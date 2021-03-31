Немецкий эксперт оценил перспективы «евротройки» с участием России

«Переговоры Путина, Макрона и Меркель стали большим прогрессом для повышения уровня взаимопонимания между тремя главными державами в Европе», – заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя итоги прошедших накануне переговоров по видеосвязи между лидерами России, Германии и Франции.

«После такой встречи «Спутник V» может быстрее попасть на европейский рынок. В пользу этого играет и тот факт, что изначально французы выступали против российской вакцины, но сейчас в заявлениях президента Макрона видится согласие в необходимости использования «Спутник V». Это большой прогресс для повышения уровня взаимопонимания между тремя главными державами в Европе», – убежден немецкий политолог Александр Рар.

По его словам, переговоры лидеров «втроем» – это не новый формат, а скорее встреча «Нормандской четверки», но без Украины. «Немцы и французы, видимо, поняли, что встречаться вчетвером – бесполезно, – предположил собеседник. – Но такая встреча – это позитивный намек на то, что из «Нормандской четверки» вырисовывается формат «евротройки», который канцлер Германии упразднила еще в 2006 году».

«Этот формат успешно существовал при ее предшественниках Герхарде Шредере и Гельмуте Коле. Тогда Германия, Франция и Россия собирались для решения вопросов в компромиссной атмосфере. И сейчас этот формат может быть возобновлен, потому что Берлин и Париж прекрасно понимают невозможность отказа от сотрудничества с Москвой», – заключил политолог.

Во вторник глава российского государства Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в формате видеоконференции. Стороны уделили особое внимание теме коронавируса, а также перспективы регистрации и поставок российской вакцины «Спутник V», сообщается на сайте Кремля.

Стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине. В частности, Путин заявил о том, что Киев должен выполнить ранее достигнутые договоренности, наладить прямой диалог с Донецком и Луганском, и вернуться к выполнению мер, направленных на прекращение огня.

Кроме того, Путин указал на недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела Белоруссии. Также стороны обсудили проблематику Ливии, Сирии, тему сохранение иранской ядерной сделки, и взаимоотношений между Россией и ЕС. Вместе с тем, Путин разъяснил ситуацию с Алексеем Навальным и «объективные обстоятельства дела». «В целом переговоры прошли в деловой и откровенной атмосфере, условлено о продолжении совместной работы по всей актуальной повестке дня», – говорится в сообщении.

При этом ранее сообщалось, что Путин, Макрон и Меркель проведут переговоры по Донбассу, не привлекая к ним президента Украины Владимира Зеленского. Отметим, что Киев очень болезненно относится к переговорам, на которых «судьбу Украины обсуждают без Украины».

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