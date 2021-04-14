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14 апреля, среда | Последнее обновление — 19:14 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Вице-премьер Чехии посетит Москву для переговоров о закупке «Спутника V»
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В ЛНР оценили помощь России в ситуации с коронавирусом
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Самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) удалось избежать катастрофической ситуации с распространением коронавируса благодаря помощи России, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«Благодаря России нам удалось не допустить той катастрофической ситуации, которую сейчас можно наблюдать на Украине с несколькими сотнями смертей ежедневно, остановить рост распространения коронавируса и, что немаловажно, наладить эффективную борьбу с ним», – говорится в заявлении Пасечника, передает РИА «Новости».
Также глава ЛНР уточнил, что вакцины от коронавируса и необходимые тест-системы поступают в республику по графику. По его словам, в скором времени привиться от коронавируса сможет любой желающий житель ЛНР.
«В ближайшее время прививки от коронавирусной инфекции станут доступны в республике для всех желающих... Думаю, что вскоре мы значительно расширим категории населения, которые бесплатно получат возможность сделать прививку, и начнем массовую вакцинацию населения республики», – отметил Пасечник.
В феврале в ЛНР начался второй этап вакцинации от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Первыми привились сотрудники МЧС и работники здравоохранения.
Определена возможная причина тромбоза после вакцины Johnson&Johnson
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Причиной образования тромбов после вакцинации препаратом Johnson&Johnson может являться редкий иммунный ответ, который приводит к активации тромбоцитов, заявил Питер Маркс, глава одного из исследовательских центров Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) Минздрава США.
«У нас нет точной причины, но возможная причина заключается в схожем с другими вакцинами механизме аденовирусного вектора, который дает очень редкий иммунный ответ, вызывающий активацию тромбоцитов», – приводит ТАСС слова Маркса в ходе совместной конференции FDA и Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.
Исполняющая обязанности директора FDA Джанет Вудкок уточнила, что в настоящий момент это «ведущая теория по поводу того, что происходит».
Ранее первый заместитель руководителя Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Энн Шушат назвала опасные симптомы после вакцинации препаратом J&J.
Накануне Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) рекомендовали «из соображений предосторожности» временно остановить вакцинацию от коронавируса препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson&Johnson из-за возможных побочных эффектов. Позже стало известно, что Johnson&Johnson заморозила поставки вакцины от коронавируса в Евросоюз.
В прошлую пятницу в США закрыли два центра вакцинации препаратом компании Johnson&Johnson из-за выявления побочной реакции. При этом Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) изначально якобы не нашло прямой связи между использованием вакцины Johnson&Johnson и образованием тромбов.
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Рекордное число случаев коронавируса выявлено в Турции
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Суточный прирост случаев коронавируса в Турции во вторник вновь стал рекордным с начала пандемии и составил 59187 заболевших, свидетельствуют данные минздрава республики.
«Сегодня выявлено 59187 новых случаев COVID-19, госпитализированы 2723 больных. Умерли 273 больных, с начала пандемии – 34455. В тяжелом состоянии находится 2951 больной», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости».
Ранее во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об опасном обострении эпидемии коронавируса в Турции.
В понедельник вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, поскольку в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Людям, которые уже приобрели путевки до 1 июня, она порекомендовала поменять направление отдыха.
В прошлый четверг в Турции был зафиксирован рекордный за всю эпидемию ежесуточный прирост числа заболевших – 55941 случай. Днем позже Турция вновь приблизилась к рекорду по числу выявленных случаев коронавируса. В минувшие пятницу и субботу в Турции также были зафиксированы близкие к рекордным показатели суточного прироста.
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Стала известна разница между антителами М и G к коронавирусу
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Антитела к коронавирусу М появляются через неделю после заражения, обычно они указывают на острое течение COVID-19, антитела G вырабатываются через две-три недели после встречи с возбудителем и являются более эффективными в противодействии вирусу, объяснила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Пшеничная рассказала, что «в первую очередь на воздействие патогена иммунная система реагирует выработкой IgM», это «ранние антитела, самые крупные из всего семейства иммуноглобулинов, внешне они напоминают пять рогаток с вилками наружу, благодаря которым имеют максимальное количество точек для прикрепления и фиксации антигена», передает РИА «Новости».
«Как правило, они начинают появляться спустя первую неделю после заражения. А самый пик концентрации, как правило, приходится на вторую неделю заболевания, к 14 дню», – добавила эксперт.
Она уточнила, что антитела М считаются маркером острого течения инфекционного заболевания. Обычно при классическом иммунном ответе срок жизни IgM недолог, их концентрация в крови быстро снижается, но у некоторых людей, перенесших коронавирус, они могут обнаруживаться в крови в течение нескольких месяцев, а по некоторым данным, до полугода, пояснила Пшеничная.
Антитела G появляются примерно со второй-третьей недели заболевания, они циркулируют в организме в течение более длительного времени, обеспечивают долговременный иммунный ответ и являются гораздо более эффективными в противодействии возбудителю.
При этом поставить диагноз только по тестированию на антитела нельзя, метод проверки иммунитета является дополнительным. Если у человека при регулярных скрининговых обследованиях по месту работы впервые выявляются IgM, то это повод пройти более углубленное обследование в отношении бессимптомной формы COVID-19.
«Если у пациента имеются клинические симптомы и рентгенологические признаки, сходные с COVID-19, то даже при отрицательном результате ПЦР наличие IgM является дополнительным лабораторным критерием в пользу диагноза COVID-19», – добавила Пшеничная.
Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что вакцинация российским препаратом от коронавируса «Спутник V» может гарантировать пожизненный иммунитет.
Турция ужесточила ограничения из-за коронавирурса
В Турции с 14 апреля вводятся дополнительные ограничения для борьбы с COVID-19, в частности ужесточается комендантский час, заявил президент республики Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре по итогам заседания кабинета министров.
«Мы приняли решение оставить практику комендантских часов в выходные дни, но в будние дни период комендантского часа изменился. Теперь на улицу будет запрещено выходить с 19.00 до 05.00. Также принято решение приостановить для наших жителей возможность междугородних поездок. Новые меры вступят в силу с завтрашнего дня», – передает его слова ТАСС. Ранее комендантский час начинал действовать с 21.00.
Также вновь вводится ограничение на выход на улицу для лиц младше 20 и старше 65 лет. Людям старше 65 лет запрещается пользоваться общественным транспортом. Эрдоган уточнил, что данные меры будут действовать в первые две недели рамадана (до 27 апреля).
В понедельник, 12 апреля, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, так как в странах сложная эпидемиологическая ситуация.
Во вторник Росавиация официально уведомила авиакомпании об ограничении авиасообщения с Турцией и закрытии полетов в Танзанию.
Johnson&Johnson заморозила поставки вакцины в ЕС
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Американская компания Johnson&Johnson заморозила поставки вакцины от коронавируса в Евросоюз, возможности использования препарата в ЕС «должно будет определить Европейское агентство лекарственных препаратов (EMA)», сообщил представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан Де Кеерсмакер.
«Здоровье наших граждан является для нас абсолютным приоритетом, мы придерживаемся научного подхода и, соответственно, оценок ЕМА. Мы приняли к сведению заявление Johnson&Johnson, что компания отложит дальнейшую поставку вакцин. Мы остаемся в контакте с компанией, чтобы следить за развитием ситуации», – приводит слова представителя Еврокомиссии ТАСС.
Де Кеерсмакер подчеркнул, что «пока нет ясности, есть ли прямая связь между вакциной и образованием тромбов». «ЕМА продолжает изучать эту проблему, чтобы решить какие действия посоветовать», – добавил он.
«Пока у ЕС нет никаких собственных данных о применении этой вакцины, поскольку поставки начались только вчера (12 апреля), и она в странах ЕС еще не применялась. В этой связи Европейское агентство лекарственных препаратов должно будет опираться только на информацию регуляторов государств, где эта вакцина уже использовалась, в первую очередь – США, прежде чем принять решение о наших дальнейших шагах», – заключил представитель Еврокомиссии (ЕК).
Накануне Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) рекомендовали «из соображений предосторожности» временно остановить вакцинацию от коронавируса препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson&Johnson из-за возможных побочных эффектов после вакцинации.
В прошлую пятницу в США закрыли два центра вакцинации от коронавируса препаратом компании Johnson&Johnson из-за выявления побочной реакции у привитых граждан.
При этом, по сообщениям СМИ, Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) якобы не нашло прямой связи между использованием вакцины от коронавируса американской компании Johnson&Johnson (J&J) и образованием тромбов.
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В России оценили перспективы производства «Спутника V» в Индии
К лету следующего года в Индии ежемесячный выпуск российской вакцины от коронавируса «Спутник V» может достичь более 50 млн доз, заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Мы ожидаем, что объем производства «Спутник V» в Индии к лету может достичь более 50 млн доз в месяц», – передает РИА «Новости» слова главы РФПИ.
По слова Дмитриева, некоторые индийские компании, планирующие производить российские препарат, уже прошли обязательные проверки и стадии контроля качества. Также гендиректор фонда сообщил, что РФПИ намерены заключить с рядом крупных индийских производителей контракты на выпуск «Спутника V» и получение готовой формы препарата.
Ранее во вторник генеральный контролер лекарственных средств Индии дал фармацевтической компании Dr. Reddy's Laboratories Ltd. разрешение на импорт «Спутника V» в страну.
Выдача разрешения на экстренное использование российского препарата делает его третьим разрешенным для использования в Индии вместе с индийским вариантом «оксфордской» вакцины от AstraZeneca под названием Covieshield и отечественной Covaxin.
Напомним, жители одобривших «Спутник V» стран составили около 40% населения Земли.
В Аргентине заявили о достаточности одной дозы «Спутника V» для переболевших коронавирусом
Первый компонент российской вакцины от коронавируса «Спутник V» дает выработку антител к вирусу у большинства переболевших COVID-19, и второй компонент может быть излишним, говорится в исследовании, проведенном аргентинскими учеными.
Глава лаборатории молекулярной вирусологии Института Лелуара Андреа Гамарник, руководившая исследованием, сообщила, что «Спутник V» вызывал сильный иммунный ответ у большинства привившихся. «Если мы проанализируем группу лиц, которые до этого были заражены вирусом, то мы не увидим значительного увеличения в титре антител после введения второй дозы», – сказала она, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Аргентины.
Как говорится в исследовании, после введения второго компонента вакцины количество антител у участников исследования, которые не переболели COVID-19, увеличилось с 244 до 2 150, в то время как в группе переболевших «не было обнаружено значительных изменений в количестве антител» при сравнении двух доз.
Аргентинские ученые также выяснили, что у 94% привившихся первым компонентом выработались специфические антитела, в случае вакцинации двумя компонентами антитела были выявлены у 100% участников исследования. В ходе анализа было также установлено, что у привившихся, которые до вакцинации переболели коронавирусом, «выработалось в пять раз больше антител, чем у тех, кто получил две дозы, но не болел COVID-19».
Минздрав Аргентины разрешил экстренное применение российской вакцины 23 декабря. В том же месяце Буэнос-Айрес подписал контракт с Москвой на поставку «Спутника V». Всего Аргентина приобрела 30 млн доз российской вакцины.
Партия первого компонента в количестве 300 тыс. доз была доставлена в Аргентину 24 декабря 2020 года, 16 января было доставлено 300 тыс. доз второго компонента вакцины. 27 января Аргентина направила в Россию самолет за третьей партией «Спутника V». Власти Аргентины рассчитывают начать производство «Спутника V» на территории республики к весне-осени 2022 года.
Байден заявил о наличии у США вакцин «для каждого американца»
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Администрация Соединенных Штатов закупила 600 млн доз вакцин от нового коронавируса, производителем которых является не американская компания Johnson&Johnson или англо-шведская AstraZeneca, этого количества препаратов достаточно для каждого американца, сообщил президент США Джо Байден.
«Я позаботился о том, чтобы у нас было 600 млн доз вакцин не Johnson&Johnson и/или AstraZeneca. Поэтому вакцины достаточно, то есть в основном 100%, бесспорно, для каждого американца», – приводит слова Байдена ТАСС.
Ранее во вторник Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) рекомендовали «из соображений предосторожности» временно остановить вакцинацию от коронавируса препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson & Johnson из-за возможных побочных эффектов после вакцинации.
В прошлую пятницу в США закрыли два центра вакцинации от коронавируса препаратом компании Johnson&Johnson из-за выявления побочной реакции у привитых граждан.
При этом, по сообщениям СМИ, Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) якобы не нашло прямой связи между использованием вакцины от коронавируса американской компании Johnson&Johnson (J&J) и образованием тромбов.
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Путин сделал вторую прививку от коронавируса
Президент Владимир Путин заявил, что сделал вторую прививку от коронавируса через три недели после получения первой дозы вакцины.
«Я хочу проинформировать, что прямо сейчас перед тем, как зайти в этот зал, я тоже сделал вторую прививку. Надеюсь, что все будет хорошо. Даже не то что надеюсь, уверен в этом», – передает его слова РИА «Новости».
Путин, выступая на президиуме Русского географического общества (РГО), выразил надежду, что пандемия скоро отступит, в том числе благодаря вакцинации населения, передает ТАСС.
Напомним, Путин вакцинировался 23 марта вечером. Он сделал прививку без камер и потом объяснил это тем, что «обезьянничать» необязательно, а если кто-то захочет в этом процессе что-то сфальсифицировать, сделать это не сложно, показав на камеры укол не препарата, а витаминов. Путин не стал раскрывать и название вакцины, которую вкололи ему медики. По его словам, об этом знает только его врач.
Власти Нидерландов продлили карантин до 28 апреля
Власти Нидерландов вынуждены продлить ограничительные меры в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции как минимум до 28 апреля, заявил премьер-министр Марк Рютте.
«Эмоции накаляются, ограничения становятся все более жесткими, и нам все труднее соблюдать карантинные меры», – приводит слова Рютте ТАСС.
«На прошлой неделе мы надеялись, что первые шаги [по смягчению] могут быть сделаны 21 апреля», – подчеркнул премьер-министр Нидерландов. Однако, по его словам, снимать ограничения в эти сроки преждевременно.
«Мы решим в следующий вторник, возможно ли что-то предпринять с 28 апреля», – сказал Рютте, добавив, что в настоящее время больницы переполнены, а уровень заражения коронавирусом слишком высок, чтобы допускать какие-либо послабления до тех пор, пока не пройдет третья волна COVID-19.
При этом, как сообщает информационный портал NL Times, Рютте анонсировал поэтапный план выхода Нидерландов из изоляции. С 28 апреля, как указывает портал, в Нидерландах могут открыться террасы кафе и магазины. С 26 апреля студенты высших учебных заведений впервые за четыре месяца смогут вернуться к очному режиму обучения.
Напомним, 1 апреля Нидерланды разрешили зрителям присутствовать на «Евровидении» для COVID-эксперимента. Ранее комендантский час в Нидерландах продлили до конца марта.
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Названы опасные симптомы после вакцинации препаратом Johnson&Johnson
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Сделавшим прививку от коронавируса американской компании Johnson & Johnson следует обращаться к врачам при затрудненном дыхании, возникновении головной боли, боли в ногах и животе, сообщила первый заместитель руководителя Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Энн Шушат.
«Если у вас болит голова, живот, ноги или наблюдается затруднение дыхания, вы должны связаться с медицинскими учреждениями и получить помощь», – приводит слова Шушат ТАСС.
Первый замруководителя Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США уточнила, что отслеживать перечисленные симптомы следует тем, кому в течение последних двух недель ввели вакцину Johnson & Johnson.
Накануне Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) рекомендовали «из соображений предосторожности» временно остановить вакцинацию от коронавируса препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson&Johnson из-за возможных побочных эффектов. Позже стало известно, что Johnson&Johnson заморозила поставки вакцины от коронавируса в Евросоюз.
В прошлую пятницу в США закрыли два центра вакцинации препаратом компании Johnson&Johnson из-за выявления побочной реакции. При этом Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) якобы не нашло прямой связи между использованием вакцины Johnson&Johnson и образованием тромбов.
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Вице-премьер Чехии посетит Москву для переговоров о закупке «Спутника V»
Первый вице-премьер Чехии, врио главы МИД Ян Гамачек сообщил, что в понедельник посетит Москву для переговоров о возможной закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V» после ее одобрения Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА).
«В понедельник я лечу в Москву, где хочу договориться о возможной поставке (в Чехию) «Спутника V» после его одобрения Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА)», – написал Гамачек в своем Twitter.
Напомним, 11 апреля президент Чехии Милош Земан рассказал газете Blesk, что доверяет российской вакцине от коронавируса «Спутник V», он считает, что по своим качествам с российской вакциной сравним только препарат производства компании Pfizer. 2 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявлял, что Евросоюз «непрямо вынуждает» республику начать переговоры с Россией о приобретении вакцины от коронавируса «Спутник V» до получения сертификата европейского регулятора.
«Аэрофлот» рассказал о вывозных рейсах из Турции
Авиакомпания «Аэрофлот» намерена выполнять два регулярных рейса в неделю в Стамбул и обратно, а также организует три вывозных рейса в Россию из Антальи.
«В период с 15 апреля по 1 июня "Аэрофлот" выполнит регулярные рейсы в/из Стамбула 16, 18 апреля, и далее – дважды в неделю, по вторникам и пятницам... Для возвращения на Родину пассажиров "Аэрофлота" из Антальи запланировано выполнение трех специальных вывозных рейсов по маршруту Анталья – Москва: 17, 24 и 30 апреля», – цитирует сообщение авиакомпании РИА «Новости».
Рейсы "Аэрофлота" 13 и 14 апреля будут выполнены по расписанию: SU2138/2139 Москва – Стамбул – Москва, вылет 17.40/00.25, прибытие 21.20/04.05; SU2134/2135 Москва – Стамбул – Москва, вылет 21.25/02.15, прибытие 01.10 следующего дня/06.00; SU2130/2131 Москва – Стамбул – Москва, вылет 07.50/12.30, прибытие 11.40/16.00; SU2136/2137 Москва – Стамбул – Москва, вылет 10.00/14.40, прибытие 13.45/18.25; SU2132/2133 Москва – Стамбул – Москва, вылет 14.05/18.50, прибытие 17.50/22.25; SU2142/2143 Москва – Анталья – Москва, вылет 9.35/14.20, прибытие 13.20/18.10; SU2146/2147 Москва – Анталья – Москва, вылет 16.35/21.15, прибытие 20.25/00.55.
Уточняется, что пассажиры, чьи рейсы отменены в период с 15 апреля по 1 июня 2021 года рейсов Стамбул – Москва и Анталья – Москва, могут переоформить билеты на действующие рейсы без взимания разницы в тарифах и платы за переоформление.
Также пассажирам с билетами на рейсы между Москвой и Стамбулом/Антальей или между Санкт-Петербургом и Антальей, по которым перевозка уже началась, но обратный перелет запланирован в период с 15 апреля по 1 июня, либо неиспользованными односторонними билетами, обмен на выполняемые из Турции рейсы осуществляется без взимания разницы в тарифах и платы за переоформление.
Чтобы переоформить билет, необходимо обратиться в контакт-центр «Аэрофлота».
В понедельник, 12 апреля, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, так как в странах сложная эпидемиологическая ситуация.
Во вторник Росавиация официально уведомила авиакомпании об ограничении авиасообщения с Турцией и закрытии полетов в Танзанию.
После второй дозы вакцины Moderna в Литве умер пенсионер
Мужчина в возрасте 78 лет умер в поликлинике литовского города Клайпеда сразу после получения второй дозы вакцины Moderna, сообщило национальное радио Литвы LRT.
Пациента пытались реанимировать, но спасти не смогли. В поликлинике заверили, что у мужчины не было хронических заболеваний. Как утверждает радиокомпания со ссылкой на главврача поликлиники Лорету Венцкене, где произошел несчастный случай, в момент поступления в поликлинику пациент чувствовал себя хорошо, передает ТАСС.
«Мы просто не можем представить причину и подождем расследования, мы наблюдаем, но думаем, что это не связано с вакциной, потому что нет симптомов. Не похоже ни на тромбоэмболию, ни на анафилактическую реакцию», – заявила Венцкене.
Накануне Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) рекомендовали «из соображений предосторожности» временно остановить вакцинацию от коронавируса препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson&Johnson из-за возможных побочных эффектов. Позже стало известно, что Johnson&Johnson заморозила поставки вакцины от коронавируса в Евросоюз.
По словам Питера Маркса, главы одного из исследовательских центров Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) Минздрава США, причиной образования тромбов после вакцинации препаратом Johnson&Johnson может являться редкий иммунный ответ, который приводит к активации тромбоцитов. При этом Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) изначально не нашло прямой связи между использованием вакцины Johnson&Johnson и образованием тромбов.
Напомним также, к 6 апреля после вакцинации от коронавируса препаратами Comirnaty от Pfizer/BioNTech и Moderna в Швейцарии скончались 55 человек. Кроме того, в конце марта после вакцинации от коронавируса препаратом разработки Pfizer в Австрии умер пенсионер. Помимо этого, при испытаниях вакцины Pfizer/BioNTech в США погибли шесть человек, у привившихся зафиксировали серьезные побочные эффекты. При этом Pfizer не нашла доказательств риска образования тромбов из-за вакцины.
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Pfizer не нашла доказательств риска образования тромбов из-за вакцины
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Американская фармацевтическая транснациональная компания Pfizer не нашла доказательств наличия риска тромбоэмболических осложнений в связи с применением совместной с немецкой BioNTech вакцины от коронавируса.
«Распространив по всему миру свыше 200 млн доз, Pfizer провела широкую оценку текущих совокупных показателей безопасности вакцины Pfizer/BioNTech BNT162b2, которая не предоставила оснований, чтобы заключить, что артериальные или венозные тромбоэмболические осложнения с тромбоцитопенией или без нее являются риском, ассоциирующимся с использованием нашей вакцины от COVID-19», – приводит текст заявления Pfizer РИА «Новости».
Компания Pfizer утверждает, что анализировались данные по всем побочным эффектам после вакцины, о которых сообщалось до 27 марта 2021 года.
Ранее швейцарский надзорный орган за рынком лекарств Swissmedic сообщил, что к 6 апреля после вакцинации от коронавируса препаратами Comirnaty от Pfizer/BioNTech и Moderna в Швейцарии скончались 55 человек. Кроме того, в конце марта после вакцинации от коронавируса препаратом разработки Pfizer в Австрии умер пенсионер.
Согласно официальным данным Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов Соединенных Штатов (FDA), при испытаниях вакцины Pfizer/BioNTech в США погибли шесть человек. Кроме того, у привившихся вакциной Pfizer в США зафиксировали серьезные побочные эффекты.
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