Стало известно о случаях «пожизненного» заражения коронавирусом

Медики в США зафиксировали первые случаи «пожизненного» заражения COVID-19, когда следы вируса сохранялись в организмах переболевших пациентов на протяжении очень длительного времени.

Специалисты из Университета Южной Калифорнии выяснили, что следы коронавируса сохранялись на протяжении полугода в организмах некоторых пациентов, страдавших лейкемией, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на портал medRxiv.

Отмечается, что пациенты с иммунодефицитом особенно уязвимы перед новым заболеванием.

Данная ситуация исключительно опасна: длительное пребывание коронавируса в человеческом организме серьезно увеличивает риск мутаций, которые сделают COVID-19 неуязвимым для человеческих антител.

Ранее была установлена связь группы крови и риска заболевания коронавирусом.