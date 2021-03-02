Горбачев назвал гласность непременным условием перемен в стране

Первый президент СССР Михаил Горбачев в интервью, приуроченном к своему 90-летию, заявил, что гласность была необходимым условием для преобразований в Советском Союзе.

«Ругают меня и за гласность. Но без гласности ничего в стране не изменилось бы», – сказал Горбачев ТАСС.

Он добавил, что нередко его «критикуют за доверчивость». «Но если бы я не доверял людям, народу, то перестройка вообще не началась бы», – заявил Горбачев.

Первый президент СССР также отметил, что считает перестройку главным делом своей жизни. «Конечно, перестройку и все, что с ней связано», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Кроме того, Горбачев рассказал о выходе книги, составленной на основе писем к нему. «Сейчас выходит книга писем ко мне – от наших граждан и из-за рубежа. Она называется «Понять Горбачева», – сказал Горбачев.

Он также напомнил, что несколько лет назад у него вышла книга, посвященная реформам в Советском Союзе, которая называлась «Понять перестройку».

Ранее Горбачев заявил, что считает своим основным достижением на внешней арене прекращение холодной войны и радикальное сокращение ядерных вооружений.