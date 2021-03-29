Ученый объяснил опасность плесени для человека

Ведущий специалист кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков объяснил, почему не следует употреблять в пищу продукты, на которых появилась плесень.

Плесневые грибы распространены в природе практически повсеместно, их видов существует великое множество. Часть из них для человека безвредна, их даже используют в пищевой промышленности (всем известные сыры с «благородной плесенью») и виноделии. Но есть плесень, которая обладает патогенными, то есть болезнетворными свойствами, предупредил в интервью радио Sputnik Дьяков.

По его словам, человеческий организм обладает высокой устойчивостью к плесневым грибам. Если с пищей в организм попадет немного таких грибов, ничего страшного не случится, однако бывают исключения, пояснил Дьяков.

«Во-первых, бывают случаи, когда организм не очень здоров, тогда он может заболеть, потому что целый ряд грибов могут быть патогенными, болезнетворными для человека. Во-вторых, целый ряд веществ, которые грибы плесени выделяют в процессе своей жизнедеятельности, могут быть для человека токсичными и вызывать те или иные последствия – отравления, осложнения на почки, печень», – сказал Дьяков.

Кроме того, споры плесени могут вызвать аллергию и усугубить хронические заболевания. «Сама по себе спора – это маленькая органическая частица. Попадая на слизистую оболочку, на кожные покровы, она может вызывать аллергическую реакцию. Когда грибов плесени немного, как правило, ничего страшного для организма нет. Если много – это может привести к аллергии. Кроме того, это может усугубить хронические заболевания», – предостерег Дьяков.

Для некоторых людей контакт с патогенными плесневыми грибами особенно нежелателен. «Бывают случаи, когда иммунная система работает плохо, организм ослаблен. Это касается в первую очередь людей в постоперационный период, пожилых людей и людей с серьезными хроническими заболеваниями, людей, у которых иммунодефицит», – отметил Дьяков.

При этом важную защитную роль играют полезные бактерии человека – они выступают как конкуренты грибной и прочей патогенной флоры, отметил специалист.