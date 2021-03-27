Задержания за участие в незаконных митингах начались в Минске

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27 марта, суббота | Последнее обновление — 15:47 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Украина оказалась под угрозой локдауна
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Остаётся только один убедительный аргумент, который способен удерживать нынешний миробеспорядок на грани войны и мира. Поэтому дай бог здоровья и отличных успехов в боевой и политической подготовке Вооружённым Силам Российской Федерации.
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Мы злимся на Евгению Васильеву вовсе не потому, что она оскорбляет искусство и «храм» – Никас Сафронов там куда оскорбительнее. Проблема Васильевой в том, что она – в плане творчества наивная любительница – имеет время, деньги, силы, желание делать что ей нравится.
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Несмотря на хайп в интернете, Россия успешно реализует программу импортозамещения. Производство молока за шесть лет контрсанкций выросло почти на 25%. Это рекорд, которого даже у Советского Союза не было.
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Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
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Предпоследние выходные марта президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели в тайге в одном из сибирских регионов. Отдых первых лиц государства включал в себя лесные прогулки – пешком и на вездеходе
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На озере Байкал запустили крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп, который станет глазом во Вселенную сквозь Землю. С его помощью ученые смогут исследовать черные дыры и сверхновые звезды, а также раскрыть тайны Вселенной
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20:09
собственная новость
Современные модельные библиотеки появятся до конца года в Челябинске, Магнитогорске, Усть-Катаве, Катав-Ивановске и Копейске, сообщает пресс-служба министерства культуры России.
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17:47
собственная новость
Выставка «Магия узоров. Орнаментальное искусство Юго-Восточной Азии» открылась в Новосибирской области в рамках нацпроекта «Культура», она станет одной из шести экспозиций из разных регионов, организованных в 2021 году.
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В рамках нацпроекта «Культура» с этого года многие музыкальные школы в России обновят не только базу инструментов и учебных материалов, но и сами здания.
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Задержания за участие в незаконных митингах начались в Минске
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В Минске сотрудники правоохранительных органов задержали несколько человек за участие в несанкционированной акции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
«Да, к настоящему времени задержаны несколько человек за нарушение порядка проведения массовых мероприятий», – заявила представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, передает ТАСС.
Ганусевич призвала граждан «не поддаваться на провокации и не участвовать в несанкционированных мероприятиях».
Ранее в Белоруссии возбудили дело после призывов к участию в несанкционированных акциях.
В феврале президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что внешние силы попытаются синхронизировать протесты в России и Белоруссии, чтобы сорвать интеграционные проекты.
Впервые в истории ВМФ три АПЛ одновременно всплыли из-подо льда в Арктике
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В рамках арктической экспедиции впервые в истории российского ВМФ три атомные подводные лодки (АПЛ), ограниченные радиусом 300 метров, одновременно всплыли из-подо льда, доложил президенту России Владимиру Путину главком главнокомандующий флотом адмирал Николай Евменов.
«Впервые в истории российского Военно-морского флота выполнено всплытие из-подо льда трех атомных подводных лодок в ограниченном районе радиусом 300 метров», – передает слова Евменова ТАСС.
В ходе экспедиции выполнена практическая торпедная стрельба АПЛ из-подо льда с последующим оборудованием полыньи в точке всплытия торпеды и ее подъем на поверхность, а также тактические учения подразделения арктической мотострелковой бригады в сложных метеоусловиях, пишет «Звезда». По словам главнокомандующего ВМФ, военная и спецтехника по итогам экспедиции подтвердили свои тактико-технические характеристики в условиях высоких широт и низких температур. В свою очередь глава государства выразил благодарность личному составу за мужество и профессионализм и заявил, что в целях безопасности России освоение Крайнего Севера необходимо продолжить. «Проведение комплексных арктических экспедиций, изучение и освоение Крайнего Севера в целях обеспечения военной безопасности России продолжить», – сказал Путин.
В ДНР назвали причины гибели четверых украинских военных
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В армии самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что четверо украинских военных подорвались на собственных минах, а не погибли при обстреле Донбасса.
«Официально заявляем, что в данном районе наши подразделения не выполняли никаких огневых задач. Обращаем внимание на то, что военнослужащие Народной милиции, оценив ситуацию, не поддались на провокацию и не открывали огонь на подавление огневых точек боевиков 10 бригады, с которых они вели стрельбу по району поселка шахты «6/7» г. ГОРЛОВКА из АГС и стрелкового оружия. Около 17 часов на позициях 10 бригады в районе поселка Шумы, наши наблюдатели фиксировали два взрыва с небольшим интервалом, характерных для сработавших минно-взрывных устройств. В радиоэфире переговоров украинских боевиков отмечались запросы к старшему командованию об эвакуации раненых, подорвавшихся при перемещении между украинскими позициями, а также сведения о подрыве и потерях личного состава, выдвинувшегося на помощь раненым», говорится в заявлении армии ДНР.
Ранее штаб украинской «Операции объединенных сил» заявил, что четверо бойцов ВСУ погибли в результате обстрела в Донбассе.
Байден пригласил Путина и Си Цзиньпина на переговоры по климату
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Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден пригласил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на переговоры по климату, сообщило Associated Press.
Как отмечается в сообщении, речь идет о первых переговорах по климату международного уровня, организованных администрацией Байдена, передает ТАСС.
США намерены 22–23 апреля провести международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата. Американские власти заявляли, что мероприятие будет посвящено теме консолидации усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду.
На прошлой неделе США заявили, что собираются «привлекать Россию к ответственности». После этого МИД принял решение об отзыве посла в Вашингтоне в Москву для оценки перспектив российско-американских отношений. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит. В Госдепартаменте США заявили, что не намерены сглаживать углы в отношениях с Россией.
Путин оценил здравоохранение Латвии на примере умершего от COVID экс-коллеги
Президент России Владимир Путин рассказал о своем умершем от коронавируса экс-коллеге из Латвии, которого не смогли вылечить по причине нехватки лекарств и оборудования. На его примере российский лидер оценил уровень организации здравоохранения в прибалтийской республике.
«Не могу не сказать, потому что меня лично это затронуло. Один мой очень хороший знакомый, мой коллега бывший, жил в Латвии практически всю жизнь. Заболел COVID, и выяснилось, что в главном латвийском инфекционном центре МРТ даже нет. Только старый рентген там, который не может показать реально уровень поражения легких. Лекарств нет, ничего нет… Человек умер. Вот это вот уровень организации, в том числе здравоохранения», – передает слова Путина РИА «Новости».
Глава государства сообщил, что его знакомого предлагали вывезти на лечение в Москву, но не получилось.
На прошлой неделе власти Латвии приостановили вакцинацию против коронавируса препаратом от англо-шведской компании AstraZeneca после сообщений отдельных стран Европейского союза о возникновении тромбоэмболии и тромбозов у привитых этим препаратом.
С начала пандемии COVID-19 в Латвии выявлено 99 476 случаев заболевания коронавирусом, умерли 1864 человека.
Всплывшие в Арктике российские подлодки стали самым популярным твитом японского канала
Видеозапись с учениями российских подводников в Арктике, всплывших из-подо льда, стала самым популярным твиттом в аккаунте японского телеканала NHK.
За несколько часов публикация собрала наибольшее число просмотров в Twitter телеканала, передает РИА «Новости».
За последние два часа эта новость собрала наибольшее число просмотров.
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Напомним, в рамках арктической экспедиции впервые в истории российского ВМФ три атомные подлодки (АПЛ), ограниченные радиусом 300 метров, одновременно всплыли из-подо льда. Министерство обороны России опубликовало кадры всплытия.
На Украине начали лечиться от коронавируса препаратом для скота
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Жители Украины начали самостоятельно лечиться от коронавируса препаратом для скота, заявила ведущий инфекционист министерства здравоохранения страны Ольга Голубовская.
По словам эксперта, некоторые жители Украины покупают ветеринарный препарат ивермектин и начинают «не просто пить, но и вводить внутримышечно», передает РИА «Новости».
«И это довольно опасно», – предупредила Голубовская в эфире телеканала «Украина 24». «Ивермектин американцы в своем протоколе позиционируют. Самое страшное, что у нас его нет, он только в ветеринарной практике», – заметила ведущий инфекционист министерства здравоохранения Украины.
Накануне министр здравоохранения Украины Максим Степанов объявил о продлении карантинных ограничений в стране до конца 2021 года. В среду секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов не исключил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом придется «закрыть всю страну».
Между тем в феврале власти Украины запретили регистрировать российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В ответ официальный представитель МИД Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией. Газета ВЗГЛЯД разбирала ситуацию с коронавирусом на Украине.
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Собчак раскритиковала западную пропаганду за ложь о ее интервью со «скопинским маньяком»
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Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на критическую статью английского издания Times, в которой утверждается, что она опубликовала интервью со «скопинским маньяком» Виктором Моховым на своем канале в YouTube, якобы чтобы оправдать его деяния.
«Немного о западной пропаганде: если чо, justify – оправдать. <...> То есть заголовок статьи звучит так «Крестница Путина дала эфир маньяку, чтобы оправдать его преступления», – написала Собчак в своем телеграм-канале.
Она добавила, что теперь ей «бежать за здравым смыслом вообще некуда», поскольку в западных СМИ она теперь «оправдывает маньяка», а в российских медиа – «ужинает с Моховым в ресторане» и «платит ему три миллиона рублей».
Напомним, YouTube ввел ограничения по возрасту на доступ к интервью Собчак со «скопинским маньяком». Российские журналисты и блогеры также критиковали решение Собчак взять интервью у Мохова, заявив, что она опошлила и без того жуткую историю.
Депутат Госдумы Оксана Пушкина написала запросы во ФСИН и Генпрокуратуру после заявлений «скопинского маньяка» о желании помочь его жертве «зачать детей». Пушкина заявила, что брать интервью с освободившимся из тюрьмы маньяком недопустимо, также недопустимо «делать из него героя».
Одна из жертв маньяка, Екатерина Мартынова, заявляла о планах добиться возбуждения уголовного дела в отношении своего мучителя после его слов о желании «опять заняться» одной из своих жертв.
Блокирующий Суэцкий канал контейнеровоз сдвинули с места
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Заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз Ever Given удалось сдвинуть с места, сообщили СМИ со ссылкой на источники в Египте.
Судно удалось немного подвинуть после того, как с места вывезли порядка 20 тыс. тонн песка, передает ТАСС со ссылкой на израильские СМИ.
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что власти Соединенных Штатов изучают, каким образом могут помочь с разблокированием движения в Суэцком канале.
В пятницу представители инженерного оператора судна сообщили, что новая попытка снять с мели застрявший в Суэцком канале контейнеровоз не увенчалась успехом. В тот же день перевозчики начали поиск альтернатив Суэцкому каналу.
Напомним, во вторник один из крупнейших в мире контейнеровозов «Эвер гивен» компании Evergreen, который шел из китайского Янтяня в порт Роттердам, сел на мель в Суэцком канале. По предварительным данным, причиной инцидента стал сильный ветер. Разблокирование канала, предположительно, может занять несколько недель.
Российские фигуристки заняли весь пьедестал на ЧМ в Стокгольме
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Российская фигуристка Анна Щербакова стала победительницей чемпионата мира в Стокгольме, второе место заняла Елизавета Туктамышева, третьей стала Александра Трусова.
По сумме двух программ Анна Щербакова набрала 233,17 балла (81,00 + 152,17). Второй стала Елизавета Туктамышева (220,46; 78,86+141,60), третьей – Александра Трусова (217,20; 64,82+152,38). Впервые в истории три россиянки заняли весь пьедестал на мировом первенстве, передает ТАСС.
В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) российская сборная выступила на турнире как команда Федерации фигурного катания на коньках России (The Figure Skating Federation of Russia, FSR). В качестве музыкального сопровождения награждения вместо национального гимна прозвучал фрагмент из Концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.
В связи с выдающимся выступлением на чемпионате мира в Стокгольме россиянки сохранили максимальную квоту на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Для сохранения квоты сумма мест двух лучших фигуристок по итогам соревнований должна была быть равной или меньше 13. Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
Накануне президент России Владимир Путин поздравил российских фигуристов Анастасию Мишину и Александра Галлямова с победой в соревнованиях по парному катанию на чемпионате мира в Стокгольме.
Зеленского заподозрили в подготовке Украины к всенародной войне
Украинское издание «Страна.ua» после анализа новой национальной стратегии военной безопасности Украины пришло к выводу, что украинский президент Владимир Зеленский поручил гражданам готовиться к всенародной войне.
Как отмечает издание, главные акценты документа – упор на милитаризацию всего населения Украины и война в основном на своей территории. Словосочетание «движение сопротивления» встречается в документе десять раз, а «территориальная оборона» – 34 раза. Далее по тексту становится понятно, что основа стратегии – ведение всенародной войны, как партизанского типа, так и общевойсковой, передает РИА «Новости».
Накануне Зеленский утвердил национальную стратегию военной безопасности, в которой Россия названа военным противником Украины. Позже глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Россия якобы хочет уничтожить Украину. Тем временем в Раде испугались войны на Украине из-за противостояния России и США.
Напомним, 13 марта глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не исключил развертывания широкомасштабного конфликта в Донбассе. В российском внешнеполитическом ведомстве предостерегли власти Украины от попыток дальнейшей эскалации и реализации силового сценария в Донбассе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в вероятности возобновления Киевом полномасштабного конфликта в Донбассе.
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Москвичи заразились редкими паразитами после употребления мяса медведя
В Москве три человека едва не погибли, отравившись полусырым медвежьим мясом. Мужчины подцепили редких паразитов и заболели трихинеллезом, сообщает столичный департамент здравоохранения.
Их угостили бастурмой из мяса медведя друзья-охотники. Спустя три недели у одного из пострадавших поднялась температура и началась ломота в суставах, схожие симптомы проявились и двух других мужчин, говорится на сайте департамента.
В сообщении отмечается, что лечение одновременно трех пациентов с трихиннелезом – уникальный случай, а разрозненное проявление симптомов у отравившихся осложнило диагностирование болезни. Тем не менее специалисты московской инфекционной больницы №2 сумели установить верный диагноз уже в первые дни пребывания пациентов в стационаре, и это позволило в короткие сроки назначить правильную терапию. Спустя некоторое время мужчин выписали в удовлетворительном состоянии, сказано в сообщении.
«Трихинеллез представляет собой редкое паразитарное заболевание, вызываемое нематодами семейства Trichinellidae рода Trichinella. В России ежегодно регистрируется от нескольких десятков до двухсот случаев данного заболевания, обусловленных употреблением в пищу мяса диких и домашних животных, зараженных личинками трихинелл и не прошедших ветеринарно-санитарную экспертизу. Клинические проявления трихинеллеза могут быть нетипичными, что в совокупности с фактором редко встречающегося заболевания усложняет процесс первичной (клинической) диагностики», – пояснила заведующая инфекционным отделением №7 Юлия Конновая.
Как рассказали врачи, без должного лечения заболевание грозит серьезными осложнениями, такими как язвенно-некротические поражения желудка и тонкого кишечника с последующей перфорацией и кровотечением, поражения сердца (миокардит), легких (пневмония), центральной нервной системы (менингоэнцефалит или энцефалит), что в свою очередь может привести к смерти.
В июле прошлого года в Республике Алтай более десяти местных жителей отравились медвежьим мясом и попали в больницу с трихинеллезом.
В Германии указали ЕС на необходимость закупки «Спутника V»
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Журналист немецкого издания Handelsblatt Матиас Брюггман в авторской колонке назвал три причины, по которым Европейский союз должен приобрести российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».
Во-первых, по мнению автора, покупка «Спутника V» разрядила бы напряженность в разладившихся отношениях России и ЕС. Во-вторых, Брюггман считает, что привиться препаратом захотят многие люди, которые доверяют российскому президенту Владимиру Путину больше, чем европейским политикам, а это, в свою очередь, ускорит формирование необходимого популяционного иммунитета, передает РИА «Новости».
«То, что Россия в научном отношении способна добиться больших успехов в медицине, доказано еще во времена Советского Союза. ГДР с помощью вакцины от полиомиелита смогла искоренить у себя эту болезнь раньше, чем Федеративная республика», – заметил автор материала.
Третьей причиной, по мнению журналиста, является то, что главное в борьбе с пандемией – это использовать все, что помогает. Автор отметил, что приобрести «Спутник V» хотят премьер-министры некоторых немецких земель, а также представители федерального правительства Германии. Если ЕС заблокирует закупки, то приобретением препарата должен заняться непосредственно Берлин, считает Брюггман.
«Это правильное требование. Правильно также сделать это в ближайшее время. Ведь, как и в случае с западными вакцинами, договоры заключаются еще до того, как Европейское агентство лекарственных средств ЕМА зарегистрирует вакцину. ЕМА сейчас занимается проверкой «Спутника V», а Венгрия и Словакия уже используют вакцину после регистрации на национальном уровне», – заметил автор.
Напомним, в среду Германия попросила ЕК «безотлагательно» начать переговоры о покупке вакцины от коронавируса «Спутник V» на общеевропейском уровне, не дожидаясь разрешения Европейского агентства лекарственных средств (EMA) на использование российского препарата на территории ЕС. Днем ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила о продлении режима карантина в Германии до 18 апреля.
Между тем в понедельник еврокомиссар Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». По этому поводу бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Все эти явления обходятся не просто потерями в каких-то пресловутых валютах, а потерями жизней для Европы». Президент Владимир Путин подчеркнул, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель.
В прошлую пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность самостоятельного приобретения российской вакцины «Спутник V» Германией, если централизованные закупки препарата Евросоюзом не состоятся. В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения «Спутника V» в ЕС.
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МИД обвинил Запад в запуске кампании по очернению российских вакцин от COVID
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Москва столкнулась с кампанией по очернению своих вакцин, однако не ведет ни с кем никаких войн на этом фоне, заявили в Министерстве иностранных дел России.
Москва столкнулась с кампанией по очернению своих вакцин, однако не ведет на этом фоне ни с кем никаких войн, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
«Есть, действительно, информационные кампании по очернению вакцин – мы это на своем примере знаем очень хорошо», – передает РИА «Новости» слова Захаровой.
«Мы вынуждены говорить, и говорим о странных и порой неадекватных заявлениях представителей всяких брюссельских структур, которые говорят, что им не нужна российская вакцина. При этом отдельные страны – и их с каждым днем все больше – и непосредственно даже Евросоюза, говорят о том, что им нужна российская вакцина. Мы все это видим, но мы ни с кем не воюем. Мы отражаем очень много нападок и нападений, но мы это делаем давно и не только в отношении вакцин», – отметила официальный представитель МИД.
Захарова отметила, что эта ситуация, когда «одни считают, что с кем-то воюют, а вторые на войну и не пришли». По ее мнению, Запад, вероятно, «сам эту войну объявил».
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что критические высказывания западных стран о разработанных в России вакцинах от коронавируса происходят от бессильной злобы, в то время как им нечего противопоставить российскому опыту борьбы с пандемией.
На этой неделе министр иностранных дел Сергей Лавров назвал голословными попытки западных государств выставить Россию и КНР авантюристами так называемой вакцинной дипломатии.
Байден захотел создать аналог инициативе КНР «Один пояс – один путь»
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден в состоявшемся в пятницу телефонном разговоре с британским премьер-министром Борисом Джонсоном заявил о возможности создания «демократическими государствами» альтернативы китайской инициативе «Один пояс – один путь», сообщили в пресс-службе Белого дома.
«Мы говорили о Китае и конкуренции, в которую они вовлечены в рамках [инициативы] «Один пояс, один путь». Я высказал идею о том, что у нас должна быть, по сути, схожая инициатива, исходящая от демократических государств, чтобы помочь тем сообществам по всему миру, которые на самом деле нуждаются в помощи», – приводит слова Байдена ТАСС.
Как отметил американский президент, в ходе беседы лидеры Британии и США обсудили также изменение климата и вопросы, связанные с НАТО. «[Мы говорили о том, ] смогу ли я приехать – надеюсь, что смогу, – на встречу НАТО, полагаю, она будет в конце июня», – сказал Байден.
После переговоров в Белом доме сообщили, что лидеры стран «договорились тесно работать вместе по общим внешнеполитическим приоритетам, среди которых КНР и Иран», а также подтвердили «важность сохранения политической стабильности в Северной Ирландии».
Напомним, в четверг Байден заявил о намерении США привлечь Китай к ответственности по вопросам, касающимся Тайваня, Южно-Китайского моря и ряду других тем. Ранее Китай призвал Байдена избавиться от влияния политики администрации Дональда Трампа и остановить ухудшение двусторонних отношений.
В конце февраля глава МИД КНР Ван И заявил, что отношения Китая и США отклонились от нормального пути, так как «предыдущая администрация США, исходя из собственных политических интересов, в серьезной степени извратила путь Китая в будущее и политику в отношении него». В ответ в Белом доме заявили о намерении властей США строить отношения с Китаем «с позиции силы».
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МИД назвал Севморпуть необходимой альтернативой Суэцкому каналу
Блокада Суэцкого канала показала важность развития Северного морского пути (СМП), заявил посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов.
«В этой связи очевидно необходимо думать о том, как обеспечить эффективное управление транспортными рисками и развивать альтернативные Суэцкому каналу маршруты, прежде всего, Северный морской путь, необходимость дальнейшего развития которого и высветил инцидент в Суэцком канале», – пояснил посол ТАСС.
Востребованность Северного морского пути в краткосрочной и в долгосрочной перспективе будет расти, уверен дипломат. «Альтернативы этому нет», – заключил он.
Ранее в пятницу сообщалось, что очередная попытка разблокировать Суэцкий канал не привела к успеху. СМИ писали, что судоходные перевозчики начали поиск альтернатив заблокированному каналу.
Разблокирование канала может занять несколько недель.
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