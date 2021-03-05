Матч между сборными Мальты и России по футболу решено провести без зрителей

Матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Мальты и России пройдет при пустых трибунах, сообщили в пресс-службе Футбольной ассоциации Мальты.

Матч между сборными Мальты и России состоится 24 марта на Национальном стадионе в деревне Та-Кали, которая располагается в 13 км от столицы Мальты Валлетты. Начало встречи запланировано на 22.45 мск. Эта игра станет первой в 2021 году для российской команды.

«Все матчи на Мальте проходят при пустых трибунах. Матч европейского отбора между сборными Мальты и России пройдет в соответствии с третьей версией протокола УЕФА о возвращении футбола и местными протоколами здравоохранения», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Третья версия протокола УЕФА о возвращении футбола была опубликована в январе 2021 года. В ней говорится, что зрителям разрешается посещать матчи под эгидой УЕФА в странах, где это разрешено соответствующими компетентными национальными или местными органами власти.

В марте сборная России также сыграет против команд Словении и Словакии, матчи пройдут 27 и 30 марта в Сочи и Трнаве соответственно. В отборочном турнире ЧМ-2022 россияне также встретятся с хорватами и киприотами.

Финальная часть чемпионата мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.