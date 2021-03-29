В Кремле оценили обострение ситуации в Донбассе

Москва серьезно обеспокоена эскалацией на линии соприкосновения в Донбассе и провокационными действиями украинских силовиков, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что касается ситуации на линии соприкосновения, то мы и раньше говорили, что у нас вызывает серьезнейшую обеспокоенность эскалация напряженности. Мы и раньше высказывали свою обеспокоенность в связи с провокационными действиями со стороны украинских вооруженных сил, которые имели место. Это тенденция, наверное, последних месяца или нескольких месяцев», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

По его словам, речь об этом шла по линии помощников президентов, в контактной группе, также неоднократно делались публичные заявления. Песков подчеркнул, что эскалация напряженности и провокационные действия приводят к трагедиям.

Также Песков отметил, что на этапе согласования находится видеоконференция лидеров России, Германии и Франции Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона, одной из тем переговоров станет Донбасс.

«Мы продолжаем согласования с Берлином и Парижем. Когда будут конкретные итоги согласования, мы вас проинформируем», – сказал Песков.

При этом он уточнил, что речи о мероприятии в формате «нормандской четверки» не идет, поэтому в видеоконференции не предполагается участие президента Украины Владимира Зеленского.

«Безусловно, сейчас в подобном формате обсуждения без того, чтобы затронуть ситуацию на Донбассе, невозможно. Конечно, эта тема так или иначе будет фигурировать на повестке дня. Но это не единственная тема», – добавил он.

Ранее Песков заявил, что Путин пока не планирует разговор с Зеленским, однако при необходимости беседа может быть оперативно организована.

26 марта Зеленский заявил о намерении провести переговоры с лидерами «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) после гибели украинских военнослужащих в Донбассе. Зеленский призвал стороны переговоров по урегулированию украинского кризиса сделать все возможное для сохранения режима прекращения огня в регионе.