Краснов: половина экстремистских преступлений совершаются в интернете В Брянске начался суд над блогером за клевету на ветерана 17 марта 2021, 18:32 Текст: Ксения Панькова

Суд в Брянске начал рассмотрение дела в отношении блогера и юриста Сергея Маслова, который обвиняется в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, отца губернатора Брянской области Александра Богомаза, заседания будут проходить в закрытом режиме, сообщили в Брянском областном суде. «Сторона обвинения – прокуратура Брянской области, заседания будут проходить в закрытом режиме до момента оглашения резолютивной части», – рассказали в суде, передает РИА «Новости». Брянский блогер и юрист Сергей Маслов обвиняется в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, отца губернатора Брянской области Александра Богомаза. В августе на Youtube был опубликован ролик, в котором адвокат рассказал, что ветеран якобы сотрудничал с контрразведкой Германии. В отношении Маслова было возбуждено уголовное дело за клевету. На среду было назначено первое судебное заседание по делу. Напомним, депутаты подготовили поправки ко второму чтению в закон о квалифицированной ответственности за реабилитацию нацизма и защите исторической памяти, который Госдума единогласно приняла в первом чтении 10 февраля. Срок лишения свободы за оскорбление ветерана Великой Отечественной войны может составить до пяти лет. Все думские фракции поддержали поправки о лишении свободы за оскорбление ветеранов. 20 февраля суд Москвы признал блогера Алексея Навального виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и приговорил его к штрафу в 850 тыс. рублей.

В Киеве напомнили «психующей» Москве о «непобедимых» украинских ракетах 17 марта 2021, 09:21

Фото: president.gov.ua/wikimedia.org

Текст: Алина Назарова

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил, что противодействия находящимся на вооружении Киева ракетам «Нептун» якобы не существует, и из-за этого якобы «Россия уже психует». По словам Жданова, противокорабельные ракеты комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» являются уникальным вооружением, противодействия которому на сегодняшний день якобы нет. Он также отметил, что этой «уникальной вещью» даже заинтересовались США, пишет «Царьград». «Ракета летит над водой на высоте 3–300 метров, то есть ее никто не видит, она практически бесшумная, у нее дозвуковая скорость», – цитирует его украинское издание «Главред». По словам Жданова, испытания показали, что точность попадания этой ракеты довольно высока, до нескольких метров. Кроме того, уверен он, поступление «Нептунов» в ВМС Украины уже заставило «психовать» Россию. По словам Жданова, если командование решит расставить эти ракеты вдоль побережья, Россия побоится предпринимать наступательные действия, о которых, к слову, безосновательно заявляют седьмой год в Киеве. Власти Украины считают «Нептун» своим «супероружием» и даже заявили, что поймали агента, который якобы пытался украсть и передать России чертежи «секретной» ракеты «Нептун». Между тем ученый секретарь Военно-научного общества Черноморского флота, профессор Академии военных наук России Сергей Горбачев заявил, что крылатые ракеты противокорабельного ракетного комплекса «Нептун» легко сбиваемы. Крылатая ракета Р-360 весит 870 кг и может нести боеголовку массой 150 кг. Дальность ее пуска – до 280 км, скорость – около 900 км в час, высота полета над гребнем волн – от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет. Российские ракетчики оценили украинский «Нептун» 17 марта 2021, 12:58

Фото: rnbo.gov.ua

Текст: Андрей Самохин

«Ракета «Нептун» – изобретение еще советских времен. Возможно, на Украине задали ей новые характеристики, однако для нашей страны «Нептун» не представляет никакой угрозы», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-начальник зенитно-ракетных войск командования спецназначения ВВС Сергей Хатылев. Так он прокомментировал заявление украинского военного эксперта о том, что Россия бессильна против «Нептунов». Российские корабли второго и третьего поколения сегодня имеют новейшие ракетные и пушечные средства вооружения, радиолокационные станции и системы навигации, отметил бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев. «Кроме того, мы постоянно работаем над их усовершенствованием. Это значит, что ракета «Нептун» для России – это несложная цель, которую мы можем своевременно обнаружить и уничтожить», – констатировал эксперт. Ранее бывший сотрудник оперативного отдела Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), полковник запаса Олег Жданов заявил, что противодействия находящимся на вооружении Киева ракетам «Нептун» якобы не существует, и из-за этого якобы «Россия уже психует». По словам Жданова, противокорабельные ракеты комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» являются уникальным вооружением, противодействия которому на сегодняшний день якобы нет. Он также отметил, что этой «уникальной вещью» даже заинтересовались США. «Ракета летит над водой на высоте 3-300 метров, то есть ее никто не видит, она практически бесшумная, у нее дозвуковая скорость», – цитировало Жданова украинское издание «Главред». «Ракета «Нептун» – не новая разработка украинских специалистов, а старое изобретение еще советских времен. Это оружие достаточно известное, никаких секретов для России в нем нет. Возможно, на Украине эту ракету усовершенствовали, задали ей новые характеристики, однако для нашей страны «Нептун» не представляет никакой угрозы», – отметил Хатылев. Как, в свою очередь пояснил газете ВЗГЛЯД генерал-лейтенант Айтеч Бижев, бывший зам главкома ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств участников СНГ, «Нептун» – это модернизированная противокорабельная многофункциональная советская ракета К-35, которой вооружали самолеты Ту-22, корабли и береговые ракетные комплексы «Бал». «В советское время это действительно была передовая разработка, предназначенная для уничтожения авианосцев и корабельных группировок, – сказал Бижев. – Система заключала ноу-хау: ракета могла выходить на атаку сверху, но у самой воды становилась горизонтально, атакую корабль на высоте 30-50 метров над уровнем воды, что затрудняло ее обнаружение и уничтожение. Понятно, что украинцы усовершенствовали ее, возможно увеличили дальность полета с прежних 300 километров, но кардинально изменить тактико-технические характеристики, в частности, скорость они не в состоянии». «Изделие разработано киевским КБ «Луч». Вся информация по нему приходит только с украинской стороны, но доверия этому источнику информации нет, – сказал военный эксперт, сотрудник Центра анализа стратегий и технологий (АСТ) Сергей Денисенцев. – Изделие создано не на ровном месте. Задел существует еще с советского времени, аналоги ракеты разрабатываются и в Китае и в Индии и в Пакистане. Это не говорит о каком то сумасшедшем уровне высоких технологий. Ракета дозвуковая, летит на небольшой высоте, что уже давно не новость. Заявленная дальность в 300 километров, но непонятно на какой высоте достигается». По оценке Бижева, испытания ракеты Украина может проводить только на Черном море – полигонов у нее нет – и как только такие испытания пройдут средства разведки Черноморского флота, получат и проанализируют все характеристики «Нептуна». На ваш взгляд Ожидаете ли вы начало новой полномасштабной войны на юго-востоке Украины в этом году? Да

Нет

Не знаю

Теоретически, ракету можно использовать и для защиты и для нападения, например на черноморский сухогруз, в свою очередь указал Денисенцев. «Можно попытаться атаковать и российские военные корабли, но нужно думать о последствиях и вероятностях успеха этой акции», – добавил эксперт АСТ. Но, отметил Денисенцев, одно дело – создать один экземпляр вооружения, другое – развернуть большую серию. Есть большие сомнения в возможностях Украины наладить производство «Нептунов», отметил военный эксперт. «Существует значительная проблема с носителями данных ракет, – указал Денисенцев. – Изначально предполагалось и береговое, и морское базирование. Осталось только береговое. Производственные возможности для выпуска носителей ограничены». Также есть сомнения в том, что «Нептун» будет востребован на внешнем рынке, заметил эксперт. «У американцев есть противокорабельная ракета Harpoon, и в целом, предложений в этой нише вооружений достаточно», – напомнил Денисенцев. Что касается противодействия «Нептунам», то не стоит также забывать об эффективности средств радиоэлектронной борьбы, в свою очередь отметил Хатылев. «У России есть возможность создавать помехи ракетам противника, что значительно повышает результативность ведения боевых действий. Однако самое главное не то, насколько эксклюзивная и модернизированная техника на вооружении у страны, а то, кто ей управляет. В России и боевые расчеты, и командование, их уровень подготовки и способность выполнять задачи в сложной обстановке находятся на высочайшем уровне», – подчеркнул он. «На Украине же часто забывают об этом важном факторе. Каким бы современным не было оружие, если один из командиров побежит, всей системе конец. Мы уже молчим о том, что такое вооружение нужно поставить на серийное производство, а этот процесс занимает годы, а не пару месяцев. Для этого нужен высокий уровень кооперации на всех стадиях, который на Украине оказался просто уничтожен», – заключил Хатылев. Власти Украины считают «Нептун» своим «супероружием» и даже заявили, что поймали агента, который якобы пытался украсть и передать России чертежи «секретных» вооружений. Между тем ученый секретарь Военно-научного общества Черноморского флота, профессор Академии военных наук России Сергей Горбачев заявил, что крылатые ракеты противокорабельного ракетного комплекса «Нептун» легко сбиваемы. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Роскомнадзор предупредил о возможной блокировке Twitter через месяц 16 марта 2021, 14:52

Фото: Igor Golovniov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Роскомнадзор заблокирует социальную сеть Twitter на территории России через месяц, если сервис не удалит запрещенную информацию, заявил заместитель главы ведомства Вадим Субботин. «Мы взяли месяц и наблюдаем за реакцией компании Twitter по вопросу удаления запрещенной информации. После чего, в зависимости от действия администрации социальной сети, будут приняты соответствующие решения. Если Twitter не исполнит требования Роскомнадзора, требования российского законодательства, соответственно, будем рассматривать вопрос о полной блокировке сервиса на территории России», – сказал он ТАСС. На прошлой неделе Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в России с 10 марта. В ведомстве подчеркнули, что ограничения будут действовать до удаления всей запрещенной информации. В тот же день Роскомнадзор передал в мировой суд три административных протокола в отношении социальной сети Twitter из-за неудаления незаконного контента. При этом ведомство пригрозило полностью заблокировать Twitter в случае продолжения игнорирования компаний российских законов. Решение Роскомнадзора о замедлении работы соцсети в России уже сказалось на стоимости акций Twitter на нью-йоркской фондовой бирже. Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с фильма «Ржев. 500 дней в огне» 16 марта 2021, 09:23 Текст: Алина Назарова

Роскомнадзор направил руководству компании Google письмо, в котором потребовал снять все ограничения с документального фильма «Ржев. 500 дней в огне», наложенные YouTube под предлогом наличия неприемлемого контента. Видеозапись «Ржев. 500 дней в огне» размещена на официальном канале российского СМИ «БелРос» на видеохостинге YouTube. «Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием снять в максимально короткие сроки все ограничения с документального фильма «Ржев. 500 дней в огне», наложенные видеохостингом YouTube под предлогом наличия в нем контента, «неприемлемого для некоторых пользователей», – говорится в сообщении на сайте ведомства. В письме Роскомнадзора отмечается, что подобные действия Google нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры в отношении российских СМИ. Ранее YouTube определил фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» или «оскорбительный для некоторых аудиторий», доступ к фильму был ограничен. Как сообщили в пресс-службе Google, компания наложила ограничение на фильм из-за демонстрации сцен насилия. Фильм можно посмотреть, нажав кнопку «Я понимаю и хочу продолжить». Автор фильма, первый заместитель гендиректора ВГТРК, журналист Андрей Кондрашов призвал оштрафовать YouTube за ограничения на доступ к его фильму, а Роскомадзор потребовал от Google снять ограничения с картины. Дело о продаже карт Генштаба поступило в суд Петербурга 15 марта 2021, 19:36 Текст: Абдулла Шакиров

В Санкт-Петербургский городской суд с грифом «Совершено секретно» поступило дело в отношении сотрудника петербургского филиала «Центра геодезии» Владимира Грабовского, обвиняемого в передаче карт Генштаба. «Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Владимира Грабовского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.283 УК РФ («Разглашение сведений, составляющих государственную тайну»). К производству уголовное дело пока не принято. Материалы дела с грифом «Совершенно секретно» переданы судье», – сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга. В мае 2018 года петербургский историк и кладоискатель Антон Коломицын купил за 9 тыс. рублей диск с топографическими картами Генштаба 1960-1970-х годов. Позже выяснилось, что карты представляют государственную тайну, было возбуждено уголовное дело. В январе 2020 года Коломицын был задержан и отпущен под подписку о невыезде. В феврале его объявили в розыск из-за неявки к следователю для проведения следственных действий. Сообщалось, что мужчина выехал в Нидерланды и был объявлен в международный розыск. Instagram запретил взрослым писать сообщения незнакомым детям 16 марта 2021, 18:28 Текст: Алексей Дегтярев

Американская социальная сеть Instagram запретила взрослым писать сообщения несовершеннолетним, которые на них не подписаны. «Для защиты подростков от нежелательных контактов со стороны взрослых мы представляем нововведение, запрещающее взрослым писать сообщения людям, не достигшим 18 лет», – говорится в блоге Instagram. Взрослый, пытающийся написать сообщение несовершеннолетнему, который на него не подписан, получает уведомление о том, что direct message (личное сообщение) не проходит. «Нововведение полагается на работу по прогнозированию возраста людей с помощью технологии машинного обучения и возраста, который люди сообщают нам при регистрации», – отмечается в блоге. В 2019 году Instagram заявлял о внедрении ряда функций, которые помогут бороться с травлей в интернете. Разведчики ВВО впервые навели «Искандер» с помощью новейшего комплекса «Стрелец» 16 марта 2021, 11:07 Текст: Дмитрий Зубарев

Разведчики мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Еврейской автономной области, выполнили задачи по передаче разведанных целей для поражения ракетами оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер», сообщили в Минобороны. «В ходе учения разведчики и расчеты ракетных комплексов действовали на разных полигонах на удалении несколько десятков километров. Для отработки наведения ОТРК разведчики впервые применили современные комплексы разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец». Разведывательные группы, действуя в авангарде своих подразделений, выявили командный пункт и скопление техники условного противника, определили координаты целей и передали их точное месторасположение для дальнейшего уничтожения», – сообщил официальный сайт Минобороны России. Там добавили, что точные координаты целей удалось разведать и передать в режиме реального времени благодаря применению КРУС «Стрелец». Информация передавалась через командный пункт с использованием нескольких защищенных каналов связи. В свою очередь расчеты ОТРК «Искандер» получив информацию, провели электронный (учебный) пуск баллистических и крылатых ракет. После выполнения задачи расчеты оперативно сменили позиции для ухода от возможного ответного удара. Ранее РСЗО «Град» в связке с новейшими средствами разведки КРУС «Стрелец» и БПЛА «Орлан-10» провели учебные стрельбы в Амурской области на полигоне Трехречье. Депутат: Apple показала другим IT-гигантам пример конструктивного взаимодействия с властями РФ 16 марта 2021, 17:03 Текст: Андрей Самохин,

Наталья Макарова

При обсуждении законопроекта об обязательной предустановке российского ПО на гаджеты, «диванные аналитики» предсказывали уход Apple с российского рынка. Но компания согласилась исполнять нормы закона, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Антон Горелкин, оценив договоренности американского производителя с Минцифры РФ об установке российских приложений на новые устройства Apple. «По теме предустановки отечественного программного обеспечения на устройства государство и российские компании единодушны – это эффективная и нужная мера. Ведь речь идет не о чем-то политическом, а всего-лишь о создании конкурентной среды между приложениями, о доступе к «архитектуре» цифровой платформы. Это абсолютно цивилизованная история», – пояснил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. «Кроме того, для иностранных компаний, которые здесь продают различные устройства, эта мера технологически легко выполнима», – заверил депутат. Во вторник компания Apple договорилась с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) о предустановке на свои устройства приложений от российских разработчиков, Как сообщило издание «Ведомости», уже 1 апреля при первом включении гаджета пользователь увидит на экране меню с российскими приложениями из утвержденного правительством списка. От них можно будет отказаться, убрав галочки напротив. Ранее было анонсировано появление карт «Мир» в Apple Pay. Российская платежная система «Мир» занимается вопросом добавления своих карт в сервис бесконтактной оплаты Apple Pay, заявили в пресс-службе системы. Горелкин напомнил о том, что год назад шла активная стадия обсуждения предустановки отечественного ПО на гаджеты. «Безусловно, логично и закономерно поддерживать отечественный IT-сектор. Это укладывается в нашу стратегию импортозамещения и развития российских продуктов», – добавил депутат. «Мы, в отличие от США и Великобритании, которые последнее время пытались активно выдавливать китайские IT-компании с собственных рынков, действуем честно и прозрачно, создавая понятные и равные условия для иностранных и российских производителей софтвера», – подчеркнул Горелкин. «Компании, продающие устройства на платформе Android, сразу сказали, что выполнят условия тогда еще законопроекта, – продолжил парламентарий. – А по поводу Apple пошли разговоры: диванные аналитики предрекали уход компании с российского рынка. Но я еще тогда заявил – Apple никуда не уйдет. Рынок наш может быть и не самый большой - и количественно и финансово для этой компании, но все же достаточно перспективный. Здесь сформирована большая лояльная аудитория пользователей. И она довольно объемна, если сравнивать с поклонниками других платформ. Поэтому и было найдено взаимоприемлемое решение, и компания взяла на себя обязательство его выполнения, начиная с 1 апреля этого года». Горелкин пояснил, что согласно договоренностям в а App Store появятся все ключевые отечественные приложения, которые сейчас можно скачать в Play Market. На гаджетах Apple появится специальное диалоговое окно, через которое пользователь сможет выбрать приложение на основе российского программного обеспечения. «Это пример конструктивного цивилизационного сотрудничества, в отличие от других крупных IT-платформ, – отмечает депутат. – У Apple в России есть полноценный офис, я часто взаимодействовал с ними и они всегда шли на контакт по всему кругу вопросов. Хотелось бы, чтобы другие западные компании – Facebook, Twitter, Google брали с нее пример конструктивного взаимодействия и исполнения российского законодательства». «Для нас важен сам диалог. Twitter получил замедление своего трафика потому, что упорно и демонстративно не шел на такой диалог, что выглядело неадекватным и маргинальным», – отметил Горелкин. Напомним, согласно постановлению правительства, на смартфоны и планшеты любых производителей в России должны предустанавливаться 16 отечественных приложений, в том числе и платежная система «Мир». Стало известно об удалении браузера Alibaba из китайских магазинов приложений 16 марта 2021, 15:55 Текст: Алексей Дегтярев

Из китайских магазинов приложений для мобильных устройств удалили интернет-браузер компании Alibaba UC Browser, сообщили западные СМИ. Власти Китая якобы приняли меры в отношении браузера от Alibaba после того, как государственный телеканал КНР CCTV продемонстрировал сюжет о «вводящей в заблуждение медицинской онлайн-рекламе», передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times. В сюжете шла речь о том, что при поиске в браузере по ключевым словам пользователи могли попасть на веб-страницы частных медицинских учреждений, а не государственных. По данным издания, большая часть китайских магазинов приложений, включая магазины Huawei, Xiaomi и Tencent, ввели блокировку на браузер UC Browser или удалили его. По данным газеты, удаление приложения – это стандартная мера в Китае, она применяется в качестве «наказания» для фирм, нарушающих правила. Разработчик браузера UCWeb, принадлежащий Alibaba, принес извинения за подобную рекламу, и пообещал устранить нарушения. Ранее западные СМИ сообщили, что китайское правительство якобы попросило сократить число медиаактивов компанию Alibaba. Корабли Балтфлота возобновили антипиратский поход в Индийском океане 15 марта 2021, 20:28 Текст: Абдулла Шакиров

Корабли Балтийского флота после завершения программы захода в порт Омана Салала продолжили выполнение задач в рамках регулярного присутствия сил ВМФ России в пиратоопасных районах Аденского залива и Африканского рога, сообщили пресс-служба флота. Вахту Индийском океане несут корвет «Стойкий» и танкер «Кола», передает РИА «Новости». Уточняется, что во время кораблей Балтфлота в Салалу экипажи пополнили корабельные запасы и провели осмотр кораблей. За время, проведенное в Индийском океане, экипаж корвета «Стойкий» отработал десятки учений: военнослужащие корабля провели маневры по противовоздушной и противолодочной обороне, группа антитеррора отработала антипиратские учения. В дальнем походе корабли Балтфлота находятся с декабря 2020 года. В феврале боевые корабли Балтийского флота в рамках учений в акватории Балтийского моря выполнили артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим корабли и средства воздушного нападения условного противника. Эксперт назвала условия для полной блокировки Twitter в России 16 марта 2021, 20:27 Текст: Андрей Резчиков

«Если Twitter будет отказываться исполнять требования российского законодательства, то вполне логично, что эта соцсеть будет заблокирована на территории России», – сказала газете ВЗГЛЯД директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Так она отреагировала на предупреждение Роскомнадзора заблокировать Twitter через месяц в случае неудаления запрещенного контента. «Роскомнадзор последовательно, практически в течение года, выдвигал различные требования к Twitter об удалении деструктивного контента. И результатом этого стало решение по замедлению трафика данной платформы», – напомнила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она рассказала, что волонтеры Лиги проверяют, удаляет ли Twitter запрещенный контент. «Мы провели акцию, чтобы привлечь внимание платформы к этому контенту, и показать, где он находится. Для этого мы маркировали подобный контент определенными хештегами, но в результате мы увидели, что соцсеть заботится о своем имидже больше, чем о пользователях, которые могут столкнуться с этим контентом. В результате запрещенный контент не был удален, а наши волонтеры были заблокированы. Если Twitter будет отказываться исполнять требования российского законодательства, то вполне логично, что эта соцсеть будет заблокирована на территории России», – уверена эксперт. Мизулина добавила, что у Роскомнадзора есть все технические средства для того, чтобы блокировка Twitter была действенной и при этом не пострадали другие сайты. Во вторник Роскомнадзор пригрозил, что через месяц заблокирует доступ к Twitter на территории России, если сервис не удалит запрещенную информацию. На прошлой неделе ведомство замедлило работу соцсети до удаления всей запрещенной информации. Также Роскомнадзор передал в мировой суд три административных протокола в отношении Twitter из-за неудаления незаконного контента. Решение Роскомнадзора о замедлении работы соцсети в России уже сказалось на стоимости акций Twitter на нью-йоркской фондовой бирже. Красовский обратился в Роскомнадзор из-за политики YouTube в отношении RT 16 марта 2021, 15:28 Текст: Елизавета Булкина

Журналист Антон Красовский обратился к главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой обратить внимание на политику YouTube в отношении телеканала RT. Он заявил о притеснении его документального проекта «Эпидемия», созданного совместно с RT. «Год назад, когда в России началась эпидемия коронавируса, я и моя команда начали делать регулярный цикл репортажных фильмов – «Эпидемия». Внимание к теме было такое, что миллионы зрителей моментально обратили на продукт свое внимание. Миллионы зрителей видели его на канале «Россия 24», на Facebook RT, во «ВКонтакте» и, разумеется, на YouTube», — написал Красовский в письме к главе ведомства, которое опубликовал также в своем Telegram-канале. Он уточнил, что интервью с главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко за ночь собрало больше 2 млн просмотров и было тут же заблокировано модератором. «Разразился скандал, возможно, Вы его помните. И ролик восстановили. Но после этого YouTube, видимо, принял решение пессимизировать все, что мы производим. С каждым разом выдача нашего видеоконтента в поиске и рекомендациях сокращалась и в итоге свелась до нуля», – продолжил Красовский. Журналист пояснил, что команда попыталась перейти с YouTube и Google на коммерческие отношения: сократила вложения в производство, выделила сэкономленные деньги на промо и попробовала протестировать. По словам Красовского, ни одна из рекламных кампаний не была принята модераторами YouTube. «Мы пытались рекламировать вполне спокойный фильм про депутата Госдумы Оксану Пушкину, где она общается с женщинами, подвергшимися насилию. Фильм про российского параатлета Дмитрия Игнатова. (…) Мы пытались поставить на промо интервью с вице-мэром города Москвы Анастасией Раковой», – написал он. По словам Красовского, ни один из этих видеопродуктов не был принят модераторами с формулировкой «деликатный контент», а апелляции и разговоры с руководством русского YouTube и Google оказались бесполезными. «Именно поэтому я обращаюсь к Вам, поскольку надежды наши растаяли и терпение закончилось. Год нас убивают на нашей же земле, и мы ничего не можем сделать. Ни дать отпор, ни контратаковать, ни даже уйти в партизаны. Год мы унижаемся, клянчим, плачем на плече у сотрудников американской компании, чтобы хоть как-то выцыганить у них дозволение быть заметными. Я мог бы написать, что год на нас не обращают внимание. Но это не так. Год за нами пристально следят в YouTube и на корню пресекают хоть какое-то внимание к нам… Уважаемый Андрей Юрьевич, я прошу Вас и Роскомнадзор обратить внимание на несправедливое отношение YouTube к государственному производителю», – написал в письме журналист. В декабре прошлого года Госдума одобрила в первом чтении проект закона об ответных мерах за цензуру против российских СМИ. В Госдуме предложили оперативно блокировать ложные сообщения об актах терроризма 16 марта 2021, 20:36 Текст: Ксения Панькова

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что в Госдуме принято решение внести поправку в действующее законодательство, ограничивающую доступ к информации, содержащей заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Решение о внесении поправки было принято на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Она будет внесена к уже принятому в первом чтении законопроекту об оперативной блокировке экстремистских материалов по решению Генерального прокурора или его заместителей, сообщает «ДумаТВ». По словам Пискарева, «ложные сообщения о терактах – это оружие информационной войны, которая все активнее ведется против нашей страны. Эти сообщения – легкий способ заставить любое государство нести колоссальные финансовые потери, одновременно сея панику и поддерживая атмосферу страха в обществе». При этом в текстах угроз зачастую стала размещаться информация об одновременном минировании нескольких десятков объектов, включая детские сады, школы, больницы, торговые центры, аэропорты, железнодорожные вокзалы, а также суды и отделы полиции. В выборный период, зачастую, таким атакам с целью сорвать голосование подвергаются именно школы, так как там располагаются избирательные участки. Сообщения о ложных терактах, уточнил парламентарий, в подавляющем большинстве направлялись с зарубежных электронных почтовых сервисов, в частности из США, Франции, Японии, Германии, Нидерландов, Швейцарии, Канады и ряда других стран. «Решение об оперативной блокировке информационных ресурсов, распространяющих заведомо ложные сообщения о терактах, позволит оградить наших граждан от негативных последствий подобной провокационной деятельности и связанных с ней возможных рисков», – добавил он. Ранее Госдума на пленарном заседании одобрила в первом чтении законопроект о блокировке информации, которая обосновывает или оправдывает экстремистскую и террористическую деятельность. Норма, которая предусмотрена законопроектом, позволит в короткие сроки блокировать интернет-ресурсы, распространяющие информацию экстремистского и террористического толка. Власти Китая попросили Alibaba уменьшить число медиаактивов 15 марта 2021, 16:44 Текст: Алексей Дегтярев

Китайское правительство попросило сократить число медиаактивов компанию Alibaba, сообщают западные СМИ со ссылкой на источники. «Официальные лица были потрясены тем, насколько расширились интересы Alibaba в СМИ и попросили компанию разработать план значительного сокращения ее медиаактивов», – цитирует сообщение Wall Street Journal РИА «Новости». По данным источников газеты, пока не понятно, придется ли Alibaba продавать свои медиаактивы, но любой план потребует одобрения руководства страны. Обсуждения по этому вопросу проводятся с начала 2021 года, у Alibaba, по данным издания, есть множество медиаактивов, в них входят печатные издания, соцсети, вещательные платформы и реклама. Alibaba владеет в том числе долями в Weibo и South China Morning Post. «Такое влияние рассматривается как серьезный вызов Коммунистической партии Китая и ее собственному мощному пропагандистскому аппарату», – сказали источники. В январе американские СМИ сообщали со ссылкой на источники, что владелец Alibaba китайский миллиардер Джек Ма якобы предлагал передать часть активов Ant Group правительству. США заявили о планах укреплять отношения с союзниками и сохранять военную мощь 15 марта 2021, 08:20 Текст: Алина Назарова

Вашингтон намерен укреплять отношения с союзниками по всему миру, так как дипломатия является наиболее эффективным способом решения проблем, при этом США сохранят военную мощь, которая является источником национальной силы, говорится в опубликованном в газете Washington Post совместном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина. «Как сказал президент (США Джо) Байден, Соединенные Штаты будут выступать за дипломатию, поскольку это наиболее эффективный способ решения проблем … В то же время мы сохраним самые мощные вооруженные силы в мире, потому что это основной источник нашей национальной – и коллективной – мощи», – говорится в сообщении. В нем также отмечается, что США стремятся «оживить» связи с международными партнерами, а также подтвердить приверженность общим целям, ценностям и обязательствам, передает РИА «Новости». «Наши союзы – это то, что наши военные называют «увеличением боевых возможностей». С ними мы можем добиться гораздо большего, чем без них. Ни одна страна на Земле не имеет такой сети союзов и такого количества партнеров, как наша. Было бы огромной стратегической ошибкой пренебрегать этими отношениями», – отметили главы ведомств. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин опубликовали заявление в издании в преддверии своего визита в Японию, запланированного на 15-17 марта. Сообщается, что в ходе переговоров в формате «2+2» страны обсудят вопросы укрепления двустороннего союза, а также проблемы активизации Китая в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. После Японии Остин и Блинкен направятся с визитом в Южную Корею. Ранее сообщалось, что США в рамках усилий по «сдерживанию конфликта» с Пекином намерены разместить в Азии ракеты большой дальности, способные угрожать Китаю.