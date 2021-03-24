Кононенко сравнил ситуацию вокруг выставки «Мир тела» со скандалом из-за фильма «Матильда»

Пока Следственный комитет будет проверять нарушение каких-либо нравственных ценностей, выставка «Мир тела» доктора Гюнтера фон Хагенса закончится и благополучно уедет домой, а сама проверка так ни к чему и не приведет, заявил газете ВЗГЛЯД журналист и блогер Максим Кононенко.

Из-за некоторых высказываний в СМИ, о том, что выставка доктора Гюнтера фон Хагенса «Мир тела» (Body Worlds) в Москве нарушает нравственные ценности, выражает явное неуважение к обществу и может быть расценена как оскорбление религиозных чувств верующих, Следственный комитет решил дать правовую оценку целям и ее назначению, а также провести проверку в отношении организаторов мероприятия.

«Нет ничего страшнее в современном мире, чем общественность – этих активистов, которые пишут письма. Я на этой выставке не был, хотя мне интересно на нее сходить. Это довольно старинное шоу, существующее еще с 90-х годов, которое однажды уже было представлено в России – тогда тоже, по-моему, были какие-то возражения, но выставка прошла и уехала, без последствий. Когда объявили, что эта выставка приедет сейчас, я очень удивился, потому что в современной России очень сложно представить себе это, с этими активистами, которые за «нравственные ценности» и прочее», – говорит Кононенко.

Тем не менее, выставка действительно приехала в российскую столицу и открылась в павильоне ВДНХ в Москве 12 марта, но, как и ожидалось, вызвала общественный резонанс. По мнению собеседника, СК попросту некуда деваться – граждане пишут, он обязан отреагировать.

«Думаю, Следственный комитет будет проверять, а выставка тем временем закончится и благополучно уедет домой. Проверка так ни к чему и не приведет, как было с фильмом «Матильда», который в прокате пошел, и сегодня уже никто не помнит, что был такой фильм. То есть каждый играет в свою игру: активисты – в свою, Следственный комитет – делает серьезное лицо и обещает все проверить, а результат будет нулевой, и все останутся при своих», – считает журналист.

Напомним, в 2017 году на кануне выхода фильма Алексея Учителя «Матильда» разразился скандал – депутат Госдумы Наталья Поклонская добивалась, чтобы кинокартина не вышла в прокат, так как, по ее мнению, она оскорбляет память царя Николая II и чувства верующих. Позже она признала, что не должна была «так рьяно говорить абсолютно всем, разного мнения людям, что вот это нужно смотреть, а вот это нельзя смотреть».

В том, чтобы на выставке показывать разрезанные человеческие тела, Кононенко не видит ничего безнравственного. Он объясняет, что при жизни люди сами завещали свои тела Хагенсу и дали согласие, что он их будет показывать. Поэтому собеседник рекомендует всем желающим все-таки посетить экспозицию, а тем, кому это не по душе – не идти и не мешать тем, кто хочет на это посмотреть.

Выставка «Мир тела» – это передвижная экспозиция расчлененных человеческих тел и органов, обработанных с помощью метода полимерной пластинации. Этот метод бальзамирования позволяет сохранить клеточную структуру и рельеф тканей. Впервые экспонаты были представлены в Токио в 1995 году.