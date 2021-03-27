Мельниченко озвучил первые решения на должности врио губернатора Пензенской области

В ближайшее время в Пензенской области планируется сформировать состав совета по развитию гражданского общества, куда пригласят некоммерческие организации региона, заявил в субботу врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.

«Что касается вопросов развития институтов гражданского общества, я считаю, что необходимо перезагрузить весь механизм работы, который был построен на территории региона. Мною принято решение, что в ближайшее время будет сформирован состав совета по развитию гражданского общества, куда будут приглашены некоммерческие организации», – цитирует ТАСС Мельниченко.

По его словам, у совета будут широкие полномочия по планированию, оценке и экспертизе грантовой деятельности НКО и распределения грантов. «Председатель совета при реформе структуры правительства войдет в его состав», – добавил врио губернатора.

Мельниченко является выпускником второго потока так называемой школы губернаторов. Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики. Мельничеснко стал 37-м губернатором, который был назначен на пост главы региона после прохождения программы обучения кадрового резерва ВШГУ.

Ранее полпред в ПФО официально представил Мельниченко органам власти в Пензе.

Президент Владимир Путин назначил сенатора от Пензенской области Олега Мельниченко временно исполняющим обязанности главы региона. Мельниченко заявил о намерении участвовать в осенних выборах главы Пензенской области.

Во вторник Путин подписал указ об отрешении от должности Ивана Белозерцева от должности губернатора в связи с утратой доверия главы государства. Досрочные выборы губернатора Пензенской области состоятся в единый день голосования, 19 сентября.