Евросоюз направил в Грузию эмиссара мирить власти и оппозицию

Шведский дипломат Кристиан Даниельссон в ближайшие дни прибудет в Тбилиси примирить власти и оппозицию, которая не признает итоги названных ОБСЕ свободными и конкурентными выборов в парламент 31 октября, а также требует освободить из тюрьмы организатора радикальных антироссийских акций протеста 2019 года Никанора Мелия, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По итогам недавнего визита в Тбилиси председатель Евросовета Шарль Мишель назначил шведского дипломата своим представителем, согласовав это с главой внешней политики ЕС Жозепом Боррелем.

Даниельссон будет работать в связке с постпредом ЕС в Грузии Карлом Хартцелем. Он будет медиатором политического диалога, чтобы снизить напряженность и «обеспечить успешный проевропейский путь Грузии», отмечается в сообщениях на этот счет.

Шведский дипломат занимал разные ключевые должности в ЕС и его подразделениях, в том числе по вопросу расширения Евросоюза и отношениям с соседними странами. В частности, как генеральный директор Еврокомиссии по делам политики соседства и переговорам о расширении ЕС ранее он вел переговоры в Киеве и Кишиневе.

Эксперт по вопросам внешних связей Тенгиз Пхаладзе сказал, что это назначение подтверждает высокий интерес Европы к Грузии и к стабильности и демократическому развитию страны.

«Даниельссон – дипломат высокого калибра, он бывал в Грузии», – отметил Пхаладзе, ранее – советник экс-президента Георгия Маргвелашвили по внешним связям.

В середине марта в Брюсселе состоится заседание ЕС-Грузия. В Евросоюзе ожидают, что к этому моменту власти и оппозиция в Грузии смогут найти компромисс.