В ЛНР оценили помощь России в ситуации с коронавирусом

Самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) удалось избежать катастрофической ситуации с распространением коронавируса благодаря помощи России, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Благодаря России нам удалось не допустить той катастрофической ситуации, которую сейчас можно наблюдать на Украине с несколькими сотнями смертей ежедневно, остановить рост распространения коронавируса и, что немаловажно, наладить эффективную борьбу с ним», – говорится в заявлении Пасечника, передает РИА «Новости».

Также глава ЛНР уточнил, что вакцины от коронавируса и необходимые тест-системы поступают в республику по графику. По его словам, в скором времени привиться от коронавируса сможет любой желающий житель ЛНР.

«В ближайшее время прививки от коронавирусной инфекции станут доступны в республике для всех желающих... Думаю, что вскоре мы значительно расширим категории населения, которые бесплатно получат возможность сделать прививку, и начнем массовую вакцинацию населения республики», – отметил Пасечник.

В феврале в ЛНР начался второй этап вакцинации от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Первыми привились сотрудники МЧС и работники здравоохранения.