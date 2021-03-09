Общественные штабы по наблюдению за выборами откроют во всех субъектах России в марте Эксперт: Штрафы для IT-гигантов за нарушение законов РФ пора повысить до общемирового уровня Путин подписал закон о пресечении незаконной агитации в Сети 9 марта 2021, 20:42 Текст: Елизавета Булкина

Центральная избирательная комиссия (ЦИК), а также региональные и территориальные избирательные комиссии смогут направлять в Роскомнадзор представления о пресечении распространения в интернете незаконных агитационных материалов, соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. По словам первого зампреда комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирины Рукавишниковой, закон распространяет действующие нормы законодательства о выборах на агитацию в интернете. Изменения внесены в том числе в закон о выборах депутатов Госдумы и в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», передает ТАСС. ЦИК России установит порядок обращения избиркомов в Роскомнадзор. Комиссии также смогут устанавливать правила изготовления и распространения агитационных материалов с учетом требований избирательного законодательства.



В соответствии с законом регулируется механизм реагирования Роскомнадзора на обращения избирательных комиссий по этому поводу. Теперь владелец информационного ресурса должен удалить информацию или агитационные материалы в течение суток с момента получения уведомления или же доступ к ресурсу будет ограничен. Президент АНО «Дом с часами» Олег Викторович выразил мнение, что законопроект о пресечении незаконной агитации в интернете уравнивает всех перед законом. Политконсультант Игорь Ермолаев добавил, что закон призван отрегулировать правила в Сети, которые до этого не распространялись на интернет-СМИ.

Проблемы ПО Microsoft создали угрозу мирового кризиса в сфере кибербезопасности 7 марта 2021, 06:57

Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Не менее 60 тыс. организаций по всему миру подверглись взлому из-за уязвимости в программном обеспечении Exchange Server корпорации Microsoft, сообщил высокопоставленный источник в правительстве США. Источник Bloomberg, знакомый с ходом расследования, сообщил, что хакеры стремятся заразить как можно больше компьютеров, пока Microsoft не обезопасит всех клиентов. Bloomberg считает, что ситуацию можно будет рассматривать как мировой кризис в сфере кибербезопасности, если число жертв продолжит расти. Неназванный представитель Белого дома заявил, что «угроза сохраняется и развивается», передает ТАСС. По данным правительственных источников Washington Post, пока нет свидетельств того, что пострадали федеральные ведомства США и крупные оборонные подрядчики. Но Белый дом, АНБ, Пентагон и министерство внутренней безопасности США обеспокоены трудностями в сдерживании угрозы. Администрация США может создать спецгруппу правительственных ведомств для урегулирования ситуации. Специалисты допускают, что более 250 тыс. серверов по всему миру может быть заражено. Власти США не исключают, что хакеры могут проникнуть в целые сети и установить программы-вымогатели на серверах бизнес-структур и правительственных ведомств. Во вторник Microsoft представила обновление для ПО Exchange Server, так как через это ПО ряд частных компаний в США могли подвергнуться атаке со стороны группы хакеров, якобы связанных с Китаем. Володин отреагировал на решение Facebook о блокировке новостей ряда российских СМИ 8 марта 2021, 10:12

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Российские парламентарии намерены предлагать законодательные решения, которые позволят не допускать блокировки публикаций российских СМИ, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, говоря о блокировке Facebook публикации газеты ВЗГЛЯД и ряда других изданий. «Мы будем предлагать законодательные решения, которые не допускали бы подобного в отношении российских СМИ», – сказал Володин, передает РИА «Новости». «Решение компании Facebook нарушает основополагающие права и свободы граждан, право на распространение и получение информации. Со стороны Facebook подобное происходит не впервые, ранее так же поступали Instagram и Twitter», – продолжил он. Спикер Госдумы назвал ситуацию неприемлемой и нарушающей российское законодательство. Володин добавил, что на данный момент во многих странах мира, включая Италию, Австралию, Индию, занимаются созданием собственных решений по борьбе «с беспределом глобальных IT-компаний». Этот вопрос необходимо обсуждать в международных форматах, сказал председатель Госдумы. Речь может идти «о корректировке национального законодательства, о подготовке модельных законов с целью соблюдения прав и свобод граждан, а также обеспечения цифрового суверенитета». «Эта тема станет приоритетной в повестке ближайших международных встреч, в рамках которых мы обменяемся предложениями по решению данной проблемы с коллегами из других стран», – сказал он. Напомним, в Facebook заблокировали новость, опубликованную в том числе газетой ВЗГЛЯД, РИА «Новости» и Sputnik. В материалах, написанных на основе официального сообщения ФСБ и Следственного комитета, сообщалось о задержании сторонников украинской неонацистской группы «МКУ». Соцсеть прислала уведомление о блокировке новости, сославшись на проверку украинского интернет-проекта StopFake, который счел данную информацию «ложной». StopFake получает финансовую поддержку из США. Роскомнадзор потребовал от американской соцсети восстановить доступ к новостям российских изданий. Кремль отреагировал на данные о подготовке кибератак на Россию со стороны США 9 марта 2021, 13:52

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Кремль крайне обеспокоен сообщениями о возможной кибератаке со стороны США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что это можно назвать международной киберпреступностью. «Это тревожная информация, ведь достаточно авторитетное издание американское допускает возможность и более того, анонсирует возможность таких кибератак. Собственно, это не что иное как международная киберпреступность и, конечно, тот факт, что это издание допускает возможность, что американское государство может быть причастно к этой киберпреступности, конечно, повод для нашей крайней обеспокоенности», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Он напомнил, что Россия никогда не имела отношения к киберпреступлениям. «Мы неоднократно заявляли, и по-прежнему настаиваем на том, что российская сторона, российское государство никогда не имело и не имеет никакого отношения к любым проявлениям подобной киберпреступности и кибертерроризма», – сказал Песков. Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что США планируют в течение трех недель совершить несколько кибератак по российским системам, связанным с властями, и ввести санкции в качестве «ответа» на хакерскую атаку с использованием софта SolarWind, в которой администрация Джо Байдена обвиняет Россию. Стало известно о планах США устроить кибератаки против России 8 марта 2021, 07:12

Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В ближайшее время США намерены осуществить кибератаки против внутренних систем российских властей, заявили источники в американской администрации. Как утверждает New York Times, «контрудары» США не будут очевидными, но о них узнают руководство, разведка и военные России. Кибератаки будут сопровождаться экономическими санкциями. Также глава американского государства Джо Байден, по данным газеты, собирается подписать исполнительный указ для усиления защиты правительственных компьютерных систем США. Американские кибератаки, как пишет издание, ожидаются в течение ближайших трех недель и должны стать ответом на приписываемую Москве хакерскую атаку через ПО SolarWinds, передает ТАСС. Напомним, сама SolarWinds воздержалась от предположений о том, кто стоит за атакой. Специалисты американской компании Crowdstrike, занимающейся вопросами кибербезопасности, также не подтвердили утверждение властей США о том, что «данная угроза имела, скорее всего, российское происхождение». А вот президент Microsoft Брэд Смит заявил в Сенате, что за кибератакой, вероятно, стоит «российская разведка». Глава специализирующейся на компьютерной безопасности компании FireEye Кевин Мандиа утверждает, что инструменты, которые использовались хакерами, «больше всего похожи на то, что использует Россия». Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к материалам газеты ВЗГЛЯД 7 марта 2021, 19:55 Текст: Алексей Дегтярев

Роскомнадзор потребовал от американской соцсети Facebook восстановить доступ к новостям российских изданий ВЗГЛЯД, РБК и ТАСС, сообщила пресс-служба ведомства. «Роскомнадзор направил руководству компании Facebook письмо с требованием восстановить доступ к информации, размещенной в официальных аккаунтах российских СМИ «Взгляд», РБК и ТАСС. Ранее администрация социальной сети Facebook ограничила доступ к опубликованным в официальных аккаунтах данных российских СМИ информационным материалам о задержании сторонников украинской неонацистской группы «МКУ» силами Федеральной службы безопасности России», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Роскомнадзор отметил, что действия Facebook нарушают принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и «являются актом цензуры». «Ограничение права россиян на свободный поиск информации повлечет наложение административного штрафа на владельцев социальной сети до 1 млн рублей. При повторном правонарушении сумма штрафа увеличивается до 3 млн рублей», – предупредили в ведомстве. Напомним, Facebook заблокировал новость газеты ВЗГЛЯД и агентства ТАСС, в которой сообщалось о задержании сторонников украинской неонацистской группы «МКУ». Соцсеть прислала уведомление о блокировке новости, сославшись на проверку украинского интернет-проекта StopFake, который счел данную информацию «ложной». Отметим, что источниками финансирования StopFake являются международный фонд «Возрождение» (финансируется на средства бизнесмена Джорджа Сороса), Национальный фонд в поддержку демократии США (финансируемый Конгрессом США), министерство иностранных дел Чехии, посольство Великобритании на Украине и американский исследовательский центр Atlantic Council. Данную организацию Генпрокуратура РФ признала нежелательной в 2019 году. В декабре президент Владимир Путин подписал федеральный закон об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ на иностранных интернет-платформах. Путин назвал важное условие декарбонизации 9 марта 2021, 14:24

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба

президента РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Декарбонизация не должна быть использована как инструмент для достижения узкокорыстных экономических целей, не должна идти в ущерб России, заявил президент Владимир Путин на встрече с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым. «Безусловно, декарбонизация – важнейшее направление деятельности не только в мире, но и для нас тоже. Важно только, чтобы это не использовалось как инструмент для достижения каких-то узкокорыстных экономических целей либо каких-то других, не шло в ущерб нашей стране», – сказал президент, передает РИА «Новости». Путин отметил, что «нужно, безусловно, привлекать не только, что называется, чистых ученых, но и практиков, которые понимают, что происходит в реальной жизни». Говоря о декарбонизации, президент также заявил, что очень важно совместить научные знания и потребности сегодняшней экономики. «Мы знаем, с чем совсем недавно столкнулись европейские страны, юг Соединенных Штатов, когда замерзали ветряные мельницы, и для того, чтобы их разморозить, нужно было прибегать к использованию таких энергетических источников, которые в принципе даже в некоторых местах и запрещены для производства электроэнергии», – сказал Путин. Он подчеркнул, что «очень важно совместить научные знания, потребности сегодняшней экономики, смотреть в будущее и сотрудничать». «Безусловно, это нужно делать вместе с коллегами не только внутри страны, но и прежде всего, конечно, со странами ЕврАзЭС, СНГ и вообще со всеми коллегами, которые заинтересованы в результатах совместной работы. Очень интересное направление», – сказал глава государства. Путин поздравил женщин с 8 Марта 8 марта 2021, 00:30

Фото: кадр канала «Звезда»

Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин поздравил женщин с 8 Марта, отметив их успехи «в самых разных сферах деятельности». Он заявил, что в каждом доме, в каждой семье звучат слова признательности мамам, бабушкам, женам, сестрам, дочерям, подругам, коллегам. Праздник «символизирует наступление весны» и «утверждает роль женщин в нашей жизни, в сбережении тех истинных ценностей, которые во все времена были и останутся вдохновляющим нравственным ориентиром» Обращаясь к женщинам, президент подчеркнул, что они несут «в мир гармонию, нежность, красоту и самое сильное, чистое, бескорыстное чувство – безусловную материнскую любовь». Женщины полностью «отдают себя детям, их развитию, воспитанию». Как заявил глава государства, забота о детях и доме – нелегкий труд, которые требует самого высокого признания, передает РИА «Новости». Однако женщины «каким-то непостижимым образом везде и все успевают» и достигают «вершин в самых разных сферах деятельности», вызывая уважение «обязательностью, надежностью, ответственным подходом к делу», сказал он. Отдельно Путин поздравил женщин-медиков, которые в ситуации с коронавирусом демонстрируют душевную щедрость и профессионализм, продолжают трудиться с полной отдачей. Он поблагодарил «всех, кто спасает и выхаживает больных в «красных зонах», в составе экипажей скорой помощи, в больницах и поликлиниках», кто «дарит пациентам истинно женскую душевную поддержку». По словам президента, 8 марта – это «день, когда торжествуют любовь, восхищение и благодарность». Он пожелал женщинам «успехов во всем», взаимопонимания с теми, кто им дорог, а также «больше поводов для улыбок и радости». «Будьте счастливы», – сказал Путин. Напомним, как свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, по мнению 32% опрошенных, настоящая женщина должна беречь семейный очаг, заботиться и любить семью, создавать уют. 21% считает, что настоящую женщину отличает умение быть хорошей матерью. Кроме того, россияне рассказали, что они больше всего ценят в женщинах. Такие качества как верность и преданность оказались только на пятом месте (18%). Выше всего в России ценят ценят в женщинах доброту и отзывчивость (27%), внешность на втором месте (20%). Затем идут ум и образованность (19%). МИА «Россия сегодня» возмутилось блокировкой новостей со стороны Facebook 7 марта 2021, 23:24 Текст: Антон Антонов

Блокировка новостных материалов со стороны Facebook «является актом цензуры», заявило МИА «Россия сегодня». Агентство подчеркнуло, что блокируются материалы, «основанные на достоверных официальных источниках». По мнению МИА «Россия сегодня», «произошедшее можно рассматривать только как неуважение к праву граждан на свободный доступ к информации». Подчеркивается, что любые блокировки материалов должны наказываться и пресекаться в соответствии с законом. МИА «Россия сегодня» считает неприемлемым то, что контент в Рунете оценивают организации и модераторы с Украины и из стран Прибалтики, которые «заведомо политически ангажированы по отношению к российским СМИ», передает РИА «Новости». Напомним, в Facebook заблокировали новость, опубликованную в том числе газетой ВЗГЛЯД, РИА «Новости» и Sputnik. В материалах, написанных на основе официального сообщения ФСБ и Следственного комитета, сообщалось о задержании сторонников украинской неонацистской группы «МКУ». Соцсеть прислала уведомление о блокировке новости, сославшись на проверку украинского интернет-проекта StopFake, который счел данную информацию «ложной». StopFake получает финансовую поддержку из США. Роскомнадзор потребовал от американской соцсети восстановить доступ к новостям российских изданий. Пензенского подростка заподозрили в подготовке к расстрелу одноклассников 9 марта 2021, 18:07 Текст: Ксения Панькова

В Пензенской области следователи возбудили дело в отношении 16-летнего школьника, который писал в соцсети, что собирается расстрелять одноклассников. Подростка поместили под домашний арест, сообщил источник в силовых структурах. По дынным источника РИА «Новости», в отношении школьника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 30 – части 1 статьи 205 УК «Приготовление к террористическому акту». Источник также рассказал, что в воскресенье суд избрал ему домашний арест, однако вину подросток не признает. В прошлом году в лицее № 2 в Нальчике произошла драка между учениками и одним из учителей. Обороняясь от нападавших, учитель открыл стрельбу в воздух из травматического пистолета. При стрельбе пострадали два человека, в том числе сам педагог. В СПЧ призвали создать аналоги зарубежных онлайн-площадок вместе с их бизнес-моделями 9 марта 2021, 17:58 Текст: Елизавета Булкина

В России необходимо создать аналоги зарубежных онлайн-площадок и переносить туда бизнес-модели, чтобы блогеры не лишились заработка, считает член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игорь Ашманов. По его мнению, отечественные аналоги необходимы, чтобы российские блогеры не лишились законного заработка в случае применения санкций к иностранным IT-компаниям. В качестве примера он привел видеосервис Youtube. «И если мы вдруг захотели бы его закрыть, как китайцы, то мы не можем это сделать, потому что у нас нет аналога. Причем аналога нет не только технологического, а аналога в формате бизнес-модели для тех людей, кто зарабатывает в YouTube приличные деньги, а их десятки тысяч, я думаю, а, может, и сотни тысяч», - приводит слова Ашманова РИА «Новости».



Поэтому, по его мнению, вместе с созданием собственных IT-прощадок, на них необходимо переносить и бизнес-модели, чтобы зарабатывающие на том же YouTube не потеряли свой доход. На круглом столе «Нештрафные санкции: как убедить иностранные онлайн-платформы соблюдать законы России?», который прошел на площадке ОП, член СПЧ также высказал предположение, что причины несоблюдения зарубежными игроками норм российского цифрового рынка заключаются в их стремлении вести в России собственную политическую игру. Он напомнил, что одна из основных претензий к соцсетям, в том числе к Twitter и TikTok связана с призывами несовершеннолетних пользователей на несанкционированные митинги в конце января и распространение призывов к суициду в начале марта. В конце января сенаторы, депутаты Госдумы и Роскомнадзор выразили намерение разработать проект закона о введении «существенных штрафов» для IT-компаний за блокировку российских информационных ресурсов. В декабре 2020 года президент Владимир Путин заявлял о необходимости развивать отечественные интернет-платформы в ответ на ущемление российских СМИ за границей. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, необходимо ли России в будущем полностью отказаться от иностранных сервисов и гаджетов и какие бреши есть в отечественной линейке IT-продуктов? Руководство иностранных IT-компаний за неуплату налогов в РФ предложено привлекать к уголовной ответственности 9 марта 2021, 18:30 Текст: Елизавета Булкина

Необходимо ввести уголовную ответственность для топ-менеджеров иностранных IT-компаний, которые отказываются от уплаты налогов и штрафов на территории России. С такой инициативой выступил директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков. По мнению эксперта, применение блокировки в качестве наказания для ITнарушителей является малоэффективным средством. «Блокировка – это самый плохой вариант. Поэтому лучше – удар по кошельку. Потеря прибыли для публичной компании – один из самых действенных инструментов Поэтому можно ограничить распространение рекламы на территории РФ. Конечно, существует опасность, что реклама пойдет неофициально в Facebook, а через блогеров. Но для платформы потеря прибыли будет ощутимой», - заявил Зыков.



Кроме того, по словам эксперта, зарубежных игроков необходимо обязать перенести в Россию службы модерации и зарегистрировать в нашей стране официальные представительства, наделенные всеми необходимыми полномочиями, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Эффективность ограничения распространения рекламы для недобросовестных онлайн-платформ отметил и председатель Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев. В качестве другого действенного средства эксперт назвал запрет на обновление приложений и скачиваний их через маркетплейсы. «Подобная мера уже реализована у нас в части защиты авторского права. Можно предусмотреть и запрет на услуги доставки контента и оптимизацию приложения, а также ограничения по улучшению, модернизации сайта, его русификации. Эти меры будут иметь фактическое воздействие непосредственно на нарушителя, и они, в отличие от других, будут исполнимы», – подчеркнул юрист на круглом столе «Нештрафные санкции: как убедить иностранные онлайн-платформы соблюдать законы России?», который прошел на площадке ОП. Также Журавлев предложил развивать международный диалог при участии БРИКС, ЕврАзЭС и Евросоюза, направленный на выработку совместных правил регулирования глобальных технологических корпораций. По его мнению, чем больше государств будет защищать своих граждан и локальный бизнес, тем больше вероятности, что IT-компании в конечном итоге подчинятся. В конце января сенаторы, депутаты Госдумы и Роскомнадзор выразили намерение разработать проект закона о введении «существенных штрафов» для IT-компаний за блокировку российских информационных ресурсов. В декабре 2020 года президент Владимир Путин заявлял о необходимости развивать отечественные интернет-платформы в ответ на ущемление российских СМИ за границей. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, необходимо ли России в будущем полностью отказаться от иностранных сервисов и гаджетов и какие бреши есть в отечественной линейке IT-продуктов? Захарова указала на необходимость регуляции действий интернет-гигантов 8 марта 2021, 11:25 Текст: Алексей Дегтярев

Необходимо вводить регулирующие действия интернет-гигантов меры, заявила официальнйы представитель МИД России Мария Захарова. «Все это требует регулирования. Всем этим сейчас занимаются наши законодатели и соответствующие органы. Мы считаем, что должен быть какой-то общий международно-правовой подход к регулированию интернета», – заявила Захарова в интервью РИА «Новости». Она отметила, что Россия давно сталкивается с блокировками аккаунтов российских СМИ, по ее словам, это «просто зачистка информационного пространства». «Сотни, тысячи сайтов, не только сайтов, но и аккаунтов, страниц, документальных фильмов вымарывались из общего информационного пространства», – указала дипломат. «Много лет мы предлагаем инициативу в сфере международной информационной безопасности. И сейчас о такой инициативе было объявлено. Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации выпустил специальное обращение к руководителям международных организаций о необходимости выработки общих подходов и недопустимости многопрофильного давления интернет-платформ западных, в первую очередь, американских. Потому что все сконцентрировано, в принципе, в большинстве своем именно в США. Потому что это действительно наступление на свободу слова», – сказала Захарова. Также она отметила, что западные интернет-гиганты нередко ведут себя вне правовых рамок, игнорируя законы России, это недопустимо. «Казалось бы, интернет – общее пространство. Но мы видим, насколько себя ведут вне правовых рамок, если говорить о юрисдикции нашей страны, нашей законодательной базе, те самые компании, которых вы называете интернет-гигантами», – сказала дипломат. Представитель МИД пояснила, что интернет-гиганты «оперируют в нашей среде, но при этом зачастую никаким российским законам не подчиняются». «Мало того – иногда напрямую нарушают, и, несмотря на нарушение этих законов и предписания, иногда и штрафы полностью игнорируют, что недопустимо», – подчеркнула Захарова. С этой проблемой сталкивается не только Россия, указала она. «Мы сейчас видели, каким образом аналогичная проблема решается в Австралии. Казалось бы, союзники, часть так называемого западного мейнстрима, коллективного Запада. И при этом проблема взаимодействия средств массовой информации Австралии с интернет-гигантами в виде социальных сетей. То есть схожие проблемы испытывает коллективный Запад и у себя на территории», – добавила дипломат. Схожая ситуация есть во Франции, где подавались иски частных лиц, общественных деятелей к американским интернет-платформам в связи с блокировками. «Что касается блокировки американских политиков, то мне кажется, это шокировало весь мир. Потому что, с одной стороны, США практически молились на свободу слова, не подвергая сомнению свою приверженность этому важнейшему постулату. А с другой стороны, вдруг взяли и отключили президента США, его аккаунты от интернет-платформ, социальных сетей. Это было беспрецедентно», – заключила Захарова. Напомним, в Facebook заблокировали новость, опубликованную в том числе газетой ВЗГЛЯД, РИА «Новости» и Sputnik. В материалах, написанных на основе официального сообщения ФСБ и Следственного комитета, сообщалось о задержании сторонников украинской неонацистской группы «МКУ». Соцсеть прислала уведомление о блокировке новости, сославшись на проверку украинского интернет-проекта StopFake, который счел данную информацию «ложной». StopFake получает финансовую поддержку из США. Роскомнадзор потребовал от американской соцсети восстановить доступ к новостям российских изданий. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российские парламентарии намерены предлагать законодательные решения, которые позволят не допускать блокировки публикаций российских СМИ. Путин поручил оказывать особую поддержку начинающим ученым 9 марта 2021, 14:17 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин поддержал предложение министра науки и высшего образования Валерия Фалькова закрепить в законе о науке правовой статус начинающих ученых. «Думаю, что государство должно позаботиться об ученых всех поколений, всех возрастов, но исхожу из того, что начинающие исследователи нуждаются в особой поддержке со стороны государства, поскольку они являются как раз начинающими, они только делают первые шаги», – сказал Путин на встрече с главой Минобрнауки, передает ТАСС. Ранее в Минобрнауки указали на недостатки системы оплаты труда ученых, среди которых низкий уровень гарантированной части заработной платы, неритмичность стимулирующих выплат, так как зачастую до 40% стимулирующих выплат сотрудники получают в конце года, и неопределенность, связанная в том числе с конкурсным грантовым финансированием. Telegram могут оштрафовать за отказ удалить данные с призывами к участию в акциях 9 марта 2021, 12:56 Текст: Алина Назарова

Мессенджер Telegram могут оштрафовать на 8 млн рублей за отказ удалить информацию о призывах к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях протеста, соцсети TikTok за аналогичное правонарушение грозит штраф в 4 млн рублей, сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы. «Роскомнадзор обратился к мировому судье судебного участка №422 Таганского района Москвы с делами об административных правонарушений в отношении Telegram и TikTok. В отношении Telegram составлено два протокола по ч. 2 ст. 13.41. КоАП РФ (Неудаление владельцем информационного ресурса в сети «Интернет» информации в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством Российской Федерации). В отношении TikTok – один протокол по аналогичной статье», – сказали в суде. По каждому из протоков компаниям грозит штраф от 800 тыс. до 4 млн рублей, передает ТАСС. В социальных сетях Роскомнадзором были выявлены порядка 2,5 тыс. призывов подростков на незаконные акции 23 и 31 января, подобные сообщения удалены. Кроме того, Роскомнадзор заявил, что социальные сети Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также видеохостинг YouTube будут оштрафованы за неисполнение требований о пресечении распространения призывов к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях 23 января. Нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта влечет наложение штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного нарушения сумма штрафа увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании. Общественные штабы по наблюдению за выборами откроют во всех субъектах России в марте 9 марта 2021, 19:06 Текст: Елизавета Булкина

В течение ближайшей недели общественные штабы начнут действовать в Краснодарском крае, Республике Калмыкия, Свердловской, Амурской и Московской областях и в Санкт-Петербурге, а с 17 по 22 марта – в Республике Крым, Республике Хакасия и Оренбургской области. На данный момент самый удаленный на восток населенный пункт, где открыт общественный штаб – город Анадырь (Чукотский АО), самый южный – в Севастополе. Задача общественных штабов – наблюдение за выборами с целью обеспечения их прозрачности и легитимности. В состав штабов входят члены Общественных палат регионов, представители общественных организаций, предпринимательского и журналистского сообществ, блогеры, волонтеры, политологи и эксперты в области избирательного права. Их работу организуют региональные Общественные палаты при поддержке Общественной Палаты России и «Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. По мнению руководителя общественного штаба Амурской области, председателя общественной организации «Амурский областной союз женщин» Жаккелины Орловой, амурский общественный штаб станет открытой площадкой по оперативной обработке и верификации сообщений, поступающих от наблюдателей с участков. Региональный координатор Ассоциации НОМ в Севастополе Павел Харламов отметил, что севастопольский общественный штаб намерен оказать всемерную организационную поддержку крымским коллегам. «Крым – наш ближайший сосед, и нам очень важно оказывать всестороннюю информационно-аналитическую и методическую поддержку помощь друг другу на всех этапах избирательной кампании», – отметил он, подчеркнув, что речь в первую очередь идет о предотвращении распространения фейковой информации и противодействии провокациям. «Благодаря данной работе, прозрачность и гласность предстоящих выборов будет обеспечена», – заявил эксперт. Напомним, масштабная программа по обучению наблюдателей была разработана Ассоциацией «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) совместно с Координационным советом по общественному контролю за голосованием при ОП РФ. По этой программе в регионах проводятся образовательные мероприятия по подготовке организаторов обучения и наблюдателей в субъектах России. За два месяца с февраля по март должно пройти 56 семинаров для преподавателей, которые затем будут обучать наблюдателей по всей стране. Учеба займет полгода. Программа беспрецедентна по числу задействованных в ней участников и географии. К сентябрю 2021 года предполагается подготовить более 100 тыс. независимых наблюдателей, которые будут следить за чистотой и законностью выборов в Госдуму по всей стране.