального консульства Украины в городе Санкт-Петербурге Александр Сосонюк», передает РИА «Новости».
Указывается, что деятельность задержанного враждебна по отношению к России и не совместима со статусом дипломатического работника.
«К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права», – добавляется в сообщении.
Ранее, в декабре 2020 года, бывшего украинского футболиста Василия Василенко в России приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Слушания проходили в закрытом режиме в связи с секретностью сведений, содержащихся в уголовном деле.
Фабулу обвинения ФСБ не разглашала. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор за шпионаж законным. В ФСБ сообщили, что Василенко планировал передать комплектующие к С-300 «Укроборонпрому».
Украина заявила о способности своими силами справиться с «российской агрессией»
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Вооруженных сил Украины достаточно, чтобы справиться с отражением «российской агрессии», заявил командующий операцией объединенных сил ВСУ Сергей Наев.
«Мы всегда готовимся, все наши планы отрабатываются без привлечения вооруженных сил союзников», – сказал он, добавив, что Киев «в случае обострения рассчитывает на увеличение материально-технической помощи». При этом, по его словам, «сил ВСУ и других составляющих сектора обороны вполне достаточно». Он считает, что «уровень военной угрозы вокруг украинских границ вырос, но в данный момент критическая линия не пересечена». Наев пояснил, что украинская сторона «не видит создания наступательных групп», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина».
Тем временем главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заверил, что украинский генштаб «прогнозирует все возможные варианты развития ситуации», проводятся плановые и внеплановые сборы резервистов и территориальной обороны и другие мероприятия. Он призвал «представителей органов государственной власти и местного самоуправления не нагнетать ситуацию и не разжигать панические настроения в обществе». Хомчак заявил, что не следует «смещать акценты созданием неопределенных законом военизированных формирований». Он посоветовал «присоединяться» к ВСУ, «пополнять оперативный резерв и подразделения территориальной обороны».
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя «ситуацию вокруг границ», заявил в эфире телеканала «1+1», что Киев «слышит поддержку всех партнеров и абсолютно бескомпромиссный сигнал» к Москве «относительно отведения военных группировок». По его словам, «это принципиальный вопрос и для Франции, и для Германии». Ермак сказал, что поддержка со стороны других государств для Украины является «абсолютно четким сигналом, который приведет к снижению этого напряжения».
Напомним, Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Союзники Украины выражают обеспокоенность «наращиванием войск», которые, по их словам, Россия осуществляет на границе с Украиной. Москва подчеркивала, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.
Замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации с Украиной.
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Захарова объяснила Зеленскому его ошибку в определении «энергетической войны»
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Украинский президент Владимир Зеленский ошибся, называя строительство «Северного потока – 2» энергетической войной, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Нет. Энергетическая война – это энергоблокада Крыма. Помните, ЗеПрезидент, как в октябре 2015 года так называемыми «крымскотатарскими и украинскими активистами» были повреждены опоры линий электропередачи, связывающих российский полуостров с континентальной Украиной? 20 – 22 ноября того же года неизвестные взорвали опоры четырех ЛЭП, в результате чего были полностью прекращены поставки электроэнергии в Крым и часть прилегающей к нему территории самой Украины», – заявила Захарова в своем Facebook.
Она добавила, что эти «активисты-диверсанты» две недели мешали восстановлению опор и возобновлению электроснабжения полуострова. В сочетании с водной блокадой и блокадой железнодорожного сообщения это не просто энергетическая война, а энергетическая война, результатом которой мог быть геноцид».
«Россия ответила на развязанную киевским режимом против крымчан энергетическую войну ассиметрично – строительством инфраструктуры, необходимой для жизнеобеспечения Крыма. Еще в мае 2016 года приведен в действие энергомост «Кубань – Крым», благодаря которому с материковой части России на полуостров поступает электроэнергия. Активно вводятся новые энергогенерирующие мощности: введены в строй Таврическая и Балаклавская ТЭС, суммарной мощностью 940 МВт. В этом году в России запустили мощный Бельбекский водозабор, который уже дал Севастополю более миллиона кубов воды. Идет строительство опреснительной установки в Сакском районе», – указала дипломат.
Захарова отметила, что попытки Киева провести транспортную блокаду Крыма обернулись строительством Крымского моста через Керченский пролив.
«Это крупнейший инфраструктурный проект на всем постсоветском пространстве за последние годы, самый длинный мост в Европе. Теперь из Крыма в Анапу можно с комфортом доехать всего за 2 часа. Сегодня это одна из важнейших транспортных артерий нашей страны. Вот это все и есть энергетическая война киевского режима, решительный и мирный ответ на которую дала Россия. А проект «Северный поток – 2» – это бизнес, цивилизованный и выгодный», – подвела итог представитель ведомства.
Напомним, Зеленский назвал противодействие строительству газопровода «Северный поток – 2» вопросом войны, а не бизнеса. Политика Москвы в отношении Киева является энергетической войной, а потому в ней «кто-то точно проиграет», заявил украинский лидер.
Украинский вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что начало эксплуатации газопровода «Северный поток – 2» приведет к «непоправимому ослаблению» Украины. Тем временем украинский экономист Олег Пендзин заявил, что после запуска газопровода «Северный поток – 2» прокачка газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины станет убыточной.
Зеленский пообещал Донбассу и Крыму последствия Чернобыля
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Если жители Донбасса и Крыма не начнут считать себя украинцами, их может ждать судьба, сравнимая с «зоной отчуждения в Чернобыле», заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Это будет мертвая территория. Это будет хуже, чем Чернобыль», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Le Figaro.
По словам Зеленского, «даже в Чернобыль приезжают туристы». Президент Украины утверждает, что на территориях, которые он назвал «оккупированными» – «в Абхазии, Приднестровье» – нет «какого-то научного прорыва, крутых предприятий, небоскребов Гонконга». Зеленский сказал, что «не видел там жизнь» и «не видит там счастья». «А когда люди несчастны, они едут с той территории», – приводит его слова «Комсомольская правда».
Напомним, в 2020 году сообщалось, что за последние 25 лет население самой Украины сократилось более чем на четверть. В 2021 году в Крыму ожидают рекордный поток туристов. Курорты Абхазии стали одними из самых популярных у россиян заграничными турами на Новый год.
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Канаде пришлось приостановить миссию военных инструкторов на Украине
Миссия канадских военных инструкторов на Украине приостановлена из-за коронавируса, сообщил источник в минобороны Канады.
CBC сообщает, что среди персонала миссии произошла вспышка COVID-19, но число заболевших не указывается, они находятся на карантине. Globe and Mail пишет, что вспышка началась после церемонии смены командного состава миссии, передает ТАСС.
Напомним, около 200 канадских военных с 2015 года обучают украинских солдат и офицеров во Львовской области. Год назад из-за коронавируса обучение приостановили, большинство инструкторов вернулись в Канаду. На Украине осталось около 60 канадских военных. В июне работа миссии возобновилась.
США посоветовали авиакомпаниям с осторожностью летать над Россией и Украиной
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Федеральное авиационное управление США заявило, что американским авиакомпаниям следует с особой осторожностью совершать полеты над некоторыми районами России и Украины.
В директивах-извещениях NOTAM рекомендуется с осторожностью летать «в, из, в пределах или над» районами полетной информации Киева, Днепра (бывший Днепропетровск), Симферополя, а также расположенных в пределах 100 морских миль от них областях РПИ Москвы и Ростова-на-Дону, передает ТАСС.
Такую рекомендацию власти США объясняют «эскалацией региональной напряженности» между Россией и Украиной. В США не исключают «трансграничных столкновений без предварительного уведомления, повышенной военной активности и/или конфликта».
В начале недели генсек НАТО пообещал поддержку Украине. Тем временем замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что НАТО во главе с США, поставляя Украине военную продукцию, намеренно превращают эту страну в «пороховую бочку». По его словам, США лучше держаться подальше от Крыма, от Черноморского побережья России, поскольку риски инцидентов очень высоки.
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Журналистку РИА «Новости» не пустили на пресс-конференцию Зеленского в Париже
Журналистке РИА «Новости» отказали в аккредитации на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского по итогам встречи в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном.
Организаторы сослались на нехватку мест в связи с ограничениями на фоне коронавируса. Это уже третий за два дня отказ журналистам в аккредитации на мероприятия с участием украинского президента в рамках его визита во Францию, передает РИА «Новости».
«У нас была ограниченная численность, и список был закрытый. То есть, уже мест нет», – заявили в пресс-службе администрации Макрона.
Ранее в пятницу корреспондента РИА «Новости» не пустили на протокольную съемку приезда Зеленского в Елисейский дворец, объяснив отказ санитарными ограничениями. В четверг пресс-служба Елисейского дворца не аккредитовала корреспондента РИА «Новости» на телефонный брифинг по встрече Макрона с Зеленским.
Президент Украины на фоне эскалации в Донбассе посетил в пятницу Париж, где встретился с Макроном. Канцлер Германии Ангела Меркель присоединилась к ним по видеосвязи. Накануне встречи Москва призвала Париж и Берлин сосредоточиться на побуждении Киева к деэскалации напряженности в Донбассе.
Украина захотела помощи Китая в «сдерживании» России
Киев выражает надежду на присоединение Китая к процессу «сдерживания российской агрессии», говорится в сообщении МИД Украины по итогам консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел Украины и КНР Евгения Енина и Ле Юйчэна.
В сообщении МИД Украины говорится, что «заместитель министра проинформировал китайского коллегу об обострении ситуации безопасности на временно оккупированных территориях Украины и наращивании российских военных формирований вблизи украинских границ», передает РИА «Новости».
Енин «выразил надежду, что КНР присоединится к процессу сдерживания российской агрессии... Ле Юйчэн заверил в поддержке КНР независимости, суверенитета и территориальной целостности нашего государства и выразил уверенность в разрешении конфликтов путем переговоров».
Стороны обсудили также перспективы участия высокого представителя КНР в торжествах по случаю 30-й годовщины независимости Украины.
Кроме того, стороны рассмотрели актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в рамках международных организаций, сотрудничество в торговой, экономической, инфраструктурной, транспортной, логистической и гуманитарной сферах.
Енин также выразил благодарность правительству КНР за поставку на Украину первой партии вакцины CoronaVac от COVID-19 в марте.
Представители Украины и Китая договорились о продолжении сотрудничества Украины и Китая в этой сфере.
Ранее в Киеве заявили о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией за Крым и призвали граничащие с Украиной страны альянса повысить боеготовность. Также минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией.
Министр обороны Сергей Шойгу заявил о переброске войск НАТО к границам России. В МИД России предупредили, что Вашингтону лучше держаться подальше от Крыма, от Черноморского побережья России.
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Зеленский заявил о готовности вернуться к диалогу по Донбассу
Киев всегда готов вернуться к содержательному дипломатическому разговору по Донбассу и призывает Москву к тому же, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«С начала моей работы в должности президента мы делали все, что возможно, для активизации переговоров и поиска мирного решения. Мы всегда готовы вернуться к содержательной дипломатической беседе, призываем Россию к этому же», – заявил Зеленский в интервью итальянскому изданию La Repubblica, текст которого обнародовал офис украинского лидера.
Отметим, что Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Ранее в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль надеется, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель донесут до президента Украины Владимира Зеленского тезис о необходимости соблюдения перемирия в Донбассе.
США допустили увеличение числа своих военных на Украине
Соединенные Штаты рассмотрят вопрос об увеличение военного присутствия на Украине, если в этом возникнет необходимость, заявила временный поверенный в делах США Кристина Квин.
«Мы на постоянной основе имеем присутствие 160 военнослужащих американского контингента, и если по нашим оценкам потребности увеличатся, мы этот вопрос рассмотрим», – передает слова Квин РИА «Новости».
Как отметила представитель США, Вашингтон и его партнеры внимательно следят за ситуацией на Украине.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин на совместной пресс-конференции с главой американского дипведомства Энтони Блинкеном и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Вашингтон привержен оказанию помощи Украине в удовлетворении ее потребностей по самообороне, выразив «обеспокоенность российским военным строительством».
В начале недели генсек НАТО пообещал поддержку Украине. Тем временем замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что НАТО во главе с США, поставляя Украине военную продукцию, намеренно превращают эту страну в «пороховую бочку». По его словам, США лучше держаться подальше от Крыма, от Черноморского побережья России, поскольку риски инцидентов очень высоки.
Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявлял, что американские ЗРК Patriot должны быть размещены на Украине, которая «держит оборону против России». По его словам, Украина «держит оборону не только для себя, но и для Запада».
Пентагон обещал продолжить операции в Черном море
США продолжат направлять военные корабли в Черное море, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
Он сообщил, что военное ведомство США «на рутинной основе вело операции военных кораблей в Черном море, и это продолжится». Кирби не стал комментировать сообщения о том, что Вашингтон отменил заход кораблей в Черное море для снижения эскалации в отношениях с Россией, передает РИА «Новости».
При этом Кирби отметил, что Москва «объявила о намерении запретить иностранным кораблям и государственным судам до октября проходить через Керченский пролив, Азовское море и некоторые части Черного моря, ссылаясь на военные учения». Он считает, что это является частью «кампании по подрыву Украины». Пентагон призвал Москву «прекратить угрозы судам в регионе и обратить вспять выстраивание военного потенциала у границ Украины».
Напомним, американское посольство в Анкаре уведомило Турцию об отмене прохода двух военных кораблей ВМС США через Босфор в Черное море. СМИ заявили, что Пентагон не будет направлять корабли в Черное море, по крайней мере, на этой неделе из-за опасений эскалации напряженности между Россией и Украиной.
По данным бюллетеня управления Минобороны, «временно, с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября, приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды России для иностранных военных кораблей и других государственных судов» в трех районах Черного моря. Керченский пролив и подход к нему, по данным бюллетеня, не попадает в указанные зоны.
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Зеленский счел вступление Украины в НАТО единственной гарантией мира
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Только вступление Украины в НАТО «может гарантировать безопасность и мир в долгосрочной перспективе», заявил украинский президент Владимир Зеленский.
По его словам, речь идет о конфликте, который определит, удастся ли сберечь «истинный демократический порядок», «принцип неприкосновенности границ» и «свободу стран при выборе своей судьбы», передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.
Он утверждает, что в Крыму дислоцировано как минимум 40 тыс. российских военных. Такое же число военных, по версии Зеленского, находится в других регионах России на границе с Украиной. Зеленский заявил, что на границе и «на оккупированной территории Украины сосредоточено больше российских войск, чем в период с 2014 по 2015 год, когда шли самые ожесточенные бои на Донбассе». Он считает это «давлением» на Запад.
Напомним, Зеленский призвал Запад «перейти от разговоров к решениям» и пригласить Украину вступить в Евросоюз и НАТО. В четверг украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что в его стране сложилась «чрезвычайно опасная ситуация», и у Киева остается только два варианта: вступить в НАТО или вернуть статус ядерной державы.
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США собрались продолжить военные поставки Украине
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Военные поставки США Украине продолжатся, чтобы та могла «защищать себя», заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
По его словам, «поддержка продолжится». Он сказал, что пока не может «ничего объявить или рассказать о новых системах» вооружений, но отметил, что США «предоставляют смешанный комплект летальных и нелетальных» вооружений, передает РИА «Новости».
Кирби заявил, что США «пристально следят за количеством» российских военных в Крыму и «на границе с Украиной». Пентагон считает, что «это по-прежнему вызывает серьезную озабоченность». США призвали Россию «быть более открытой в этих своих действиях и не нагнетать ситуацию еще больше, поскольку она и без того уже накалена».
Напомним, Кирби уже выражал мнение, что России нужно быть более транспарентной касательно происходящего наращивания сил в Крыму и вдоль восточной границы Украины. Москва в ответ подчеркивала, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.
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