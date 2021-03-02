Представитель Горбачева объяснил смысл его съемок в рекламе

Глава пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко рассказал, почему экс-президент СССР Михаил Горбачев в свое время согласился сняться в рекламе Pizza Hut и Louis Vuitton: средства нужны были для финансирования основанных им общественных организаций, в том числе Международного Зеленого Креста.

Бывшему советскому лидеру во вторник исполнилось 90 лет. Горбачев возглавлял Советский Союз с 1985 по 1991 год как генеральный секретарь ЦК КПСС, а затем и как президент СССР. После подписания Беловежских соглашений в декабре 1991 года он объявил о прекращении своей деятельности на посту президента. После отставки Горбачев создал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд), Международный Зеленый Крест, основал Форум новой политики и выступил одним из инициаторов создания Форума лауреатов Нобелевской премии мира.

«Две рекламные кампании, в которых участвовал Михаил Сергеевич, были связаны с необходимостью финансирования организаций, которые он возглавлял – Горбачев-фонда и Международного Зеленого Креста», – передает РИА «Новости» слова Палажченко, говоря об участии бывшего советского лидера в рекламном ролике Pizza Hut в 1997 году и в съемке для Louis Vuitton в 2007 году.

Собеседник агентства отметил, что не принимал тогда участия в обсуждении вопросов, связанных с этими рекламными кампаниями.

«Я к ним не имел отношения, но думаю, что в тех обстоятельствах это было вполне объяснимо. Это один из способов сбора средств на благотворительные и социально-значимые проекты», – уточнил он.

Палажченко отметил, что таких проектов у Горбачева и его супруги было много.

«Раиса Максимовна очень близко к сердцу приняла страдания детей, больных лейкемией, и начатые при ее и Михаила Сергеевича активном участии программы, и сегодня дают свои плоды», – добавил он.

Ранее Горбачев назвал свои главные достижения во внешней политике.