Кадырова возмутил интерес Навального к Корану

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил мнение, что Алексей Навальный, требующий выдать ему в колонии Коран, пытается использовать Священное Писание в политических целях.

«Кто дал моральное право Навальному упоминать Священный Коран? Человек, который мусульманок, носящих хиджаб, называет средневековыми дикарями, участвует в акциях против строительства мечетей, сегодня пытается дешевым способом реабилитироваться и заработать себе расположение мусульман. И без лишних объяснений ясно, что этот исламофоб пытается использовать Священное Писание в своих политических целях и обязательно будет использовать цитаты для провокаций, как это давно научились делать в Европе», – написал Кадыров в своем Telegram.

Он попросил сотрудников колонии, где содержится Навальный, не позволять «отбывающему справедливое наказание заключенному сеять межконфессиональную вражду». «Если заключенный искренне раскаивается, хочет встать на путь истины, принимает Ислам и всем сердцем желает услышать слово Всевышнего (в чем я сомневаюсь), то тогда это допустимо. Но если иначе, то Коран не такая книга, чтобы позволять ему трогать ее своими грязными руками», – добавил Кадыров.

«Не такой он человек, чтобы позволять ему делать с Кораном что вздумается. Это враг и предатель, который продал свою Родину и готов осуществить любую провокацию, лишь бы обратить внимание на свою жалкую персону. Его исламофобские взгляды, образ жизни не имеют ничего общего с верой, тем более с Исламом. И уважающий себя мусульманин не станет прислушиваться к его жалким заявлениям. Таких продажных подстрекателей, не имеющих моральных ценностей и уважения к культуре и религии, носящих маску искренности и целомудрия, мы уже видели в республике и знаем их методы саботажа. Пусть лучше думает над своим поведением, стоя в углу камеры. Времени достаточно», – написал глава Чечни о Навальном.

Ранее, передает РИА «Новости», находящийся в ИК-2 Владимирской области Навальный пожаловался на руководство колонии за то, что ему не выдают его Коран и другие книги. Навальный заявил, что хочет изучать Коран, подчеркивая, что он не мусульманин.