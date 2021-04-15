Гознак назвал самые подделываемые банкноты

Купюры достоинством в 1 и 5 тыс. рублей чаще всего подделываются в России, сообщил гендиректор Гознака Аркадий Трачук.

«В нынешней ситуации ключевыми объектами подделок являются тысячные и пятитысячные банкноты. Низкие номиналы подделывать просто очень затратно», – передает РИА «Новости» слова Трачука в кулуарах конференции «Технологии и доверие: защита подлинности и идентификация».

Он добавил, что в новых банкнотах появятся и новые защитные элементы.

«На новый дизайн вообще никогда не бывает всплеска подделок. Зачем подделывать новые, если можно подделать то, что хорошо знают. Новый дизайн выходит же не просто как новый дизайн, выходит и с новыми защитными признаками», – сказал Трачук.

Как заявил замминистра финансов России Алексей Моисеев Гознак, который имеет колоссальный опыт по защите денег от подделок, станетлидером и в защите данных в цифровой сфере.

Моисеев неоднократно выражал опасения по поводу возможных утечек биометрических данных населения. Выступая на конференции в четверг, он снова подчеркнул, что требования к защите такой информации должны быть значительно выше.

«Гознак сейчас в этом смысле, конечно, имеет колоссальный опыт, как по обеспечению защиты (денег) от подделок. Я уверен, что в этой связи он станет лидером и по защите от подделок и в цифровой среде», – сказал замминистра.

Банк России 23 марта объявил о планах модернизировать банкнотный ряд к 2025 году, чтобы «подтянуть их защитный комплекс и усовершенствовать дизайн». В частности, на банкноте самого высокого номинала вместо Хабаровска будут изображены виды Екатеринбурга.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев намерен просить Банк России оставить изображение достопримечательностей Хабаровска на банкноте номиналом 5 тыс. рублей, поскольку они символизируют память предков-первопроходцев. Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Банк России не советовался с Кремлем по поводу дизайна новых купюр.